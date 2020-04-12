 Ворог двічі від початку доби відкривав вогонь на Донбасі, один воїн ОС загинув, одного поранили, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку – поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн має бойове ушкодження.

"Злочинні дії російських найманців не залишились безкарними – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша " дотримується. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 квітня незаконні збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських військовослужбовців мають поранення.