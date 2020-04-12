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Все про:карантин (2690) Фінляндія (162) учені (78) модель (4) COVID-19 (3526) коронавірус (2241)

 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

Вчені з Фінляндії з допомогою суперкомп'ютера змоделювали поширення коронавірусу в повітрі. Розрахунки показали, що мікрокраплі, які вилітають із рота і носа інфікованого, залишаються в повітрі понад п'ять хвилин і небезпечні для оточуючих.

Попередні результати роботи представлено в повідомленні Університету Аалто - одного з декількох вузів країни, що беруть участь у дослідницькому проєкті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Проєкт присвячено вивченню поширення мікроскопічних аерозольних крапель, викинутих із дихальних шляхів хворого під час кашлю, чхання чи просто під час розмови. Саме такі краплі є ключовими розповсюджувачами інфекції Covid-19, і, щоб точно змоделювати їхню поведінку, до задачі долучилися близько 30 дослідників з Аалто, а також Університету Гельсінкі і Фінського метеорологічного інституту - вірусологи, інженери, соціологи, фахівці з гідро- та аеродинаміки.

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Для точних розрахунків і візуалізації використовувався суперкомп'ютер CSC, і на першому етапі роботи вчені змоделювали на ньому рух повітряних крапель від людини, яка кашляє у проході між полицями супермаркету. Робота показала, що вони залишаються у повітрі куди довше, ніж можна було б очікувати, створивши небезпеку для інших покупців, - понад п'ять хвилин.

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Ба більше, модель демонструє поведінку крапель розмірами менше 20 мікрометрів. Під час сухого кашлю, характерному для захворювання Covid-19, типовий розмір таких часточок не перевищує 15 мікрометрів, завдяки чому вони можуть залишатися в повітрі ще довше. Вони легко підхоплюються і поширюються навіть слабкими потоками повітря, несучи в собі нові частинки вірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188460
 
 
 Топ коментарі
 
Тому і маска потрібна. Прювєт всім антимасочникам
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Посланец физики, отважный мореход,
Преодолев и горы, и моря.
Влача квадрант средь снега и болот,
Почти что превратившись в лопаря,
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь.

--
Вольтер

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Если, шо нужно быстро научится задерживать дыхание на 5 минут, а лучше на 7-8 чтоб наверняка.
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Тому і маска потрібна. Прювєт всім антимасочникам
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Для здорової людини маска - небезпечна. Респіратор з фільтром допоможе, але дорогий.
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Ага. А те, що воно не ВІД ЧОГО не захищає, то нічого?
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Защищает, если она надета на чихающе-кашляющего.
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так звичайно потрібна якщо є маска в усіх то все шо видихае або кашляє то микрокраплі залишается на ній в масці не розповсюджується і до решта людей не долітае тим паче якщо ця же решта також в масці
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Так и с глазами закрытыми тогда ходить.
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А тим часом китайози поправились від пандемії і поодовжують жрати всяку дрянь...
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Не до кінця. Просто карантин трохи послабили. Але громадян контролюють на кожному кроці куди вони йдуть/їдуть, міряють температуру/тестують/всі ходять у масках.
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Посланец физики, отважный мореход,
Преодолев и горы, и моря.
Влача квадрант средь снега и болот,
Почти что превратившись в лопаря,
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь.

--
Вольтер

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Иметь такого неадекватного беспредельщика как россия под боком, которые наводнили своими танками и буками оккупированные территории, так ещё и неадекватные ковиды любят гулять!

Можно же угомониться и посидеть дома!

