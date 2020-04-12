 У співробітника Закарпатської ОДА виявили Covid-19: держустанова працює в строгому режимі карантину

Про це повідомляється на сторінці обладміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Людина з 1 квітня - у відпустці. Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з особою не мали. Коло контактних осіб встановлено, у них відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-тестування.
У Закарпатській облдержадміністрації діє строгий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, в коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски для обличчя та рукавички.
Структурні підрозділи продовжують працювати у режимі карантину із 17 березня цього року", - йдетьсяу повідомленні.
За даними ОДА, у всіх 12 осіб, які контактували з працівником ОДА, тест не підтвердив наявність коронавірусу.
Як повідомлялося, в Україні станом на 9:00 12 квітня в Закарпатській області підтверджені 82 випадки захворювання, у тому числі за минулу добу 22 нові випадки, три людини одужали.
"Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати
...
До початку цього тижня, щоправда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, ухвалені федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.
Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-а пацієнтам.
Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів."
До речі, збудований у Китаї за тиждень госпіталь так і не довелося використати.
А політик із північної Італії Альфредо Базолі запитує: «Як це можливо, що пацієнтів з COVID-19 із Брешії везуть в Німеччину, коли у нас в сусідній Вероні дві третини місць інтенсивної терапії не зайняті?» https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italien-zeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html
Отака вона ПАНДЕМІЯ.