 Прем'єра Великої Британії Джонсона, що перехворів на COVID-19, виписали з лікарні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британський телеканал Sky News.

"Прем'єр-міністра виписали з лікарні, щоб він продовжив лікування в (резиденції. - Ред.) в Чекерс. За порадою команди медиків прем'єр-міністр поки що не повертатиметься до роботи", - сказав журналістам представник Даунінг-стріт.

Офіційний маєток Джонсона

Джонсон подякував усім лікарям, які лікували його в лікарні святого Томаса, і додав, що його думки - з тими, кого зачепила епідемія коронавірусу.

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Керрі Саймондс, вагітна наречена 55-річного британського прем'єра, сказала журналістам, що буде у вічному боргу перед персоналом лікарні, в якій видужав Джонсон. "Я ніколи не перестану дякувати вам", - запевнила вона.

Борис Джонсон з нареченою Керрі Саймондс

Джонсон захворів на коронавірус понад тиждень тому. Спочатку він лікувався вдома. В кінці минулого тижня прем'єр повідомив, що у нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсон потрапив до лікарні. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений в звичайну палату.

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В уряді Великої Британії побоюються, що Джонсон зможе повернутися до роботи не раніше, ніж через місяць.