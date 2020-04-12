 Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, змінив ім'я в США і став лобістом

Про це повідомило видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що Андрій Деркач - український соратник юриста Трампа Руді Джуліані - найняв лобістів Енді Віктора Кучму та Набіля Ахмада Бадера для організації зустрічей із чиновниками Білого дому і членами комітетів із міжнародних справ обох палат Конгресу США.

Як виявилося, під ім'ям Енді Віктора Кучми ховається український екснардеп Андрій Артеменко, якого позбавили мандата за іноземне громадянство.

Сам Артеменко заявив виданню, що офіційно змінив своє ім'я на Енді Віктора Кучму у 2017 році. Кучма - прізвище його дружини, сказав він, додавши, що американцям легше зрозуміти нове ім'я.

Читайте також: Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України

Нагадаємо, видання The New York Times з'ясувало, що нардеп із фракції Ляшка Артеменко пропонував раднику Трампа план передачі Криму в оренду Росії на 100 років. Така заява викликала великий суспільний резонанс. Зокрема, представник президента Герасимов заявив:"За цими речами стоять росіяни". А глава комітету ВР у закордонних справах Гопко зазначила: "Рада має відреагувати на заклики парламентаріїв, що підтримують позицію Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявив: "План Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". А нардеп (БПП) Фріз направила в СБУ запит щодо "плану Артеменка". Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Чубаров зажадав:"ГПУ треба вийти з пропозицією про зняття депутатського імунітету з Артеменка і притягнути його до кримінальної відповідальності". А фракція Радикальної партії виключила Артеменка зі свого складу. Зі свого боку, глава партії Ляшко вимагає від СБУ розслідувати публікацію Артеменка про план із передачі Криму в оренду РФ. Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України".

Прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується в Києві, відкрила кримінальне провадження за підозрою Артеменка в державній зраді.

Артеменеко, зі свого боку, заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.

З перекладом повного тексту статті в The New York Times про "план Артеменка" можна ознайомитися тут.

Пізніше з'ясувалося, що у Артеменка є громадянство Канади.

Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка. А народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці копію указу про позбавлення українського громадянства депутата Андрія Артеменка і колишнього виконувача обов'язків заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика.