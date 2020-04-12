 Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи нашим академікам і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - сказав він.

Читайте також: Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко