 Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося почалося не по обіді, а вранці"

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" пише п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він також нагадує про перебіг подій на Майдані 18 лютого 2014 року і наголошує, що заява ДБР щодо цих подій неправдива.

"ДБР бреше. Революція Гідності почалася з розвороту нашої країни з дороги в Євросоюз до Росії і звірячого побиття студентів-євромайданівців 30 листопада 2013-го. Далі був ще жорстокіший розгін активістів і журналістів 1 грудня. Перед новим роком 2014-го мало не до смерті побили Тетяну Чорновол, а вже в січні убили Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького.

18 лютого 2014 справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці", – згадує Петро Порошенко.

"Чому бреше ДБР? Теперішня влада свідомо віддала цей орган на відкуп адвокату Януковича. Фактичним керівником Державного Бюро Репресій, як називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого "ростовського" клієнта.

Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це – намагання влаштувати російське судилище над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це – ознака реваншу. Це – спроба переписати історію під диктовку Кремля", – переконаний п’ятий президент.

"Але вона не вдасться. Бо є ми. Ми – носії пам’яті. Ми були там і ми пам’ятаємо все. І нас багато. Значно більше ніж куплених Януковичем бабікових", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.