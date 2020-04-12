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 Прем'єра Великої Британії Джонсона, що перехворів на COVID-19, виписали з лікарні

Борис Джонсон поки не повернеться до роботи і буде відновлювати сили у своїй офіційній заміській резиденції Чекерс.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британський телеканал Sky News.

"Прем'єр-міністра виписали з лікарні, щоб він продовжив лікування в (резиденції. - Ред.) в Чекерс. За порадою команди медиків прем'єр-міністр поки що не повертатиметься до роботи", - сказав журналістам представник Даунінг-стріт.

Премєра Великої Британії Джонсона, що перехворів на COVID-19, виписали з лікарні 01

Офіційний маєток Джонсона

Джонсон подякував усім лікарям, які лікували його в лікарні святого Томаса, і додав, що його думки - з тими, кого зачепила епідемія коронавірусу.

Також читайте: У британському уряді побоюються, що Джонсон зможе повернутися на роботу не раніше, ніж через місяць, - Sky News

Керрі Саймондс, вагітна наречена 55-річного британського прем'єра, сказала журналістам, що буде у вічному боргу перед персоналом лікарні, в якій видужав Джонсон. "Я ніколи не перестану дякувати вам", - запевнила вона.

Премєра Великої Британії Джонсона, що перехворів на COVID-19, виписали з лікарні 02

Борис Джонсон з нареченою Керрі Саймондс

Джонсон захворів на  коронавірус понад тиждень тому. Спочатку він лікувався вдома. В кінці минулого тижня прем'єр повідомив, що у нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсон потрапив до лікарні. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений в звичайну палату.

Також читайте: Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання

В уряді Великої Британії побоюються, що Джонсон зможе повернутися до роботи не раніше, ніж через місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188494
 
   
 Топ коментарі
 
Он поборол проклятие преЗЕдента?... Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы - Цензор.НЕТ 8334
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он смог...в лондоне смог воздушно-капельный
будет ли он после этого всё так же беспечно ездить на велосипеде, как сами знаете кто
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Поместью Джонсона лет 300, да ещё и с привидениями
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скорей всего кроме овсянки она больше ничего не умеет готовить
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первый случии в мире, когда так быстро вылечиваеться - кловнам математика не интересно
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первый случай когда профессиональный киевский бот забыл пересчитать срок
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Та ні, була новина про бабусю за 90 років, то вона теж щось днів за 10 одужала.
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Хорошая новость.
Теперь, очень важно, что бы Зеленский не позвонил Джонсону с наилучшими пожеланиями.
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Вочевидь - сам "короновірус" не такий вже і страшний - при якісному лікуванні він долається доволі швидко ... Не дарма ж в Україні всі люди з баблом успішно вилікувались ...
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десять штук гривень - не таке вже і велике бабло
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так сильно переболел, бедняга... принц Чарльз, наверное, завидует
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а ни у кого не возникает вопрос, почему Б. Джонсона не подключали к аппарату ИВЛ? наверное, потому что пресыщение кислородом и отсутствие углекислого газа вызывает блокировку дыхательного центра? лучше уж и правда просто в масочку иногда подышать
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Прочиталось Черкаси...
Згадався Подерв'янський...


Ну що, значит є кому рулити Британією, то добре.
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Такой здоровый мужик как Бориска не мог окочуриться от какого-то насморка.
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Я дуже радий за Джонсона. Бо Його, як і приклад принца Чарльза, приклад показує - не такий страшний ковід19, як його малюють сатаністи із фарммафії.
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по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - сказал Ляшко. Источник: https://censor.net.ua/n3188488

Отож, саме так як було з всякими грипами та іншою лобудою типу епідемії кору в Україні.
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я имел в виду "молодца"... просто произнес так, шо послышалось "маланец"... нет, к Борису со всем уважением...
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