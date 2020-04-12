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 Економіка
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Все про:продукти (217) хліб (12) ціни (276) Петрашко (10) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (23)

 Ані дефіциту хліба, ані стрибка цін на продукти не буде, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко запевняє, що дефіциту хліба в Україні не буде, продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, цінова ситуація стабільна і контрольована.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

За словами Петрашка, здійснюється активний щоденний моніторинг стану цін на продукти, внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація стабільна і контрольована.

"Забезпеченість пшеницею і хлібом - важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці, тобто удвічі більше, ніж минулого року, що повністю гарантуватименам продовольчу безпеку. Тому жодного дефіциту хліба не буде", - підкреслив Петрашко.

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Міністр зазначив, що ціни на продукти не збільшувались останні 10 днів.

Серед причин, через які вони збільшувались до цього, Петрашко називає традиційне подорожчання окремих видів продуктів перед Великоднем, девальвацію валюти і спекуляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188486
 
   
 Топ коментарі
 
Значит зеленые продали за бугор не только маски, но и зерно.
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Таких историй уже полно в сети

Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1283
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Только вот за что люди будут это все покупать?
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О, прожовження "чистый дедушка и пол-вареника 2. За молоко с молотком"
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Сходи на улицу и оглянись по сторонам. Люди, работавшие на минималку уже почти месяц сидят без работы. Где они возьмут средства покупать еду? Если по данным социологов у более 40% опрошенных были запасы прожить только 2 недели.Ты кормить людей будешь?
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Ви почекайте, з нашим 73% населення дуже швидко й канібалізм почнеться. І вийде з молотком він вже добувати собі не підлогу вареника, а когось заковбасити цим молотком, відтягти додому, розпиляти на частини і в холодильник.
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Так вони і при порохі були...
Чи на цьому не можна робити акцент Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 200
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Вроде зеков начали отпускать из тюрем под причиной короновируса. И куда этому выпущеному податься? Карантин, работы нет даже для обычных людей, и накоплений у него тоже нет. Хорошо, если жилище есть и родные. И то неизвестно какие там отношения сложатся. Так что ожидаем повышение криминала. В 2014 году Янукович тоже выпускал.
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"надо просто не давать людям зарабатывать" (с)
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раз обещает, значит всё будет с точностью наоборот
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Значит зеленые продали за бугор не только маски, но и зерно.
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Так на "Цензоре" ж было о рекордном экспорте зерна в феврале. Сейчас отрапортуют, что и в марте рекорды побили. Но все, бл..ть, под контролем, "зеленый калидор"
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Ага....просто у дюдей Бабла не будет...покупать не смогут...вот продукты и будут. Нахозяйствовализи долпайпы.
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"народ потянулся за хлебом на сухари и скупкой продуктов на которые пока нет скачка" (С)
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Сьогодні зележопні явно розпечатали свіжі запаси божої роси...

То Криклій, то Ляшко, тепар цей ідіот.
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Поскольку экономика под управлением зелёных барыг летит штопором, то скоро ни хлеба, ни продуктов просто не будет... Соответственно, и роста цен на них не будет.
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"цены на продукты не росли в течении 10 дней"? А где нешановный министр живет? В какие такие магазины ходит (или экономка не докладывает об ежедневном росте цен?)
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Цены и без скачка растут....... плавно, но уверенно. Зачем заставлять скакать лошадь, которая везет.
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Тепла нет. Земля сухая. С марта месяца полив включать приходится. Картинка не в тему. Сами то картошку уже посадили?
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Начался карантин когда, в атб сразу акции на спиртное пропали. А сейчас опять появились. Значит продажи упали. Несмотря на то, что нарид пристрастился за время сидячки дома.
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Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет/ Иван Петрович Сидоров партизанил в сайтах РФ. Среди комментаторов-какцапчиков было много вещунов, пророков, блаженных/Кто такие блаженные и за что их почитали. "Блаженными" назывались юродивые- пророки и чудотворцы. Юродивые бывали безумными или умственно отсталыми. Но они у многих пользовались уважением. Известно свыше четырехсот юродивых, почитаемых в Русской Православной Церкви.
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Схоже що цей міністр взагалі нічого не розуміє в економіці ,або його купив Беня.
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Та ти що,і який планується врожай пшениці в цьому році?Чи то дуже складно на три місяці вперед думати.
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Ціни на продукти вже давно підскочили, а брехня їхня вже за....драла.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!.. - пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое. Анекдот від Михайла Жванецького: - https://anekdotov.me/zlobodnevno/54408-odnazhdy-v-televizore-poyavilsya-blednyj-kak-smert.html
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Блин, нашел, потом посмотрел ленту, а Вы уже выложили... Свою ссылку удаляю.
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Скачка не будет , так как уже цены скачут галопом .
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Якщо таке говорить то треба дійсно запасатися бо буде біда. Диму без вогню не буває.
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Був в понеділок на львівському Шуварі (оптовий ринок)...Мішок муки два місяці тому коштував триста вісімдесят гривень,зараз шістсот сорок...То є ще куди "стрибати" чи вже ні?..
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Тёмный Рыцарь, [12.04.20 17:05]

Темный в ноябре сказал "станет Мецгер" и стал Мецгер главой Укрэксимбанка. А чуть раньше в июле 2019 по квоте преЗЕдента в набсовет Приватбанка назначена Юлия Мецгер (супруга Мецгера) и подруга Леночки Кравец из 95 квартала .
И стоит бюджету такой наблюдатель 580 066 грн в месяц. Вот декларация https://public.nazk.gov.ua/declaration/71f2fd98-b029-4939-84bd-789c9356000a
И пока КМУ не спит ночами, выбирая у кого забрать деньги в бюджете - у МЧС (пусть к ху.м сгорят леса и не только), у врачей (хер им а не СИЗ и премия 300% к зп 5-8 тыс. грн, у учителей...
В это время чета Мецгер стоит бюджету очень дорого.
И Укрэксимбанк сильно убыточный
А сколько еще друзей Кравец и других хороших людей "кварталовцев" кровосисят бюджет на разных уровнях?
Мы никогда не узнаем.
пс: да и просьба к Темному - пиши еще где и кому будут заносить, а то после 15 млн $ для Арахамии в ОАЭ как предоплата за контроль над полиграфкомбинатом "Украина", стало тихо
а у людей деньги заканчиваются...
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