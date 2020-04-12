 Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній, - Кучеренко

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.
"Ми сьогодні маємо ситуацію повної колективної безвідповідальності. Міністра немає, навіть тимчасово виконуючого немає, бо перший заступник, а він на Кабмін посилає заступника свого Рябчина. "Енергоатом" – т.в.о. "Укренерго" – т.в.о. декілька ще енергетичних компаній – т.в.о. Немає до кого звертатися", - сказав Кучеренко.
Нагадаємо, раніше лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що енергетична галузь перебуває на межі виживання і відсутність профільного міністра в такій ситуації є неприпустимою.
Зі свого боку народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.
10 квітня керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зниження рівня платежів за спожиту електроенергію підприємство може вдатися до вимушених "віялових" відключень енергопостачання для підприємств та побутових споживачів.
Обирати треба не в принципі, а компетентну людину.
І яскравий приклад того, що юля не годиться для цього - оця істота:
дЕрьмак якраз у ці хвилини проводить аукціон....
От і вся криза, у двух реченнях.
А ЗЕбилы пришли к власти не для того что б налаживать, этот скот пришёл целенаправленно разваливать понятно для чего. Иначе обьяснить подобные беспредел и халатность невозможно.
Україну, де незважаючи на те що в очах Ху@ла наш великий полководець побачив мир кожен день стріляють мокшанські гниди і гинуть наші хлопці..
Україну де бізнес можна відкрити за хвилину а за пів хвилини залізти в пожиттєві борги..
Де є оголошення "Робота в Польщі" бо рівень безробіття став вищим..
Де в молодої сімї є один клопіт - як оплатити орендовану квартиру..
Де лікарі і вчителі отримують *** цілих нуль десятих зарплати, а корупціонери - сидять в ОПІ..
Де вирубують далі Карпатські ліси, а депутати в Раді теребонькають прутня..
Де бабця отримує пенсію і інфаркт одночасно бо розуміє що не зможе оплатити комуналку...
Де підставою на призначення на посаду стають не освіта, не талант не совість а те що разом хрестили дітей, те що разом грали членом на роялі, те що разом вели спільний бізнес і т д і т д..
Де нема доріг а є 73%дурнів.
Це Україна реальна зараз.
Какая разніца що обіцяти.. Нє???
P. S - і не починайте зараз зелебоби мені розказувати як було при Пороху.. Ви як лохи повірили в ці обіцянки а вас паімєлі зі всіх сторін
А сейчас как бы и полная жопа, но никто особо ни в чем не виноват. Даже нацдружины на крантине и ни за кем не бегают.