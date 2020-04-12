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 Політика України
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Все про:Кабмін (4057) Міністерство енергетики та захисту довкілля (19)

 У нас є кандидати на посаду міністра енергетики, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у Верховній Раді незабаром представлять кандидатів на посаду міністра енергетики та захисту довкілля.

Про це Прем'єр-міністр заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід у кожній із цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", – пояснив Денис Шмигаль.

За його словами, є "хороші сильні кандидати" на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, який повинен вирішувати наявні проблеми в енергетичній сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону в'їзду в Україну громадян країн, в яких виявлені небезпечні інфекції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188492
 
 
 Топ коментарі
 
Можно хаять Михо Саакашвили сколь угодно , и есть за что .
Но он единственный из пост совецких , который добился чего-то действействительно хорошего и чего можно попробовать руками , пощупать .
Так вот , он сказал , что если вновь избранный президент через три месяца не смог добиться чего-то реально заметного , нового и хорошего , то дальше уже ничего не будет .
Не помню дословно .
Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули .
Нет , я попрежнему считаю Пэдра феноменально жадным вором и барыгой , человеком без совести и чести , но и в Зеленском разачоровался .
Нас снова обманули .
Печалька ...
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Что ж не назначаете, пока ждете от Ермака проведения аукциона? У нас есть кандидаты на должность министра энергетики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9594
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Думаю и на твою должность уже есть кандидат. Возможно - Тигипко.
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Если действительно отказался, то значит дела еще хуже, чем всё выглядит сегодня.
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Что ж не назначаете, пока ждете от Ермака проведения аукциона?
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А економіка ще жива ?
Чи вже померла від коронавірусу ?
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А разве в "студии 95 квартал" ещё остались не пристроенные?
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на министерство энергетики возьмут электрика с "Лиги смеха"
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Страна уже больше месяца без трети министров !!! Власть дебилов, прости Господи за ругательство в большой праздник....
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Зачем.У нас такая практика по 1-2 года-без министров работать.
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Мене візьміть, яка різниця? А я хоч копійку яку спі**у.
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Никто уже и не вспомнит,когда кабмин-в полном составе был.
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Премьер ахметова .рыжему и решать кто будет .
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Можно хаять Михо Саакашвили сколь угодно , и есть за что .
Но он единственный из пост совецких , который добился чего-то действействительно хорошего и чего можно попробовать руками , пощупать .
Так вот , он сказал , что если вновь избранный президент через три месяца не смог добиться чего-то реально заметного , нового и хорошего , то дальше уже ничего не будет .
Не помню дословно .
Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули .
Нет , я попрежнему считаю Пэдра феноменально жадным вором и барыгой , человеком без совести и чести , но и в Зеленском разачоровался .
Нас снова обманули .
Печалька ...
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если ты понял, что ты тупой - не ходи больше на выборы.
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"Прошёл год . я разочарован . Меня снова обманули."

Ви насправді, чи приколюєтесь? Прости, Господи, наївних і юродивих.
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Про "баригу" тобі Г+Г разом 95 Кварталом локшину навішали. От тепер і соромно визнати У нас є кандидати на посаду міністра енергетики, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4735
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... а тепер спробуй задати собі таке мале-е-еньке питання
- якщо Порох "барига", то чого ж БЕЗ НЬОГО СТАЛО НАБАГАТО ГІРШЕ?

Якось нелогічно виходить.
От при владі "злодюги" - і економіка росте, зарплати ростуть, пенсії ростуть, бюджет профіцитний.
А от "злодюг" нема - і бачимо нечуване падіння у всіх галузях.
Так не буває.
Спитай себе - чого так?
Відповідь може бути тіки одна: Порох нічого не крав. Інакше це пояснити неможливо.
Пригадай - ти ж не бачив ті "злодійства" сам - тобі по телевізору про них казали, правда ж?

Ну от і думай (те).
Рік тому думати ти не захотів.
За рік ці "нові обличчя" знищили промисловість. Так подумай хоч зараз - бо через рік знищити можуть вже і людей...
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Ну конечно кто энергетику развалил тот уйдет в отставку и от наказания а из нового то что возьмешь все сделали папередники.
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Зато громадян штрафують за карантин а це все лайно втече в Італію..
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Та нікуди не втече,принаймі рік буде воняти в Україні та ще і требувати соцвиплати.
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Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны.-Задачка- найти клоуна, профессионально разбирающегося в энергетике.
-Это что, скоро мы будем смеяться над отключением света?
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Можете не юморить, Шмыга поставит крепкого хвахівця с ахметовского ДТЭК-а. Энергетика это кормушка рыжего татарина.
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Беда Украины действительно в том, что ею руководят те, кому она не нужна..
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брату удалось сторговать кандидатов )))
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министерство энергетики и экологии это то же самое что министерство праституции и целомудрия... нет таких спецов одновременно, разве что диплом купил у Поплавского и является родственником Супрун.
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Це якісь треш "міністр енергетики та захисту довкілля", це все одно що прокурор-адвокат в одному обличчі
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Огласите весь список! Когда при Никите Хрущеве свергли Жукова, тот как будто бы сказал: Гречко, вояка, пусть служит. А я-то думал, что Фурцева Катя! Вот
https://echo.msk.ru/programs/belkovskytime/2622707-echo/
о Зеленском, президенте Украине, о его нежелании, о его боязни привлекать более сильных, более профессиональных. О том, что он, как и многие претенденты в "голые короли" не понимают простой аксиомы: "ОПИРАТЬСЯ можно на то, что ОКАЗЫВАЕТ сопротивление"... Я часто переиначивал/упрощал эту мудрость: "РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ, теперь принято называть КОМАНДУ, - подбирают не по принципу ШАШЛЫЧНОЙ компании, - из людей весьма приятных и хозяину, и, особенно, хозяйке, и тещи, а из...
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Огласите весь список! Когда при Никите Хрущеве свергли Жукова, тот как будто бы сказал: Гречко, вояка, пусть служит. А я-то думал, что Фурцева Катя! Вот
https://echo.msk.ru/programs/belkovskytime/2622707-echo/
о Зеленском, президенте Украине, о его нежелании, о его боязни привлекать более сильных, более профессиональных. О том, что он, как и многие претенденты в "голые короли" не понимают простой аксиомы: "ОПИРАТЬСЯ можно на то, что ОКАЗЫВАЕТ сопротивление"... Я часто переиначивал/упрощал эту мудрость: "РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ, теперь принято называть КОМАНДУ, - подбирают не по принципу ШАШЛЫЧНОЙ компании, - из людей весьма приятных и хозяину, и, особенно, хозяйке, и тещи, а из...
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