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 Політика України, Економіка
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Все про:Волинець (37) Кабмін (4057) Кучеренко (13) Тимошенко (4482) енергетика (400) Міністерство енергетики та захисту довкілля (19)

 Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко

Для подолання кризи в енергетиці необхідно негайно призначити міністра енергетики та захисту довкілля, а також керівників державних енергокомпаній.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

"Ми сьогодні маємо ситуацію повної колективної безвідповідальності. Міністра немає, навіть тимчасово виконуючого немає, бо перший заступник, а він на Кабмін посилає заступника свого Рябчина. "Енергоатом" – т.в.о. "Укренерго" – т.в.о. декілька ще енергетичних компаній – т.в.о. Немає до кого звертатися", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що енергетична галузь перебуває на межі виживання і відсутність профільного міністра в такій ситуації є неприпустимою.

Зі свого боку народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

10 квітня керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зниження рівня платежів за спожиту електроенергію підприємство може вдатися до вимушених "віялових" відключень енергопостачання для підприємств та побутових споживачів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188520
 
 
 Топ коментарі
 
Для початку - треба вибрати нового президента.... цей вже засмердівся Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 706
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Просто в принципі обрати міністра енергетики не вирішить питання.

Обирати треба не в принципі, а компетентну людину.

І яскравий приклад того, що юля не годиться для цього - оця істота:
Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9070
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Тю-ю-ю! А откуда им взяться? Это только люмпенированые зелохи были уверены что любая кухарка (или клован) может управлять государством. Хотя чем там думать? Зеленым дерьмом в черепушке?
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Для того, чтобы что то украсть, это нужно сначала создать. А для этого мозги нужны.
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Для початку - треба вибрати нового президента.... цей вже засмердівся Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 706
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А може впридачу ще і нового Ахметова, бо той при всіх президентах верхи на всій енергетиці сидить?
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йа сагласєн токмо на прізідєнта - адін раз живьом - так нада прожить жизнь на всю катушку
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зачем? разве от этого мЫныстра чтото зависит?
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треба срочно назначить міністра, який буде красти прибуток і передавати його янєлоху.
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Дубілет не може вирішити проблему, що в ексельці багато нулів транспонується в експоненціальну форму.
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Просто в принципі обрати міністра енергетики не вирішить питання.

Обирати треба не в принципі, а компетентну людину.

І яскравий приклад того, що юля не годиться для цього - оця істота:
Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9070
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Таки да. Юлька не піде навіть на прем"єра. Тільки на президента, але зебіли кричали абинеюлька і обрали віслюка.
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Так кто виновен? "пролоббированый импорт" или "снижения уровня платежей "
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Куди лізеш, ідіот?!
дЕрьмак якраз у ці хвилини проводить аукціон....
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Ну що, "тольконеПорошенко"? "Хуженебудет"? "Какаяразница"? Є хоч щось, що працює? Хоч одне міністерство в якому немає кризи?
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Тю-ю-ю! А откуда им взяться? Это только люмпенированые зелохи были уверены что любая кухарка (или клован) может управлять государством. Хотя чем там думать? Зеленым дерьмом в черепушке?
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Мабуть всі домовленності на посади, рухнули через шкандаль з Єрмаком. Зараз шукають інші схеми, щоб отримати гешефтів за призначення.
От і вся криза, у двух реченнях.
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Популісти скінчилися, дурних нема, а вумні просто хватаються за голову.
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А шо вы ожидали. зетипиллы. от Кловуна в управлении государством? Прорыва в экономике? А-ха-ха!!! Разве прорыв в игре пуем на рояли.
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Аж тут слышно как у них шуршат ручонки, потирающие друг дружку. Ну то, что аукцион выиграл на это назначение Беня - без вопросов. Интересно кого козлом в кресло посадят.
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"Мы сегодня имеем ситуацию полной коллективной безответственности. Министра нет, даже временно исполняющего нет, так первый заместитель, а он на Кабмин посылает заместителя своего Рябчина." Энергоатом " - в.и.о." Укрэнерго " - и.о. несколько еще энергетических компаний - в.и.о. Не к кому обращаться "

