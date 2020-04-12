 Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу командування операції Об'єднаних сил.
"Попри велике християнське свято (Вербна неділя) ворог відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, що на Луганщині. На жаль, унаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн зазнав бойового ушкодження", - сказано в повідомленні.
У командуванні ООС висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
"Підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання", - додали в штабі.
..Царство Небесне!
Перша лінія Ізюмського фронту +
Пусть убивают - лишь бы были довольны и лишь бы желание мира (руцкага мыры) в их глазах не гасло для нашего Зебила!
если не соврали что быспрятать
Почему лучшие люди погибают, а всякое дерьмо - только п.и.дит и продает эту самую Украину, за которую погибают лучшие люди!!!!!??????
Ненавижу зебилов!!!!
За 10часов он пообщался с президентом Кореи,
премьерном Италии,
возложил цветы в Киеве,
посетил госпиталь,
линию фронта,
возложил цветы к памятнику погибшим,
и выдал военную тайну в Бердянске.
Нужно отступать!