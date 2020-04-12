 Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ

Про це повідомили джерела 24 каналу в УПЦ (МП), передає Цензор.НЕТ.

"Помер від коронавірусу чернець із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духовним батьком!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття госпіталізовано в Олександрівську лікарню.

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