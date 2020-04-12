 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

Попередні результати роботи представлено в повідомленні Університету Аалто - одного з декількох вузів країни, що беруть участь у дослідницькому проєкті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Проєкт присвячено вивченню поширення мікроскопічних аерозольних крапель, викинутих із дихальних шляхів хворого під час кашлю, чхання чи просто під час розмови. Саме такі краплі є ключовими розповсюджувачами інфекції Covid-19, і, щоб точно змоделювати їхню поведінку, до задачі долучилися близько 30 дослідників з Аалто, а також Університету Гельсінкі і Фінського метеорологічного інституту - вірусологи, інженери, соціологи, фахівці з гідро- та аеродинаміки.
Для точних розрахунків і візуалізації використовувався суперкомп'ютер CSC, і на першому етапі роботи вчені змоделювали на ньому рух повітряних крапель від людини, яка кашляє у проході між полицями супермаркету. Робота показала, що вони залишаються у повітрі куди довше, ніж можна було б очікувати, створивши небезпеку для інших покупців, - понад п'ять хвилин.
Ба більше, модель демонструє поведінку крапель розмірами менше 20 мікрометрів. Під час сухого кашлю, характерному для захворювання Covid-19, типовий розмір таких часточок не перевищує 15 мікрометрів, завдяки чому вони можуть залишатися в повітрі ще довше. Вони легко підхоплюються і поширюються навіть слабкими потоками повітря, несучи в собі нові частинки вірусу.
Преодолев и горы, и моря.
Влача квадрант средь снега и болот,
Почти что превратившись в лопаря,
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь.
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Вольтер
Можно же угомониться и посидеть дома!
Эта информация про то, что 5 минут держится зараза в воздухе ужасна. То есть ты можешь пройти пустое место и заразиться. Это звиздец.
Раша под боком, вирус, да ещё и какие-то дятлы клоунов-неадекватов-предателей-барыг во власть привели. Ужас!
врачитоже очень часто заболевают.
это члены квартала зеленского
У випадках з укусами павуків чи змій, взагалі застосовуються антидоти, які нівелюють дію отруйних речовин. Яд не "розмножується", це не живий організм як вірус чи бактерія))
"движение воздушных капель человеком, кашляющим в проходе между полками супермаркета."
Источник: https://censor.net.ua/n3188460
"Кто не курит и не пьет - то здоровен-ким помрет" - школьный стишок.
А теперь можно добавить - и кто не ест, тот тоже помрет, ведь все идет к тому, чтобы закрыть супермаркеты.
Левакам необходимо, просто необходимо вызвать бунты, иначе очередная ливаруция не получается.
Как закрыли метро и всех засунули в переполненные автобусы и маршрутки.
радуцкий с зеленским запретили ?
как и шансы, но маски , на которых нагрели руки
зеленский и товарищи то зашквар
Думаешь в кремль к главной кремляди побежали?)
Demnach werden die Viren von Aerosoltröpfchen in der Atemluft transportiert, die kleiner als fünf Mikrometer sind. Diese können bis zu drei Stunden lang durch die Luft schweben, dabei ******* die Erreger infektiös" --
тут пишется что вирус до 3-х часов может сохранятся в воздухе и быть заразным.
https://www.focus.de/gesundheit/news/infektioeser-als-gedacht-sars-cov-2-kann-bereits-beim-atmen-***********-werden_id_11848725.html
- Может ещe и маски снимем?
амеры, основываясь на факты, говорят другое - руки нужно мыть...
Что за идиотизм? Больше 5 минут - это и 6 минут и 6 часов и 6 лет, все это больше 5 минут.
Поки що в нас цей ідіотизм допускається..