 Поліція попросила чеських нудистів надіти маски

Інцидент стався в невеликому містечку Лазне-Богданеч, відомому своїми курортами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Місцеві жителі звернулися в поліцію зі скаргами на те, що з настанням теплої погоди на місцевих озерах стали збиратися нудисти без масок. Поліцейські відправилися за викликом і винесли порушникам усне попередження.

"Громадянам дозволяється перебувати без одягу в певних місцях, але вони однаково мають прикривати роти і збиратися тільки у відповідних кількостях", - сказано в повідомленні поліції.

Наступного дня поліцейські знову провели рейд на озерах. І цього разу виявили, що любителі оголеного відпочинку вже не збираються великими групами. Проте половині із 150 громадян, яких зустріли, таки довелося нагадати про необхідність носити маску.

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"Ми розуміємо, що у багатьох людей немає саду і їм хочеться подихати свіжим повітрям на природі, але закликаємо дотримуватися приписів органів влади, щоб заходи проти коронавірусу можна було поступово зняти. А їх не знімуть, доки всі не будуть суворо дотримуватися обмежень", - додали в чеській поліції.