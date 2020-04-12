 Збільшений втричі дефіцит, відмова від приватизації і Фонд боротьби з коронавірусом: запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету-2020

У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд (+7%), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Насамперед, на 145,4 млрд урізали податкові надходження, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.
Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд.
Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд.
У цьому році уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд: з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.
Найбільше збільшили фінансування таких напрямків:
- додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (видатки на екстрену медичну допомогу у розмірі 0,9 млрд грн централізували та перевели під управління Апарату МОЗ);
- збільшення на 29,7 млрд грн видатків Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата у розмірі 1 тисячі гривень особам, розмір пенсії, яких менше 5 тис грн);
- зростання видатків на обслуговування державного боргу на 3,3 млрд грн;
- збільшення Резервного фонду на 3 млрд грн.
Для часткової компенсації значного зростання видаткової частини держбюджету уряд переглянув видатки за багатьма бюджетними програмами. Найбільше скоротили такі напрями:
- виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 млрд грн);
- фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 млрд грн);
- розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 млрд грн);
- субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 млрд грн);
- функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 млрд грн);
- субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 млрд грн);
- виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 млрд грн);
- статистичні спостереження, тобто перепис населення (-1,2 млрд грн);
- субвенція на місцеві вибори (-1,15 млрд грн);
- субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 млрд грн).
Разом - це половина запропонованої суми скорочення видатків держбюджету.
Гарантований обсяг державного боргу при цьому збільшився до 2 386,8 млрд.
Предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020: печатный станок вместо МВФ. Коломойский хочет вернуть 90-е. Эмиссия и дефолт.
Никакого "постоянно" не бьіло.
То есть о снижении валютного курса они даже не мечтают, скорее всего заложили даже с учетом роста. Ну что сказать........
Зеленський обісрався навіть дужче, ніж я очікував.
Зебіли, а пам'ятаєте що в 1933 було?
Про себя не забьіли? Нет?
выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501
выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д. (-1,3 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501
А как вишенка на тортик
субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 млрд грн);Источник: https://censor.net.ua/n3188501
Удар по ЗЕбильному лохоэлекторату!
ЗеБилы дустом вас дустом!
Ползите на коленях к ЕС и просите, чтоб нормальные люди согласились разгребать ваше дерьмо!
гениально! вместо урезания расходов - занять 10 лярдов и попилить на всякие ролики и прочую дижитализацию
объем дефицита составит 298,4 млрд.
Источник: https://censor.net.ua/n3188501Источник: https://censor.net.ua/n3188501
дефицит 30,5 % ???
Адам Смит@_Smithchenko 6 ч
Уважаемые люди всерьез начали обсуждать планы спасения бюджета:
1) эмиссия НБУ или
2)"мораторий" (дефолт) по ОВГЗ
Цена вопроса ₴120 млрд.
1: +1/4 к ден.базе (+7 грн к курсу)
2: невозможность занимать в обозримом будущем.
Но бюдж.проблемы останутся -> эмиссия НБУ, но постепенная.
Понятно, что остановятся на эмиссии.
НБУ заявляет, что он как бы против, но, думаю, этим он стремится исключительно снять с себя ответственность.
31.03 НБУ снял ограничения на покупку себе ОВГЗ, так что шлюз открыт, осталось пустить воду.
Т.е. массированная эмиссия - неизбежна!
А вы что думали: США "включает печатный станок", а Украина - проскочит? С фига ли?
Вот только США смогут, как обычно, "сбросить" лишнюю эмиссию (и инфляцию, соответственно) на мировую периферию. А Украина - наоборот.
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Вся напечатанная гривна остается в Украине.
Но где-то 85% напечатанных долларов уходит за пределы США, в т.ч. и в Украину.
С безналом - так же. Т.е., сейчас США - ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, способная осуществлять эмиссию относительно безнаказанно.
Доказательство:
Адам Смит@_Smithchenko
При этом не произойдет перегруза мировой финансовой системы долларами при их "сбросе" за пределы США:
1) у мировых финансов огромные объемы по сравнению с американской эмиссией.
2) из-за Кризиса в мире РЕЗКО вырастет спрос на ТВЕРДЫЕ валюты, среди которых бакс - первый красавец.
Если кто не понял график выше, объясняю.
В 2008-2015 долларовая денежная база увеличилась в 4,5 раза. Для обычной валюты это закончилось бы симметричной инфляцией. Но долларовые цены за этот период выросли максимум на 20% (официально - еще меньше).
ИМХО, сейчас история повторится
Інфляція до кінця 2020 року 30% і до гадалки не ходи!
Хай вас береже Бог зелебенські, дуже розумно керуєте!!!
А 73% зелебенських виборців, гарного апетиту, щоб жерти добренно хотілося!!!!!
Виходить так, люди втратили роботу, і об'єктивно не можуть оплатити комунальні послуги - і їх позбавлять субсидій.
Цинічними і пустими єзаяви Шмигаля про створення 500тис. робочих місць у травні. Будь-яка людина з економічною освітою знає, що для створення 500тис робочих місць потрібні інвестиції в реальний сектор економіки не менше 5млрд.дол. У кризові часи такі кошти залучити нереально навіть для країни із нормальною правовою системою, а що говорити про Україну.
Дефіцит бюджету 300 млрд.грн. 30%!!! Це як постріл у скроню.
Дефіцит потрібно чимось компенсувати, але жодних компенсаторів у бюджеті не має, навіть скасована програма приватизації.
Шмигаль у промові при призначенні на посаду сказав, цитую, "...Мене точно не можна назвати профаном в економіці..." Дивлячись на його вчинки я роблю висновок - що це діяльність або дурня, або навмисно шкідлива.