 Кількість випадків COVID-19 на Кіровоградщині зросла до 122, із них 44 медики, 5 - діти, - ОДА

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інфіковані медики працюють в різних установах області. Серед них:

8 медпрацівників обласної лікарні.

20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни.

4 медпрацівникіи Центральної міської лікарні в Кропивницькому.

6 медпрацівників приватної клініки.

1 медпрацівник онкоцентру.

1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини.

2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги.

2 працівниці аптеки.

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Крім того, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Всього в області кількість інфікованих на коронавірус дітей зросла до 5.

"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції вдома.

Також коронавірус підтвердили в 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання й лікується вдома", - повідомив він.

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