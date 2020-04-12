 COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені (до коронавірусу. - Ред.) Зовсім інакше. Чому я говорю про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав Ляшко.
За його словами, все залежатиме від того, як саме стане мутувати вірус і як з цими мутаціями буде справлятися імунітет.
"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не викликатимуть хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися тільки через скайп", - сказав він.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.1. ... не знаю из какого фонда ... - загадка однако. )))
2. ... минимум миллион долларов ... - а почему так мало? 10% от каждого флакона и получится раз в 100 больше.
І цеж наче навіть не середина процесу....
Он так много для врача знает про грипп...
Дійсно фаховий медик.
У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця.
Чи це твій ще один акк?
Так что бацка просто пи.дит!
Чи санітар сильно здоровий амбал?
Ну и мудак. Кофе в парке. За за..ись тогда, что этого кофе сраного в парке не будет!
Оно министр кофе в парке, я так понимаю?
Температура, тиск, реніт ... і всьо...
Для людини з слабким здоров*ям.
Что оно мелет???
Вона мишей не їла.