 Кількість тих, хто одужав від COVID-19, другий день перевищує кількість померлих від цієї хвороби, - Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Показник одужання другий день поспіль перевищує кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.
Водночас він зазначив, що "коефіцієнт летальності в Україні на сьогодні становить 3%". У 82% померлих були супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.
"Найбільша кількість зареєстрованих випадків на сьогодні зафіксована у віковій групі від 40 до 59 років", - сказав головний санітарний лікар.
За його словами, на апараті штучної вентиляції легенів наразі перебувають 54 людини, серед них жодної дитини. "Кількість апаратів штучної вентиляції легенів, задіяних сьогодні в наданні медичної допомоги хворим із коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від апаратів, підготовлених для надання медичної допомоги", - зазначив Ляшко.
якби ж то не наш голо-бубачка - якби ж то не його ролики - якби ж то не його гундоса вимова і не небрита пархата мордяка - ЩОБ МИ, БІДНІ, РОБИЛИ Б???!
тільки Він...
тільки Він...
Вся ваша "статистика" залежить від того, чи вкрав дЄрьмак тести, чи ні.
Якщо вкрав - хворих мало, якщо не встиг - багато.
т.е. все остальные больные выздоровеют? пока что соотношение практически 50на50.
Кто этого "врача" математике учил то?
(краще б Порох, звичайно - але й на Ляшка погоджусь, аби не голобородько).
Барыжите как парашенко !
75-летний эпидемиолог Ларри Бриллиант считает, что должны произойти три вещи.
"Во-первых, мы должны понять, как выглядит распределение этого вируса: как айсберг, когда над водой одна седьмая, или как пирамида, когда мы видим все. Если прямо сейчас мы видим лишь одну седьмую реальной ситуации, потому что недостаточно тестируем или просто не замечаем ее, тогда дело дрянь.
Во-вторых, мы должны найти лечение, которое действует, вакцину или антивирусный препарат.
И в-третьих - пожалуй, самое важное, - нам надо увидеть большое количество людей, получивших иммунитет. И мы должны протестировать их, чтобы удостовериться, что они больше не заразны. У нас должна быть система, которая их идентифицирует, например, браслет, или удостоверение личности с печатью. Тогда мы сможем спокойно отправлять детей обратно в школы, потому что мы будем знать, что учителя не заразны и ухаживать за стариками в доме престарелых будет сертифицированный персонал, а зубные врачи будут лечить нас, не боясь заразится. Когда эти три вещи произойдут, тогда мы вернёмся к норме"
Но в сложившейся ситуации эпидемиолог также видит и положительные аспекты:
"Этот вирус - за равные права, он заражает всех без разбора. И возможно, это путь к тому, чтобы стать лучше, если бы мы тоже могли увидеть друг друга равными, то есть обладающими большей степенью сходства, чем различия" - резюмирует Ларри.
Самоизоляцию вам предложили в телевизоре? верьте верьте...
- При воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)
- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
- Цинк также эффективен в борьбе с простудными заболеваниями, так как предотвращает воздействие вирусов на клетки хозяина в слизистой оболочке носа. Кроме того, он подавляет рост и останавливает размножение микробов. Цинк помогает разрешить возможные реакции воспаления.
- Очень важен и витамин С. Когда возникает инфекция, уровень витамина С резко падает из-за увеличения его расходов. Целесообразно быстро принять большие дозы витамина C для того, чтобы поддержать имунную систему (успешно применяли китайцы в Ухани).
Бельгия, летальность дошла до 12% (как в Италии, Испании). И выздоровевших вроде больше, чем умерших, но реанимационные загружены на 100% уже неделю. Об ослаблении карантина не думают.
У меня вызывает некоторые опасения, что некоторые пациенты больные короновирусом отмечали повышенную сонливость, поэтому как знать возможно вирус сможет вызвать не только атипичную пневмонию, но и симптомы типичные при "летаргическом энцефалите" (а значит и более высокую смертность)!
А тобі ж казали: не спіши розводити паніку. Бо коли вмерлих більшістю записують на ковід, то тих хто хворів у легкій формі і не звертався до лікарів медицина взагалі не бачить у своїй статстиці. А вони ж є (багато хитрих із китаю летіли через Європу ще до нового року, Богдан теж був там). Досвід інших країн Європи теж говорить, що насправді смертність підвищилася зовсім небагато. А найпоказовіший досвід перебування на карантині на круїзному лайнері, що катав в основному літніх людей.