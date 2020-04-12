 Рятувальники щодня фіксують 700-800 пожеж в екосистемах, іноді до 1 200, - глава ДСНС Чечоткін

Про це повідомив глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За його словами, від початку тижня, крім пожежі в зоні відчуження навколо Чорнобиля, в Україні було ще два масштабні займання лісу - в Житомирській і Чернігівській областях. Тому за останній тиждень було здійснено 280 вильотів пожежної авіації, скинуто майже півтори тисячі тонн води.
"Головна теза, яку я не втомлюся повторювати та яка закладена у реформування ДСНС, - це формування високого рівня культури безпеки у нашого населення. У багатьох країнах на цих питаннях будується економіка", - додав Чечоткін.
У Чорнобильській зоні пожежа поширилась якраз на тих ділянках, на яких підвищений радіаційний фон. Тому під час гасіння цієї пожежі рятувальники змушені раз на добу міняти особовий склад, додав Чечоткін.
\\\\\\\\Спасатели каждый день фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах, иногда до 1200, - глава ГСЧС Чечеткин\\\\\
а в статье этого нет. да и звучит дико - сотни пожаров в день?
поднять для этого всех своих холуев, поставить в засаду и ловить ватанов бл...
А он **** сидит у телеграфа как троцкий и шлет зеленке депеши.
сейчас пожарьі все таки тушат, а вот если бьі летом польіхнуло все враз?
Если полыхнет в жару - катастрофа будет. Подумайте про организованные палы там, где можно, чтобы создать противопожарные защитные зоны, пока не поздно и температура невысокая