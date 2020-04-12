 Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

Про це написав у фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь світ відзначає перший космічний політ з участю людини. Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики. Саме Сергій Корольов, який народився в Житомирі, сконструював перший пілотований космічний апарат, який вивів людину в космос. Українські ракетоносії і зараз викликають захоплення у професійної спільноти.

Я хотів би, щоб ми завжди прагнули до більшого і ставили перед собою амбітні завдання. Відродження нашої ракетно-космічної промисловості - саме таке завдання", - зазначив Єрмак.

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