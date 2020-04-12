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 Політика України
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Все про:курйоз (499) Великдень (114) Денис Шмигаль (226)

 Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переплутав два найбільших християнських свята - Великдень і Різдво.

12 квітня голова уряду розмістив у фейсбуці привітання християнам західного обряду з Великоднем, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей день люди традиційно проводять у колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб вітати народження Христа", - йдеться в привітанні.

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Пізніше текст привітання був виправлений.

"Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати воскресіння Христа. Та на жаль, не цього року", - йдеться у виправленому привітанні.

Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188521
 
   
 Топ коментарі
 
бывает...
из украинцев тоже мало кто разбирается в иудейских праздниках и датах...
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дебил, плять. других слов нет об этот зеленом петушатнике не обременных мозгами
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Это ещё раз доказывает, какая у нас власть безграмотная, и откуда такие "умники" только берутся?
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Ничего это не доказывает! Хотя, для некоторых и оговорки - доказательство невежества. Тогда кто в этом Мире не невежда?!
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Так а що ще можна було очікувати від кретинів?
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Хохли, а хто з вас зможе розповісти про що велике свято Песаху ? Так що не критикуйте, будьте вдячні що до вас гоїв "снізошлі"
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будем "квіти" коли Різдво попутає з Пасхою...
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Комментаторы а вы так уверенны что это он сам пишет? У меня знакомый както работал в такой фигне где вели аккаунт политика в соцсетях, новости там, комментарии, друзей набирать и т.д. У политика скорее просто нет времени и желания таким заниматься, да и правильно наверно посадить когото кто будет часами в монитор втыкать - если у тебя есть деньги и твое время стоит дороже этой работы.
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Як правильно Іран чи Ірак?
І так і так правильно. По різному кажуть.
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А як правильно Канада чи Канадія?
І так, і так правильно. Як говорить прислів"я "Хіба Зебілам де гора є, Зебілам скрізь рівно..." Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом - Цензор.НЕТ 3161
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Хава нагіла..., типа єврейська коломийка. Грали єврейські музики західних земель України 19-20ст.
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То, что для одного вера, для другого - безумие.

😇
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Советский народ Украины всегда недолюблевал церковь
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Здравия всем! Та " нашим людям" типа Шмыгаля без разницы- что Пасха что Рождество, для них важен Пейсах! Кстати сегодня по моему и есть Пейсах! Поздравляю всех евреев с вашим праздником, и пусть Бог даст вам все в этом году что вы заслужили- каждому!
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Зато речь к Рождеству Христову он начнёт со слов "Христос Воскрес"
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Ну Шмыгалю ПЕСАХ родной , а не какое то Рождество и Пасха .
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из жизни ))
100500 лет назад...село.. обедняя дойка на общем загоне для личного скота... люди, кто на чем приезжают (кто великом, кто моциками, кто машиной, прихватив соседей).. пастух, хороший веселый дядька, только с религией не склалось )))) солнышко... полудень... и он чтоб порадовать богомольных бабулек ( а некоторые только недавно вернулись из церкви...но дойка - это святое) и вот он сняв кепку жизнерадостно и жинеутверждающе кричит им - Царство небесное! (вместо Христос Воскрес)))))... тишина... одна молодичка говорит - ты шо перегрелся или бухой??? бабуськи начинают смеяться.. а ему разъясняют апрельские тезисы)))... и тогда уже он смеется громче всех (ему еще долго это припоминали)))))
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Головне не переплутати Бабеля з Бебелем , Гоголя з Гегелем a Лорку з Нюркой і все буде ніштяк !)
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Ну запрацювався чоловік, може навіть день від ночі не відрізняє. Дехто Буковель з Оманом перепутав і то нічого.
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ну и повезло что перепутал , а Шахов с Хорошковским влетели...
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Да у этих другие праздники.Они православные не знают.
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Декотрі наші "мудрі" рагулі що голосували за ЗЕ ("бо Вальцман з Гройсманом крали" а Зеленський зробить так би вОйни не було і газ буде дешевий) тішились що "Шмогель то наш, був у Львові, керував ІВ.Фр. обл. ", їм казали що він Ахматовський і йому насрати на проблєми нАріду. А тепер жріть рагулі, йому п.х. навіть ваші святині
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Так он наверно иудей, чи бусурманин вот и перепутал.
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Это - не подача воды в Крым - это можно ему простить!
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Теперь понятно, почему в Украине всё идет через дупу - они там все малахольные и просто путают доходную часть госбюджета с расходной, а дебет с кредитом. Им ведь the разрешил, когда сказал "какая разница!". Вот посему баланс и не сходится. А ларчик просто открывался!
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