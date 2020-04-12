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 У співробітника Закарпатської ОДА виявили Covid-19: держустанова працює в строгому режимі карантину

У штатного співробітника Закарпатської обласної державної адміністрації методом ПЛР-діагностики підтверджено коронавірус.

Про це повідомляється на сторінці обладміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Людина з 1 квітня - у відпустці. Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з особою не мали. Коло контактних осіб встановлено, у них відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-тестування.

У Закарпатській облдержадміністрації діє строгий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, в  коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски для обличчя та рукавички.

Структурні підрозділи продовжують працювати у режимі карантину із 17 березня цього року", - йдетьсяу повідомленні.

За даними ОДА, у всіх 12 осіб, які контактували з працівником ОДА, тест не підтвердив наявність коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9:00 12 квітня в Закарпатській області підтверджені 82 випадки захворювання, у тому числі за минулу добу 22 нові випадки, три людини одужали.

Також читайте: Прокуратура Закарпаття перевіряє факт приховування головлікарем Іршавської райлікарні інформації про COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188511
 
 
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https://www.bbc.com/ukrainian/amp/features-52256286

"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."

До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.

А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.
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Мечта чиновников сбылась, к ним никого не пропускают.
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я думал в ога только воруют, оказывается работают.
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Работник первого этажа. Возможно, охранник. Нигде не пишут
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