Эта информация про то, что 5 минут держится зараза в воздухе ужасна. То есть ты можешь пройти пустое место и заразиться. Это звиздец.
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Пересраховуються. Попасти щось може й попаде. Але мізерна кількість. Інакше б ураження всієї планети зайняло б кілька днів. Повітря, що нас оточує, далеко не стерильне. Тут важливі критична кількість та імунітет.
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Оксану Фоміну передивилась в ютубі? Та руда алкоголічка теж постійно панікує та верещіть: сідітєбліндома! Ти ж сидиш вдома, от і не розганяй паніку, бо тобі нічого не загрожує.
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в повітрі завжди є якась "зараза". Віруси найстаріша форма життя на планеті. І до цього вірусу нам також доведеться пристосуватись. Нам до нього, а йому до нас. Кожна поява нового вірусу, точніше не нового, а мутувавшого, це завжди супроводжувалось епідеміями/пандеміями, різних масштабів.
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И не говорите!
Раша под боком, вирус, да ещё и какие-то дятлы клоунов-неадекватов-предателей-барыг во власть привели. Ужас!
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там с вирусами кажется еще проблема с количеством. то есть если попало много - иммунная система не справляется и привет. ну а если иммунитета нет то конечно и малое количество может разрастись очень быстро. а за пять минут все-таки количество вируса в воздухе уменьшится прилично. так что шансы увеличиваются. кстати поэтому когда много заболевших в одном месте окружающие врачи тоже очень часто заболевают.
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вот такие то дела....это не РАСКРУЧЕННЫЙ ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ РАССКАЗЫВАЕТ И ДРУГИЕ НАШИ НЕДОПРОХВЕСОРА ЧТО МОЖНО ХОДИТЬ БЕЗ МАСОК ЧТО В МАСКАХ ЕЩЁ ОПАСНЕЕ .А ОНО ОН КАК...ИДЁШЬ СЕБЕ ПО УЛИЦЕ НА ДИСТАНЦИИ С ВЕТЕРКОМ МИМО КТО ТО КАШЛЯНУЛ ЧИХАНУЛ А ТУТ ПРОХОЖИЕ И ВДЫХАЮТ... каждый новые доказательства и проверки открытия...а такие как комаровские ********* и другие что они понимают вообще в современной медицине без западной техники. открытий и знаний...?
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камаровского следует повесить на одной бирозе с радуцким
это члены квартала зеленского
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Он медик. А для медиков маски нужны хорошие. Они гарантированно работают с больными.
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Кстати, С 1991 года по 2000 год - Комаровский оказывается работал заведующим инфекционным отделением областной харьковской детской инфекционной клинической больницы
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в статті мова йде про закриті приміщення а не про вулицю. Там інша швидкість та напрямок руху заражених потоків повітря.
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я понимаю одно что вирус живёт в воздухе больше 5 минут...в закрытом или раскрытом помещении..он или весит или перемещается... видео видели? чихнул...вирус тогда должен повисеть 5 минут и рухнуть на землю и растворится....а нет...он полетел распространяться вокруг... а значит в помешщении 2 метра не спасут растояния. а там сквозняк а на улице ветерок и всё. что тут не понятно? логику и мышление включите и всё буде ясно!!
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Значит на улице при сильном ветре вирус и на 30 метров от больного может кидать. Во все стороны.
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так, тільки концентрація буде іншою, значно меншою.
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А Вы до этого дышали стерильным воздухом? Раз до сих пор не заразились ни чем. Вам такое понятие, как критическая масса известно?
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ага.....я сижу дома...выхожу в маске и перчатках. все оконные и дверные ручки протираю раствором .что могу то делаю...я пенсионер и диабет и другое.... не хочется не только отойти в мир инной в 62 а и на 2-3 недели лежать в инкубаторе тоже. воздух у меня дома чистый и проветриваю. а чем я должен ещё заразится капельным путём...кроме как вирусами ? имунитет наверное работает. а в мире сотни тысяч болезней у людей и животных. так что всеми тысячами болячками все и я должен был заразиться? ну думайте что пишите и вы...
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Та не, я лично Вам желаю только крепкого здоровья. Просто хотел сказать, что есть существенная разница между тем, попал в ваш организм вирус в количестве одного экземпляра или чрезвычайно высокая доза, способная вызвать последующее заражение.
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так это же ясно что если большая концентрация на теле или в теле независимо продукта или отравы яда какого то от его количества зависит и степень заражения или болезни. это касается и радиации ... много всего перечисленного.... деревянный макентошь...а нет то можно побороться и побороть...а если грамулечка...то на нагах мы все переносим ...както так .всё очень просто! Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 4454
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ні, трошки не так, не буває "грамулечкі", не можна "з'їсти" менше чи більше вірусів, якщо вже вірус потрапив до організму в будь якій кількості, його мета розмножитись до величезної кількості, і вразити кожну клітину організму. Його кількість зростає вже внутрі клітини, якщо йому вдалось туди потрапити. Розмноження вірусів контролює імунна система.
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я думаю можно.... є легка форма отруєння. зараження. і отримання радіації...а якщо не дати розмножитися вірусу як і яду..про таке чули...?я чув і бачив...це як павук маленький укусив кого...яда доза мала і тільки припухлість а коли щось більше і сильніше -смерть..якось так....як кажуть швидше задавити в зародиші все це відразу...
