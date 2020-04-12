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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого. ФОТОрепортаж

12 квітня православні християни і греко-католики святкують Вербну неділю.

Фоторепортер Цензор.НЕТ побував у трьох храмах Києва.

На території Михайлівського собору відчинено малий храм. Головний храм, де відбувалась служба предстоятеля ПЦУ Епіфанія, зачинено, але біля входу стояв священик, який святив вербу всім охочим.

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 01
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 02
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 03Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 04
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 05
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 06
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 07Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 08
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 09Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 10
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 11Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 12
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 13

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Церква святого Василія Великого сьогодні повністю зачинена для прихожан.

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 14
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 15

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Вхід до Володимирського собору було відчинено, люди могли зайти, щоб помолитися і поставити свічку.

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 16
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 17
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 18
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 19
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 20
Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого 21

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188478
 
   
 Топ коментарі
 
иди оближи поручни в супермаркете, дебил Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 1094
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Надпись кратко гласит: Зачинено/Closed. И это, пожалуй, самое информативное.
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и правильно

пойдем в церьковь после карантина
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А это в Черновцах. Центре №1 по заразе. Где у людей и у попов мозги?

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 2936
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а там в основном московский патриархат заражает.
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Понятно. Епифаний и Святослав давно призвали к ограничению. Только для МП карантин до последнего был фейком. Хотя одним из первых центром заражения на западе Украины была Почаевская лавра.
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коронавирус - это не чума или эбола, он не опаснее гриппа! это такое же ОРЗ, которые ВСЕГДА были опасны для людей из "группы риска", и всегда от них умирали люди: например, в 2018 году в Украине по этой причине умерло 13000 человек

на пике эпидемии по всей Европе нет никаких рекордных показателей смертности:
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
под видом карантина по всему миру вводят режим "онлайн-концлагеря" с ограничением элементарных конституционных прав

что еще известно о коронавирусе после 3 месяцев эпидемии?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1299982506877560&id=100005974690927
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сам дебил, если такое пишешь и если начал мыть руки только месяц назад
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А тепер це саме УКРАЇНСЬКОЮ! Інакше - кацапський троль!
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Африкан_Свиридович - Вчера в "Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса. Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям", аналогичную хрень нес "Андрей Дидовик ", заявил, что уже переболел ковид с семьей - походу это один и тот же троль.
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А что в грузовиках, ты лично проверял?
https://www.facebook.com/photo?fbid=1299938940215250&set=pob.100005974690927

на наивных лошарах и воду можно бесплатно возить
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так это ты же веришь бреду из телевизора, жрешь телелапшу, как слабоумный, вот ты и лох наивный
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Высрался? Полегчало? Вези воду дальше
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ВОЗРАДУЕМСЯ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ ГОСПОДУ БОГУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ !!!
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а ёсли я тёбё нё брат, а мусульманин? крестос(он же Яхве+душок святоЙ) - ложный божок, выдумка, только Митра настоящий. кто не верит = "гореть вечно".
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Нет ,не выдумка ,я точно знаю ...а ты пол литра больше не пей ,бо будет и митра и полная палитра всего что полагается при Белой Горячке ... Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 5410
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***
верба хай бьє з усієї сили -
нехай здоров"я додає..
усі щоб Паски відкусили !!!
таке вітаннячко моє )))

Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 5592

...
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Верозавры, трясясь от опасности, всех поздравляют с шабашом на "честь" тогО кто и наслал вирус..... ну что же, тогда их - с ДР Ленина, вроде 20-го числа будет. Ибо День Дурака прошел, хотя - и с ним также Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого - Цензор.НЕТ 9408
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батюшки, Библию не целовать, а читать надо:
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны."
(Евр.12:8)
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1ый раз вижу священника в маске! Слава Богу!
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