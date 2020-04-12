 Медики, які лікують пацієнтів із COVID-19, надбавки за березень отримають через субвенцію, - глава НСЗУ Мовчан

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповіла голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан, відповідаючи на питання про фінансування лікарень на період боротьби з епідемією коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.
"Тут є дві історії. Перші випадки захворювання і складні ситуації, на боротьбу з якими вийшли лікарі, країна побачила в березні. Тобто тоді, коли контрактних зобов'язань із медустановами в НСЗУ ще не було. Відповідно, оплата праці медиків за цей період, зокрема оголошене прем'єр-міністром дво-трикратне збільшення, пройдуть через медичну субвенцію. Гадаю, деталі буде оприлюднено найближчими днями", - підкреслила Мовчан.
Вона уточнила, що згідно зі статистикою НСЗУ, офіційно зареєстрованих випадків захворювань на COVID-19, станом на 1 квітня, було понад 600, і фінансування отримають медустанови і бригади швидкої допомоги, які надали допомогу цим пацієнтам.
Починаючи з 1 квітня в НСЗУ запропонували уряду іншу систему фінансових стимулів для медиків, задіяних в протистоянні епідемії коронавірусу.
"Друга історія починається з 1 квітня. Тут у нас є пропозиції, які ми подали уряду й чекаємо його рішення. ... Ми хочемо сконцентрувати всю допомогу — і державну, і волонтерську — в конкретних медичних установах, де буде все необхідне як для безпеки лікарів, так і для надання допомоги пацієнтам. Тобто буде зрозуміло, що 200–300 лікарень — це центри, де ми боремося з коронавірусом", - каже Мовчан.
"Також ми подали пропозиції по хвилях залежно від того, як розгортатиметься епідемія. Є перша хвиля лікарень, їх 240. І тепер стоїть завдання привести ці лікарні в готовність. Тому що не всі вони готові. Якщо буде різке збільшення кількості випадків захворюваності, відповідно до потреби долучатимуться друга й третя хвилі лікарень.
Ми пропонуємо фінансування з використанням двох механізмів. Перший — не за пролікований випадок, а за готовність. Є 240 установ, що мають певні потужність і обсяг послуг, які вони здатні надати певній кількості пацієнтів з COVID-19. За цю готовність вони одержать фіксований (або глобальний) бюджет. Щоб не було ситуації, за якої лікарня може якісно обслужити 1000 пацієнтів, а ми намагаємося нав'язати їй 2000. Другий механізм — залежно від навантаження в конкретній лікарні, вона може одержувати доплати за інтенсивність", - розповіла Мовчан.
Водночас вона зазначила, що відповіді від Мінфіну на ці пропозиції поки що не одержали.
Нагадаємо, на ранок 12 квітня в Україні зафіксовано 266 нових випадків COVID-19, всього - 2 777, померли 83 людини, 89 - одужали.
В стационарах даже компуктеров с прогами нужными нет, в единицах только начали вести электронные истории болезни, никакой реформы не проводится, ибо денег нет!
По-сему - никто, ни хрена не получит.
Хорош уже лапшу народу вешать!
начнут, будут, готовы... ****...ли
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вот и пришло второе дыхание...искусственное)))
Ситуация напоминает 2008 год, когда все развитые экономики мира уже почуствовали экономический кризис и сыпались фондовые рынки, а мы хвастались тем, что нас кризис минул стороной.