 У Києві 416 підтверджених випадків COVID-19, за добу захворіли ще 20 осіб, у лікарні доставили лише чотирьох, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Загалом у столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.
Кличко повідомив, що захворіли 5 жінок віком від 49 до 60 років, 15 чоловіків віком від 19 до 74 років.
"У лікарні міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції та під контролем лікарів", - написав Кличко.
Мер Києва попросив жителів столиці залишатися вдома попри свято.
"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" - написав він.
Цей вірус лотерея для імунітету, тому що нема антител.
Хожу з меншим на порожній шкільний майданчик грати в футбол удвох)
Бо тут питання наскільки швидко він знайде необхідні антитела.
Багато писали, що сам імунітет валив людину швидше, ніж вірус.
То есть у тех, у кого хороший имунитет, тоже могут серьезно заболеть и не дает гарантію, что будет легкая форма.
Короче для всех єто лотерея.
Хороший иммунитет, дает просто "запас прочности"
так и с короновирусом, в некоторых людей не хватает на борьбу с вирусом и пневмонией или другими инфекциями
- Здравствуйте, а я Владыка Паша Мерседес. Вы знаете, теперь верю, кхе-кхе.
А сектант - мало того что брызгал мол "еготутнет", так еще и стадо звал на шабаш и тоже заболел
Если в 00-00 - надо говорить "с начала суток", а не "у нас и моз разная статистика".
Сьогодні, рівно 59 років тому 12.04.1961, українець, Сергій Павлович Корольов, здійснив орбітальний політ людини навколо Землі !
На цю дату, промосковська Страна.ua вігукнулась вчергово, московською брехнею:
«Как выглядит Киев из космоса и почему больше не летали на Луну. Пять интересных фактов ко Дню космонавтики»
https://strana.ua/news/260722-den-kosmonavtiki-12-aprelja-kakoj-sehodnja-prazdnik.html?utm_source=smi2.
Страна.ua, щоб ти не писала, але американські астронавти у рамках космічної программи США «Аполлон», ВІСІМ разів разів літали до Місяця, з них ПЯТЬ експедицій (1969-1972) завершилося висадкою астронавтів на Місяці.
(Страна.ua, от ти можеш НЕ БРЕХАТИ, в принципі?)
Нажаль, ********* москалям і українська Вікіпєдія, https://uk.wikipedia.org/wiki/Аполлон_(космічна_програма) , де пишуть про якусь міфічну «траєкторію Кондратюка».
Історична заслуга українського вченого Юрія Кондратюка у здійсненні вперше в історї досягнення іншого космічного об'єкту людиною, не «оптимальна траєкторія польоту до Місяця», а СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: « космічний корабель - посадочний місячний корабель/шлюпка.» , для досянення Місяца, посадки на його поверхню, і старту з нього.
Тільки прийняття американськими вченими і інженерами цієї СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ, українського вченого Юрія Кондратюка , зробило ВЗАГАЛІ можливою пілотовану експедицію астронавтів на Місяць.