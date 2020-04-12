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Все про:пожежа (2099) ДСНС (2378) Чечоткін (66)

 Рятувальники щодня фіксують 700-800 пожеж в екосистемах, іноді до 1 200, - глава ДСНС Чечоткін

За тиждень рятувальники здійснили 280 вильотів пожежної авіації, скинули майже 1 500 тонн води.

Про це повідомив глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За його словами, від початку тижня, крім пожежі в зоні відчуження навколо Чорнобиля, в Україні було ще два масштабні займання лісу - в Житомирській і Чернігівській областях. Тому за останній тиждень було здійснено 280 вильотів пожежної авіації, скинуто майже півтори тисячі тонн води.

"Головна теза, яку я не втомлюся повторювати та яка закладена у реформування ДСНС, - це формування високого рівня культури безпеки у нашого населення. У багатьох країнах на цих питаннях будується економіка", - додав Чечоткін.

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У Чорнобильській зоні пожежа поширилась якраз на тих ділянках, на яких підвищений радіаційний фон. Тому під час гасіння цієї пожежі рятувальники змушені раз на добу міняти особовий склад, додав Чечоткін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188469
 
 
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дибилы тут в рф мор пошел .такого шанса у нас может не быть так что не то надо мониторить
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Может ли кто-то утверждать, что 800 пожаров в день не являются результатом организованной акции? Скорее наоборот. Тем более, что сообщения идут совсем не из Николаевской и Херсонской областей. Почему так, почему эпицентр на северо-востоке Украины?
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А что может ввести гигантские штрафы за это? По сто-двести тысяч.
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А шо, у нас по 800 поджигателей в день ловят?
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И обшественные работы для виновных по озеленению тех мест что выгорели из-за устроенного ими пожара.
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ПВО что говорит? Может это с дронов сбрасывают зажигающие заряды.

\\\\\\\\Спасатели каждый день фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах, иногда до 1200, - глава ГСЧС Чечеткин\\\\\

а в статье этого нет. да и звучит дико - сотни пожаров в день?
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700-800 пожаров єто преувєлічєніє...7-8 где-то так
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Этот барин должен быть в первых рядах по отловле поджигателей,
поднять для этого всех своих холуев, поставить в засаду и ловить ватанов бл...
А он **** сидит у телеграфа как троцкий и шлет зеленке депеши.
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тут еще один аспект есть, как и с вирусом:
сейчас пожарьі все таки тушат, а вот если бьі летом польіхнуло все враз?
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Товарищи МЧСники, горючего материала за прошлый год насобиралось очень много
Если полыхнет в жару - катастрофа будет. Подумайте про организованные палы там, где можно, чтобы создать противопожарные защитные зоны, пока не поздно и температура невысокая
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на вашем сайте эл. обращений светит Error 520
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