А ЗЕбилы пришли к власти не для того что б налаживать, этот скот пришёл целенаправленно разваливать понятно для чего. Иначе обьяснить подобные беспредел и халатность невозможно.
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Спецов типа Кирпы давно уже нету но то шо сейчас творится это зелёная вагина проклятая просто какая-то.П.С. Синютка профик и не потому шо у Пети а просто , такого батько та життя виховало.
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"Зеленский заявил, что пришел сломать систему". А для створити- мізків немає
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Придурь, это не его профиль, и не его маштаб.
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Не дратуйте гусей, посиплеться море проклять, звинувачень, біснувань, засруть весь сайт.
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Следите внимательно за каментами ни одного ЗЕскота вы тут не увидите. Не кошерная темка...ЗЕскоту бы темку про Порошенко, они все там..а то шо энергетика валица и ЗЕбилы всё пустили на самотёк..та то мелочи. ПО-РО-ШЕ-НКО! Вот что реально волнует ЗЕскот.
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Кого би не поставили міністром, але це буде некомпетентний дебіл. Інші до цієї команди не підуть.
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как это он ещё не добавил, шо вновьназначенные будут напряжение и ток по всем квартирам лично разносить )))
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Єрмак вже підібрав??? Може Юзіка, лисого??? Що скажете зелене лайно?
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дайош міністеров - всякіх і разних побольшє!!! Так повисім срєднюю зарплату до ста тисч
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Телеканал Украина, ну обязательно Волынец ещё добавить побольше икспердов типа шЛяшка и Яценюка. Ахметовские швали. Герус здорово залил монополисту Ахметова сала за шкуру. Так хочется вечно ломить цены за электрику на тепловой генерации и на золотой для потребителя ,,зелёной,, энергетике.
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ХТО В КВАРТАЛІ ЕНЕРГЕТИК?ЙОГО І СТАВТЕ.ПЕРЕВІРЕНИЙ.БІЛЬШЕ НІКОМУ
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А чем он хуже соседа Бубочки самокатчика как там его?
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так дійдемо шо в кожній кофейні буде свій міністер
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Чому б і ні? Кожен президент кофейні буде мати міністрів по ...
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Может. Лысого с квартала типиллов 95 назначить? Морда как раз подходит.
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для преодоления кризиса в энергетике достаточно просто перестать трындеть Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9424
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Да и не из такой жепы после Овоща выбрались. Тут надо профессионалов и патриотов страны. а не израильских подданых.
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В чём кризис в энергетике? Страна на половину остановлена электричества хоть заземляй - девать не куда. В чём кризис? У ахметки доходы упали?
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Ты не врубаешься? У руля делетанты. Везде. Скоко страна в таком положении продержится?
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Стару команду треба запросити. І не просто запросити, а молити. При чому - на колінах; і ЗЕ з мольбою до Олексійовича.
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Срочно просите Гройсмана. И Бубочка должен стать раком спустить штаны и ждать подсрачника с ноги. Только так.
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И со словами - я твой вырок - Петро с разгону должен зарядить смачно ногой Бубочке в прямом ефире на стадионе.
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похоже ярмак с зеленским уже кого то обилетили
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Юля в 2000му зупипинила віялові, але за двадцять років абинеюльки знову привели країну на 20 років назад.
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Я розповім Вам про Україну #Какаяразніца
Україну, де незважаючи на те що в очах Ху@ла наш великий полководець побачив мир кожен день стріляють мокшанські гниди і гинуть наші хлопці..
Україну де бізнес можна відкрити за хвилину а за пів хвилини залізти в пожиттєві борги..
Де є оголошення "Робота в Польщі" бо рівень безробіття став вищим..
Де в молодої сімї є один клопіт - як оплатити орендовану квартиру..
Де лікарі і вчителі отримують *** цілих нуль десятих зарплати, а корупціонери - сидять в ОПІ..
Де вирубують далі Карпатські ліси, а депутати в Раді теребонькають прутня..
Де бабця отримує пенсію і інфаркт одночасно бо розуміє що не зможе оплатити комуналку...
Де підставою на призначення на посаду стають не освіта, не талант не совість а те що разом хрестили дітей, те що разом грали членом на роялі, те що разом вели спільний бізнес і т д і т д..
Де нема доріг а є 73%дурнів.
Це Україна реальна зараз.
Какая разніца що обіцяти.. Нє???
P. S - і не починайте зараз зелебоби мені розказувати як було при Пороху.. Ви як лохи повірили в ці обіцянки а вас паімєлі зі всіх сторін

Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8720
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Вот на эту лабуду и повелись тупые зетипиллы.
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Таки повертаються і везуть сюди заразу.
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"Для преодоления кризиса в энергетике необходимо немедленно назначить министра энергетики..." а в чем кризис в энергетике? у нас же перепроизводство эл. энергии должно быть, нет? Электротранспорт практически стоит, поезда не ездят, производства либо сдохли либо стоят, в чем кризис дибилы? Вероятно хотите повысить стоимость эл. энергии потому что снизилось потребление эл. энергии, ахметке не фатает на нову хатынку? Так куда повышать мы и так впереди планеты всей, ставки выше за эл энегию чем в европе. Может пора уже всех вас сраной метлой под зад...?
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именно так и есть, потребление упало и Ахмету надо как то отбивать потери. Он выпускает своих придворных собачек погавкать на разных каналах
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кризис в том, что почему то потребители перестали платить за эл.энергию.
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так продати не можуть ...вся східна європа на карантині мале споживання а їм свою продати треба ...але це нічого не змінює українську електрику з атомних продавали в румуніях словакіях болгаріях угощині а гроші йшли прямо в "панаму" ... тому тут Україна мало постраждає а от деяким непублічним товарищам то сильно "яйця" зажало ...хоча за тридцять років мали б нажертися ...
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Если баба Юля и Кучеренко обеспокоены, у Ахмета начала падать прибыль
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Дідуля Алекс. Як там дупа? Ще не курить? Що робиш на сайті? Вирішив розумом своїм похвалитись? Треба відчути себе розумним?
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Если бы этот кризис произошел год назад, то виноват был бы лично Порошенко, тогдашняя Рада и то правительство. А от 1+1 мы бы узнали, как в секретной лаборатории Рошена изобретали коронавирус, только для того чтобы удержаться у власти и не оторвали бы от корыта. И как тайным чартером этот вирус побросили в Ухань.
А сейчас как бы и полная жопа, но никто особо ни в чем не виноват. Даже нацдружины на крантине и ни за кем не бегают.
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Шакалы учуяли запах добычи . Тимошенко , Ляшко , Кучеренко и др. " озадачились проблемами энергетики . Без них никак не решить . Изголодались , будучи не при власти . И дальше в условиях кризиса стая будет множится и вой будет стоять неимоверный , ведь только они переживают за страну и народ , - остальные предатели-капитулянты .
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Ви, юлєфоби, за десять років довели країну до краю і продовжуєте її тягнути в прірву. В країни буде шанс, коли ви, юлєфоби, або виздохнете, або станете нормальними. Що Юля вкрала, юлєфобе?
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Что может сделать министр, если вся энергетика в частных руках? Вот вы, к примеру имеете в личной собственности автомобиль, как на его эксплуатацию может повлиять министр транспорта?
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30% генерации всего лишь, это далеко не вся энергетика
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Володарі України, тимчасовий і постійний:
Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4349
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а у юлиных одно на уме и пофиг страна и народ Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7819
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Скорость удаления коментов прямопропорциональна точности их содержания, так, админ?
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