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 Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА

У Кіровоградській області зафіксували 122 випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус, зокрема, виявили у 44 медпрацівників.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інфіковані медики працюють в різних установах області. Серед них:

8 медпрацівників обласної лікарні.
20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни.
4 медпрацівникіи Центральної міської лікарні в Кропивницькому.
6 медпрацівників приватної клініки.
1 медпрацівник онкоцентру.
1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини.
2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги.
2 працівниці аптеки.

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Крім того, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Всього в області кількість інфікованих на коронавірус дітей зросла до 5.

"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції вдома.
Також коронавірус підтвердили в 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання й лікується вдома", - повідомив він.

6 випадків захворювання COVID-19 є летальними

Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА 01
Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА 02
Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188518
 
 
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Третья часть медики...
И не удивительно если тесты больным типа пневмонией делать посмертно...
А пока они живы медики лечат пневмонию...без средств защиты разумеется...
А разумеется потому...что средства щащиты продал зеленый скот радуцкий...не без ведома главзебила...
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Вірусолог який винайшов вакцину вимагає у товаріща зелєнськава мульйон.

Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА - Цензор.НЕТ 2473


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А чи всі зв'язки перевірені? Ах, ***, не вистачає тестів - вони занадто дорогі і вже списалися головними лікарями та продаються в аптеках, що є при кожній лікарні на першому при вході...
Чи перевірялись родини захворілих, чи перевірялись пасажири тролейбусів, з я кими разом їздили захворіли на роботу / з роботи, чи перевірялись касири магазинів, де скуплялися захворіли?
НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ!
Бо такий протокол - перевіряти не на випередження, а по-фактку. Коли захворіє. тоді і перевіремо.
Це гра в доганялки - догони хворого!
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Вот. Единственный мудрый комментарий из всех. Именно поэтому не удастся Украине остановить распространение коронавируса пока не будут делать тесты всем людям которые Вы писали выше. И так нужно делать во всех областях. Но нам власти конечно же расскажут и преподнесут все так будто распространение идет на спад и можно снимать карантин. Хотя по факту всё только начинается.
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Дякую, що поділяєте моє бачення на проблему.
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Это реальное преступление против страны преЗЕдента продавшего защитные средства для медиков за границу! Расплата прийдет!
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Хай довбойоби ще раз сходять до попів вербу посвятить, а потім ще на паску попруться й так далі Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА - Цензор.НЕТ 4937
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Бляха-муха, зеленые кретины отправляют гуманитарку на 10млн в албанию, а тут ****, в районных больницах, у врачей даже масок нормальных нет.
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