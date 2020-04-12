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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (7456) держбюджет (362) Кабмін (4057) приватизація (210) коронавірус (2241)

 Збільшений втричі дефіцит, відмова від приватизації і Фонд боротьби з коронавірусом: запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету-2020

У законопроєкті щодо змін до держбюджету на 2020 рік передбачається створення Фонду боротьби з Covid-19, розміром 64 мільярди, збільшення більш ніж утричі дефіциту та скасування програми масштабної приватизації.

У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд (+7%), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Насамперед, на 145,4 млрд урізали податкові надходження, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.

Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд.

Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд.

У цьому році уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд: з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до Держбюджету, - Гончаренко

Найбільше збільшили фінансування таких напрямків:

  • додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (видатки на екстрену медичну допомогу у розмірі 0,9 млрд грн централізували та перевели під управління Апарату МОЗ);
  • збільшення на 29,7 млрд грн видатків Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата у розмірі 1 тисячі гривень особам, розмір пенсії, яких менше 5 тис грн);
  • зростання видатків на обслуговування державного боргу на 3,3 млрд грн;
  • збільшення Резервного фонду на 3 млрд грн.

Для часткової компенсації значного зростання видаткової частини держбюджету уряд переглянув видатки за багатьма бюджетними програмами. Найбільше скоротили такі напрями:

  • виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 млрд грн);
  • фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 млрд грн);
  • розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 млрд грн);
  • субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 млрд грн);
  • функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 млрд грн);
  • субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 млрд грн);
  • виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 млрд грн);
  • статистичні спостереження, тобто перепис населення (-1,2 млрд грн);
  • субвенція на місцеві вибори (-1,15 млрд грн);
  • субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 млрд грн).

Разом - це половина запропонованої суми скорочення видатків держбюджету.

Гарантований обсяг державного боргу при цьому збільшився до 2 386,8 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет недоотримав за 2019 рік 43 млрд грн, - Рахункова палата

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188501
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а почему при Порохе доходы в бюджет 5 лет подряд росли, а при зебиле уже упали и будут падать 5 лет подряд ? Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7733
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А ЗЕторчку дозу кокса не урезали?
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Потрібно терміново відміняти карантин у всіх областях крім Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської!
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https://www.youtube.com/watch?v=bMuvG8QPUXE

Предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020: печатный станок вместо МВФ. Коломойский хочет вернуть 90-е. Эмиссия и дефолт.
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A в бюджет заложили новые уроки в Трускавце для дебилов от народа?
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Зебилы, а почему при Порохе доходы в бюджет 5 лет подряд росли, а при зебиле уже упали и будут падать 5 лет подряд ?
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Патаму ша Порох варавал а валодінька ніт.
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Объясняю тебе утырок доходы росли потому курс национальной валюты Украины девальвировать постоянно. Но вам не понять. Потому что вы Европа средних веков
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Курс доллара держался на одном уровне несколько лет.
Никакого "постоянно" не бьіло.
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Дурында. Открой курсы валют и посмотри что в марте 2016 курс был 27 грн/ долл. Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3594
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Ну кАнЄШна, куда уж нам... Єто тоКА кАзлАмордим пАдсілу...
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64 миллиарда.. Плесень зелёная, разворовали абсолютно все!!!
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На борьбу с короной это немного. Куда больше пугает рост в три раза дефицита бюджета. Это навскидку до 300 млрд грн.
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- рост расходов на обслуживание государственного долга на 3,3 млрд грн........
То есть о снижении валютного курса они даже не мечтают, скорее всего заложили даже с учетом роста. Ну что сказать........
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Скорее бы Порох вернулся.. Страна не выживет с этим клоуном!
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на нары?
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Секта 8% нашла Зраду ! Свежая зрадонька .Налетай !
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Секта ,,життя по -новому" Помните такую ?
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Разве это секта? Я знаю сетку "За всё хорошее и учителям зарплату 4000$"
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Это фейк из сериалов про Голобородька а не реальная программа
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про 4000 баксов в месяц реальная заявка команды Зеленского в сериале такого не было!
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Фейк это твой мозг, зепуас ты тупой и нищий
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Ты чего тут забыл кац ? Здесь боярышника нет Збільшений втричі дефіцит, відмова від приватизації і Фонд боротьби з коронавірусом: запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6700
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Порох порівняно з нинішнімі новимі ліцами. безневинний херувім з білими крилами.
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Даже предположить не берусь, чем руководствуясь, они верстали этот секвестр.
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Круто!
Зеленський обісрався навіть дужче, ніж я очікував.
Зебіли, а пам'ятаєте що в 1933 було?
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Субсидии урежут, учителям урежут, многодетньім урежут... Зачет)))
Про себя не забьіли? Нет?
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Мне понравилось
выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501

выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д. (-1,3 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501

А как вишенка на тортик
субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501

Удар по ЗЕбильному лохоэлекторату!
Увеличенный втрое дефицит, отказ от приватизации и Фонд борьбы с коронавирусом: предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7977

ЗеБилы дустом вас дустом!
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Аби не Порошенко. І гіпше не буде. Чи буде? ау зебіли
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І де вони візьмуть той бюджет, якщо я, та тисячі ФОП не заплатять ЄСВ в цьому кварталі? Мені нема чим платити.
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Не переживайте, скорее всего сейчас будет не последний секвестр этого сезона Слуги народа. Позже еще что-нибудь обрежут.
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Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований.
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Добре, що в такий скрутиний момент коли і Коронавірус і Світова Економічна Криза, якої давно не бачили, в президентське крісло вліпили такого справного парубка янєлоха. Велика подяка 73%!
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Госбюджет -2020 отличная тема для информационного манипулирования массами в интересах отдельных ОСОБО заинтересованных олигархов ....
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М-да, усыновление (удочерение) теперь дело накладное и даже разорительное, а вот взять попечительство над одиноким пенсионером по нынешним временам очень даже перспективно...
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С.уки, конченные полудурки!
Ползите на коленях к ЕС и просите, чтоб нормальные люди согласились разгребать ваше дерьмо!
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В ЕС у людей такие же проблемы как и у нас , а под П.Е.С.ика ползи сама , хоть на коленях хоть раком
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Ползешь уже? Проползай мимо, не задерживайся...
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Це ти пропонуєш те що мрієш зробити перед Овочем.
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Казлы, а где урезание зарплат судьям и прочей воровской шушере???
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Я вже колись розповідав. Пам'ятаю в прошлому році на весні прийшлось їхати не на авто, а електричкою на свою дачу. Якраз це було перед виборами. Сидять тітоньки та бабусі і обговорюють майбутні вибори. І одна тітонька так вАлодЬЮ нахвалювала, так нахвалювала... Каже, ви дівчата ях хочете, а ми всією вулицею за вОлОдЬЙУ йдем голосувати... Та ще й так рукою махнула, як відрізала Так хочеться її зараз побачити та нагадати їй проце...
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>за счет займов на сумму 296,7 млрд

гениально! вместо урезания расходов - занять 10 лярдов и попилить на всякие ролики и прочую дижитализацию
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Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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Госбюджет доходы бюджета составят 975,8 млрд,
объем дефицита составит 298,4 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3188501Источник: https://censor.net.ua/n3188501
дефицит 30,5 % ???
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сократите расходы на Охфис презедента, на кабмин и депутатов, урежьте им зарплаты-приплаты-бонусы-тонусы, отмените на этот преддефолтный период заоблачные зарплаты и пенсии золотым менеджерам Укрпочты, Нафтогаза и Укрзализныци и проч. вспомните про офшоры и своих любимых миллионерах-миллиардерах (там есть скрытые резервы))), сократите количество околоплодной обслуги у каждого из чинуш... если государство бедное он и должно жить по средствам, и оно не может себе позволить содержать гнид-вшей-клещей-глистов...оно должно их скинуть, чтоб не сдохнуть...
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Адам Смит@_Smithchenko 6 ч