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радіаціі - так. А от у вірусів інша мета і інші засоби враження організму. Головна роль у боротьбі з вірусом, який потрапив до організму, все ж таки лежить на імунній системі людини. Цьому є доказом те, що багато літніх людей помирають, бо з віком імунна система людей значно слабшає, ії можливості знижується, і, як наслідок, ІС втрачає можливість ефективно боротись з вредоносними агентами.
У випадках з укусами павуків чи змій, взагалі застосовуються антидоти, які нівелюють дію отруйних речовин. Яд не "розмножується", це не живий організм як вірус чи бактерія))
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так...але кажуть же лікарі що вчасно треба до лікаря звертатися не гаяти час...а це значить чим раніше хворий прийме ліки і процедури тим скоріше видужає чи залишиться взагалі живим.. в обидвах випадках треба недати яду чи віруси розповсюджитися по організму і заразити і пошкодити органи і таке інше...а коли сидіти тиждень з вірусом то потім вже пізно. так що моя думка має більше сенсу...*а так я все знаю вами написане...бо цікавлюся медециною все життя що і як. завжди у лікарів питав як все працює... тому багато чого і з наю...(моя улюблена передача ось (я соромлюсь свого тіла... )нічого не пропустив..а там дуже багато інфи я отримав теж...
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я читала ще на початку пандемії, що лікарі радять частіше приймати рідину, воду/чай/сік, в невеликій кількості, кілька ковтків, але часто. Механізм такий - рідина змиває зі слизової оболонки вірус (якщо вже він потрапив до організму, то він починає розмножуватись у відповідних умовах, тільки після того, як зруйнує оболонку клітини живого організму, і тільки в клітині починає розмножуватись), в шлунок. В шлунку соляна кислота вбиває вірус, фактично перетравлює його як іжу, чи разом з їжою. Як на мене, ця теорія цілком логічна та має право на існування..
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так... згоден має право на існування .промивка це +. показували лікар з америки теж що допомогає наприклад кашляти...відкашлювати від легень бронхів вірус агресивно відкашлювати і показував .сказав що діє.
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кашель та чхання, це і є робота імунної системи, як і підвищення температури, в такий спосіб вона намагається позбавитись агентів (вірусів/бактерій), які викликають захворювання, тобто, буквально виплювати їх разом з відділяємою субстанцією.
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як недивно може бути вам.я все це знаю..життя прожив не мале..і лікарів знайомих немало. і цікавлюся всім в житті тому в любій темі не пасу задніх...якось так .
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Вообще-то нет. Нас такому в школе не учили. Может сейчас учат ?
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Та вся медицина, похоже в ступоре от этого всего. Сразу видно, что в данном направлении работали спустя рукава.
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вірус не розчиниться, він живе на поверхнях. І тривалість його "життя" залежить від поверхні. На пластику та металі живе довше. Продезінфікувати все в сепурмаркеті, в якому проходить, кашляє та чхає величезна кількість людей щохвилини, щогодини - неможливо. Тож в закритих приміщеннях вірус завжди є і буде, і цей, і інші. Маска захищає від прямих потраплянь, якщо ви опинитесь поруч з інфікованою людиною (бо ви ж не знаєте хто інфікований, а хто ні). Ну подивіться на лікарів, вони весь час знаходяться в інфікованому просторі лікарень та палат, ну не всі ж з них інфікуються. І навіть дуже малий відсоток від загальної кількості лікарів, які постійно лікують та доглядають інфікованих.
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отвечаю... я всё это знаю и читал на каких придметах и сколько он живёт! но если прошло 10 минуут его активности он сел на землю и деактевировался сам .а если на предметы то продожит жить больше по разному.НО В ИТОГЕ после пошествия времени выделенному его жизни он же умирает..погибает всё равно... так что не так...?)) ну в белоруси написали что врачей больше 300 уже на больничке заражонных так они врачи и в масках... что дальше будем говорить? в том то и дело маска не панацея. а лишь один из простых способов защитится от вируса парящего или летящего в помещении или на улице. в болшой концентрации вируса может она кого и не спасёт. а в малой и пролетающей в минимуме уже предохранит. а это стоит того..как то так...))
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в країнах пострадянського простору всю інфу потрібно фільтрувати. В нас на Закарпатті в районній лікарні головний лікар взагалі вирішив не оформляти інфіковану жінку, щоб статистику не псувати, і навіть не дозволив вдягати захисні засоби медперсоналу. Читали, тут на ЦН була стаття. Тож, який відсоток інфікуватись в незахищеного персоналу? Чому ви впевнені, що в Білорусі не відбулась така сама історія? Бо ми ж усі родом з срср-у, а там були інші психологія та філософія, - приховувати, та навіть спростовувати очевидні речі. Заяви Лукашенка красномовні. Чи не так?
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так мабудь я читав...бо дуже багато читаю новин наших. слідкую добами...час є! тому я в курсі більшості всього того що навкруги.і мене здивувати непросто новинами... Б ілорусь то досі совок.який я до речі ненавидів ніколи!!! зіпсував мені і країні життя цивілізоване . ЛУКАШЕНКО! він же кугут... теж скрепа як і рашка... він заявляв що вірус це фейк...казки... що він бульбою закидає цей вірус. потім відео де вказав що вірус треба лікувати горілкою с часником .ну воно хвореньке на голову...а чемпіонат по футболу провести хотіли. так фанати відмовилися йти на стадіони бо читают новини і поруч УКРАЇНА. сказали що ЛУКА бреше. а теперь верещіть допоможи європа. ааа.... 20 померло и за 2 тисячі хворих... такі діла...((
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звісно, маска не панацея, точніше - не гарантований захист, але значно знижує ступень ризику інфікуватись. І інфікувати когось.
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И не просто закрытые, а узкие помещения:
"движение воздушных капель человеком, кашляющим в проходе между полками супермаркета."
Источник: https://censor.net.ua/n3188460

