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Все про:Єврокомісія (330) карантин (2690) відпустка (50) фон дер Ляєн Урсула (23) COVID-19 (3526) коронавірус (2241)

 "Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн радить європейцям не планувати літню відпустку навіть на липень чи серпень, адже ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація з епідемією коронавірусу.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Раджу почекати з такими планами. Наразі ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також очікує, що обмеження на відвідування будинків для літніх людей, запроваджені через коронавірус, збережуться і  наступного року.

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"Без вакцини контакти літніх людей має бути обмежено настільки, наскільки це можливо. Я знаю, що це важко, а самотність - це пригнічення. Але це стосується життя", - сказала вона.

За оцінкою глави Єврокомісії, вакцина від COVID-19 може бути доступна наприкінці року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188466
 
 
 Топ коментарі
 
всех добрых людей с Пасхой, здоровья вам и пусть Бог бережёт ваши семьи.
"Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 1481
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать летний отпуск даже на июль или август, ведь никто не знает, (но блеет существо без мозгов,как будто оно знает а посему советует)))как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса. "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 1404
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"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3188466
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Про який вік говорить Урсула?
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Про твой
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Ты спросил, тебе ответили.
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Но он правильный.
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RVP в списку тріпачів з порядковим номером 36. А ти тут при чому?
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она не "говорит" она "ляпает". пережёвывают одну и туже благоглупость про бесценность человеческой жизни
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Яке горе для зубажілих, страшенно втомлених від війни зефанів, які всі роки "геноцидного режиму Порошенко" вигрівали свої тулуби на пляжах Іспанії, Греції, Турції ( може в в Турції обмежать приїзд туристів )!
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всех добрых людей с Пасхой, здоровья вам и пусть Бог бережёт ваши семьи.
"Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 1481
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коментар відмічено як спам  
 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать летний отпуск даже на июль или август, ведь никто не знает, (но блеет существо без мозгов,как будто оно знает а посему советует)))как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.
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Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени.

Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.

По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон пояснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы протекания эпидемии в различных регионах Европы и мира.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. Вероятно, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/evropa-prigotovilas-zakryt-granicy-do-oseni-672703.html
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На пока существует только одно место для отдыха и туризма , это Антарктида. После конечно и там появится вирус и даже у пингвинов. Но пока там еще можно будет летом отдохнуть.
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уже нет. Аргентина и Чили закрыли воздушное пространство. наши полярники застряли.
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Зато зебилы уже по неделям запланировали "постепенное смягчение карантина".
"Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 505
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всё логично: если ввели, когда эпидемии нет, нужно снять, когда она есть... "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск - Цензор.НЕТ 426
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но поручили сделать к-вирус китаезам, те, как всегда, сделали дерьмецо, а то бы...
В общем, нам "повезло", что с заказчиками, что с исполнителями.
Но мы - не лучше. Так просто, без Воли Божией, ничего не бывает.
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ну это понятно изначально. в частности у украинских заробитчан до осени есть время подумать, как вернуться на свои старые рабочие места в европах, когда она начнёт открываться. впускать их так просто из страны с абсолютно не ясной эпидположением никто не будет. потенциальные носители вируса всегда нигде в мире не приветствуются. слава украинским медицинским руководилкам!
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