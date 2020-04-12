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 Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко

Серед 10 тих, хо одужав від коронавірусу за минулу добу, - 7 медпрацівників і 1 дитина. Коефіцієнт летальності - 3%, у 82% померлих від коронавірусу були супутні хронічні захворювання.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Показник одужання другий день поспіль перевищує кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що "коефіцієнт летальності в Україні на сьогодні становить 3%". У 82% померлих були супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

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"Найбільша кількість зареєстрованих випадків на сьогодні зафіксована у віковій групі від 40 до 59 років", - сказав головний санітарний лікар.

За його словами, на апараті штучної вентиляції легенів наразі перебувають 54 людини, серед них жодної дитини. "Кількість апаратів штучної вентиляції легенів, задіяних сьогодні в наданні медичної допомоги хворим із коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від апаратів, підготовлених для надання медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188471
 
 
 Топ коментарі
 
С КАТОЛИЧЕСКОЙ ПАСХОЙ, УКРАИНЦЫ !!

Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко - Цензор.НЕТ 615
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Если бы Зеленский не передал во все больницы Украины свой пламенный привет, страшно подумать, что было бы...
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А може Ви занижуєте показники, що більш ймовірно.
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А може Ви занижуєте показники, що більш ймовірно.
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То Москва занизила: 8800 мало за 6 лет их деятельности у нас
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Для дилетантов звучит хорошо, на самом деле ни о чём. Ничего ещё толком не сделано, а запас прочности уже почти исчерпан.
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Согласна с первым предложением. Со вторым до запятой. Что Вы знаете о запасе прочности? Больницы уже переполнены?
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больницы - то фигня. экономика скоро ляжет, если продолжать в этом духе. а если ляжет, никто в больницах ничего делать не будет.
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это фуфло, а не статистика.Всё только начинается
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А кто их лечит? идет тупая иммитация лечения, во первых нечем, так что одна надежда на иммунитет человека.
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Как нечем!? Ановеейший японский препарат под названием "************" ?..

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это просто назревшая необходимость. пришло время озвучивать число выздоровевших больше чем число умерших. иначе по "смертность vs выздоровление" вырвутся в мировые лидеры. колличество выздоровевших по алгоритму просто должно было начать превалировать. по другому- "вас не поймут".
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Если бы Зеленский не передал во все больницы Украины свой пламенный привет, страшно подумать, что было бы...
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не кому уже было бы писать на Цензоре.... Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1007
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це так.
якби ж то не наш голо-бубачка - якби ж то не його ролики - якби ж то не його гундоса вимова і не небрита пархата мордяка - ЩОБ МИ, БІДНІ, РОБИЛИ Б???!

тільки Він...
тільки Він...
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Мендельші б тут краще пішла нічна сорочка ... Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8168
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Как удачно. Шмыгаль же сказал, что в мае Украина должна пойти на работу - вот вирус и прислушался. К маю как раз все и должно закончится.
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А звідки ви знаєте, скільки там НАСПРАВДІ хворих, померлих та таких, що вилікувався?!

Вся ваша "статистика" залежить від того, чи вкрав дЄрьмак тести, чи ні.
Якщо вкрав - хворих мало, якщо не встиг - багато.
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До одного места эти тесты, их надо 10 раз подряд делать. Почитай о принципе действия ПЦР.
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Среди 10 выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки - 7 медработников и 1 ребенок. Коэффициент летальности - 3% Источник: https://censor.net.ua/n3188471\\\\\\\\\\\\

