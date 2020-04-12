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 Політика України
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Все про:карантин (2690) Мовчан (2) надбавки (3) НСЗУ (35) COVID-19 (3564) коронавірус (2241)

 Медики, які лікують пацієнтів із COVID-19, надбавки за березень отримають через субвенцію, - глава НСЗУ Мовчан

Перші випадки зараження коронавірусом в Україні зафіксовані в березні, коли відповідних контрактів з Національною службою здоров'я (НСЗУ) ще не було, тому обіцяні медикам надбавки пройдуть через субвенцію.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповіла голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан, відповідаючи на питання про фінансування лікарень на період боротьби з епідемією коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Тут є дві історії. Перші випадки захворювання і складні ситуації, на боротьбу з якими вийшли лікарі, країна побачила в березні. Тобто тоді, коли контрактних зобов'язань із медустановами в НСЗУ ще не було. Відповідно, оплата праці медиків за цей період, зокрема оголошене прем'єр-міністром дво-трикратне збільшення, пройдуть через медичну субвенцію. Гадаю, деталі буде оприлюднено найближчими днями", - підкреслила Мовчан.

Вона уточнила, що згідно зі статистикою НСЗУ, офіційно зареєстрованих випадків захворювань на COVID-19, станом на 1 квітня, було понад 600, і фінансування отримають медустанови і бригади швидкої допомоги, які надали допомогу цим пацієнтам.

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Починаючи з 1 квітня в НСЗУ запропонували уряду іншу систему фінансових стимулів для медиків, задіяних в протистоянні епідемії коронавірусу.

"Друга історія починається з 1 квітня. Тут у нас є пропозиції, які ми подали уряду й чекаємо його рішення. ... Ми хочемо сконцентрувати всю допомогу — і державну, і волонтерську — в конкретних медичних установах, де буде все необхідне як для безпеки лікарів, так і для надання допомоги пацієнтам. Тобто буде зрозуміло, що 200–300 лікарень — це центри, де ми боремося з коронавірусом", - каже Мовчан.

"Також ми подали пропозиції по хвилях залежно від того, як розгортатиметься епідемія. Є перша хвиля лікарень, їх 240. І тепер стоїть завдання привести ці лікарні в готовність. Тому що не всі вони готові. Якщо буде різке збільшення кількості випадків захворюваності, відповідно до потреби долучатимуться друга й третя хвилі лікарень.

Ми пропонуємо фінансування з використанням двох механізмів. Перший — не за пролікований випадок, а за готовність. Є 240 установ, що мають певні потужність і обсяг послуг, які вони здатні надати певній кількості пацієнтів з COVID-19. За цю готовність вони одержать фіксований (або глобальний) бюджет. Щоб не було ситуації, за якої лікарня може якісно обслужити 1000 пацієнтів, а ми намагаємося нав'язати їй 2000. Другий механізм — залежно від навантаження в конкретній лікарні, вона може одержувати доплати за інтенсивність", - розповіла Мовчан.

Водночас вона зазначила, що відповіді від Мінфіну на ці пропозиції поки що не одержали.

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Нагадаємо, на ранок 12 квітня в Україні зафіксовано 266 нових випадків COVID-19, всього - 2 777, померли 83 людини, 89 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188512
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого не зрозумів, не отримають нічого?
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Вчителі вже 4000 доларів отримали - тепер черга медиків отримати 300%.
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какие субвенции? За какие пролеченные случаи? Какая готовность?
В стационарах даже компуктеров с прогами нужными нет, в единицах только начали вести электронные истории болезни, никакой реформы не проводится, ибо денег нет!
По-сему - никто, ни хрена не получит.
Хорош уже лапшу народу вешать!
начнут, будут, готовы... заеб...ли Лечащие пациентов с COVID-19 медики надбавки за март получат через субвенцию, - глава НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 6084
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Нічого не зрозумів, не отримають нічого?
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Ну... выплаты медицинской субвенции после 01.04 не предусмотрены государственным бюджетом.
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ПОНЯТНО, что нихрена НЕ ПОНЯТНО, в Албанию 10 миллионов (непонятно кому, непонятно зачем), а своим субхренцию
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да, правильно ты понял - отчмоктають Лечащие пациентов с COVID-19 медики надбавки за март получат через субвенцию, - глава НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 483
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Вони тільки демонструють наміри. От побачите як вони швидко випишуть собі премії та надбавки за боротьбу з коронавірусом. А може вже ?
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Вчителі вже 4000 доларів отримали - тепер черга медиків отримати 300%.
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какие субвенции? За какие пролеченные случаи? Какая готовность?
В стационарах даже компуктеров с прогами нужными нет, в единицах только начали вести электронные истории болезни, никакой реформы не проводится, ибо денег нет!
По-сему - никто, ни хрена не получит.
Хорош уже лапшу народу вешать!
начнут, будут, готовы... ****...ли Лечащие пациентов с COVID-19 медики надбавки за март получат через субвенцию, - глава НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 6084
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Ага,как и индексацию пенсий.Клоуны,мать их так.
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чувствуете?)))) аферисты те еще...вроде да...но нет! ))))
***
вот и пришло второе дыхание...искусственное)))
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Это ещё один повод уменьшать статистику, потому как чем больше официально признанных больных короновирусом, тем больше будет кол-во врачей, которым прийдётся платить надбавки.
Ситуация напоминает 2008 год, когда все развитые экономики мира уже почуствовали экономический кризис и сыпались фондовые рынки, а мы хвастались тем, что нас кризис минул стороной.
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Хоть сто тысяч вылечите, больше чем дали НСЗУ ни копейки больше не даст! "Отказывайтесь от договора " говорят! Денег нет , какая реформа. До эпидемии не было, а теперь тем более!
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ПОНЯТНО, что нихрена НЕ ПОНЯТНО, в Албанию 10 миллионов (непонятно кому, непонятно зачем), а своим субхренцию
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Остальным шыш. Потому что лечить больше ничего не надо.
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Господи, у зелёных последышей крепких хозяйственников уже нет денег заплатить врачам. А ведь Аваков быстро снять карантин не даст - ему то в кайф, показатели прекрасные, грабежи, разбои, квартирные кражи -25-30%, что это как ни эффективная работа министерства? Шмыгаль правда нервы портит Авакову, мол через месяц будем резать бюджет МВД, уже перестали платить учителям, пенсионерам, уже и медики под вопросом. А Аваков ему и говорит - не будет денег полицаям, сначала арестую тебя, Шмыгаль, а на следующий день, сам знаешь кого. И поверь, народу понравится... а зеленый янелох отведает толстого аваковского червячка.
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Как все сложно.... Главное себе, любимым, по 300% премии выписать раз плюнуть. Хоть задним числом, хоть наперед - никаких проблем.
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