 Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, інфіковані медики працюють в різних установах області. Серед них:
8 медпрацівників обласної лікарні.
20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни.
4 медпрацівникіи Центральної міської лікарні в Кропивницькому.
6 медпрацівників приватної клініки.
1 медпрацівник онкоцентру.
1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини.
2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги.
2 працівниці аптеки.
Крім того, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Всього в області кількість інфікованих на коронавірус дітей зросла до 5.
"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції вдома.
Також коронавірус підтвердили в 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання й лікується вдома", - повідомив він.
6 випадків захворювання COVID-19 є летальними
И не удивительно если тесты больным типа пневмонией делать посмертно...
А пока они живы медики лечат пневмонию...без средств защиты разумеется...
А разумеется потому...что средства щащиты продал зеленый скот радуцкий...не без ведома главзебила...
Чи перевірялись родини захворілих, чи перевірялись пасажири тролейбусів, з я кими разом їздили захворіли на роботу / з роботи, чи перевірялись касири магазинів, де скуплялися захворіли?
НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ!
Бо такий протокол - перевіряти не на випередження, а по-фактку. Коли захворіє. тоді і перевіремо.
Це гра в доганялки - догони хворого!