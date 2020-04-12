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 Політика України
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Все про:Порошенко (11659) ПР (966) Чорновол Тетяна (138) Євромайдан (699) ДБР (1019)

 Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці"

Кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це намагання влаштувати судилище над усіма учасниками Революції Гідності. А ДБР, кероване адвокатом Януковича, призначене стати інструментом цієї атаки на Майдан.

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" пише п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він також нагадує про перебіг подій на Майдані 18 лютого 2014 року і наголошує, що заява ДБР щодо цих подій неправдива.

"ДБР бреше. Революція Гідності почалася з розвороту нашої країни з дороги в Євросоюз до Росії і звірячого побиття студентів-євромайданівців 30 листопада 2013-го. Далі був ще жорстокіший розгін активістів і журналістів 1 грудня. Перед новим роком 2014-го мало не до смерті побили Тетяну Чорновол, а вже в січні убили Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького.

18 лютого 2014 справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці", – згадує Петро Порошенко.

"Чому бреше ДБР? Теперішня влада свідомо віддала цей орган на відкуп адвокату Януковича. Фактичним керівником Державного Бюро Репресій, як називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого "ростовського" клієнта.

Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це – намагання влаштувати російське судилище над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це – ознака реваншу. Це – спроба переписати історію під диктовку Кремля", – переконаний п’ятий президент.

"Але вона не вдасться. Бо є ми. Ми – носії пам’яті. Ми були там і ми пам’ятаємо все. І нас багато. Значно більше ніж куплених Януковичем бабікових", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188513
 
