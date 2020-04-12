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 Київські новини
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 У Києві 416 підтверджених випадків COVID-19, за добу захворіли ще 20 осіб, у лікарні доставили лише чотирьох, - Кличко

Значна кількість захворівших за останню добу киян лікується вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Загалом у столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Кличко повідомив, що захворіли 5 жінок віком від 49 до 60 років, 15 чоловіків віком від 19 до 74 років.

"У лікарні міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції та під контролем лікарів", - написав Кличко.

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Мер Києва попросив жителів столиці залишатися вдома попри свято.

"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" - написав він.

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У Києві 416 підтверджених випадків COVID-19, за добу захворіли ще 20 осіб, у лікарні доставили лише чотирьох, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188465
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто особи молодше 60 років теж хворіють. Тому забороняйте усім виходити на вулицю.
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- Здравствуйте, я Свидетель Короны Борис Джонсон. Скажите, вы верите в Вирус?
- Здравствуйте, а я Владыка Паша Мерседес. Вы знаете, теперь верю, кхе-кхе.
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Веталя, ты уж определись, когда у тебя эти сутки начинаются, бо от тебя уже голова идёт кругом.
Если в 00-00 - надо говорить "с начала суток", а не "у нас и моз разная статистика".
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Тобто особи молодше 60 років теж хворіють. Тому забороняйте усім виходити на вулицю.
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Хворіють усі.
Цей вірус лотерея для імунітету, тому що нема антител.
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Тому треба заборонити тим, хто має низький імунітет, а не ділити людей по віку.
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В мене малі не виходять на вулицу.
Хожу з меншим на порожній шкільний майданчик грати в футбол удвох)
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Дитячі майданчики для всіх заборонені!
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Там, де дозволили, або носити з собою 17 000 грн.
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В мене підозра, що цей вірус може завадити і потужний імунітет.
Бо тут питання наскільки швидко він знайде необхідні антитела.
Багато писали, що сам імунітет валив людину швидше, ніж вірус.
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Якщо більшість людей одужує, то це завдяки імунітету.
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Мощный иммунитет тоже плохо . Он включает защиту организма сразу на полную мощность , температура тела подскакивает до 40 и даже выше .Это экстремальная температура , которая буквально сжигает органы ,, они могут не выдержать нагрузки и отказать . Средний иммунитет в самый раз .! У Києві 416 підтверджених випадків COVID-19, за добу захворіли ще 20 осіб, у лікарні доставили лише чотирьох, - Кличко - Цензор.НЕТ 645 .
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Я писал вьіше, что имунитет может "запаниковать" из за того, что не может подобрать "ключик" к єтому вирусу.
То есть у тех, у кого хороший имунитет, тоже могут серьезно заболеть и не дает гарантію, что будет легкая форма.
Короче для всех єто лотерея.
Хороший иммунитет, дает просто "запас прочности"
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от СПИДа не умирают, умирают что весь иммунитет борется со спидом а другие болезни прогрессируют.
так и с короновирусом, в некоторых людей не хватает на борьбу с вирусом и пневмонией или другими инфекциями
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Якраз при ослабленому імунітеті більше шансів вижити. Коронавірус лікують ліками, які пригнічують імунітет.
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Ви лікар? Чи вірусолог? Чи просто таксист?
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Якщо вам не цікава моя думка, йдіть далі.
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Московский собянин тебе друг. На следующих выборах мэра у тебя будет шанс только в паре с каким-то зелёным кандидатом!
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Он сам и будет этим зелёным кандидатом, посколько вылизывает зелоху по самые гланды.
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- Здравствуйте, я Свидетель Короны Борис Джонсон. Скажите, вы верите в Вирус?
- Здравствуйте, а я Владыка Паша Мерседес. Вы знаете, теперь верю, кхе-кхе.
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к чему при имени Бориса вспоминать грязного ублюдочного поповского отброса ?
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Так бо Борис не брызгал слюной шо мол вируса нет и заболел

А сектант - мало того что брызгал мол "еготутнет", так еще и стадо звал на шабаш и тоже заболел
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Коцапкий Козел в украинском огороде
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Веталя, ты уж определись, когда у тебя эти сутки начинаются, бо от тебя уже голова идёт кругом.
Если в 00-00 - надо говорить "с начала суток", а не "у нас и моз разная статистика".
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Українські ЗМІ, чомусь обходять сьогоднішню дату 12.04.2020, Всесвітній День Космонавтики.
Сьогодні, рівно 59 років тому 12.04.1961, українець, Сергій Павлович Корольов, здійснив орбітальний політ людини навколо Землі !
На цю дату, промосковська Страна.ua вігукнулась вчергово, московською брехнею:
«Как выглядит Киев из космоса и почему больше не летали на Луну. Пять интересных фактов ко Дню космонавтики»
https://strana.ua/news/260722-den-kosmonavtiki-12-aprelja-kakoj-sehodnja-prazdnik.html?utm_source=smi2.
Страна.ua, щоб ти не писала, але американські астронавти у рамках космічної программи США «Аполлон», ВІСІМ разів разів літали до Місяця, з них ПЯТЬ експедицій (1969-1972) завершилося висадкою астронавтів на Місяці.
(Страна.ua, от ти можеш НЕ БРЕХАТИ, в принципі?)
Нажаль, ********* москалям і українська Вікіпєдія, https://uk.wikipedia.org/wiki/Аполлон_(космічна_програма) , де пишуть про якусь міфічну «траєкторію Кондратюка».
Історична заслуга українського вченого Юрія Кондратюка у здійсненні вперше в історї досягнення іншого космічного об'єкту людиною, не «оптимальна траєкторія польоту до Місяця», а СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: « космічний корабель - посадочний місячний корабель/шлюпка.» , для досянення Місяца, посадки на його поверхню, і старту з нього.
Тільки прийняття американськими вченими і інженерами цієї СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ, українського вченого Юрія Кондратюка , зробило ВЗАГАЛІ можливою пілотовану експедицію астронавтів на Місяць.
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Все равно, переболеет больше 50% населения, пока вероятность заражения начнет понижаться. Это игра случая, умирают от последствий развивающихся после коронавируса из-за пониженного иммунитета. Так что укрепляйте иммунитет.
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