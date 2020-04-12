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 Політика України, Здоров'я
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 Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

На сьогодні Україна рухається за оптимістичним сценарієм поширення коронавірусної хвороби, який передбачає інфікування не більше 2% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми рухаємося за оптимістичним сценарієм, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, які прийняла наша країна. ... Зараз ми йдемо за сценарієм, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення. Чому 2% - це оптимістичний сценарій? Тому що за нашими розрахунками, у разі  2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть надходити у відділення інтенсивної терапії", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко

За його словами, колапс медичної системи в Україні може виникнути, якщо на коронавірус захворіє 10% населення і більше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188503
 
 
 Топ коментарі
 
Ні в одній нормальній країні не обирають президентами нізькорівневих кловунів.
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Первые симптомы это падение мозговой деятельности! Год назад проявились у 73%!
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Блин, почитаешь некоторые комменты и думаешь:"Это сколько незарегистрированых шизофреников бегает по улицам, такое ощущение, что в психбольницах начались летние каникулы.)))
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Бессердечность, безжалостность, отсутствие сопереживания, умышленное демонстративное, вызывающее и обязательно деструктивное поведение, направленное на причинение страданий другим, - это признаки социопатии.

Лікуйся і не хворій!)))
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Слышал звон? Нах....ра столько бумаги туалетной АБИЗЯНЫ накупили?
В Ухани (в 4 раза больше Киева). Человек на улице НЕПРОИЗВОЛЬНО руками в перчатках дотрагивается до глаз и лица 100%. Выходя в магазин китаец за дверную ручку берётся через обрывок туалетной бумаги, и тут же выбрасывает её. Потом (выжившие) подберут. Но наши до конца не дослушав скупили рулоны и вопрос? И шо с этим делать?
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Вы серьезно? 2% это почти 800 000 заболевших.
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Исходя из текущей смертности в 4 % ожидают 32000 умерших?
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Сумно мені міряни от того, що нічого не можу зробити...
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Находясь между странами Африки по количеству проведённых тестов можно вещать что угодно.
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Можна сказати що кількість тестів на рівні Японії.
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Треба проковтнуть шматок господарського мила, намилить шлунок, відригнуть мило і добре промити шлунок водою. Після такою процедури всі відомі віруси такий організм будуть обходити десятою дорогою, як власне і сам організм їх...
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Пока он у вас на руках, его можно убить с помощью любого средаства, которое растворяет жиры (мыло, моющее для посуды, стиральный порошок, спирт...) Как только оно попадает в клетки организма - вам в таком случае нужно выкачать всю кровь, а вместо неё влить мыльный раствор, что приведёт к гибели вас, а потом и короновируса.
Так что не пишите ху*ту, а сначала разберитесь в теме, хотя бы на уровне 8-9 класса биологии живой клетки, физиологии человека.
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Что, совсем плохо с чувством юмора стало во время карантина?....соболезную.. Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5852
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С чуством юмора у меня все ок, не все воспримут это, как сарказм - некоторые примут за чистую монету и как аргумент ,чтобы не соблюдать карантин.
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Ляшка подло и нагло лжёт и врет "в глаза" и надеется на лучшее... ---- ну а с другой стороны, ну а шо ему ещё делать и как сказать всей стране шо "спасение утопающих --- дело рук самих утопающих". При всей моей любви к Батькивщине должен отметить шо "отсидеться" тут в этом случае не удасться, но и лишней паники конешно делать не надо...
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Думаете, это, что? А вот и нет, ошибаетесь. Это пыльца разных растений. Растений полезных и вредных, всяких. Многие аллергики страдают от неё. Так, вот её размеры и физические свойства очень близки к размерам корона вируса. И летает эта пыльца на десятки километров. И никакие маски ей не помеха, так же как и вирусам. Поэтому, эта блокада людей в четырёх стенах, бред. Наоборот прогулки на свежем воздухе, только укрепляют иммунитет.
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Ну вот зачем писать ахинею? Пыльцу в обычный микроскоп можно разглядеть, ее движение в жидкости рассматривал Браун (броуновское движение). Вирус в оптический микроскоп вы не увидите.
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Да. Лоханулся я. Ошибся в сто раз. Но тем не менее, тот аргумент, что вирус меньше пыльцы растений, только подтверждает мой аргумент.
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То есть 800000 челов заболеет и это в лучшем случае?
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А при 3% смертности (это самый оптимистический прогноз) умрет порядка 25 тысяч. Оптимисты блин! Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8240
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Причем при сегодняшней скорости распространения болезни (+266 инфицированных/сутки) это произойдет в течении до 60 дней ((2777 +266хД)хД =800000; Д= 55 дней). Что-то НЕ верится. Если эти два процента населения заболеют этой болезнью в течении следующих нескольких лет, то может и будет 800000 инфицированных в сумме. И к тому моменту уже вакцину сделают. Сейчас во всем мире около двух миллионов больных.
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И это у них оптимистический сценарий. А пессимистический какой? Вся страна сляжет?
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Логики 0. Какая может быть логика у зебила! Похоже, просто поступила команда сменить риторику.
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при власти зебилов с идиотом янелохом Украина не идет, а катится в ....ду.
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Угу. А після Паски вона піде по іншому сценарію - "динамічному".
Про які сценарії вони там можуть розсусолювати, якщо за весь період епідемії провели стільки тестів, скільки поляки або чехи роблять протягом двох-трьох днів? Про Південну Корею я вже й не згадую - до неї не тільки полякам далеко...
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Кому не повезло умирают независимо от проведённых тестов. Есть тесты - есть умершие от короновируса. Нет тестов - где сотни умерших от пневмонии и гриппа?
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Від пневмонії у нас помирають лише у Миколаївській області - тому там досі не було коронавіруса.
Питання тестів стосується виявлення носіїв для подальшої ізоляції з метою уполвільнення розвитку епідемії та недопущення її переходу до "динамічного" сценарію.
Однак, у Саночистці Нації щось з арихметикою не гаразд: то там розповідають про "відсоток на тисячу населення", то, як тепер, називають "оптимістичною" 2%-ну захворюваність...
А скільки буде 2 відсотки від 40 мільйонів - 800 000 інфікованих?
Так їх в усьому свті зараз "усього" на мільйон більше.
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Про Николаевскую область. В "Цивилизацию" играли? У Вас режим бога. Население Николаевской области 11.199 тысяч. Самый лучший тест даёт погрешность 20% Для более менее качественного отсева нужно проводить 3 теста + каждому выздоровевшему 3 теста. У Вас есть (кроме костюмов масок и т.д) 40 миллионов тестов. Ваши действия?
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Статистику гри коронавірусу в цивілізацію ви можете переглянути тут:
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

