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Все про:Папа Римський (72) Донбас (15730) Франциск (34)

 Папа Римський у великодньому посланні побажав припинення страждань на сході України

Папа Римський Франциск у пасхальному посланні наголосив, що під час пандемії коронавірусу варто припинити тривалі війни.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на радіо Ватикану.

"Це не час на те, щоб і далі виробляти та займатися торгівлею зброї, витрачаючи величезний капітал, який повинен бути використаним на те, щоб лікувати людей та рятувати життя. Нехай же це, навпаки, буде час покласти край тривалій війні, яка закривавила дорогу Сирію, конфліктові в Ємені та напруженню в Іраку, як також у Лівані. Нехай же це буде час, коли ізраїльтяни й палестинці відновлять діалог, щоб знайти стійке та тривале рішення, що дозволить обом сторонам жити в мирі. Нехай припиняться страждання населення східних регіонів України", - сказав понтифік.

Франциск також закликав країни до солідарності в боротьбі з пандемією коронавірусу. Він наголосив на необхідності скоротити або пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі. ФОТОрепортаж

Зазначимо, що Папа Римський провів пасхальне богослужіння у Ватикані без прихожан. Церемонія транслювалася онлайн.

Нагадаємо, 12 квітня у християн західного обряду Великдень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188519
 
   
 Топ коментарі
 
На сході України війна, яка викликала страждання. Тому на першу чергу треба говорити про агресора, який повинен припинити війну, а не про наслідки війни - страждання.
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Дай Боже нам перемоги над видимими і невидимими ворогами.
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Папа римський і є політик. Це дуже добре відомо.
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Дай Боже нам перемоги над видимими і невидимими ворогами.
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На сході України війна, яка викликала страждання. Тому на першу чергу треба говорити про агресора, який повинен припинити війну, а не про наслідки війни - страждання.
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Наверно он имел ввиду что то вроде: нужно просто перестать страдать.
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Він не зебіл, тому говорить те, що думає. Але на цей раз у нього вийшло не по суті.
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Папа римський і є політик. Це дуже добре відомо.
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Вышло то что вышло и если это на что то похоже, то этого никуда не деть.
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Ватикан вміє змінювати те, що є невдалим і потім жорстоко добиватися своїх цілей.
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Что то не совсем понятно, можно чуть определённей к чему вы ведёте?
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Нічого я не веду, а сразу прямо написав це у першому коментарі.
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Ну то что вы первом коментарии абсолютно правильно поправили папу, выражавшего очередную озабоченность, с очередным страусиным прятаньем головы в песок, ни как не коррелирует с тем что вы возлагаете на него какие то надежды в последующих.
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Наступний раз буде після того, як ваших сепарів викинуть із влади.
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тогда не понимаю, почему переговоры идут в Минске, а не в Ватикане?
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Вполне в христианской теории обращение, но бесполезное в этом мире, где правят интересы денег.
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Падение ВВП и девальвация гривны: прогноз Кабмина на 2020 год , мне больше нравится прогноз Кабмина о падении кремлёвского Фюрера,Кабмин хоть на стороне украинского народа, Интересно ВВП сразу или медленно ?. Папа Римский в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины - Цензор.НЕТ 5292
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Лучше бы римский папа призвал не помогать кремлевскому Дьяволу
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Папа римський побажав смерті *****, всім кацапам включаючи немовлят і колаборантам.
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Оце ви нагадали, аж волосся дибки стало((((
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как вы думаете, чайку и коршуна в Ватикане выдрессировали или это знак Божий?
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О, пускай он 9 мая с этим портретом на красную площадь идет. А там вместо портрета оригинал на палку насадит - и домой, концерт Кабздона слушать.
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Для прекращения страданий в Украине, два володьки должны быть трупами.
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Нєнє.
Ваше ***** вбивця Вова, хай буде трупом.
А з нашого, що взяти, блазень по жизні...
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Не сказал священных слов,что нам нужно вернуть Гетьмана,святого и единственного.Типичный дурак.Как и практически все.Что в Украине,что в Мире.Никто не видит ИСТИНУ
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