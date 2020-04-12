 53 медпрацівники на Дніпропетровщині перебувають на ізоляції через контакт з інфікованою коронавірусом медсестрою

Інформацію про цей випадок Радіо Свобода підтвердила начальниця відділу санепіднагляду ДУ Госпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, передає Цензор.НЕТ.
За її даними, у всіх медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, на результати очікують.
Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, яка проводила біблійну школу в Першотравенську, де потім зафіксували спалах коронавірусу.
За даними МОЗ, станом на ранок 12 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 58 випадків COVID-19.
Согласно соцопросов, чаще всего налево ходят медработники, на втором месте - учителя.
Вони з нею цілуались? Чи ще там щось? Всі були в масках?
Якщо не цілувались і були в масках, тоді питання -нахрена ті маски?
Чи безграмотні медики не мили руки, були без латексних перчаток і в носах колупались? Це вже інша справа!
Какого беса мерия разрешила религиозное сборище, притом международное, на фоне пандемии. Людей запросто штрафуют на улице, а собрания в несколько сотен сектантов с разных городов и даже стран проводить можно запросто. Или правая рука мэра не знает, что делает левая??