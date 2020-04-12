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Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події
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 Ворог двічі від початку доби відкривав вогонь на Донбасі, один воїн ОС загинув, одного поранили, - пресцентр

Протягом 12 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку – поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн має бойове ушкодження.

"Злочинні дії російських найманців не залишились безкарними – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша " дотримується. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 квітня незаконні збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських військовослужбовців мають поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188507
 
 
 Топ коментарі
 
Загиблому воїну світла та вічна пам'ять.........Хай покоїться з миром.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
Пораненому: одужання та сил.......
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Загиблому воїну світла та вічна пам'ять.........Хай покоїться з миром.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
Пораненому: одужання та сил.......
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та щож це таке - це зелене падло тільки вчора нявкало як все добре з розведенням, як усі щасливі і живі... і ні одна куля не влучила у цього шмаркатого клоуна
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бідна Україна і її армія, хто тільки не глумився над нею останні роки, від трохкратних зеків до ярих уклоністів, і кожного разу ти повстаєш ще сильнішою і вмотивованішою. Слава україні!
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Немає у орків нічого святого. Одужання пораненому захиснику
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А у оманского осла от этого жгучее желание...
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Погибшему - царство небесное! Раненым - скорейшего одужання! В годы войны с фашизмом в СССР в 1941-1945 г.г., говорят, что была примета - там где Жуков, там победа. У нас в Украине новая примета - там, где на фронте появляется рояльный паганини, жди усиления обстрелов и прибавления жертв со стороны ВСУ. Может быть, не пускать его больше на Донбасс, пусть сидит в своём ресепшене? Ребята целее будут, ей-ей!
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Зельо - президент мира и гражданин мира, любимый всей украиной
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Враг дважды с начала суток открывал огонь на Донбассе, один воин ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4034

Убей русского оккупанта- очисти Землю от скверны!
Враг дважды с начала суток открывал огонь на Донбассе, один воин ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 842
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расії!!!!
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