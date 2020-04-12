 Пік коронавірусу очікуємо 17 квітня, після цього кількість нових інфікувань має почати знижуватися, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в інтерв'ю LB.ua зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, якщо українці дотримуватимуться карантинних заходів, пік епідемії настане на невисоких показниках.
"Очікується, що він буде 17 квітня. Але динаміка може бути різною. Це новий вид збудника, він може поводитися несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був у європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що запровадили превентивні заходи, від 100 до 1 000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1 000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдемо", - зазначив чиновник.
Ляшко пояснив, що для послаблення карантинних заходів в Україні має бути позитивна динаміка.
"Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, відкриваючи проведення ЗНО. Ми зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як відбуватиметься ЗНО. А для дітей до 9-11 класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вони вже не будуть виходити на один місяць", - зазначив він.
Для статистики. После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке пострадавших не было. Но через 2 дня в Афгане разбился вонно транспортный самолёт с жертвами. В итоге баланс совпал.
він наш слуга - за нього 73% голосували.
тестів вистачить тільки до 15.04 - всі інші тести дЄрьмак давно продав, а гроші поділив з голобородьком та іншими зележопнями.
Тобто після 15.04 - жодного нового випадку!
"нада проста пєрєстать тестіравать"
Имхо, конец апреля
Источник: https://censor.net.ua/n3188481
17 апреля Ляшко скорее всего будет прятаться от журналистов или рассказывать, что его не так поняли.
Ольгінець ти... ти мені більше не цікавий... бувай...
Причём , даже лучшим , чем он или Супрун .
Я ещё понимаю , когда министр обороны баба или какой-то урюк , даже в армии не служивший , типа Шуйгу Куджубета .
Или министр спорта , или там культуры - ни то, ни другое в нашей жизни никакой значительной роли не играет .
Но вот министр здравоохранения , образования , финансы - тут-то нужен профессионал и организатор высочайшего уровня , ведь от них напрямую зависит качество нашей жизни !
Но нет , на посту какое-то прости Господи ...
Гляжу я на этого парня , и отчетливо понимаю , что запросто мог бы быть министром здравоохранения .Т.е Вы посмотрели на главного санитарного врача и решили что запросто могли бы быть министром здравоохранения?
Уверяю , вы бы и разницы не заметили !
Якщо прочитати статтю, все логічно він сказав...
Читаешь статью - другое...
Да уж, умеют наши СМИ манипулировать и вырывать из контекста фразы
Думаю, начальнік Саночістки Нації помилився, як мінум, на місяць...
А ось що діється у братніх агресорів Запорєбрья від яких китайські "братья навєк" вже зі свого боку кордони затуляють:
А от чи піде на спад після четверга - невідомо... Хотілось би оптимізму, але...
Вже не казатиму про якісь більш, чи менш обгрунтовані прогнози...
Як той "пік" можна осягнути 17 квітня, коли на той час ще не всі трудові патріоти закордоння додому на Паску не доберуться?
а голобородько дійсно - йому тіки ролики записувати...
Они сегодня толпами пришли в церкви в инфициррванных Черновцах.
Из-за этих упертых вся страна будет на нескончаемом карантине.