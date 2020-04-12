 Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов

Про це написав у фейсбуці Леонід Маслов - юрист, залучений адвокатами Антоненка як спеціаліст, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційної скарги адвоката Дмитра Кругового щодо ув'язнення Андрія Антоненка призначено на 5.05.2020 року о 13:30. Їхній честі закон не писаний. Апеляційна скарга на постанову слідчого судді розглядається не пізніше ніж через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 422 КПК України)", - написав він.

За словами Маслова, в справі Антоненка не вперше затягують розгляд апеляції на продовження термінів тримання під вартою.

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"Апеляційна скарга на постанову від 5 лютого про продовження терміну утримання під вартою Андрія Антоненка розглядалася понад місяць. Своє рішення від 12 березня з цього приводу Київський апеляційний суд сторонам досі не направив. Як так? А ось так. Просто взяв і не направив", - написав він.

Є й інші порушення. Зокрема, слідчий суддя Білоцерківець у постанові про продовження арешту від 3 квітня зазначив, що повний текст рішення буде готувати 7 днів, а не 5, як того вимагає закон.

"Ну, немає, мабуть, часу у неборака. Covid не дозволяє писати. Але і через сім днів нічого не зробив і не виголосив. Його ухвала зараз оскаржується лише за вступною і резолютивною частинами", - написав Маслов.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.