   
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Ви здуріли вже зовсім? Це президент має наводити ''порядок'' в головах людей? Тобто сталінщини захотілось? Чи Північної Кореї? Так це не про Порошенка. Це про зеленського, який таки хоче знищити єдиний патріотичний канал Прямий. І в цьому знову винний Порошенко, а не зеленський? Ідіот чи провокатор ви, не знаю.
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Какая сталинщина в четком донесение до масс того, что он говорит? Посмотрите любой западный канал отсобытиях в Украине. Ясно без эмоций рассказывают, что происходит. А у нас в стране на тв полная шиза.
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Порошенко даже дату вторжения россии на гос уровне не обозначил. Поэтому абсолютно шизоидное состояние людей, и на этом поле можно что угодно фабриковать и выдумывать.
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вже рік пройшов, а тролів та зебілів не попускає - при будь-якому виступі Пороха у них починається гостра діарея Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 3413
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куратори з-за поребрика так і не можуть пробачити Порошенку :"Армія ,мова , віра "...
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Ваш вихід, зелене бидло. скажіть що Порошекно бреше а бібіков правий, а потім поголосіть як Порох "зрадив Майдан" Щоб ви здохли тварі зелені ...
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вже навіть відбиті на всю голову зебіли зрозуміли шо поки Порох знову не сяде у крісло Президента, у України немає майбутнього
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Тю, так він вже ніби був. Чи вам подобається вічний президент тіпа путіна?
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саме тому шо він був і шо робив, я хочу шо б він повернувся
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Кому цікаві ваші хотілки?
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вона все вірно написала - поки Порох не сяде на нари , у України немає майбутнього
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ватка, ти шо в очі довбишся, чи спеціально бачиш те, чого не має? )))))
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Підтримую, тільки не в крісло - а на зону Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 4666
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аахахахха! ватка, саме тому шо у вас від Пороха так палають пердакі, я хочу шоб він повернувся ))))
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а чому ватка , у вас з Порохом , палають пердаки ?
напевно тому що ваш Офшоркін був в Яника правою рукою і міністром економіки ?
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АХАХАХАХАХА! ваточка, як шо Порох був рукою зека, то чому Порох його не захистив і не повернув назад в Україну? )))))
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повернеться... років через 15, якщо довічне не дадуть...
.
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ААХАХАХАХАХАХ! ваточка, як у нас про вас кажуть - дурний думкою багатіє )))) а Порох скоро знову сяде у крісло Президента України
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любима мантра для соєвих )))
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любима мантра для соєвих )))
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Частіше повторюй ці слова. Психологи кажуть, що це посилює впевненість в собі.)
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АХАХАХАХАХ! шо , лаптеногій, тільки те і залишається, шо БЕЗСИЛЬНО стукати по клаві та плювати у монітор? ))))) скільки разів ви вже вересчали шо Порох втік за кордон? ))))))
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если пэтька знает хронологию точно там был . вместе с танюхой безумной
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Є така меншина, яка завжди захоплює владу у чужій країні за допомогою брехні, збагачується, а потім усе летить шкереберть і вони обіймаються і ппачуть, бо їх усі ******** і вони не знають що робити.
Не дай Боже, але перша частина вже відбулась.
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Продивився обговорення.
Ловко працює тут зелена ботоферма. Замість обговорення брехні ДБР про події на Майдані 18 лютого 2014 року, боти перевели стріли на Пороха. Брешуть тими ж самими москалькими та зеленими штампами.
То правий Поршенко у питанні брехні порновсько-бібіковського НКВС ДБР чи ні? (риторично) Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 1094
Я вважаю, що так. І зелена мерзота шиє Тетяні Чорновол абсолютно безпідставну справу.
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Зебіли просто реально бояться Порошенко тому про ньго і пишуть всяку фігню навіть якщо погода погана. Але це їм не допоможе.
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Так бояться, ну так бояться що на крякоотсосів і на самого кнуряку - **й кладуть. Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 2967
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вам зебилы выбрать в президента в 2019 было чисто "по приколу", как жене лысому "пох.й", не вам же потом было брать АК и идти в окопы, стоять 73-мя процентами тесно, как на выборах, плечом к плечу и оказывать сопротивление лютому врагу или наступать в одной шеренге на пулемёты... вам думалось тупо и дальше прийдётся мучительно сидеть у зомбоящика смотреть лигу смеха, новые выпуски квартала... а, в окопы пусть 25% идут это ж их война....и , когда запел Вакарчук..."не моя війна" я был в ШОКЕ!!! Это как, когда кумир миллионов поёт "не моя війна"??? А чья?????? Сам мля - в раду, а війна, то того паренька из села, которого сегодня хоронили....Едина Країна ...мля... яка ж вона едина?!!
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ну йому , звісно , є що згадати -
Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці" - Цензор.НЕТ 8126
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Коли почнуть бити слідчих,то нехай потом не скавчатимуть.
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В пайках у беркутні до останніх днів були плитки рошенівської "чайки" і "альонки" - нічого особистого - просто бізнес ...
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О, беркутівці ще й магазини мародерили?
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А еще они заставляли зубы скалить на панихиде Небесной Сотни
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Пора переобирати владу. Ця виявилася нікчемною, як і передбачала мисляча частина виборців.
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Петя это есть кому рассказать и без тебя , ты тут каким боком?
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Любить петя п..дунця заправити. Може навіть неспльовувати. Пам'ятаю, як це чудо рознос керівнику свого 5 каналу робило, що не висвітлювали, як він по барикадах, як пацан лазив, а його не зафільмували для лохів , які дивляться його канал із самими "правдивими" і "об'єктивними" новинами. ))) ... як і цензор.нет. )))
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Ну звичайно в сорокамільйонній країні достойніших ніж Петька нема )))
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Давай Петро Алексіїч, нищимо бидло рогато-масковське!!
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"Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", - вспоминает Петр Порошенко. 2020 рік.

"Я тоже там был. Был ранен титушками и расстрелян беркутовцами", - вспоминает Петр Порошенко. 2026 рік.

І чому ж це спам?
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Петро вже ніхто
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вах-вах-вах тп ти шо, а хто тоді зеленський та портнов з коломойським??
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Палаючими пердаками адептів Віслюка-членограя - задоволений !!!
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Это только начало тотальной лжи, под покровительством новосформированной ФСБ-шниками, вертикали власти.
Всё это было очевидно ещё год назад.
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