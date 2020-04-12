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Все про:карантин (2690) Ляшко Віктор (238) COVID-19 (3564) коронавірус (2241)

 COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко

Якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться знайти, нас всіх чекає нова біологічна реальність, в якій доведеться забути про каву в парку, а один з одним спілкуватися тільки через скайп.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені (до коронавірусу. - Ред.) Зовсім інакше. Чому я говорю про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав Ляшко.

За його словами, все залежатиме від того, як саме стане мутувати вірус і як з цими мутаціями буде справлятися імунітет.

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"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не викликатимуть хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися тільки через скайп", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188488
 
 
 Топ коментарі
 
Коронавірус і був з самого початку сезонним вірусняком, якого ЗМІ роздули до розмірів світової катастрофи! А наша медицина настільки нікчемна що не змогла протистояти світовій паніці як білоруси і тупо повелась на цей розвод лохів! Припиняйте карантин, не смішіть людей і не вбивайте економіку України!
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Ну как и грипп, тоже сезонная тема. И тоже с вакциной и лечением чёто не очень. Каждый год полмиллиона народу умирает по всему миру.
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Ну как и грипп, тоже сезонная тема. И тоже с вакциной и лечением чёто не очень. Каждый год полмиллиона народу умирает по всему миру.
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Ну дык он косвенно это и признал. Правду говорить ему видать запрещают, а между строк это явно читается.
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Ляшко отметил, что надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.1. ... не знаю из какого фонда ... - загадка однако. )))
2. ... минимум миллион долларов ... - а почему так мало? 10% от каждого флакона и получится раз в 100 больше.
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А зараз скільки вже від COVID - 19?
І цеж наче навіть не середина процесу....
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Какой Ляшко умный!!!
Он так много для врача знает про грипп...
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Він рідкість у цій владі.
Дійсно фаховий медик.

У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця.
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И что? У нас у большинства высшее образование, а настоящих специалистов не нет.
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Університет Богомольця це корупційна клоака а не медичний інститут!
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Інститут Богомольця це той в якому за хабарі ставлять екзамени і шантажують студентів, через що покінчила життя самогубством студентка з Середньої Азії і там ще ректор Амосова, яку не могли вигнати за корупцію! Потрібно цей медичний університет взагалі закрити а у його випускників забирати право займатись медициною до пересдачі всіх екзаменів!
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Не, ну этот все время чем то околомедицинским занимался и каких то знаний нахватался, в отличие от министра.
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Ведущие ученые мира не спешат комментировать эту тему, потому что не знают, а тут Ляшко раз -
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Ну чому не коментують. ПРОсто ви не знаєте або замовчуєте. Багато із тих, що говорили невпопад із ВОЗ вже позбавили голосу в різних комісіях по пандемії.
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Коронавірус і був з самого початку сезонним вірусняком, якого ЗМІ роздули до розмірів світової катастрофи! А наша медицина настільки нікчемна що не змогла протистояти світовій паніці як білоруси і тупо повелась на цей розвод лохів! Припиняйте карантин, не смішіть людей і не вбивайте економіку України!
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Ну ти прямо Ліза Богуцька 2.0.
Чи це твій ще один акк?
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У меня есть знакомый белорус, его не пускают домой, говорят жди отмены карантина.
Так что бацка просто пи.дит!
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І путін, жовтий скафандр захисту, фірми Дюпон, одягав, шоб пофотаться...
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Я не знаю, что там на самом деле. Но ситуация на руку очень многим во всем мире. Теперь уж точно будет, на что списать свои про"бы в экономике. Если бы этого вируса и не было, его следовало бы придумать.
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Історія з COVID-19 для людства, тільки почалася, і дай Боже, щоб було так, як Ви думаєте.
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У світі всі ідіоти, один ви розумний все прорахували.
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Навіщо щось рахувати, немає епідемічного порогу щоб вводити карантин. Наша влада перелякалась і зупинила всю країну, але виявилось що це фейкова тревога. Виявилось що у нас немає медицини і немає фахових менеджерів у владі!
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Вперьод. Родіна зовьйот тєбя. Відірви сраку з дивана!

