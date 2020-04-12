 Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

"Ми сьогодні маємо ситуацію повної колективної безвідповідальності. Міністра немає, навіть тимчасово виконуючого немає, бо перший заступник, а він на Кабмін посилає заступника свого Рябчина. "Енергоатом" – т.в.о. "Укренерго" – т.в.о. декілька ще енергетичних компаній – т.в.о. Немає до кого звертатися", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що енергетична галузь перебуває на межі виживання і відсутність профільного міністра в такій ситуації є неприпустимою.

Зі свого боку народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

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10 квітня керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зниження рівня платежів за спожиту електроенергію підприємство може вдатися до вимушених "віялових" відключень енергопостачання для підприємств та побутових споживачів.