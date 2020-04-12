 Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих

Про це йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, за даними станом на ранок 12 квітня, всього тести на коронавірус здали 352 тис. 974 особи. Наразі результати тестів відомі стосовно 282 тис. 374 осіб. З них підтверджено інфікування коронавірусом у 84 тис. 279 осіб. За добу кількість інфікованих збільшилася на 5 тис. 288. Останні дані щодо смертності від коронавірусу у Британії зафіксовані станом на вечір 11 квітня - 10 тис. 612 осіб.
Сьогодні зафіксували 657 нових випадків смерті в Англії і 18 - в Уельсі. Цифри щодо Шотландії і Північної Ірландії ще не відомі
Інтерфакс-Україна зазначає, що, хоча приріст смертей у Великій Британії сповільнилося в порівнянні з попередніми двома днями, але рівень смертності від коронавірусу в королівстві залишається одним з найвищих в світі. Також, уточнює, що офіційна статистика не дає повну картину того, що відбувається, оскільки в неї не включаються особи, які померли не в лікарнях, а в будинках для людей похилого віку.
Интерестная взаимосвязь.
По состоянию на 19 марта 2020 года COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием с высокой степенью последствий в Великобритании.
В январе 2020 года группа HCID общественного здравоохранения из 4 стран вынесла временную рекомендацию классифицировать COVID-19 в качестве HCID. Это было основано на рассмотрении британских критериев HCID относительно вируса и болезни с информацией, доступной на ранних стадиях вспышки.
Консультативный комитет по опасным патогенам (ACDP) также считает, что COVID-19 больше не следует классифицировать как HCID.
Сохраняется необходимость в национальном скоординированном реагировании, но это удовлетворяется ответом правительства на COVID-19.
Вы считаете там такие идиоты как у нас в медицине и правительстве ?)))) Они в Китае за неделю всё изучили
Такі показники Кабінет міністрів заклав у проєкті змін до державного бюджету, який подав на розгляд Верховної Ради. Нардепи мають розглянути цей документ завтра, 13 квітня.
Основні макроекономічні показники, які закладені в оновлений держбюджет-2020:
ВВП - мінус 3,9% (попередній прогноз - плюс 3,7%).
Безробіття - 9,4% (попередній прогноз - 8,1%).
Падіння реальної зарплати - 0,3%.
Середньорічний курс долара - 29,5 грн (попередній прогноз - 27 грн).
Інфляція: 2020 рік - 8,7% , 2021 рік - 5% (попередній прогноз на 2020 рік - плюс/мінус 5%). Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/padinnya-ekonomiki-y-zarplati-ta-zrostannya-inflyaciyi-yaki-pokazniki-kabmin-zaklav-v-onovlenomu-derzhbyudzheti-1526418.html
Тільки Білорусь ще трохи опирається ну і Швеція не втратила глузд.