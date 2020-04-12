 Шмигаль у своєму привітанні переплутав Великдень із Різдвом

12 квітня голова уряду розмістив у фейсбуці привітання християнам західного обряду з Великоднем, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цей день люди традиційно проводять у колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб вітати народження Христа", - йдеться в привітанні.
Пізніше текст привітання був виправлений.
"Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати воскресіння Христа. Та на жаль, не цього року", - йдеться у виправленому привітанні.
І так і так правильно. По різному кажуть.
І так, і так правильно. Як говорить прислів"я "Хіба Зебілам де гора є, Зебілам скрізь рівно..."
😇
100500 лет назад...село.. обедняя дойка на общем загоне для личного скота... люди, кто на чем приезжают (кто великом, кто моциками, кто машиной, прихватив соседей).. пастух, хороший веселый дядька, только с религией не склалось )))) солнышко... полудень... и он чтоб порадовать богомольных бабулек ( а некоторые только недавно вернулись из церкви...но дойка - это святое) и вот он сняв кепку жизнерадостно и жинеутверждающе кричит им - Царство небесное! (вместо Христос Воскрес)))))... тишина... одна молодичка говорит - ты шо перегрелся или бухой??? бабуськи начинают смеяться.. а ему разъясняют апрельские тезисы)))... и тогда уже он смеется громче всех (ему еще долго это припоминали)))))