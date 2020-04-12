 Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

Про це написав у фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні весь світ відзначає перший космічний політ з участю людини. Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики. Саме Сергій Корольов, який народився в Житомирі, сконструював перший пілотований космічний апарат, який вивів людину в космос. Українські ракетоносії і зараз викликають захоплення у професійної спільноти.
Я хотів би, щоб ми завжди прагнули до більшого і ставили перед собою амбітні завдання. Відродження нашої ракетно-космічної промисловості - саме таке завдання", - зазначив Єрмак.
Після чергового корупційного скандалу його фігуранти стають найважливішими дійовими особами в формуванні державної політики і рятівниками "нації".
Які правила я порушив?
Давай швидше блокуй мене.
И его на свалку истории скоро отправят.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
еще полгода назад была вдвое тоньше
Надеется таким образом что веревки не хватит обвить эту шею...
Зря надеется..