Чи санітар сильно здоровий амбал?
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Ну да, вы я смотрю как обычно в ударе. В Нью Йорк бы вам съездить, и рассказать им, что это все фигня. Подумаешь уже братские могилы копают, в день по 2000 людей умирают.
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Бро, тут вірять лише телевізору Коломойського.
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В Нью Йорці на острові завжди копали братьскі могили для бомжів, десятиліттями до коронавірусу! Просто зараз це почали показувати по телевізору, бо це цікава тема!
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А вдруг в этом власть оказалась права? Если со всем мире карантин- то зачем выдумывать велосипед - просто надо отсидеть карантин
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нет ,на мой индейский взгляд,это редакторы LB.ua, - вот и вся журналистика ,правильно подать информацию,усилив нужный акцент - как то так - ну ведь работает
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Маниту с тобой, вождь... я у ляшкина напротив уловил умиротворенно-бытовые акценты. Либо не вкурил через трубку сказанное тобой... хао...
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Я не замечала за этим ресурсом особой пристрастности.
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Вот сижу сейчас, ломаю голову, почему у меня не копируются картинки с сайта https://durdom.in.ua/
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Кофе в парке.
Ну и мудак. Кофе в парке. За за..ись тогда, что этого кофе сраного в парке не будет!
Оно министр кофе в парке, я так понимаю?
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а ты думал пива из пластика на скамейке??? Он - цивилизованный министр...
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Ну мысли у человека постоянно на Беню съезжают, потому первым вспоминает про кофе. COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6073
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А шо по этому поводу думает лысый из квартала?!
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Новый способ управления стадом? Закроем всех дома под вымыслом и домыслом. Курам на смех.
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В мережі повторюється інформація, що імунітет від covid -19 мають ті, хто хворів на вітрянку і кір, а також були привиті вакциною БЦЖ.
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еще лечит ивермектин ( от глистов ) и от ревматизмов лекарства .
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С этими вирусами никогда до конца нельзя выяснить, что на самом деле влияет на переносимость болезни.
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Не фахівець. Просто інформація здалася адекватною.
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Как и любая версия имеет право на жизнь и эта тоже. Никто ничего не скажет точно даже спустя года. Вирус мутирует, организм человека привыкает и дальше он превращается в сезонную болячку.
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Отож що не фахівець. Всі люди, що без вакцинації перехворіли на вказані хвороби та грип із орві мають такий імунітет. А про бцж триндять виключно вакцинатори (його роблять малюкам).
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Ляшко блеет что если в Украине на пике заболеет 2% населения то это будет отлично а если 10% то медицинская система Украины не справиться при том что в Италии сейчас заболело только 0,25% населения и у них уже аврал, ихмо, не должен свою пасть вообще отрывать!
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Только в Милане не понимают, почему столько внимания к их стране))
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Этому Ляшко лучше рот лишний раз не открывать. Ляпает чушь по пять раз на день. Ведущие вирусологи руками разводят, з.з. шо за вирус, статистики нет, геном неясен, протоколов лечения нет и тут какой то дурень безапеляционно так - бряк! Сезонно. А сезон это сколько? какой период? Пару месяцев, год ? Инициативный дурак.
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Он упустил прекрасный шанс промолчать.
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Вєдущіє вірусоллогі - це голубовська? Призвіща давай, а не всяку пургу із заумним видом. У Ляшка хоча б медицинська освіта є яка не яка.
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У ваших губерніях, відать, сезонних болячок немає, тому і не знаєте.
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Уберите тестирование и не будет никакой пандемии , никто и не заметит .
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придет весна и мы увидим .кто где срал ( по истечению времени мы увидим и оценим прошедшую тн пандемию )
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У труну можна лягти і від сезонної алергії, сер.
Температура, тиск, реніт ... і всьо...
Для людини з слабким здоров*ям.
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Тестов от орз не предвидеться, симптомов вполне достаточно
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Успокойтесь. Кроме скайпа есть ZOOM. Так что совсем не "только". Нечего паниковать.
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станет ...... будет /у слуг народа Коломойского неизлечимый зуд пророчеств и предсказаний.
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2 тысячи лет дотянули с кофе в парках и без скайпа и тут бац. пост Апокалипсис от простуды. Испанку все помнят? 18 месяцев - 50 миллионов умерших. И кто помнит? Кому из нас ставили вакцину от птичьего и свинного грипа? Гонконгский помните? Никто не помнит. Жизнь продолжается.
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Ну да, только похоже вирус этот не простой. И дело не в колличесьве жертв (хотя тут пока тоже ничего пока не ясно), а в заразности и динамике распостранения. Еще в конце февраля Италия гуляла-веселилась, а через неделю реально села на жеппу. То же и в США. И судя по реакции в мире , кому надо знать это прекрасно понимают. Спасибо кетайским товарищам. Надеюсь им придется еще компенсировать то шо натворили.
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Дело не в данном вирусе, а в изменении уклада жизни. Их Ухань (о которой мы 6 месяцев назад не знал) в 4 раза больше Киева. У меня на хуторе 15 дворов. Какой карантин? Ещё в позапрошлом веке дорога из Китая занимала пол года. Любой вирус максимум до Монголии мог добраться. COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3782 Вид выживший Хиросиму и Чернобыль пугать простудой (по заверению врачей большинство её на ногах переносит, не замечая) смешно.
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Это очень не простой вирус, аж сопливое сезонное ОРЗ .
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Есть ролик на Ютуб, где израильский врач говорит, что мы вступаем в эпоху смертельных вирусов и каждое государство, мол, должно озаботиться безопасностью тех, кто подает электричество, газ, воду и т.д. Если эти свалятся, и их некем будет заменить, будет вообще коллапс. COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9708
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Закройте, кто-нибудь, рот этому козлу!
Что оно мелет???
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И что интересно, говорит, говорит, ездит, ездит... и ЗДОРОВ! От молодец! Никакая гидота не берет нашего главного санврача!)
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Не берёт гидота, ибо масочку одевает, может даже шапочку ))) санитар всем санитарам пример )
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Так это будет новая трудовая реальность - пол-года на карантине, а пол-года работаем?
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Що воно може знати, весільне фотографеня?
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ну как шо ? как больше фоточек настрогать и напарить молодоженам. А свадеб нет ща , бизнес свой тоже завалил
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Опозиции необходимо подбить баланс. Что мы сохранили а что потеряли за каждым решением влады за время карантина. Или этот дурдом продлится в другой ипостаси. Разбор полетов пока не упали.
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Это не сезонное заболевание. И это не вирус пневмонии. Пневмония лишь побочный результат.
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Китайцев надо наказать за развеление летучих мышей
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Вони вже відмазку придумали - знайшли пацієнтку № 1.
Вона мишей не їла.
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