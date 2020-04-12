 Україна зараз рухається за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми рухаємося за оптимістичним сценарієм, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, які прийняла наша країна. ... Зараз ми йдемо за сценарієм, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення. Чому 2% - це оптимістичний сценарій? Тому що за нашими розрахунками, у разі 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть надходити у відділення інтенсивної терапії", - розповів Ляшко.

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За його словами, колапс медичної системи в Україні може виникнути, якщо на коронавірус захворіє 10% населення і більше.