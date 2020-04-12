 У Чорногорії митрополита Амфілохія і декількох священників забрали в поліцію після проведеної на тлі коронавірусу літургії

Священнослужителі дали свідчення в зв'язку з проведенням літургії у Вербну неділю в умовах складної епідеміологічної ситуації в країні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Десять священників митрополії дали свідчення інспекторам Центру безпеки в Подгориці і чекають рішення судді", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Чорногорській-приморській митрополії журналістам неофіційно повідомили, що серед тих, хто перебуває в Центрі безпеки, є і митрополит Амфілохій.
У метрополії пояснили, що Амфілохій служив літургію в Златиці, одному з районів Подгориці.
Раніше цього тижня в регіональній пресі звучала критика на адресу православної церкви в Чорногорії, де, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, продовжували проводити обряди причастя.
Може приклад з Анти-лохієм якось вплине на зе-лохів?
может, например, полицейские разносят больше, чем верующие, судя по всем новостям эти выродки в погонах больше остальных не соблюдают карантинные меры
не дякуй, друже
Orgazizzazione Mondiale della Sanita' (OMS ) - дe охраны***?
Health - здоровьe.
це якись п"яний "творець Вікі" перед цим писав статтю про МОЗ.(міністерство Охорони Здоров"я).. і чомусь подумав,що у світі теж існують лише "міністерства охорони здоров"я".."навіяло"..)))
звідси з"явилось ВООЗ,хоч навіть в російськомовній вікіпедії -ВОЗ.
А вже з вікі наші упороті чиновники "затягнули" -ВООЗ ТА ВООЗ..
а ну да, там свой штамм, миролюбивый
Ага. Щас...
Незабаром буде приблизно таке фото:
В то же время источник УП сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры отець Павло госпитализирован в Александровскую больницу и у него обнаружен коронавирус.
амфи-(греч. amphi-) приставка, означающая: "вокруг", "с обеих сторон", "двойственный", "одновременное наличие двух противоположных свойств, действий, объектов".
Лохии I Лохии (греч. lochia роды, очищение после родов) физиологические послеродовые выделения из матки, состоящие из крови, слизи и некротизированных тканей децидуальной (отпадающей) оболочки. - см. Послеродовой период. II Лохии (греч. lochia, от lochios относящийся к родам, родовой) послеродовые выделения из матки, состоящие из крови, слизи, некротизированных тканей отпадающей оболочки.
Душевно.
як затримувати УПОРОТИХ(можливо і заражених) "бабок московського патріархату" )
І,головне,жодна не зможе поскаржитись на "сексуальні домагання"