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 Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за добу від наслідків коронавірусної інфекції померли 737 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, за даними станом на ранок 12 квітня, всього тести на коронавірус здали 352 тис. 974 особи. Наразі результати тестів відомі стосовно 282 тис. 374 осіб. З них підтверджено інфікування коронавірусом у 84 тис. 279 осіб. За добу кількість інфікованих збільшилася на 5 тис. 288. Останні дані щодо смертності від коронавірусу у Британії зафіксовані станом на вечір 11 квітня - 10 тис. 612 осіб. 

Сьогодні зафіксували 657 нових випадків смерті в Англії і 18 - в Уельсі. Цифри щодо Шотландії і Північної Ірландії ще не відомі

Інтерфакс-Україна зазначає, що, хоча приріст смертей у Великій Британії сповільнилося в порівнянні з попередніми двома днями, але рівень смертності від коронавірусу в королівстві залишається одним з найвищих в світі. Також, уточнює, що офіційна статистика не дає повну картину того, що відбувається, оскільки в неї не включаються особи, які померли не в лікарнях, а в будинках для людей похилого віку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188515
 
   
 Топ коментарі
 
От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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Выявлено 84 тысячи, умерло 10 тыс. Каждый восьмой и пусть кто-то еще заикнется что вирус не опасен... Это Англия, нам писец будет если не будем самоизолироваться.
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Единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие в виде пневмонии, является компьютерная томография легких и ее интерпретация в сочетании с клинической картиной заболевания…» Теперь вам понятно, что имел в виду приунывший Собянин? Отдохнули на выходных? Нажарили шашлычков? Намолились в храмах? Пожалуйте-ка в стационар. Но помните: аппаратов ИВЛ на всех не хватит. И не благодарите Путина за доброту и щедрость: он хотел, как лучше.
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Выявлено 84 тысячи, умерло 10 тыс. Каждый восьмой и пусть кто-то еще заикнется что вирус не опасен... Это Англия, нам писец будет если не будем самоизолироваться.
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Если б можно было самоизолироваться на несколько лет...
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Так чи інакше хвороба пройде по кожній людині. Хочеш ти цього чи ні. Карантин має мету не зробити так щоб не хворіли( це не можливо зробити), а зменшення швидкості розповсюдження вірусу. А за цей час встигнути здійснити всі заходи для забезпечення можливості прийняття великої кількості хворих в лікарнях в разі потреби та тестування людей. Карантин сам по собі не панацея, і якщо більше нічого не робити окрім заборон, то і економіка зруйнується і епідемія вийде з під контролю рано чи піздно.
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Чем более развитее в стране демократия, свобода слова, чем менее коррумпированная страна, тем статистика по заболеваемости выша.
Интерестная взаимосвязь.
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Где не зажимают инфу, там и статистика выше. Очевидно же.
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Да открою тебе большее! Если засунуть 2 пальца в розетку то ты не умрешь а получишь просветление но самое больше просветление будет если ты залезешь в транформаторную подстанцию! Это рептилоиды и сионисты скрывают правду от народа что-бы народ жил в невежестве!
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Почти каждый четвертый тестированный инфицирован и каждый восьмой умирает. Британия бьет все рекорды. А они были на втором месте по готовности к эпидемии после США. Якобы.
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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Потому что азиаты умные и дисциплинированные.
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імунітет у них сильний саме через те, що більшість живе в умовах антисанітарії.
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Так. Значить робимо висновки. Вони несуть пряму загрозу нам. Та і всій планеті. А значить....
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якось читала що за прогнозом населення України до 2050 року складатиме 40% азіатів. а може й більше.так що це все природній відбір і на все життя не закарантинишся.
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Ну и плюс к тому что никто их не считает! даже собственные власти ну сдохнет тысяча и хрен с ними. Лучше экология и криминогенная ситуация будет!
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Можливо тому що підсіли на всілякі сезонні прививки?
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Сейчас в Лондоне самая комфортная (райская) для выживания вируса вне организма (в воздухе и на поверхностях) погода от +7 до +21!
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А они так хотели приобрести естественный иммунитет...
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Какие похожие во всех странах циферки. В Италии до сих пор не понимают почему к ним такое внимание Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших - Цензор.НЕТ 5810
