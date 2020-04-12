 Ані дефіциту хліба, ані стрибка цін на продукти не буде, - міністр економіки Петрашко

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
За словами Петрашка, здійснюється активний щоденний моніторинг стану цін на продукти, внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація стабільна і контрольована.
"Забезпеченість пшеницею і хлібом - важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці, тобто удвічі більше, ніж минулого року, що повністю гарантуватименам продовольчу безпеку. Тому жодного дефіциту хліба не буде", - підкреслив Петрашко.
Міністр зазначив, що ціни на продукти не збільшувались останні 10 днів.
Серед причин, через які вони збільшувались до цього, Петрашко називає традиційне подорожчання окремих видів продуктів перед Великоднем, девальвацію валюти і спекуляцію.
Чи на цьому не можна робити акцент
То Криклій, то Ляшко, тепар цей ідіот.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!.. - пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое. Анекдот від Михайла Жванецького: - https://anekdotov.me/zlobodnevno/54408-odnazhdy-v-televizore-poyavilsya-blednyj-kak-smert.html
Темный в ноябре сказал "станет Мецгер" и стал Мецгер главой Укрэксимбанка. А чуть раньше в июле 2019 по квоте преЗЕдента в набсовет Приватбанка назначена Юлия Мецгер (супруга Мецгера) и подруга Леночки Кравец из 95 квартала .
И стоит бюджету такой наблюдатель 580 066 грн в месяц. Вот декларация https://public.nazk.gov.ua/declaration/71f2fd98-b029-4939-84bd-789c9356000a
И пока КМУ не спит ночами, выбирая у кого забрать деньги в бюджете - у МЧС (пусть к ху.м сгорят леса и не только), у врачей (хер им а не СИЗ и премия 300% к зп 5-8 тыс. грн, у учителей...
В это время чета Мецгер стоит бюджету очень дорого.
И Укрэксимбанк сильно убыточный
А сколько еще друзей Кравец и других хороших людей "кварталовцев" кровосисят бюджет на разных уровнях?
Мы никогда не узнаем.
пс: да и просьба к Темному - пиши еще где и кому будут заносить, а то после 15 млн $ для Арахамии в ОАЭ как предоплата за контроль над полиграфкомбинатом "Украина", стало тихо
а у людей деньги заканчиваются...