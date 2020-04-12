 Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи нашим академікам і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - сказав він.
Короче получит не знаю откуда не знаю сколько...
Похоже, что это он тоже «пошутил».
Жизнь сейчас такая, шутка за шуткой...
Что ему мешает пообещать 100 млн? Или даже миллиард?
Все равно оно только звиздеть умеет...
Это уж переходит все границы... ржунемогу: открою секрет...презедент попросил написать..
Это секрет, но я вам по секрету на всю страну скажу...
Если вы сами идиоты - не равняйте под себя остальных.
А из какого фонда? Так оно уже украло у нас на пару с Коломойским!
И сейчас успешно продолжает воровать: спросите у Дерьмака - он вам расскажет!
Этот ляшко е.анутый на всю голову, как и этот Зебил.
Дебилы, *****!
Мабуть знов Порошенко розплатиться...
а бубочка ролік запилить...
у березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.
Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»
"Не трогайте лицо руками" - 95-й квартал....чат мировых лидеров.
НУЖНО СОЗДАВАТЬ ЛЕКАРСТВО, а не вакцину.
И чтобы изобрести вакцину нужна лаборатория, оборудование, материалы, испытания, а на это нужны деньги.
Кто будет финансировать этот процесс?
Он обещает, потому что знает что без финансирования это невозможно!!!!!
И на процесс изобретения нужно потратить гораздо больше денег.