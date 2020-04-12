 Прокуратура Закарпаття перевіряє факт приховування головлікарем Іршавської райлікарні інформації про COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне не вжиття медичними працівниками районної лікарні заходів, щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району.
Цю інформацію виявлено прокуратурою під час моніторингу засобів масової інформації.
У повідомлені, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла.
Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюватиме Іршавське відділення поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечують прокурори Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури".
Учитьівая, что у нас 99% назначенчев-ставлеников по принципу подлиза и лояльности, можно сразу садить всех, остальньім 1% войдут просто в статистическую погрешность)))
Все он знал - госпитализация с температурой и удушьем , тест на коронавирус положительный ...
Цікаво, а чи проводиться перевірка дій лікарів Жовківської лікарні , які довели до смерті у стінах лікарні двох людей - і не просто двох хворих на короновірус, а подружжя !