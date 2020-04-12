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 На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций

Перший летальний випадок від коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Одеській області, померла мешканка м.Подільськ.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, на Одещині зафіксовано перший летальний випадок пацієнта із коронавірусом. Пішла з життя пацієнтка, 1959 р.н. у Подільську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним. Вірус наступає", - написав голова ОДА.

"Станом на 9:00 12-го квітня ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 4 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі нові захворіли — з міста Подільськ. 4 жінки віком від 38 до 65 років. Таким чином, у населених пунктах області зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19, а в Одесі — 29. Динаміка розповсюдження вірусу в регіоні — тривожна", - розповів Куций.

Він закликав жителів області не нехтувати карантинними заходами і не применшувати загрози, а при погіршенні самопочуття відразу звертатися до лікаря.

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На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций 01
На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188496
 
 
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Это не та женщина, которую , бедную, три часа в больницу везли ?
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Китай закрывает границу с Россией из-за массовости зараженных возвращающихся оттуда. Чего мы ждём? В коммерческом центре в Шанхае 51 гражданин Китая, прилетевший тем же рейсом из России, дал положительный результат
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Закрыть рашку нужно было, но они и сами закрываются, вроде бы. Китай уже бесполезно. Нужно было сразу перекрывать всем странам вместе Китай. А уж после того, как бахеула Европа, Китай перекрывать бессмысленно.
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