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Потому что именно они умудрились впустить в страну два круизных лайнера, на которых практически все были заражены и было много китайцев. Эти лайнеры отказались принимать Франция и Испания, а итальянцы приняли. Сейчас на них злы правительства всей Европы. Это было в самом конце января. Никто не спорит, что вирус все равно бы проник, но именно юг Европы пострадал больше всего и сразу вспышкой.
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В Италии до сих пор не понимают почему к ним такое внимание , все здоровы, не болеют и смертность обычная
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As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK.
По состоянию на 19 марта 2020 года COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием с высокой степенью последствий в Великобритании.
В январе 2020 года группа HCID общественного здравоохранения из 4 стран вынесла временную рекомендацию классифицировать COVID-19 в качестве HCID. Это было основано на рассмотрении британских критериев HCID относительно вируса и болезни с информацией, доступной на ранних стадиях вспышки.
Консультативный комитет по опасным патогенам (ACDP) также считает, что COVID-19 больше не следует классифицировать как HCID.
Сохраняется необходимость в национальном скоординированном реагировании, но это удовлетворяется ответом правительства на COVID-19.
Вы считаете там такие идиоты как у нас в медицине и правительстве ?)))) Они в Китае за неделю всё изучили
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2 дні тому сказали в новинах що по китайській статистиці в Китаї 39% курящих і з них тільки 3,2% хворіли цією заразою. В 12 разів менше некурящих, але якщо хворіли то хвороба протікала важче. Правильно тут хтось писав що не треба переставати курити.
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У курців імунітет постійно бьется зі всяким непотрібом в легенях, тому більш натренований, але заядлі курці, яки сильно посадили легені, можуть мати велики проблеми.
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Думаю що тут трохи інша ситуація - справа в тому що в сигаретному димі є купа різних отрут, які отруюють вірус. Прокурені легені не дуже подобаються вірусу. Тут подібно так як копчене м'ясо не портиться, так само і легені курящих захищені димом.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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дуже вигідна пандемія, особливо коли нафта впала до 25 за барель. Ну так як в 2009 році і світова криза в розпалі і нафта впала до 30 і смертельний свинячий грип зявився. Далі все буде добре, Тільки це не буде довго, бо як бачимо апетити і спокуси ростуть механізми маніпуляції удосконалюютьс
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останні новини : ОПЕК розраховує в неділю затвердити угоду зі скорочення нафтовидобутку - о це добре, значить скоро знайдуть вакцинувід коронавірусу і ми "подолаємо" пандемію Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих - Цензор.НЕТ 4409
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Вакцин вже винайшли купа лабораторій, деякі вже тестують на людях, але ще немає масової вакцинації.
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Зате у нас після таких "карантинів" - Через карантин, викликаний поширенням нового коронавірусу COVID-19, цього року в Україні економіка піде в мінуси, зросте безробіття та інфляція, скоротяться зарплати та знеціниться гривня.
Такі показники Кабінет міністрів заклав у проєкті змін до державного бюджету, який подав на розгляд Верховної Ради. Нардепи мають розглянути цей документ завтра, 13 квітня.
Основні макроекономічні показники, які закладені в оновлений держбюджет-2020:
ВВП - мінус 3,9% (попередній прогноз - плюс 3,7%).
Безробіття - 9,4% (попередній прогноз - 8,1%).
Падіння реальної зарплати - 0,3%.
Середньорічний курс долара - 29,5 грн (попередній прогноз - 27 грн).
Інфляція: 2020 рік - 8,7% , 2021 рік - 5% (попередній прогноз на 2020 рік - плюс/мінус 5%). Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/padinnya-ekonomiki-y-zarplati-ta-zrostannya-inflyaciyi-yaki-pokazniki-kabmin-zaklav-v-onovlenomu-derzhbyudzheti-1526418.html
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Все так! Тільки чому в цьому спектаклі беруть участь всі країни, від Мозамбіку по Великобртианію!
Тільки Білорусь ще трохи опирається ну і Швеція не втратила глузд.
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Каждому правительству любой страны выгоден карантин для принятия не популярных законов, избавления от мигрантов и без запуска в последующем, а в недоразвитых странах с идиотами-презами как у нас для распила бабла. Плохо если нефть вверх, по идее вверх не должна, , кацапию тоже хотят удушить, уж очень неадекватен их маразматик
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Візьміть собі на замітку, як тільки нафта падатеме нижче 30 дол за барель, чекай нової пандемії невідомого вірусу. Доки ці не домовляться і не розподілять ринок нафти, світовим баригам дуже вигідні такі "пандемії" і вони як ми бачимо, здатні зупинити весь світ за для вирішення своїх проблем.
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про них не знал...пьянь не красивая мажорня...
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