"Кто не курит и не пьет - то здоровен-ким помрет" - школьный стишок.
А теперь можно добавить - и кто не ест, тот тоже помрет, ведь все идет к тому, чтобы закрыть супермаркеты.
Левакам необходимо, просто необходимо вызвать бунты, иначе очередная ливаруция не получается.
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Кароче, базари, де краплі здуває вітром, закрили, а магазини працюють. *********.
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Ну да.
Как закрыли метро и всех засунули в переполненные автобусы и маршрутки.
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Цікаво, скільки за це забашляли зеленим СІЛЬПО і АТБ?
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Наверное правильно что перед Пасхой нагнетают. Додиков которые собрались в церковь еще не мало!
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а где сравнение с вариантом в маске ?
радуцкий с зеленским запретили ?
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Тобто дистанція 2 метри нічого не дає!
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очень даже, количество аэрозолей сильно меняется,
как и шансы, но маски , на которых нагрели руки
зеленский и товарищи то зашквар
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Змінюється кількість аерозолів, але короновірус чіпляється в чотири рази вільніше і проходить через маску.
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взагалі то кажуть що відсоткову гарантію дає лише спеціальний захисний костюм з шоломом та кисневим балоном. А маски просто значно знижують відсоток потрапляння до слизової заражених часток повітря. Залежить від маски. Респіратори кращі ніж хірургічні, хірургічні кращі ніж марлеві. і т.д.
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в захисній масці дає. То вже не важливо на якій відстані хто чихнув чи кашлянув. Закрите приміщення, накопичення випорожнень багатьох людей в не провітрюємому замкненому просторі. Це як в палаті хворих, чим більша концентрація, тим більша небезпека. На вулиці інші шляхи та напрямки інфікованих потоків.
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Маска трохи зменшить кількість аерозолю, але вона не є бар'єром для вірусу.
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купил вчера маску за 10 грн , на Али такая 3 грн
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якби маски не захищали, уявляєте яка кількість інфікованих лікарів та медперсоналу була б!! 100 відсотків зі 100 відсотків !!
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У разі якщо маска, точніше респіратор класу FFP-2 або FFP-3. Синя ганчірочка - це просто елемент дрес-коду.
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якби не давало, т всі лікарі і медперсонал, який входить в палату до хворих - були б інфіковані.
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Так подивися скільки зараз хворих лікарів!
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Багато, але у відсотковому значенні, то не так вже і багато. А при умові, що маски "не захищають", то мали б бути інфіковані всі 100 %. Бо концентрація в лікарні ну дуже далека від концентрації в супермаркеті, в якому відвідувачів навіть не 20% інфіковані, а може нікого немає, а може 1-2 людини, а може 5 людей. В лікарів значно більший шанс заразитися, ніж в супермаркеті чи на вулиці. Тож і кількість інфікованих лікарів, цілком логічно, велика.
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Человек по зараху поймет, что он в зоне заражения.
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Больше треша и нагнетания.Это быстрее добьет чем коронавирус.
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РИА Новости В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

