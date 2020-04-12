 Прем'єра Великої Британії Джонсона, що перехворів на COVID-19, виписали з лікарні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британський телеканал Sky News.
"Прем'єр-міністра виписали з лікарні, щоб він продовжив лікування в (резиденції. - Ред.) в Чекерс. За порадою команди медиків прем'єр-міністр поки що не повертатиметься до роботи", - сказав журналістам представник Даунінг-стріт.
Офіційний маєток Джонсона
Джонсон подякував усім лікарям, які лікували його в лікарні святого Томаса, і додав, що його думки - з тими, кого зачепила епідемія коронавірусу.
Керрі Саймондс, вагітна наречена 55-річного британського прем'єра, сказала журналістам, що буде у вічному боргу перед персоналом лікарні, в якій видужав Джонсон. "Я ніколи не перестану дякувати вам", - запевнила вона.
Борис Джонсон з нареченою Керрі Саймондс
Джонсон захворів на коронавірус понад тиждень тому. Спочатку він лікувався вдома. В кінці минулого тижня прем'єр повідомив, що у нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсон потрапив до лікарні. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений в звичайну палату.
В уряді Великої Британії побоюються, що Джонсон зможе повернутися до роботи не раніше, ніж через місяць.
будет ли он после этого всё так же беспечно ездить на велосипеде, как сами знаете кто
Теперь, очень важно, что бы Зеленский не позвонил Джонсону с наилучшими пожеланиями.
Згадався Подерв'янський...
Ну що, значит є кому рулити Британією, то добре.
Отож, саме так як було з всякими грипами та іншою лобудою типу епідемії кору в Україні.