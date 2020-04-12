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 Суспільство
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Все про:апеляція (294) арешт (1092) свавілля (44) Маслов Леонід (28) запобіжний захід (100) Антоненко Андрій (101)

 Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов

У питанні про продовження арешту музикантові Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, триває правове беззаконня.

Про це написав у фейсбуці Леонід Маслов - юрист, залучений адвокатами Антоненка як спеціаліст, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційної скарги адвоката Дмитра Кругового щодо ув'язнення Андрія Антоненка призначено на 5.05.2020 року о 13:30. Їхній честі закон не писаний. Апеляційна скарга на постанову слідчого судді розглядається не пізніше ніж через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 422 КПК України)", - написав він.

За словами Маслова, в справі Антоненка не вперше затягують розгляд апеляції на продовження термінів тримання під вартою.

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"Апеляційна скарга на постанову від 5 лютого про продовження терміну утримання під вартою Андрія Антоненка розглядалася понад місяць. Своє рішення від 12 березня з цього приводу Київський апеляційний суд сторонам досі не направив. Як так? А ось так. Просто взяв і не направив", - написав він.

Є й інші порушення. Зокрема, слідчий суддя Білоцерківець у постанові про продовження арешту від 3 квітня зазначив, що повний текст рішення буде готувати 7 днів, а не 5, як того вимагає закон.

"Ну, немає, мабуть, часу у неборака. Covid не дозволяє писати. Але і через сім днів нічого не зробив і не виголосив. Його ухвала зараз оскаржується лише за вступною і резолютивною частинами", - написав Маслов.

Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов 01

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов 02
Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов 03
Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов 04
Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188477
 
 
 Топ коментарі
 
Никто не слышал - Реформа Портновских низовых судов, которая должна была начаться по плану в 2020 году, уже началась?
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Справді, цікаво, де Бєлєцкій зі своїми нацжонами подівся?
Саакашвілі так той зараз зайнятий- нерухомість по всій Україні скуповує. Схоже, боротьба з ;баригамі; доволі прибуткова справа.
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Думаю, що Антоненко з Кузьменко вийдуть, як Юля вийшла у 2014му. Тоді втік Янек, а сьогодні втече Зєля. Бо між ними нема ніякої різниці.
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Думаю, що Антоненко з Кузьменко вийдуть, як Юля вийшла у 2014му. Тоді втік Янек, а сьогодні втече Зєля. Бо між ними нема ніякої різниці.
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наверное судьи с Коронйо и вирусом под ИВЛ лежат не могут бедняги написать ахинею.... ждут кто раньше Зеля Q Аваков.. или все разом??!!!
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Ти ж ще чотирі місяці тому писав тут ;Давай, Вовік, так їх!;.
Що сталося? Юля відчула можливість дострокових і свиснула своїй ботофермі?
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Так, правильно, російського шпигуна Пєцю з його платними тролями теж за грати, зогоден.
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Ти не дебіл, Артемій! Ти просто продав свою совість. Але продавати свою совість - дебілізм, тут ти правий Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов - Цензор.НЕТ 1133
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Шеремет - кремлівський агент, до чого так тхне лайном всі ці роки.
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Никто не слышал - Реформа Портновских низовых судов, которая должна была начаться по плану в 2020 году, уже началась?
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"Чомусь вже ніхто не питає Зелю "ДЕ РЕФОРМИ?!!!" ".
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Справді, цікаво, де Бєлєцкій зі своїми нацжонами подівся?
Саакашвілі так той зараз зайнятий- нерухомість по всій Україні скуповує. Схоже, боротьба з ;баригамі; доволі прибуткова справа.
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Там проплата все вирішувала. А зараз проплати нема. От нацжінок і нема на політичному обрії Апеляцію на арешт Антоненка призначили на 5 травня попри те, що розглянути її мають через 3 дні після подачі, - адвокат Маслов - Цензор.НЕТ 2025

Всі ці проплачені рухи тільки шкодять. Тільки свідомі громадяни можуть побудувати успішну країну.
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а ти все шпійониш і випитуєш сєкрєтну інформацію.
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СБУ, чому зрадник Портнов, ще випадково не здох?
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а скільки тих апеляцій можна подавать? вже 6 разів розглядали ті апеляції)))
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Необхідні процедури, щоб не виникало перепон при розгляді в ЄСПЛ.
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Пан абвокат, закончится карантин, примут решение. В чем проблема?
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Нічого страшного, слідчі потім вибачаться (якщо ще зволять), не вперше.
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Если так считаешь, подай в суд на суд. В чем проблема, недоверчивый?
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Мил человек, о каком суде может идти речь, если даже КС нарушил Конституцию, распустив предыдущую Верховную Раду вопреки закону ?
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Так судді на курсах в Трускавці не були, звідки їм знати про ті строки.
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Хто знає, Ізраїль видає своїх громадян, звинувачених у злочинах?
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Ізраїль не видає своїх громадян.
Хоч би вони вбили тисячі.
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Параша не тікав і цей не втече без сторонньої допомоги
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Вовик там нахрен никому не здался. Ему не простят шуточку про Бабий Яр.
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Виноватых по делу назначил Аваков и утвердил президент. Не понимаю, что ещё Вы хотите ?
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