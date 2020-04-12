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 53 медпрацівники на Дніпропетровщині перебувають на ізоляції через контакт з інфікованою коронавірусом медсестрою

На Дніпропетровщині в райцентрі Петропавлівка через інфікування коронавірусом медсестри на ізоляції перебувають 53 медпрацівники. місцевої лікарні.

Інформацію про цей випадок Радіо Свобода підтвердила начальниця відділу санепіднагляду ДУ Госпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, у всіх медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, на результати очікують.

Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, яка проводила біблійну школу в Першотравенську, де потім зафіксували спалах коронавірусу.

За даними МОЗ, станом на ранок 12 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 58 випадків COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188505
 
 
 Топ коментарі
 
Капєць, хто ж нас лікувати буде, якщо шо?
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Женщина, у которой диагностировали болезнь, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Першотравенске, где затем зафиксировали вспышку коронавируса.
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І лікарня залишилась без лікарів. Віруни гірші вірусу.
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Капєць, хто ж нас лікувати буде, якщо шо?
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А нехрен было медсестре вербу святить. Боюсь представить, что будет, когда фелшарица пасочку посвятит.
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Не можуть місяць потерпіти, карантин буде на рік.
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Женщина, у которой диагностировали болезнь, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Першотравенске, где затем зафиксировали вспышку коронавируса.
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Ну так і я про це, потерпіти не можуть, не ходити в біблійну школу.
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Тут даже и не дело в " потерпеть".Многие врачи и сотрудники ищут повода в самоизоляцию уйти, чтобы не подвергать опасности своих родных и близких. Вот и используют различные методы, чтобы этого добиться. К нам в больницу завезли всего несколько комплектов защитных костюмов из Китая, то они как раз на китайцев только налезут мелких, а не на человека обычной комплекции. Вот и идут в самоизоляцию, а если таким путём не получается, просто увольняются.
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Пєчально це все, лікарі без захисту... Ми без лікарів...
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Карантин будет два года, независимо кто что и где святит. Инфа от знаюших.
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Общительная сестричка.
Согласно соцопросов, чаще всего налево ходят медработники, на втором месте - учителя.
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І лікарня залишилась без лікарів. Віруни гірші вірусу.
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может перебдели, Петропавловка ближе всех к Першотравенску, могли больных к ним отправлять, а оно им надо?
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Все такие богобоязненные, аж на росийску мову перешёл, тошнит от долбонов. В бубен хоть били, через костёр прыгали, чтобы вирус испугать?
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тут наряду с таким ставшим сьодня моднім и частоупотребляемым словом "алгоритм", ещё частенько проскакивает не менее точноописывающее ситуацию- "подцепили" ))) тутачки оно тоже идеально подходит под всех законтаченных )
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Кстати, у нас сегодня доктора близлежащей больницы вербу святили. Их одних в храм пропустили, чтобы они за Украину помолились. Все остальные - на улице стояли.
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"через контакт з інфікованою коронавірусом медсестрою"

Вони з нею цілуались? Чи ще там щось? Всі були в масках?
Якщо не цілувались і були в масках, тоді питання -нахрена ті маски?

Чи безграмотні медики не мили руки, були без латексних перчаток і в носах колупались? Це вже інша справа!
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Писало що десь щось 30 лікунів заразилось - справляли ДН когось з колективу в лікарні, ще десь - 44, те ж саме. В лікарні швидше заразять такі "медики", ніж вилікують.
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"Бактеріологічна" безграмотність медиків характерна не тільки для України. В Європі і в США теж в цьому плані , до недавнього часу була "країна неляканих ідіотів". Знання в ******** медичних технологій, володіння ******** технікою(медичною) не означає мати знаня та навики у випадку вірусної та бактеріальної загрози. Італія цьому приклад.
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Мэра Першотравенска надо брать за задницу и привлекать.
Какого беса мерия разрешила религиозное сборище, притом международное, на фоне пандемии. Людей запросто штрафуют на улице, а собрания в несколько сотен сектантов с разных городов и даже стран проводить можно запросто. Или правая рука мэра не знает, что делает левая??
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Видно , так лікарі колективно косять від роботи , головне - баблішко капає "зараженим".
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То що як один з медиків захворіє одразу можна закривати цілу лікарню? Зробити пришвидшено всім тести і ізолювати хворих.
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