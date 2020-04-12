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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (6421) Артеменко_Андрій (59)

 Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, змінив ім'я в США і став лобістом

Колишній депутат Верховної Ради Андрій Артеменко взяв собі у США ім'я Енді Кучма і зайнявся лобізмом.

Про це повідомило видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що Андрій Деркач - український соратник юриста Трампа Руді Джуліані - найняв лобістів Енді Віктора Кучму та Набіля Ахмада Бадера для організації зустрічей із чиновниками Білого дому і членами комітетів із міжнародних справ обох палат Конгресу США.

Як виявилося, під ім'ям Енді Віктора Кучми ховається український екснардеп Андрій Артеменко, якого позбавили мандата за іноземне громадянство.

Сам Артеменко заявив виданню, що офіційно змінив своє ім'я на Енді Віктора Кучму у 2017 році. Кучма - прізвище його дружини, сказав він, додавши, що американцям легше зрозуміти нове ім'я.

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Нагадаємо, видання The New York Times з'ясувало, що нардеп із фракції Ляшка Артеменко пропонував раднику Трампа план передачі Криму в оренду Росії на 100 років. Така заява викликала великий суспільний резонанс. Зокрема, представник президента Герасимов заявив:"За цими речами стоять росіяни". А глава комітету ВР у закордонних справах Гопко зазначила: "Рада має відреагувати на заклики парламентаріїв, що підтримують позицію Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявив: "План Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". А нардеп (БПП) Фріз направила в СБУ запит щодо "плану Артеменка". Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Чубаров зажадав:"ГПУ треба вийти з пропозицією про зняття депутатського імунітету з Артеменка і притягнути його до кримінальної відповідальності". А фракція Радикальної партії виключила Артеменка зі свого складу. Зі свого боку, глава партії Ляшко вимагає від СБУ розслідувати публікацію Артеменка про план із передачі Криму в оренду РФ. Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України".

Прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується в Києві, відкрила кримінальне провадження за підозрою Артеменка в державній зраді.

Артеменеко, зі свого боку, заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.

З перекладом повного тексту статті в The New York Times про "план Артеменка" можна ознайомитися тут.

Пізніше з'ясувалося, що у Артеменка є громадянство Канади.

Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка. А народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці копію указу про позбавлення українського громадянства депутата Андрія Артеменка і колишнього виконувача обов'язків заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188470
 
