 Прокуратура Закарпаття перевіряє факт приховування головлікарем Іршавської райлікарні інформації про COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне не вжиття медичними працівниками районної лікарні заходів, щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району.

Цю інформацію виявлено прокуратурою під час моніторингу засобів масової інформації.

У повідомлені, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюватиме Іршавське відділення поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечують прокурори Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури".

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