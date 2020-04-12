 У ЗСУ 18 випадків захворювання на COVID-19, 1 людина померла і 1 одужала, - командування Медсил

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

"На ізоляції (зокрема самоізоляції) - 180 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих 3 діб - 20 осіб", - сказано в повідомленні.

У командуванні Медсил зазначили, що люди найчастіше інфікуються під час зустрічей із друзями і рідними, з якими не живуть разом і не спілкуються щодня.

"Не наражайте себе і свою родину на небезпеку зайвими контактами", - закликали в командуванні Медсил.

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