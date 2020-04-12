 Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в інтерв'ю LB.ua зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, якщо українці дотримуватимуться карантинних заходів, пік епідемії настане на невисоких показниках.

"Очікується, що він буде 17 квітня. Але динаміка може бути різною. Це новий вид збудника, він може поводитися несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був у європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що запровадили превентивні заходи, від 100 до 1 000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1 000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдемо", - зазначив чиновник.

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Ляшко пояснив, що для послаблення карантинних заходів в Україні має бути позитивна динаміка.

"Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, відкриваючи проведення ЗНО. Ми зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як відбуватиметься ЗНО. А для дітей до 9-11 класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вони вже не будуть виходити на один місяць", - зазначив він.