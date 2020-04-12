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 Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв академікам нагороду у розмірі щонайменше $1 000 000, якщо ті зможуть винайти вакцину або ліки від коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи нашим академікам і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - сказав він.

Читайте також: Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188482
 
 
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«то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов"
Короче получит не знаю откуда не знаю сколько...

Похоже, что это он тоже «пошутил».
Жизнь сейчас такая, шутка за шуткой...
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это или развод криворожских гопников, или Зеленский начал называть бюджет Украины "каким-то фондом"?


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Зебалбесу, да еще и жиду, поверить- себя обмануть! Оно народу много чего еще обещало, однако не выполнило ровным счетом ни хрена.
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А почему пообещал так мало?
Что ему мешает пообещать 100 млн? Или даже миллиард?
Все равно оно только звиздеть умеет...

Это уж переходит все границы... ржунемогу: открою секрет...презедент попросил написать..
Это секрет, но я вам по секрету на всю страну скажу...
Если вы сами идиоты - не равняйте под себя остальных.
А из какого фонда? Так оно уже украло у нас на пару с Коломойским!
И сейчас успешно продолжает воровать: спросите у Дерьмака - он вам расскажет!
Этот ляшко е.анутый на всю голову, как и этот Зебил.
Дебилы, *****!
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Там,де ту вакцину дійсно можуть зробити мільйон доларів платять тільки за туалетний папір...Прийшов Зєля на форум мільйонерів і ******** гривневою десяткою...І соромно,і смішно...
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Миллион то выделят и распилят, они это умеют, но вакцину точно не вынайдут.
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ЗЕдиот - сокращенное от "зеленский идиот"
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Если бы какой-нибудь академик вот так запросто достал бы из кармана реально действующую вакцину, ему бы Трамп лям лямов $ отслюнявил бы. С Трампа станется - он бы ещё себе напечатал.
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Это так не работает, господин Зеленский! Скорее вакцину найдут в стране с крепкой экономикой, уважением к учёным и регулярным финансированием научных исследований.
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Та ну??? Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9620 Невже якийсь зелений клован не може раптово змішати зельонку, йод з тоніком та віскарьом й відкрити вакцину проти всіх вірусів???
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Він не знає з якого фонду???
Мабуть знов Порошенко розплатиться...
а бубочка ролік запилить...
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чо-то я не врубався... Як це Зеленський від себе особисто може обіцяти державні гроші???? Що нах... за феодалізм? В нас 21 століття чи глибоке середньовіччя?
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Зебил, тебя обокрали уже на сотни миллиардов менее, чем за год. Но ты все бредишь какими-то миллионами, украденными Порошенко.
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степень защиты отменная! Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 607 и рояль, и турник, и ноли...
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дебилоид зеленый?а откуда бабки?ты же даже в Оман оплатить не смог?
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Зэля у меня специально для тебя есть бесплатная вакцина от коррупции.
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Два кандидата уже есть коля оболонский и миша р.
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Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?
у березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.
Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»
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В том, что Зеленский - идиот, я не сомневался. Теперь у меня пропали всякие сомнения в умственной неполноценности Ляшка. Убеждаюсь в том, что в компании клоунов нормальный человек работать не будет.
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Ван Мильон далларз!!! Ваауууу!!!.......Иик! А откуда у него???? Ван Мильон даларз. Неужто Беню уговорили....????
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Вот эти вот абецянки засуньте себе в Зе жопу. Они для лохов! Борьба так не организовывается. Вы знаете сколько стоит биолаборатория 4 класса защиты???А их всего четыре!. А именно такой класс нужен для работы с такими вирусами......пауза....Файв Мильон далларз!!!
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лимон на всю шоблу раскинут или только главному на карман..??
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Только тотальная уринотерапия - спасёт мир!
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Ждём, когда заднюю включат - не так поняли. Мол не письмо, а болт, на написал, положил, не на академиков, а на зебилов, а вот насчёт миллиона - правда, миллион болтов положить на зебильнутых.
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Смысл в вакцине если уже 3 разных штамма и появляются новые?
НУЖНО СОЗДАВАТЬ ЛЕКАРСТВО, а не вакцину.

И чтобы изобрести вакцину нужна лаборатория, оборудование, материалы, испытания, а на это нужны деньги.
Кто будет финансировать этот процесс?

Он обещает, потому что знает что без финансирования это невозможно!!!!!
И на процесс изобретения нужно потратить гораздо больше денег.
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Ось як тільки велік продасть, так і заплатить
Зеленський пообіцяв "мінімум мільйон доларів" за вакцину або ліки від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3857
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