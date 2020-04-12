 "Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Раджу почекати з такими планами. Наразі ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - зазначила фон дер Ляєн.
Глава Єврокомісії також очікує, що обмеження на відвідування будинків для літніх людей, запроваджені через коронавірус, збережуться і наступного року.
"Без вакцини контакти літніх людей має бути обмежено настільки, наскільки це можливо. Я знаю, що це важко, а самотність - це пригнічення. Але це стосується життя", - сказала вона.
За оцінкою глави Єврокомісії, вакцина від COVID-19 може бути доступна наприкінці року.
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Про який вік говорить Урсула?
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Но он правильный.
Старики, как дети...
Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.
По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон пояснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы протекания эпидемии в различных регионах Европы и мира.
В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. Вероятно, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/evropa-prigotovilas-zakryt-granicy-do-oseni-672703.html
https://www.youtube.com/watch?v=uqKB4yILOqs
В общем, нам "повезло", что с заказчиками, что с исполнителями.
Но мы - не лучше. Так просто, без Воли Божией, ничего не бывает.