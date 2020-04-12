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 У Чорногорії митрополита Амфілохія і декількох священників забрали в поліцію після проведеної на тлі коронавірусу літургії

Митрополит чорногорський і приморський Амфілохій і кілька священників доставлені в поліцейський Центр безпеки в Подгориці.

Священнослужителі дали свідчення в зв'язку з проведенням літургії у Вербну неділю в умовах складної епідеміологічної ситуації в країні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Десять священників митрополії дали свідчення інспекторам Центру безпеки в Подгориці і чекають рішення судді", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Чорногорській-приморській митрополії журналістам неофіційно повідомили, що серед тих, хто перебуває в Центрі безпеки, є і митрополит Амфілохій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций

У метрополії пояснили, що Амфілохій служив літургію в Златиці, одному з районів Подгориці.

Раніше  цього тижня в регіональній пресі звучала критика на адресу православної церкви в Чорногорії, де, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, продовжували проводити обряди причастя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188497
 
   
 Топ коментарі
 
Это не верующие. Это разносчики заразы.
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Оті "вєрующі" завтра заразять тисячі здорових людей.
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оставьте уже в покое верующих
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Это не верующие. Это разносчики заразы.
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А ты сам, дятел, не потенциальный разносчик?
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Ты ложку с причастием уже облизал ?
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Гундяевский сектант из Немытой на ветке...)
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пропоную альтернативу.Саме для "упоротих бабок" московського патрархату.Замість штрафу 17 000 за порушення карантину.Видати всім поліцейським бланки відмови від госпіталізації і реанімації.У НАс Свобідна країна,і всі можуть зробити свій вибір !! У Чорногорії митрополита Амфілохія і декількох священників забрали в поліцію після проведеної на тлі коронавірусу літургії - Цензор.НЕТ 4292
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Оті "вєрующі" завтра заразять тисячі здорових людей.
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Так ето же бизнес. Попы же с мертвых еще больше денег заработают чем с живых. За отпевание покойника поп в среднем берет 1тыс.грн.
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sunuyiwipmailtempinfo, ты часом не из очага инфицирования в Италии в из числа 200000 Зелиных возвращенцев в Украину вернулся, а теперь на верующих стрелки переводишь?
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Нехай сприяють рознесеннрю зарази?
Може приклад з Анти-лохієм якось вплине на зе-лохів?
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презумпцию невиновности отменили? человек без ярко выраженных симптомов не может разносить коронавирус (по мнению ВООЗ)
может, например, полицейские разносят больше, чем верующие, судя по всем новостям эти выродки в погонах больше остальных не соблюдают карантинные меры
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ну конечно твоя леттера43 знает лучше, чем ВООЗ
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Всемирная организация охраны здоровья, грамотейкин
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World Health Organization (WHO) - дe охраны***?
Orgazizzazione Mondiale della Sanita' (OMS ) - дe охраны***?
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здравоохранениe = охранa здоровья = sanita'.

Health - здоровьe.
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поясню ситуацію з ВООЗ.
це якись п"яний "творець Вікі" перед цим писав статтю про МОЗ.(міністерство Охорони Здоров"я).. і чомусь подумав,що у світі теж існують лише "міністерства охорони здоров"я".."навіяло"..)))
звідси з"явилось ВООЗ,хоч навіть в російськомовній вікіпедії -ВОЗ.

А вже з вікі наші упороті чиновники "затягнули" -ВООЗ ТА ВООЗ..
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Что ты несешь баран рпцшный? Ссылку на воз или брехло. Разносят бессимптомно аж бегом
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так разносят, что от шведов уже не должно было остаться и мокрого места
а ну да, там свой штамм, миролюбивый
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Паша-мерседес тебе в помощь, он тоже призывал игнорировать карантин пока сам в больницу не попал и сегодня его архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий не помер.

