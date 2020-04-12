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 Політика України, Здоров'я
  2024  15
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Все про:Закарпаття (922) карантин (2690) прокуратура (2135) лікарі (386) COVID-19 (3564) коронавірус (2241)

 Прокуратура Закарпаття перевіряє факт приховування головлікарем Іршавської райлікарні інформації про COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла

На Закарпатті прокуратура розслідує можливе приховування медиком наявності коронавірусу у пацієнтки, яка згодом померла.

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне не вжиття медичними працівниками районної лікарні заходів, щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району.

Цю інформацію виявлено прокуратурою під час моніторингу засобів масової інформації.

У повідомлені, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюватиме Іршавське відділення поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечують прокурори Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головлікар Іршавської райлікарні приховав інформацію про COVID-19 у пацієнтки, жінка померла, - блогер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188504
 
 
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Я не понимаю, какой интерес врачу скрывать диагноз?
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чтоб не попадать в жесткий карантин, не отправлять людей на самоизоляцию, не сдавать всех с кем контактировала ( и их отправлять туда же)...короче хотела скрыть проблему а проблема разрослась в лавину... (еще и накажут по УК Украины)
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Кто не в состоянии решать проблемьі, он их будет всегда скрьівать, что бьі не потерять удобньій стул под собой.
Учитьівая, что у нас 99% назначенчев-ставлеников по принципу подлиза и лояльности, можно сразу садить всех, остальньім 1% войдут просто в статистическую погрешность)))
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Не названа дата ее смерти. Может, он и не мог знать о ее болезни, напр., у него в райбольнице не было тестов.
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https://censor.net.ua/news/3188436/********************************************************************************************************

Все он знал - госпитализация с температурой и удушьем , тест на коронавирус положительный ...
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Схоже та бідолаха вже похована. Тепер роби ескгумацію, тести мертвого тіла, посмертні експертизи, допити і т.д., а фінал -закриття справи. Як рідко яка птаха долітає до середини Дніпра, так рідко медик ніс відповідальність за смерть пацієнта.
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Тесты УЖЕ делались , и показали что она заражена ...
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Тоді інша справа. Все ж я схильний до песимістичного прогнозу, максимум втратить посаду.
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Що за пацієнтка? скільки років, які були болячки і від чого померла насправді? Хто поставив діагноз covid і коли? Поки, що в цій статті шухер, махер і аля улю ховайсь хто може!
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Смотри новость за вчера на этом сайте - диагноз у нее подтвержден лабораторными тестами...
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Якщо лабораторно, то обов'язкова фіксація в журналі. Яке там приховування може бути.
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І це правильне реагування.
Цікаво, а чи проводиться перевірка дій лікарів Жовківської лікарні , які довели до смерті у стінах лікарні двох людей - і не просто двох хворих на короновірус, а подружжя !
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