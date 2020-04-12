 COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені (до коронавірусу. - Ред.) Зовсім інакше. Чому я говорю про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав Ляшко.

За його словами, все залежатиме від того, як саме стане мутувати вірус і як з цими мутаціями буде справлятися імунітет.

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"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не викликатимуть хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися тільки через скайп", - сказав він.

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