 На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, на Одещині зафіксовано перший летальний випадок пацієнта із коронавірусом. Пішла з життя пацієнтка, 1959 р.н. у Подільську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним. Вірус наступає", - написав голова ОДА.

"Станом на 9:00 12-го квітня ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 4 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі нові захворіли — з міста Подільськ. 4 жінки віком від 38 до 65 років. Таким чином, у населених пунктах області зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19, а в Одесі — 29. Динаміка розповсюдження вірусу в регіоні — тривожна", - розповів Куций.

Він закликав жителів області не нехтувати карантинними заходами і не применшувати загрози, а при погіршенні самопочуття відразу звертатися до лікаря.

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