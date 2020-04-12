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Все про:космос (177) Єрмак Андрій (241)

 Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

Відродження ракетно-космічної промисловості є амбітним завданням нинішньої влади.

Про це написав у фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь світ відзначає перший космічний політ з участю людини. Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики. Саме Сергій Корольов, який народився в Житомирі, сконструював перший пілотований космічний апарат, який вивів людину в космос. Українські ракетоносії і зараз викликають захоплення у професійної спільноти.

Я хотів би, щоб ми завжди прагнули до більшого і ставили перед собою амбітні завдання. Відродження нашої ракетно-космічної промисловості - саме таке завдання", - зазначив Єрмак.

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Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188479
 
 
 Топ коментарі
 
И именно поэтому они гробят производство ракетного топлива, и для обороны страны тоже

Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак - Цензор.НЕТ 1937
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и для этого не выплатили зарплату рабочим завода по производству ракетного топлива
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Ага! Ну конечно! А это что?
Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".
Об этом Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3188391
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Ярмак повинен сидіти в тюрмі, якщо все сказане про нього правда. Але, в даній статті, заголовок не відповідає написаному.
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Агентура розводить хохлів як малих дітей. Після підриву всіх складів і табу на будівництво патронного заводу, розказує про найсильнішу армію в Європі. Після припинення виробництва ракетного палива - про розвиток ракетно-космічних технологій.
Після чергового корупційного скандалу його фігуранти стають найважливішими дійовими особами в формуванні державної політики і рятівниками "нації".
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Відродити ракетно-космічну галузь. янек втік на вертольоті. слухи нароту розуміють, що Їм треба щось швидше.
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ну и рожа ...щеки как у гроси...руководитель государства хренов....три дня в должности а тебя уже ненавидят ....
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Сьогодні загальне свято християн і не науковців - вербна неділя і день космонавтики. Нарешті релігія і наука об'єдналися)))
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На вруна,балабола Ермака похож...зе-вирус паразитос. Что там с финансированием Павлоградского химического завода??! Государство не выделило деньги так званая власть Зе

Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4517
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Раньше Этот Ермак вызывал вызывал неприятие, как и вся зе ко *****. После случая с масками начал вызывать презрение. После его убиенного брата, торгующего должностями, отвращение. Очень скоро эта мразота начнет вызывать ненависть. Следующий этап: агрессивная ненависть
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Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности (России) / Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский. /Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу .
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Бутусов, що тобі не сподобалося в моєму коментарі, що ти його видалив? Я служив у відділенні наведення батареї ракет середнього радіусу дії і всього лише повторив те, що чув від начальника цього відділення капітана Вов...го.
Які правила я порушив?
Давай швидше блокуй мене.
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Ляпнул продюсер, у него язык помело.
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Ермак, да что ты, чёрт побери, такое несёшь?
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не вірте люди цьому пдрасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
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Циничная мразь, которая одно болтает, а с другой стороны задерживает людям ЗП.
И его на свалку истории скоро отправят.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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Трішки неправильно написали, треба підправити так: "Наша задача - РАСПИЛ ракетно-космической промышленности, - Ермак"
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Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности,под управлением тов. Димы Рогозина - Ермак
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гляньте на его шею-
еще полгода назад была вдвое тоньше
Надеется таким образом что веревки не хватит обвить эту шею...
Зря надеется..
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не дай бог до пустить этого пророссийского вора ермака ещё в сферу украинского космоса.Тогда точно украине будет пипец!!
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Наше завдання, щоб твоє жирне їбало було за гратами
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и министром поставте Лёню Космоса.... вот только где на вас столько "травки" напастись?
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Єрмак, української чи російської? Що скажеш зрадник? Розкажи нам Юда!
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Нужно заслать в Реутов резидентуру и похитить или купить технологию "Цирконов", а не майстрячить допотопные Нептуны.
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