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 Суспільство, Здоров'я
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 Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, пік епідемії коронавірусу в Україні має настати вже в п'ятницю, 17 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в інтерв'ю LB.ua зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, якщо українці дотримуватимуться карантинних заходів, пік епідемії настане на невисоких показниках.

"Очікується, що він буде 17 квітня. Але динаміка може бути різною. Це новий вид збудника, він може поводитися несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був у європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що запровадили превентивні заходи, від 100 до 1 000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1 000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдемо", - зазначив чиновник.

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Ляшко пояснив, що для послаблення карантинних заходів в Україні має бути позитивна динаміка.

"Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, відкриваючи проведення ЗНО. Ми зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як відбуватиметься ЗНО. А для дітей до 9-11 класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вони вже не будуть виходити на один місяць", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188481
 
 
 Топ коментарі
 
Да хоть этот идиот сам верит в то что говорит?Все еще только начинается а ресурсы уже на пределе,дай то Бог чтобы к середине лета эпидемия пошла на спад.
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Не-а. Разве что будете выделять "нужное" количество тестов. Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4730
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...і лиш вони - між пошестю і нами

Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4800
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Да, пик будет через 10-14 дней после Пасхи и Радоницы. Наших дебилов ничем не пронять.
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Не-а. Разве что будете выделять "нужное" количество тестов.
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Во-во. Только на неделе начали наконец-то проверять все случаи пневмоний. Но учитывая качество тест систем на одно обнаружение уходит 5-10 тестов. А некоторые определяют только в киевских лабораториях. Николаев показатель.
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Любые тест системы несовершенны. В этом и прикол.
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От китайских и российских тест систем уже отказались все, даже Белорусь. И только наши дебилы их до сих пор по областям раздают. Ошибки есть, но 10 тестов на одно обнаружение с нулевым результатом, как в Херсонской или Николаевской областях -- это уже за гранью.
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Не-а. Знову за риби грошi. Зачем Вам тесты нужны? Без теста заболеют, без теста вылечатся (или как бог даст). Дома и так все сидят. Посевная без теста прошла. Коровы доятся, уголь добывается. В доме вода, интернет, электричество есть. Что для Вас изменит наличие 30 миллионов тест - систем?
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тесты мне нужны не очень. а вот изменяя их количество можно манипулировать статистикой. я об этом.
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Статистикой нельзя манипулировать, оно всё равно выплывет. Не будет тестов - не будет диагноза короновируса. Выростит количество диагнозов, кневмония, грипп и др. Что изменится.
Для статистики. После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке пострадавших не было. Но через 2 дня в Афгане разбился вонно транспортный самолёт с жертвами. В итоге баланс совпал.
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для снижения пика заболеваемости Ляшко активно продает тесты фарм жуликам
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И эти тесты -- дерьмо. Проверено нашими врачами на опыте. Они не определяют больных в разной стадии, даже с явными симптомами.
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Да хоть этот идиот сам верит в то что говорит?Все еще только начинается а ресурсы уже на пределе,дай то Бог чтобы к середине лета эпидемия пошла на спад.
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с такими темпами, пока мы все не переболеем, ничего на спад не пойдёт ..
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все він правильно говорить.
він наш слуга - за нього 73% голосували.

тестів вистачить тільки до 15.04 - всі інші тести дЄрьмак давно продав, а гроші поділив з голобородьком та іншими зележопнями.
Тобто після 15.04 - жодного нового випадку!
"нада проста пєрєстать тестіравать"
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Да нафиг нужны эти тесты вообще,тем более что их точность плюс минус километр.Хорошо если тест укажет что человек больной то сразу анализ отправляют на подтверждение а если тест больному укажет что он здоров?Ведь в этом случае анализ на подтверждение то не отсылают.Так что не сразу лучше отправлять анализы в лаборатории,тем более что в каждом райцентре есть своя баклаборатория просто нужно обеспечить реактивами и обучить вирусологов с ними работать а на это нужно несколько дней.Тогда будет результат точный и дешевле обойдется.Конечно если власть нехочет на тестах зарабатывать.
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на чем зиждется такая уверенность, или просто тесты закончатся?
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Дело не в тестах а в росте заболеваемости тем более что лечить-то нечем,витамины и вентиляция легких и на всех ,,вентиляторов,,просто не хватит.И это правительство прекрасно знает,не зря же сказали что средства защиты будут отменены не раньше осени.
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У него что-то "должно"))) Ну вы поняли зеленый интеллект КОВИД-95 квартал...
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Скорее наоборот, пик вируса будет через 21 день после Пасхи. И ето еще если народ возьмется за ум
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у минимум 75% нирида нет никакого ума.. ну а остальных они уже по инерции перезаражают ...
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Головой ударился? Все толпой пойдут пасочки святить, после этого заболеваемость 2 недели расти будет. А у него снижение заболеваемости.
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Т.е побьеда уже через 4 дня? А дальше всем счастье и много денег???
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Пик будет черкз неделю-полтора после въезда в страну последнего туриста-заробитчанина.
Имхо, конец апреля
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Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий... идем медленнее, увидим, как дойдем ...
Источник: https://censor.net.ua/n3188481
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Заскриним и журналисты запомнят.
17 апреля Ляшко скорее всего будет прятаться от журналистов или рассказывать, что его не так поняли.
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число новых заражений должно начать снижаться (c)

Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9623
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развиваю ваши умственные способности. Вот индивидуальная подсказка: почитайте, что такое "аллегория".
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Тепер ясно...
Ольгінець ти... ти мені більше не цікавий... бувай...
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сказала нулёвка, которая отказывается шевелить извилинами.
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тобі зайвий раз нагадали, за чим наказом в Україну завезли хворобу.
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Гляжу я на этого парня , и отчетливо понимаю , что запросто мог бы быть министром здравоохранения .
Причём , даже лучшим , чем он или Супрун .
Я ещё понимаю , когда министр обороны баба или какой-то урюк , даже в армии не служивший , типа Шуйгу Куджубета .
Или министр спорта , или там культуры - ни то, ни другое в нашей жизни никакой значительной роли не играет .
Но вот министр здравоохранения , образования , финансы - тут-то нужен профессионал и организатор высочайшего уровня , ведь от них напрямую зависит качество нашей жизни !
Но нет , на посту какое-то прости Господи ...
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Центроболт

Гляжу я на этого парня , и отчетливо понимаю , что запросто мог бы быть министром здравоохранения .Т.е Вы посмотрели на главного санитарного врача и решили что запросто могли бы быть министром здравоохранения? Пик коронавируса ожидаем 17 апреля, после число новых заражений должно начать снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4636
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Легко .
Уверяю , вы бы и разницы не заметили !
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Міністром повинен бути толковий менеджер. До речі, Степанов, нинішній міністр МОЗ - з тих самих, професійних менеджерів. До речі, і Уляна - також менеджер. До речі, обидва - з медичною освітою, хоч практикуючими лікарями не були. Але... на прикладі Ємця ми побачили, як толкові лікарі бувають хреновими організаторами...
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В вопросе было удивление. Утрируя посмотреть на своего сержанта и решить что могу быть полканом. Главный санитарный врач не есть министр здравоохранения.
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Маски давай, а не язиком ля-ля, прогнозист-метеоролог. (Метеоролог - це лікар, який лікує хворобу під назвою метеоризм, хіба не так?)
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Чому ж? Чи навіщо?
Якщо прочитати статтю, все логічно він сказав...
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Ну не знаю, если при Пете воровали и олигархи так же были, то сейчас мало того шо грабят воруют и олигархи вообще уже царями стали, так ещё бонусом полностью профнепригодные бестолочи клоуны при власти. Ушатают страну совсем ЗЕбильные деганы.
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Читаешь заголовок, одно впечатление...
Читаешь статью - другое...

Да уж, умеют наши СМИ манипулировать и вырывать из контекста фразы
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Пік зараження коронавірусом в Україні буде в 20 числах червня 2020 року.
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Потому что депутатские бизнесы начинают разорятся или какая причина если ничего моз не делает?
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Пики и не пики будут зависеть от публикаций мед руководства и наличие тестов .Это будет определять умирают люди или нет . А народ все глотнет .
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Ну, так. У Польщі пік епідемії очікують наприкінці квітня - початку травня. Наші коронаоптимісти, без лохдауну та масового тестування сподіваються "проскочити між крапельками"?
Думаю, начальнік Саночістки Нації помилився, як мінум, на місяць...

А ось що діється у братніх агресорів Запорєбрья від яких китайські "братья навєк" вже зі свого боку кордони затуляють:

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"Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо" - Паша Мерседес
Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5440
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Он же говорил 14-го пик... хорошо, что я не поверил и именно в этом день спланировал выезд в Зону )
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кстати, в зоне, если б там не горело, хорошее место от вируса прятаться
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Я згоден, що в четвер буде максимум. Бо так лабораторії працюють...
А от чи піде на спад після четверга - невідомо... Хотілось би оптимізму, але...
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Само не піде - треба буде прикластися охвіційним інформаторам.
Вже не казатиму про якісь більш, чи менш обгрунтовані прогнози...
Як той "пік" можна осягнути 17 квітня, коли на той час ще не всі трудові патріоти закордоння додому на Паску не доберуться?

Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2059
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шЛяшко, тебе зебильный мародер такие сроки нарисовал?
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Достаточно сдержать ситуацию дегенератов бегающих туда- сюда.И НЕЧТО уже стабилизируется,- что можно уже контролировать.
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К моей сестре в киевский роддом девочка беременная поступила с подозрением на корону -пневмония ,тест показывает что короны нет, но ему никто не верит -все знают, что зеля напокупал,ждут еще анализ какой то... Дай Бог ,чтоб обошлось
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не "какой-то", а ПЦР-тест - які закупили Порошенко і Ярославський.
а голобородько дійсно - йому тіки ролики записувати...
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Пік буде через тиждень після Паски . А в колорадів і ватніків буде ще й другий пік , через тиждень після свята побєдобєсія .
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Украинцы не придерживаются.
Они сегодня толпами пришли в церкви в инфициррванных Черновцах.
Из-за этих упертых вся страна будет на нескончаемом карантине.
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Очень хотелось бы ошибиться, но как по-мне, то Ляшко не прав, все только начинается.
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Ще один ********* зелєбобік- зроблено 23000 тестів ПЛР всього-навсього
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а давай, если ты не угадал, выбьем тебе все зубы?
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