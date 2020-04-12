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 Поліція попросила чеських нудистів надіти маски

Правоохоронці нагадали любителям оголеного відпочинку, що рот і ніс в умовах розгулу коронавірусу таки мають бути прикритими.

Інцидент стався в невеликому містечку Лазне-Богданеч, відомому своїми курортами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Місцеві жителі звернулися в поліцію зі скаргами на те, що з настанням теплої погоди на місцевих озерах стали збиратися нудисти без масок. Поліцейські відправилися за викликом і винесли порушникам усне попередження.

"Громадянам дозволяється перебувати без одягу в певних місцях, але вони однаково мають прикривати роти і збиратися тільки у відповідних кількостях", - сказано в повідомленні поліції.

Наступного дня поліцейські знову провели рейд на озерах. І цього разу виявили, що любителі оголеного відпочинку вже не збираються великими групами. Проте половині із 150 громадян, яких зустріли, таки довелося нагадати про необхідність носити маску.

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"Ми розуміємо, що у багатьох людей немає саду і їм хочеться подихати свіжим повітрям на природі, але закликаємо дотримуватися приписів органів влади, щоб заходи проти коронавірусу можна було поступово зняти. А їх не знімуть, доки всі не будуть суворо дотримуватися обмежень", - додали в чеській поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188490
 
   
 Топ коментарі
 
на какую именно голову их попросили маски одеть?!
Полиция попросила чешских нудистов надеть маски - Цензор.НЕТ 7166
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Голыми письками можно сверкать. Голыми носами нет....
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на какую именно голову их попросили маски одеть?!
Полиция попросила чешских нудистов надеть маски - Цензор.НЕТ 7166
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Голыми письками можно сверкать. Голыми носами нет....
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вочевидь - перші , зараз , менше не безпечні ... ))
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(и не кашляет)))) в обычном понимании этого слова)))))))
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Але іноді робить сморк-сморк... через кілька днів після невдалого сексу...
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Но периодически пАднимает голову и плюётся Поліція попросила чеських нудистів надіти маски - Цензор.НЕТ 3129
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это да, сволочь такая)))...но хоть не кашляет и не чихает))) (повторюсь)))))
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как на слет венерологов попал, хоть бы ничего не подхватить.
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ну так нудисты, импотенты без воображения... тему подкинули...
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нет там все по закону только durexом ограничились.
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Ну для любителей посветить гениталиями, маска не помеха. Это же не труселя Поліція попросила чеських нудистів надіти маски - Цензор.НЕТ 7766
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Жандармов из Сен-Тропе надо звать. Они бы справились.
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Нудисти в масках?
Та які ж вони нудисти після цього ?
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не надо было просить - просто надо было натянуть им их же трусы на морду...
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это же не педагогично, и могут окно в Європу закрыть до наступления ренессанса.
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так и ото ...на всеобщем обозрении...хоть и демократично...но тоже не сильно педагогично))))
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Ренессанас - это когда марлезонский балет? от фр. Le ballet de la Merlaison, букв. «Балет дроздования» Поліція попросила чеських нудистів надіти маски - Цензор.НЕТ 3935
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Презервативы на голову, респираторы на ...
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