 Рятувальники щодня фіксують 700-800 пожеж в екосистемах, іноді до 1 200, - глава ДСНС Чечоткін

Про це повідомив глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За його словами, від початку тижня, крім пожежі в зоні відчуження навколо Чорнобиля, в Україні було ще два масштабні займання лісу - в Житомирській і Чернігівській областях. Тому за останній тиждень було здійснено 280 вильотів пожежної авіації, скинуто майже півтори тисячі тонн води.

"Головна теза, яку я не втомлюся повторювати та яка закладена у реформування ДСНС, - це формування високого рівня культури безпеки у нашого населення. У багатьох країнах на цих питаннях будується економіка", - додав Чечоткін.

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У Чорнобильській зоні пожежа поширилась якраз на тих ділянках, на яких підвищений радіаційний фон. Тому під час гасіння цієї пожежі рятувальники змушені раз на добу міняти особовий склад, додав Чечоткін.