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 Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації відкрили по позиціях ООС вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу командування операції Об'єднаних сил.

"Попри велике християнське свято (Вербна неділя) ворог відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, що на Луганщині. На жаль, унаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн зазнав бойового ушкодження", - сказано в повідомленні.

У командуванні ООС висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

"Підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання", - додали в штабі.

Читайте також: Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188463
 
 
 Топ коментарі
 
Надіюся на адекватну відповідь ЗСУ
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"Принуждение" ФСБагента ЗЕдебила до миру продовжується!!!
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А ми вас, 73/43%зебілів, рік тому попереджали, що по факту ви за поневолення України Хуйлом топите!
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Зараз солнцелікій адекватно відповість - відведе війська
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Как он там говорил после посещения фронта - мне нравится результат, но надо ещё лучше...
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"Принуждение" ФСБагента ЗЕдебила до миру продовжується!!!
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А ми вас, 73/43%зебілів, рік тому попереджали, що по факту ви за поневолення України ****** топите!
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І знову загиблий, і знову обстріли без упину. Скільки вже наших воїнів загинуло і було покалічено після "відведення військ"? Що там, Малорос Уханський, нове відведення не планує?
Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4154
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планує... бо йому здається що менше стали стріляти... (а всім думаючим відомо - може і меньше (хоча сумнівно), але влучніше (нажаль).. бо пристрілялися п*скуди - раз, і заборонили бити на підходах - два... добре - що хоч набої не відібрали ще поки... а то одні дулі тикати зостанеться
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Почему молчали путинские снайпера на такую цель , ведь вислюк был в прицеле
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Плитоноска без плити, біла маска, купа журналістів
Перша лінія Ізюмського фронту +
Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6787
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Какие снайпера? Кто то верит, что это сцыкливое чмо, заехало дальше третей линии?
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Срочно, срочно разведение - что бы полицаи и свинособаки не "обиделись"!
Пусть убивают - лишь бы были довольны и лишь бы желание мира (руцкага мыры) в их глазах не гасло для нашего Зебила!
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Царство небесное погибшему ! Раненым героям выздоровления! Зато Ермак обеспокоен.
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Вот и славно, трам-пам-пам
если не соврали что быспрятать

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3427
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Президент Украины с руками в карманах играет в бильярд на могиле защитников страны.

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 318
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Быдло, оно и с ксивой преЗедента - быдло!
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2183

Один захисник України загинув і одного поранено унаслідок обстрілу на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2955
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Главнае пиристать стрилять и падальше ат границы атвисти вайска.
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А гавнопрезидент еще больше хочет миру
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На его месте должен был быть гавнокомандующий!!!!
Почему лучшие люди погибают, а всякое дерьмо - только п.и.дит и продает эту самую Украину, за которую погибают лучшие люди!!!!!??????
Ненавижу зебилов!!!!
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Кокой трудоголик у нас ПреЗе!
За 10часов он пообщался с президентом Кореи,
премьерном Италии,
возложил цветы в Киеве,
посетил госпиталь,
линию фронта,
возложил цветы к памятнику погибшим,
и выдал военную тайну в Бердянске.
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Патриёты при Порошенко - предатель Порошенко не даёт освободить и зачистить Донецк! Патриёты при Зеленскам - герой Зеленскай правильно все делает.
Нужно отступать!
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Та шо твориться ? Опять не выполняют договоренности ? Никогда такого не было и опять.... Пожурить надо шалунов. Ить подрывают рейтинг миротворца... Может обратиться в Лигу сексуальных реформ или пожаловаться Сивухе ? Не к добру это...
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