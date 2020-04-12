 Вербна неділя в Михайлівському, Володимирському соборах і церкві св. Василія Великого. ФОТОрепортаж

Фоторепортер Цензор.НЕТ побував у трьох храмах Києва.
На території Михайлівського собору відчинено малий храм. Головний храм, де відбувалась служба предстоятеля ПЦУ Епіфанія, зачинено, але біля входу стояв священик, який святив вербу всім охочим.
Церква святого Василія Великого сьогодні повністю зачинена для прихожан.
Вхід до Володимирського собору було відчинено, люди могли зайти, щоб помолитися і поставити свічку.
Фото - Олег Богачук
пойдем в церьковь после карантина
на пике эпидемии по всей Европе нет никаких рекордных показателей смертности:
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
под видом карантина по всему миру вводят режим "онлайн-концлагеря" с ограничением элементарных конституционных прав
что еще известно о коронавирусе после 3 месяцев эпидемии?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1299982506877560&id=100005974690927
https://www.facebook.com/photo?fbid=1299938940215250&set=pob.100005974690927
на наивных лошарах и воду можно бесплатно возить
верба хай бьє з усієї сили -
нехай здоров"я додає..
усі щоб Паски відкусили !!!
таке вітаннячко моє )))
...
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны."
(Евр.12:8)