 Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє місцеве видання АСС, передає Цензор.НЕТ.

"Вербну неділю в Україні святкують 12 квітня. Православні християни відзначають в цей день Вхід Господній в Єрусалим. Головною традицією цього свята є освячення гілочок верби. Для цього парафіяни йдуть на ранкову службу в церкву, а потім приносять ці гілочки в будинок, щоб захистити його від бід, злиднів і зберегти добробут в родині. У 2020 році вся Україна на карантині через коронавірус, тому служби транслюватимуть онлайн. Проте не всі парафіяни дотримуються карантину і все ж вирішили освятити вербу у храмах", - пише видання.

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