т.е. все остальные больные выздоровеют? пока что соотношение практически 50на50.
Кто этого "врача" математике учил то?
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та хоть хтось, аби не це пархате нещастя.
(краще б Порох, звичайно - але й на Ляшка погоджусь, аби не голобородько).
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Бюджету надо денег... не рассчитали свои потуги....
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Идёт тупая иммитация орз под видом ужасной болезни
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Истерию вокруг коронавируса целенаправленно распространяют в сми при поддержке кацапских троллей
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Фейкометы РАБссии с ЛАХТА-2 льют дезу о Коронвирусе уже 2 месяца. Лахтинцам пора жрать препаратик АРБИДОЛ и у вас не будет коронвируса никогда.вы верьте в телевизор,Путлерская шобла вас не забудет. Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4442
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Операция "Коронвирус" была придумана чтобы снять Санкции с РАБссии за Крым и Донбасс.Но КГБэшно-ФСБэшные трюкачи опять напортачили в Италии и США.... Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6688
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Ну так уже почти год в Украине количество идиотов в кабмине и АП превышает количество адекватных профессионалов раз так в сто , по тому любые статестические данные озвученные идиотами вообще не имеют не какого значения.
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Хворих не тестять, а отже реальну картину ми не дізнаємось.
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Сейчас кремль запускает новую волну,что мол США придумали Коронвирус в лице профессора Либера Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 895идиотизм ЧеКиздонов поражает....
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Почему тесты платные когда во всем мире они бесплатные!?
Барыжите как парашенко !
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Тупой кацап, тебе опять порох в штаны насрал. Для ОРЗ тесты не нужны, симптомов вполне достаточно
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Главный вопрос - как понять, что мир справился с пандемией?
75-летний эпидемиолог Ларри Бриллиант считает, что должны произойти три вещи.
"Во-первых, мы должны понять, как выглядит распределение этого вируса: как айсберг, когда над водой одна седьмая, или как пирамида, когда мы видим все. Если прямо сейчас мы видим лишь одну седьмую реальной ситуации, потому что недостаточно тестируем или просто не замечаем ее, тогда дело дрянь.
Во-вторых, мы должны найти лечение, которое действует, вакцину или антивирусный препарат.
И в-третьих - пожалуй, самое важное, - нам надо увидеть большое количество людей, получивших иммунитет. И мы должны протестировать их, чтобы удостовериться, что они больше не заразны. У нас должна быть система, которая их идентифицирует, например, браслет, или удостоверение личности с печатью. Тогда мы сможем спокойно отправлять детей обратно в школы, потому что мы будем знать, что учителя не заразны и ухаживать за стариками в доме престарелых будет сертифицированный персонал, а зубные врачи будут лечить нас, не боясь заразится. Когда эти три вещи произойдут, тогда мы вернёмся к норме"
Но в сложившейся ситуации эпидемиолог также видит и положительные аспекты:
"Этот вирус - за равные права, он заражает всех без разбора. И возможно, это путь к тому, чтобы стать лучше, если бы мы тоже могли увидеть друг друга равными, то есть обладающими большей степенью сходства, чем различия" - резюмирует Ларри.
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"Иногда бывает ощущение, что существует целая промышленность, которая почти ждет появления пандемии",- эксперт по гриппу Том Джефферсон из Cochrane Collaboration.
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Кстати, Бил Гейтс срочно строит семь новых фармацевтический предприятий. Явно собирается превым снять большой куш с "пандемической" истерии. Видимо он же и заинтересован в расеручивании всемирной паники через спонсируемую им же ВОЗ.
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всё правильно и всё к тому и идёт. только айсберг на 9/10 под водой. так что скрытая часть ещё больше. о Украине речь вообще не идёт. это блэкбокс.
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боюсь...что тот айсберг еще даже и не на горизонте...а это так...предупреждение и тренировка
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Арбидол убивает коронвирус наповал.
Самоизоляцию вам предложили в телевизоре? верьте верьте...
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Давно известна и аминокапроновая кислота, которая успешно применялась еще при вспышке 2009.
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Давно известно и такое.

- При воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)

- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
- Цинк также эффективен в борьбе с простудными заболеваниями, так как предотвращает воздействие вирусов на клетки хозяина в слизистой оболочке носа. Кроме того, он подавляет рост и останавливает размножение микробов. Цинк помогает разрешить возможные реакции воспаления.
- Очень важен и витамин С. Когда возникает инфекция, уровень витамина С резко падает из-за увеличения его расходов. Целесообразно быстро принять большие дозы витамина C для того, чтобы поддержать имунную систему (успешно применяли китайцы в Ухани).
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Лучше всего использовать новейший, японский противо-коронавирусный препарат, под названием, "************"... Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8538
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Если бы все так было просто , мы бы не имели столько трупов по всем странам.
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Во всех странах среднестатистическая биологическая смертность. Марш руки мыть)).
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Правильная статистика решает все. В Николаеве до недавна вообще никто "не болел".
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Belgium

Бельгия, летальность дошла до 12% (как в Италии, Испании). И выздоровевших вроде больше, чем умерших, но реанимационные загружены на 100% уже неделю. Об ослаблении карантина не думают.

Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3689
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А в Германии летальность 2,3%, выздорвших 45,8%. Так что в каждой стране эти уровни зависят от качества систем здравоохранения.
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Век назад параллельно пандемии "испанки" (гриппа), похожую на нынешнюю (люди просто задыхались) была не менее (а еще более) смертоносная пандемияо 30% летальных случаев) так называемого "летаргического энцефалита" (в народе прозванной "сонной болезнью". Предполагают его вирусное происхождения (хотя до сих пор возбудитель так и не выявлен), некоторые считают, что есть связь с "испанкой" и это лишь одно из ее проявлений, при поражении центральной нервной системы!
У меня вызывает некоторые опасения, что некоторые пациенты больные короновирусом отмечали повышенную сонливость, поэтому как знать возможно вирус сможет вызвать не только атипичную пневмонию, но и симптомы типичные при "летаргическом энцефалите" (а значит и более высокую смертность)!
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А что в этом позитивного? Что из тех, у кого болезнь закончилась, умерло около 50%? А у остальных заболевших результат еще не ясен?
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"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", - сказал Ляшко. Источник: https://censor.net.ua/n3188471

А тобі ж казали: не спіши розводити паніку. Бо коли вмерлих більшістю записують на ковід, то тих хто хворів у легкій формі і не звертався до лікарів медицина взагалі не бачить у своїй статстиці. А вони ж є (багато хитрих із китаю летіли через Європу ще до нового року, Богдан теж був там). Досвід інших країн Європи теж говорить, що насправді смертність підвищилася зовсім небагато. А найпоказовіший досвід перебування на карантині на круїзному лайнері, що катав в основному літніх людей.
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