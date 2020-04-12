 У нас є кандидати на посаду міністра енергетики, - Шмигаль

Про це Прем'єр-міністр заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід у кожній із цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", – пояснив Денис Шмигаль.

За його словами, є "хороші сильні кандидати" на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, який повинен вирішувати наявні проблеми в енергетичній сфері.

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