   
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Значит Америка против Украины, если таких кадров пригрела.
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Если б не санкции США, над Киевом бы уже рабсийские истребители летали, которые Украине до сих нечем сбить.
А под Одессой - рабсийские крейсеры, которые Украине до сих пор нечем топить (Нептун ещё не на вооружении).
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точно ...это наша корова и мы её доить будем ...так?
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Иг рогатки попробуй,вечный раб.
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Чушь. Против кого тогда Украина если пригрела портнова и выбрала земразь?
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за раССсасию ...у нас взагалі відсутні політики ті що за Україну ...є за европу є за америку є за росію ...є за ізраїль турцію папуановугвінею ...а за Україну НЕМАЄ ...
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глаза открой и увидишь проукраинских политиков
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ВАНА нна ...зіранька МАйЯ ...ля... те що вона не голосувала за продаж землі ще не робить її проукраїнською ...вона проти тільки тому що їй не запропонували місце біля "корита" ...
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ну так ти озвуч фамілію "неизвестного борца за Украину" ...з чотирьх сотень ублюдків у зраді і неменьшої кількості у АП і КМ
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"трудовий мігрант"... з мішком штатівських "гривень"
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Гумно Жопович вот новое имя ******... лоббист лобковый...
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Якут,у тебя было начали появляться признаки разума в последнее время, но ты опять присел на тяжелые...
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значит Америка за Америку ...и не более ...
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не ображай рабіновіча ...він любить щоб його не по слов"янські (жид) називали а по німецькі (юда , еврей)
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гггуССкий ...мама у його гггуССкая а папа юГГГист ...вони всі у нас такі ...ті що при кориті влади ...а фамілії у всіх які "українські" ...от тільки з фамілією порви#ида не зустрічав а так і "берёза" і "дубина" і вишиванюк ...навіть "шевченків" з пів десятка
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Да в тюрмах внынешнее время патриоты , а эти питерасы, кремлерасы,кацапорасы сегодня в почёте у зелерасов.
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ти як і кацапи переживаєш ...а как там у хахлов (кацапів)
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Уважаемый ты лучше за островок возле Нового Йорка переживал бы!!!!
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Потому, что Америка, - свободная страна.
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а почему портнова пустили можешь объяснить?
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Не только Портнова но и Коломойского который 4 года боялся сюда нос сунуть,Лукаш,Бондаренко,на подлёте Онищенко-Кадыров а там уже и Олейник с Пшёнкой вроде как уже на чемоданах сидят,пардон не Пшонка а Захарченко с Злочевским. К осени вся ПРовская рать соберётся. Это были только разведчики а сейчас все колорады поползут.
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Это одна из набора СТРАТАГЕМ увлекающая у виртуальное как бы будущее: вот еще один вариант по Крыму... Для истирания в памяти/свідомості людей Крыма как региона Украины, оккупированной РФ.
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На Кримі і до цього верещали ми рускіє.
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Мерзкие твари пришлись ко двору, полезная макака.
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твои хозяева? Что истеришь тут? отрабатываешь......
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Да подгавкиваешь ты тут как-то странно. Видать твои хозяева кацапы.
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тебе к доктору. брысь под шконку и не кукарекай петушара.
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Засланий казачок від *******. ФБР його швидко розкусить.
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!
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И почему этот прорюсський ******** чухнул в загнивающую амеврику, а не процветающую **********???
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Его бы в ПЕС взяли. Бо там глава партии бывший рыгоанал. Хотя рыгоналы бывшими не бывают.
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И умными не становятся даже после того, как наделают... зелёного.
Может пускай Порошенко продолжит воровать и мародёрить из пополняющегося бюджета, чем уЗеленские, во главе с Герусом и Ермаком будут честными, при дырявом бюджете?
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Украинский народ сказал Петру "в морг", а это значит в морг и никуда иначе. Ты лучше бы думал, как сипатого сбросить в своей кацапской губернии. Не надо украинцам рассказывать, что по твоему лучше или хуже для них. Сперва от своего говна избавься, советчик.
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И где этот "народ" рассказывает на цензоре про успехи уЗеленских? Не покажешь пальцем, а то этот же народ теперь стал палец меж ягодиц показывать?
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Через четыре года мы поменяем несправившегося Президента.Как меняли власть и перед тем. А вот вы похоже не поменяете. Бо таким, как ты важно "че там у хахлов". На свою страну вы рукой махнули.
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Расскажи про победы в национальном спорте при смене Ющенко на убийцу-Януковича, а Порошенко на Зелемойского? Польшу или Сингапур скоро победите в этом спорте?
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Ой, не спорь с этоц сциллой, она конченная кремлевская шалава, которой надо киздеть, чтобы Украина развалилась, за пайку баланды. Бань ее , пусть идет на фиг, на отсос к пуйлу- вот ее задача
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И что, если бывший регионал? Зато делал правильные вещи. Или бубочка лучше? А может ты фанат гадюки и ОПЗЖ. Новое лицо?
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два голубка спелись... кто из них акт. кто пасс.?
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скоро сменит пол, станет трансгендером-эскортщиком. будет впрочем заниматься тем же что и прежде, только уже не в политике...
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под именем Кучмы скрывается украинский экс-нардеп Артеменко, которого лишили мандата за иностранное гражданство./ Правосудие по Коломойскому: Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. -Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий/В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту
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Клоуны,эт точно,Российской территорией собрались командовать..свиньяурине дохлыми украми придётся руководить..пять лимонов свынятков сдохнут,если не приползут на на отдрюченой сраке за помощью в Россию..это будет 1го сентября.
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Надо было сдавать в аренду, хоть бы деньги были. А так отдали бесплатно.
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Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
Армію вже нищать не ховаючись, буквально за останні дні:
1 Ліквідація Офісу реформ при МОУ
2 Відміна указу про реформу системи управління ЗСУ згідно стандартів НАТО
3 Указ про переведення військових на нижчі посади без їх згоди
4 Знищення заводу з виробництва вибухівки для ракет
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Где логика? В аренду кацапам, а лоббист в сша? Вот если бы он в аренду сша предлагал, я бы еще понял. Ну или если бы он был лоббистом паРаши😷
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артеменко-кучма - чмо и ничтожество, может еще кусок дерьма... больше никаких ассоциаций не вызывает.
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Одна кремлівська консерва найняла іншу кремлівську консерву. Совпадєніє!
Источник: https://censor.net.ua/n3188470
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)))))))Энди Кучма... Трампуша, как и зебоба в этом -сам идиот и окружение старается такое же собрать
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А сменил бы фамилию на Чернобыль, вообще бы стопроцентно узнаваем был...
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Такой за деньги изменит свое имя на "Член", "Гондон", и т.д. А потом скажет, что "это в интересах дела", "ради достижения главной цели". Мерзость.
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Змінив би ще і стать, досить з нас і одного Кучми.
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Это правда что у Зеленского родная фамилия Гриншпон?
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давайте его сдадим в оренду чеченцам!
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End-в переводе с английского-конец
В нашем случае получилось
Грязный Кончик Кучмы
Это совсем не Зоркий Сокол и не Верная Рука-Друг индейцев
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Вот так все эти брехливые ***** поступят после того как окончательно сдадут кремлю Украину с...бутся и поменяют имена. Это так по приколу да и что вы ждали от чертей.
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Энди Виктора Кучму и Набиля Ахмада Бадера это прикол

почему не боб губко и патрик или гитле чикатило кукушкин
Fмеры ваще тупые такие кликухи в паспорт писать????
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