Уважаемые люди всерьез начали обсуждать планы спасения бюджета:
1) эмиссия НБУ или
2)"мораторий" (дефолт) по ОВГЗ
Цена вопроса ₴120 млрд.
1: +1/4 к ден.базе (+7 грн к курсу)
2: невозможность занимать в обозримом будущем.
Но бюдж.проблемы останутся -> эмиссия НБУ, но постепенная.
Понятно, что остановятся на эмиссии.
НБУ заявляет, что он как бы против, но, думаю, этим он стремится исключительно снять с себя ответственность.
31.03 НБУ снял ограничения на покупку себе ОВГЗ, так что шлюз открыт, осталось пустить воду.
Т.е. массированная эмиссия - неизбежна!
А вы что думали: США "включает печатный станок", а Украина - проскочит? С фига ли?
Вот только США смогут, как обычно, "сбросить" лишнюю эмиссию (и инфляцию, соответственно) на мировую периферию. А Украина - наоборот.
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Вся напечатанная гривна остается в Украине.
Но где-то 85% напечатанных долларов уходит за пределы США, в т.ч. и в Украину.
С безналом - так же. Т.е., сейчас США - ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, способная осуществлять эмиссию относительно безнаказанно.
Доказательство:

Збільшений втричі дефіцит, відмова від приватизації і Фонд боротьби з коронавірусом: запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 2342
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Адам Смит@_Smithchenko
При этом не произойдет перегруза мировой финансовой системы долларами при их "сбросе" за пределы США:
1) у мировых финансов огромные объемы по сравнению с американской эмиссией.
2) из-за Кризиса в мире РЕЗКО вырастет спрос на ТВЕРДЫЕ валюты, среди которых бакс - первый красавец.
Если кто не понял график выше, объясняю.
В 2008-2015 долларовая денежная база увеличилась в 4,5 раза. Для обычной валюты это закончилось бы симметричной инфляцией. Но долларовые цены за этот период выросли максимум на 20% (официально - еще меньше).
ИМХО, сейчас история повторится
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Зетипиллы. когда закинчиння зубажиння? Токо на вирус и Порошенка спихивать просер не надо. Я вас слушаю.
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Это как если вместо Порошенка поставить Клоуна-членограя. Будут ли расти доходы граждан, будет ли расти экономика? Какому дибиллу было это не ясно во время выборов? Чего вы. зетипиллы. ждали от Осла на руководящей должности? Теперь запасайте одуванчики. которые поспели, про запас.
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И все это только для того, чтоб не принимать "антиколомойский" закон!
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Все фракции, кроме платформы, поддержали эти предложения, потому что это означает уменьшение налогов с бизнеса в бюджет. Здесь собака зарыта...
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Зрозуміло, зелебенські змащують друкарський станок, щоб друконуть 200 млрд.гривень!
Інфляція до кінця 2020 року 30% і до гадалки не ходи!
Хай вас береже Бог зелебенські, дуже розумно керуєте!!!
А 73% зелебенських виборців, гарного апетиту, щоб жерти добренно хотілося!!!!!
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Візуалізація цілющого дефолту від Зєлєнского :
Збільшений втричі дефіцит, відмова від приватизації і Фонд боротьби з коронавірусом: запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9471
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980 млрд доходов и 300 млрд дефицит бюджета. Т.е 30 процентов -дефицит бюджета. а курс закладывают 20 гривень за доллар. Верится с трудом
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Найбільше вразило у цих змінах зменшення видатків на субсидії (-8млрд), а також зменшення видатків на соціальні програми для інвалідів і малозабезпечених сімей.
Виходить так, люди втратили роботу, і об'єктивно не можуть оплатити комунальні послуги - і їх позбавлять субсидій.
Цинічними і пустими єзаяви Шмигаля про створення 500тис. робочих місць у травні. Будь-яка людина з економічною освітою знає, що для створення 500тис робочих місць потрібні інвестиції в реальний сектор економіки не менше 5млрд.дол. У кризові часи такі кошти залучити нереально навіть для країни із нормальною правовою системою, а що говорити про Україну.
Дефіцит бюджету 300 млрд.грн. 30%!!! Це як постріл у скроню.
Дефіцит потрібно чимось компенсувати, але жодних компенсаторів у бюджеті не має, навіть скасована програма приватизації.
Шмигаль у промові при призначенні на посаду сказав, цитую, "...Мене точно не можна назвати профаном в економіці..." Дивлячись на його вчинки я роблю висновок - що це діяльність або дурня, або навмисно шкідлива.
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