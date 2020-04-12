 Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми рухаємося за оптимістичним сценарієм, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, які прийняла наша країна. ... Зараз ми йдемо за сценарієм, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення. Чому 2% - це оптимістичний сценарій? Тому що за нашими розрахунками, у разі 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть надходити у відділення інтенсивної терапії", - розповів Ляшко.
За його словами, колапс медичної системи в Україні може виникнути, якщо на коронавірус захворіє 10% населення і більше.
Лікуйся і не хворій!)))
В Ухани (в 4 раза больше Киева). Человек на улице НЕПРОИЗВОЛЬНО руками в перчатках дотрагивается до глаз и лица 100%. Выходя в магазин китаец за дверную ручку берётся через обрывок туалетной бумаги, и тут же выбрасывает её. Потом (выжившие) подберут. Но наши до конца не дослушав скупили рулоны и вопрос? И шо с этим делать?
Так что не пишите ху*ту, а сначала разберитесь в теме, хотя бы на уровне 8-9 класса биологии живой клетки, физиологии человека.
Про які сценарії вони там можуть розсусолювати, якщо за весь період епідемії провели стільки тестів, скільки поляки або чехи роблять протягом двох-трьох днів? Про Південну Корею я вже й не згадую - до неї не тільки полякам далеко...
Питання тестів стосується виявлення носіїв для подальшої ізоляції з метою уполвільнення розвитку епідемії та недопущення її переходу до "динамічного" сценарію.
Однак, у Саночистці Нації щось з арихметикою не гаразд: то там розповідають про "відсоток на тисячу населення", то, як тепер, називають "оптимістичною" 2%-ну захворюваність...
А скільки буде 2 відсотки від 40 мільйонів - 800 000 інфікованих?
Так їх в усьому свті зараз "усього" на мільйон більше.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
А тут можете прочитати про те, як півсотні "професійних волонтерів" за три тижні створили власні, практично стовідсоткові, тести на коронавірус у шість - вісім разів дешевші за китайські, встигли їх сертифікувати і, а вітчизняні фармацевти за підтримки урядуналагоджують їх виробництво у себе, обіцяючи вже за тиждень поставити перші 150 тисяч тестів медичним закладам:
https://www.facebook.com/PolskaAkademiaNauk/posts/886767695097173
У нас же стадо тупорылого 73% быдла выбрало клоуна, который практически нихера не делает, а только запускает туристов и заробичтачан с короной
Местные власти сами с помощью меценатов и волонтеров вынуждены выкручиваться из ситуации
https://www.youtube.com/watch?v=PxjxnjIp7jA
Меня терзают смутные сомнения что вы медицина в Украине в 9 раз (на душу населения) сильнее чем в Италии.
- Карантин чисто технически может соблюдать не более 85% населения: нужна вода, электричество, заправки, мед служба итд итп + члены их семей
- реально карантин не оч снижает количество зараженных, потому что реально серьезный карантин на длительный срок экономика не выдержит - пахать, сеять, убирать, уголь добывать....
- Карантин в основном растягивает эпидемию и медикам легче спраляться. Плюс надежна, что найдут лекарство. Почитайте выступление Меркель.
нужно людям для начала поднять кредитные лимиты на картах что бы продержались еще месяц,
Товары где брать, если не работают? Или валюту, чтоб купить где есть?
(головного нема)
Пан Буддист@sranysovok
Как называется болезнь когда ты имеешь реальную атеистическую тоталитарную антиутопию, уничтожающую христианские церкви и держащую мусульман в концлагерях, в которую отправляются данные с ксяоме твоей тети люси, но ты уверен что Билл Гейтс изобрел вирус и хочет тебя чипировать