В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 8199
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это не верующие- это дебильные козлы, разносящие заразу, после которой кто-то умрет, понял идиот?
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- Израиль заблокировал в основном ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса из густонаселенных районов, где уровень заражения высок.
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Оце скрєпно. І впаяти ще років по 5 строгача за навмисне поширення зарази.
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Ім'я Аимфілохій начебто на щось натякає... В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 2736
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Подозреваю что бабосом и ништяками по жизни он нормально заряжен. Так что еще вопрос кто лох будет.
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А у нас кто их заберет, "националист" Аваков или прихожанин МП Баканов?
Ага. Щас...
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Вони б ще сюди заїхали, та позабирали їхню шоблу упц МП /РПЦ...
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митрополит Амфилохий - епископ Сербской православной церкви. Для Черногории такой же засланный казачок, как для Украины - митрополит Онуфрий. Не удивлюсь если и этот своих баранов из секты МП на Пасху выведет. Нашей полиции трудно будет

В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 6604
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Тоді все ясно.
Незабаром буде приблизно таке фото:
В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии - Цензор.НЕТ 1601
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А наши бараны будут блеять про невмешательство в церковные дела.
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А нашим похер, они только торговьіе лавки и обьічньій граждан могут штрафовать.
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А в нас по всій Україні московські попи в церкви зазивають,пох. карантин,і хоч би один мєнтяра протокол оформив ! Видно є вказівки від главмєнта...
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В воскресенье, 12 апреля, умер насельник Киево-Печерской Лавры, в которой перед этим была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время источник УП сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры отець Павло госпитализирован в Александровскую больницу и у него обнаружен коронавирус.
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По информации СМИ, 30 духовников из 44 получили положительные результаты. Над результатами тестов работали в лаборатории Диаген.
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Вчиться, а то Паша-мерседес, Паша-мерседес
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расходимся, их не арестовали, а вызвали на информационную беседу и опросили
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Действительно, у государства появилась отличная возможность поставить попов ВСЕХ конфессий в рамки...но **** государства нет.
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Это они к грекам примазываются.

амфи-(греч. amphi-) приставка, означающая: "вокруг", "с обеих сторон", "двойственный", "одновременное наличие двух противоположных свойств, действий, объектов".

Лохии I Лохии (греч. lochia роды, очищение после родов) физиологические послеродовые выделения из матки, состоящие из крови, слизи и некротизированных тканей децидуальной (отпадающей) оболочки. - см. Послеродовой период. II Лохии (греч. lochia, от lochios относящийся к родам, родовой) послеродовые выделения из матки, состоящие из крови, слизи, некротизированных тканей отпадающей оболочки.

Душевно.
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Заварить бы двери в капище и держать там 3 недели попов с верунами на карантине - пусть "плоть и кровь" божка жрут там))
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В воскресенье, 12 апреля, сотрудники муниципалитета Бейт-Шемеша совместно с полицейскими герметично закрыли шесть городских синагог, в которых регулярно нарушались постановления о карантине. Сотрудники муниципалитета использовали сварочные аппараты для того, чтобы "запечатать" помещения. Комментируя свое решение, Алиса Блок, мэр этого израильского города с преимущественно ортодоксально религиозным населением , сравнила проведение массовых молитв в синагогах с "беспорядочной стрельбой из автомата на улицах города".
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В Україні можна . Навіть московським церквам , що співпрацюють з окупантами і підтримують вбивства людей , тероризм і мародерство .
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хороший непальський досвід..
як затримувати УПОРОТИХ(можливо і заражених) "бабок московського патріархату" )
У Чорногорії митрополита Амфілохія і декількох священників забрали в поліцію після проведеної на тлі коронавірусу літургії - Цензор.НЕТ 1915

І,головне,жодна не зможе поскаржитись на "сексуальні домагання"
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Эти не Святые люди, а хапуги в сутанах! Распереживались, что бабла не досчитаются от прихожан, если не продадут им своих атрибутов и не получат пожертвований! И не подумали, что эти сборища будут стоить кому-то из прихожан жизни от вируса. Хотя для них и МЕРТВОЕ ТЕЛО- ЖИВАЯ КОПЕЙКА!
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