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Ппц) ну а это к чему?))
Думаешь в кремль к главной кремляди побежали?)
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"Sars-CoV-2-Erreger ******* bis zu drei Stunden in der Luft
Demnach werden die Viren von Aerosoltröpfchen in der Atemluft transportiert, die kleiner als fünf Mikrometer sind. Diese können bis zu drei Stunden lang durch die Luft schweben, dabei ******* die Erreger infektiös" --
тут пишется что вирус до 3-х часов может сохранятся в воздухе и быть заразным.
https://www.focus.de/gesundheit/news/infektioeser-als-gedacht-sars-cov-2-kann-bereits-beim-atmen-***********-werden_id_11848725.html
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- Давай без презерватива.
- Может ещe и маски снимем?
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Очень наглядное видео. Побольше бы таких крутили в СМИ, может, кто-то и задумался бы из тех, кому сейчас пох*р.
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Ті хто піде по церквам такі новини не читають.
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Зато все ходят в распираторах с клапаном на выдох, который выпускает воздух без очищения
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И этот "без очищения" оседает на всех полках, товарах, продуктах и всём что есть. Если , допустим, мы все потенциально заражены, то лучше чтоб и выдох фильтровался
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остаются в воздухе более 5 минут..

Что за идиотизм? Больше 5 минут - это и 6 минут и 6 часов и 6 лет, все это больше 5 минут.
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Тоесть капли с вирусом попадают на одежду на кожу и на обувь. Потом ети люди несут вирус на себе домой. Поетому маска ето не панацея, только жосткий карантин спасет
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Ну, хоть первые "ласточки" действительных исследований по распространению заразы, претендующих на право называться "научными" , а то все на уровне домыслов и интуиции некоторых людей, которые хоть что-то понимают или имеют представления об этом.
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а вот, в ветреную погоду на сколько сотен метров могут разлетаться вирусы (или на километры)?
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Эт-то финские капли.Оч-чень медленные капли-и.
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вот, поэтому (из-за темперамента) в Италии и Испании такая жопа!
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Ага....неплохо. Значит система приточно вытяжной вентиляции должна быть изменена. Т.е. блоки приточной вентиляции должны работать в обратную сторону т.е. вытягивать воздух от пола к потолку, а затем через чиллер( его временно можно отключить вариант) наружу. В идеале можно вообще ставить двухступенчатый фильтр, который чаще менять на время карантина.
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тдля цього і введено режим самоїзоляції,щоб кашляючі і чихаючі не шлялись по магазинах...

Поки що в нас цей ідіотизм допускається..
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Если кашляет (не сухой) и чихает - то у него не коронавирус...
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"Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання " Тепер все стало ясно ,розносять вірус виявляється чиХуахуа,а в множині чиХу..ху..? Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 1003 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 1003 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 1003
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