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 Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ

У Києві помер чернець Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили джерела 24 каналу в УПЦ (МП), передає Цензор.НЕТ.

"Помер від коронавірусу чернець із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духовним батьком!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття госпіталізовано в Олександрівську лікарню.

Дивіться також: Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188484
 
   
 Топ коментарі
 
От так потихеньку Лавра стане наша українська, а решту попів - на істарічєскую родіну.
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Да млять хватит уже РПЦ называть украинской церковью. Зато власть спокойно наблюдает как каждый день ети кремлевские чекисты РПЦ заражают тысячи людей
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Кацап попей валерианки съеш селедки
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Точно, оно еще хуже - оно петя_раст. ))
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Зебенат, у тебя обострение?!.. тебе порохоботы в штаны написали?!
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а чо, твой коллега само за себя постоять не может? И не порохоботы, читай внимательно кого я имел в виду.
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так это ж другой сектант, о его заражении ничего не говорили
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В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.Источник: https://censor.net.ua/n3188484

Значить він недостатньо молився.
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Молится надо Богу, а не золотому тельцу, как он это делал.
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падлік=мерседес казав що то від садомії вірусом№19 хворіють
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молився не тому богу Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1355 Паша-мерседес наступний в черзі. Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6251
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Ну и погремуха у попа - Нектарий. Архимандит Петушарий
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Зато Паша-мерседес рассказывал что коронавирус это фейк и карантин призывал игнорировать. Напризывался
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коронавирусу оказалось по фиг...кто слуга народа и кто слуга Божий...
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Очень даже может быть. Московский прихвостень сдох от спида а чтобы не позориться написали от вируса
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Да млять хватит уже РПЦ называть украинской церковью. Зато власть спокойно наблюдает как каждый день ети кремлевские чекисты РПЦ заражают тысячи людей
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**** ж предідущая власть не ликвидировала чекистскую РПЦ ??? Наверное занята біла дележом сфер влияния с мертвечуком.
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Попередня влада легалізувала Українське православ'я в світі, внаслідок якого Ануфрій став "колишнім митрополитом" і прийняла закон про перейменування кацапської церкви. Я вже не кажу про перехід 600 приходів до ПЦУ. Що ти звіздиш, дебіле? Міняй методичку, кацапе))))
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Мітадічку тобі Петров пише, довбню соєвий ))))
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Я не понял, какая госпитализация? Надел рясу и вперёд, иконы лобызать и поклоны отбивать. А ОНО в больницу сдрыснуло, что бородато-мерседесное. Видать, гнида, в Бога не верит.
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Короновирус сделали биндеровцы, чтобы захватить Лавру
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От так потихеньку Лавра стане наша українська, а решту попів - на істарічєскую родіну.
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Павел, пугал людей смертю.
Содомита ждет кара.
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И статья ниже как ети же чекисты с РПЦ массово заражают прихожан в Ровно. А власти нам рассказывают что с 17 числа уже можно ослаблять карантинМонах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса. Митрополит Павел госпитализирован с подозрением, - СМИ - Цензор.НЕТ 7522
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не хрен госпитализировать- только лобзание икон
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вирус избавляет Украину , от сектантов мацковского паханата.
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эх! не успел павел по совету своего друга ермака, купить себе ещё один мерседес. новую модель! ))
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Ничего, чуть что Харон с ветерком сернистым прокатит по Стиксу до болот Аида.
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павла старик подвёз на лодке
и тот подумал - дед мазай
а он приехали харон я
слезай
)))
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протокол для лечения попов- усиленное лобзание икон, и никаких больниц и лекарств
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Придать матушки-земли, с головою, в надежде на чудо.
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Да и тебя в больничке не намного эффективнее лечить будут )))
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Правильно не "Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)", а правильно так: "Киевский филиал РПЦ". Ну, і зовсім правильно (шкода, що доказів для суду недостатньо) буде так: "центр резидентур ФСБ + ГРУ РФ в Киеве"
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На место одного сдохшего сатаниста х"йло пришлет другого.
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Вот вспомнился раскольник Филарет. Интересно, как он там, не кашляет? Кляузы строчит.
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Що не зробив Петін Томос, то зробить коронавірус
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Паша, давай, давай! Нажимай на педали! Успей к Пасхе сдохнуть, **** гебешная. Держим за тебя фигу в кармане
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Боженька за Грех наказал ....желаю всем УПЦ-шникам тоже участи.
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Вони на початку епідемії Ігнорували загрозу..

СТАТИСТИКА ВЗЯЛА СВОЄ.
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, на 74-му році життя помер насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Нектарій.
Про це повідомляє пресслужба Києво-Печерської лаври. Причину смерті Нектарія не називають.
Церковний журналіст Сергій Чапнін зазначив, що останні кілька днів архімандрит був підключений до ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень - ред.).
Нагадаємо, раніше у Києво-Печерській лаврі підтвердили 26 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих священнослужителів у монастирі сягнула 30 осіб. Неофіційно називають цифру в майже 50 осіб, серед захворілих є студенти.
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И сколько ж на них потратят наших тестов???
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у них короно вирус передавался половым путем
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С какой стати Укрсина должна тратить свои бабки на лечение фээсбешрика павла?
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Жернова Госпада мелют медленно, но верно.. Паштету приготовиться
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Помер Юхим ну і х..з ним, стали хоронить а в нього х..стоїть))) Він не помер це його чоти наказали за прєданость масковскую
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ну так эта кацапская гадость наверняка ещё кучу своих быдло - прихожан заразила ...
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Посібники російсько-фашистських загарбників несуть втрати . Бог чує наші молитви .
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I am Buben@onemans79901970





Если бы я встретил старика Хаттабыча и мы подружились, я попросил бы его только об одном: уничтожить Россию и меня вместе с ней, чтобы очистить планету.
Потом уже очищенную территорию заселили бы здоровые люди.
Хотя мы сами без Хоттабыча справимся.
Здоровым людям надо подождать.
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Павел это тот ублюдок что за рассию топит?
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А за кого ще будуть топити московські попи?
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Може хоч тепер мацкофські попи пошкодують що загарбали приміщення невеличкої інфекційної лікарні, якій не пощастило сусідувати з Лаврою? Шо, попки, ваші методі лікування для вас самих не є дієвими?
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Ну... есть Бог на свете, чтоб там ни говорили атеисты!
Когда случится и на нашей улице праздник - поставлю свечку!
Жду!!!!
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Cотонистов РПЦФСБ отвезьти в Москвабадную больницу, только там истинно срепное лечение подорожником и зелёнкой сможет помочь!
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Бог не Тимошка...
Это - наказание божье за грехи? Там много геев? Ведь именно так московские попы объясняли, почему этот короновирус появился.
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Обидно, что этого пашу-Мерседеса положили в Александровскую больницу, он занял место какого-нибудь хорошего человека.
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большего омерзения чем гнида павел, там никто не вызывает.
Хоть бы записал обращение и покаялся, какую чушь он нес, сколько людей он обманул и заразил!!!!
а если эта мерзость выздоровеет, будет как гнида шахов рассказывать, что этот вирус- фигня.
Редчайшие уроды!
и в Александровскую повезли. как же! сколько на него тестов и лекарств потратят! за наши налоги! а свой мерседес он не хочет пожертвовать в фонд Александровской?? Он его где взял, ублюдок????
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Если в таком исполнении, то Да здравствует короновирус, да продлятся года его !
банда ФСБ-РПЦ должна передохнуть в больших количествах.
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Главный специалист по вирусам Филарет объяснил распространение коронавируса однополой любовью. Значит монахам и попам гундяевской секты надо прекращать свой внутриконфессиональный секс. А то развели ***..ство в гундяевской ОПГ....
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Одна пічалька - його мощі не поховають у печерах.
Років надцять тому довелося вигулювати туди пітерянина з естонським прізвищем. Брррр, як там взагалі можна перебувати? Ввечері пітерський естонець виставив пляшку фірмового віски, але це не перебило негатив після відвідин песер.
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грешили очень. совсем не так в Киево-Печерской Лавре жили, как в Библии написано.
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Три недели без подаяний прихожан, завалился бизнес и от голоду помер
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Вот свежий спич гундяя : короновирус - это Божественный промысел, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.

То есть я так понял духовник всех рашистов одобряет весь этот кошмар и славит среду обитания орков.
Неудивительно, что мокшане захватывают все новые территории, а жителей других стран убивают, грабят и насилуют.
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как так?
Крест животворящий не помог?
Ерунда и фейк Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3438
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Погано молився Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3486
Сам запевняв, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.
Брехав Чернець Києво-Печерської лаври помер від коронавірусу. Митрополита Павла госпіталізували з підозрою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5557
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