 Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ

Про це повідомили джерела 24 каналу в УПЦ (МП), передає Цензор.НЕТ.
"Помер від коронавірусу чернець із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духовним батьком!" - йдеться в повідомленні.
Крім того, настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття госпіталізовано в Олександрівську лікарню.
Значить він недостатньо молився.
Содомита ждет кара.
и тот подумал - дед мазай
а он приехали харон я
слезай
)))
СТАТИСТИКА ВЗЯЛА СВОЄ.
Про це повідомляє пресслужба Києво-Печерської лаври. Причину смерті Нектарія не називають.
Церковний журналіст Сергій Чапнін зазначив, що останні кілька днів архімандрит був підключений до ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень - ред.).
Нагадаємо, раніше у Києво-Печерській лаврі підтвердили 26 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих священнослужителів у монастирі сягнула 30 осіб. Неофіційно називають цифру в майже 50 осіб, серед захворілих є студенти.
I am Buben@onemans79901970
Если бы я встретил старика Хаттабыча и мы подружились, я попросил бы его только об одном: уничтожить Россию и меня вместе с ней, чтобы очистить планету.
Потом уже очищенную территорию заселили бы здоровые люди.
Хотя мы сами без Хоттабыча справимся.
Здоровым людям надо подождать.
Когда случится и на нашей улице праздник - поставлю свечку!
Жду!!!!
Это - наказание божье за грехи? Там много геев? Ведь именно так московские попы объясняли, почему этот короновирус появился.
Хоть бы записал обращение и покаялся, какую чушь он нес, сколько людей он обманул и заразил!!!!
а если эта мерзость выздоровеет, будет как гнида шахов рассказывать, что этот вирус- фигня.
Редчайшие уроды!
и в Александровскую повезли. как же! сколько на него тестов и лекарств потратят! за наши налоги! а свой мерседес он не хочет пожертвовать в фонд Александровской?? Он его где взял, ублюдок????
банда ФСБ-РПЦ должна передохнуть в больших количествах.
Років надцять тому довелося вигулювати туди пітерянина з естонським прізвищем. Брррр, як там взагалі можна перебувати? Ввечері пітерський естонець виставив пляшку фірмового віски, але це не перебило негатив після відвідин песер.
То есть я так понял духовник всех рашистов одобряет весь этот кошмар и славит среду обитания орков.
Неудивительно, что мокшане захватывают все новые территории, а жителей других стран убивают, грабят и насилуют.
Крест животворящий не помог?
Ерунда и фейк
Сам запевняв, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.
Брехав