А тут можете прочитати про те, як півсотні "професійних волонтерів" за три тижні створили власні, практично стовідсоткові, тести на коронавірус у шість - вісім разів дешевші за китайські, встигли їх сертифікувати і, а вітчизняні фармацевти за підтримки урядуналагоджують їх виробництво у себе, обіцяючи вже за тиждень поставити перші 150 тисяч тестів медичним закладам:
https://www.facebook.com/PolskaAkademiaNauk/posts/886767695097173
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официально в Украине зарегино 42млн населения. ляшку не приходило в его тупую башку пересчитать сколько это будет 2% от этого числа? потянет легко такое число болных кляча украинской медицины? за 10% это вообще жесть!
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А с чего бы ей остановиться на 2%? Даже если вырабатывается иммунитет, пока он не будет хотя бы у половины населения - хрен что затихнет. Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2793
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Посмотрите как готовятся страны к коронавирусу: они строят специальные больницы для борьбы с короной, организовывают массовое производство тестов
У нас же стадо тупорылого 73% быдла выбрало клоуна, который практически нихера не делает, а только запускает туристов и заробичтачан с короной
Местные власти сами с помощью меценатов и волонтеров вынуждены выкручиваться из ситуации
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Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея

Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9785
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17. 3. 2011 - Кабмин выделил 20 миллионов на гуманитарку для Японии.
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А шоб сценарий и статистика были оптимистичны мы все тесты раздерибаним между своими братушками, а зелохторату будем ставить диагноз пневмония, и пусть себе дохнут на здоровье.. Зато официально коронавируса не будет! Это же побьеда!!
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население Китая - 1,5 млрд человек. 2% - это 30 млн. Господи! Неужели в нашей гребанной стране все настолько идиоты!
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Ляшко, вам лучше всего было бы просто промолчать, и сейчас и вообще. В Италии, к примеру, кэйсов было 0.25% от всего населения, что почти в 8 раз меньше чем вы тут считаете оптимистичным сценарием с котором Украинская медицина справится.
Меня терзают смутные сомнения что вы медицина в Украине в 9 раз (на душу населения) сильнее чем в Италии.
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если карантин будут соблюдать все то выйдем на 2%. нужно людям для начала поднять кредитные лимиты на картах что бы продержались еще месяц, даже если половина не отдаст то все равно это будет дешевле чем лечить и хоронить
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если карантин будут соблюдать все то выйдем на 2%.

- Карантин чисто технически может соблюдать не более 85% населения: нужна вода, электричество, заправки, мед служба итд итп + члены их семей
- реально карантин не оч снижает количество зараженных, потому что реально серьезный карантин на длительный срок экономика не выдержит - пахать, сеять, убирать, уголь добывать....
- Карантин в основном растягивает эпидемию и медикам легче спраляться. Плюс надежна, что найдут лекарство. Почитайте выступление Меркель.
нужно людям для начала поднять кредитные лимиты на картах что бы продержались еще месяц,

Товары где брать, если не работают? Или валюту, чтоб купить где есть?
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кац, тебе сказали нах, значит нах)))) я брезгую вообще с тобой общаться
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рашизм спинного мозку
(головного нема)



Пан Буддист@sranysovok





Как называется болезнь когда ты имеешь реальную атеистическую тоталитарную антиутопию, уничтожающую христианские церкви и держащую мусульман в концлагерях, в которую отправляются данные с ксяоме твоей тети люси, но ты уверен что Билл Гейтс изобрел вирус и хочет тебя чипировать
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А мне показалось,что превентивные меры были для другого. Вот ещё антиКоломойский закон примут и карантин могут отменить.
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сомневаюсь что примут ,Зеля делает только вид что он за этот закон
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Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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корона началась давно ,Я сам ею переболел ,это китайцы первые обнаружили этот штамп гриппа
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в ноябре ,три недели болел с высокой температурой ,но щас не помню терялся ли нюх
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За...бав вже своїми процентами, займись ділом. Ця сволота вже підраховує, що при двох процентах можна нічого не робити, бо помре всього 20000. Пробачте за ненормативну лексику, але інших слів ця амеба не заслуговує.
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20 000 за сколько ? Средняя смертность в Украине 1600 в сутки, а сезонная наверное 2000/ сутки. И шо ? Вот до 2000 можно на корону писать
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