 У нас є кандидати на посаду міністра енергетики, - Шмигаль

Про це Прем'єр-міністр заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід у кожній із цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", – пояснив Денис Шмигаль.
За його словами, є "хороші сильні кандидати" на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, який повинен вирішувати наявні проблеми в енергетичній сфері.
Чи вже померла від коронавірусу ?
Но он единственный из пост совецких , который добился чего-то действействительно хорошего и чего можно попробовать руками , пощупать .
Так вот , он сказал , что если вновь избранный президент через три месяца не смог добиться чего-то реально заметного , нового и хорошего , то дальше уже ничего не будет .
Не помню дословно .
Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули .
Нет , я попрежнему считаю Пэдра феноменально жадным вором и барыгой , человеком без совести и чести , но и в Зеленском разачоровался .
Нас снова обманули .
Печалька ...
Ви насправді, чи приколюєтесь? Прости, Господи, наївних і юродивих.
- якщо Порох "барига", то чого ж БЕЗ НЬОГО СТАЛО НАБАГАТО ГІРШЕ?
Якось нелогічно виходить.
От при владі "злодюги" - і економіка росте, зарплати ростуть, пенсії ростуть, бюджет профіцитний.
А от "злодюг" нема - і бачимо нечуване падіння у всіх галузях.
Так не буває.
Спитай себе - чого так?
Відповідь може бути тіки одна: Порох нічого не крав. Інакше це пояснити неможливо.
Пригадай - ти ж не бачив ті "злодійства" сам - тобі по телевізору про них казали, правда ж?
Ну от і думай (те).
Рік тому думати ти не захотів.
За рік ці "нові обличчя" знищили промисловість. Так подумай хоч зараз - бо через рік знищити можуть вже і людей...
-Это что, скоро мы будем смеяться над отключением света?
https://echo.msk.ru/programs/belkovskytime/2622707-echo/
о Зеленском, президенте Украине, о его нежелании, о его боязни привлекать более сильных, более профессиональных. О том, что он, как и многие претенденты в "голые короли" не понимают простой аксиомы: "ОПИРАТЬСЯ можно на то, что ОКАЗЫВАЕТ сопротивление"... Я часто переиначивал/упрощал эту мудрость: "РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ, теперь принято называть КОМАНДУ, - подбирают не по принципу ШАШЛЫЧНОЙ компании, - из людей весьма приятных и хозяину, и, особенно, хозяйке, и тещи, а из...
https://echo.msk.ru/programs/belkovskytime/2622707-echo/
о Зеленском, президенте Украине, о его нежелании, о его боязни привлекать более сильных, более профессиональных. О том, что он, как и многие претенденты в "голые короли" не понимают простой аксиомы: "ОПИРАТЬСЯ можно на то, что ОКАЗЫВАЕТ сопротивление"... Я часто переиначивал/упрощал эту мудрость: "РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ, теперь принято называть КОМАНДУ, - подбирают не по принципу ШАШЛЫЧНОЙ компании, - из людей весьма приятных и хозяину, и, особенно, хозяйке, и тещи, а из...