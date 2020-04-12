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 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чхання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

Вчені з Фінляндії з допомогою суперкомп'ютера змоделювали поширення коронавірусу в повітрі. Розрахунки показали, що мікрокраплі, які вилітають із рота і носа інфікованого, залишаються в повітрі понад п'ять хвилин і небезпечні для оточуючих.

Попередні результати роботи представлено в повідомленні Університету Аалто - одного з декількох вузів країни, що беруть участь у дослідницькому проєкті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Проєкт присвячено вивченню поширення мікроскопічних аерозольних крапель, викинутих із дихальних шляхів хворого під час кашлю, чхання чи просто під час розмови. Саме такі краплі є ключовими розповсюджувачами інфекції Covid-19, і, щоб точно змоделювати їхню поведінку, до задачі долучилися близько 30 дослідників з Аалто, а також Університету Гельсінкі і Фінського метеорологічного інституту - вірусологи, інженери, соціологи, фахівці з гідро- та аеродинаміки.

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Для точних розрахунків і візуалізації використовувався суперкомп'ютер CSC, і на першому етапі роботи вчені змоделювали на ньому рух повітряних крапель від людини, яка кашляє у проході між полицями супермаркету. Робота показала, що вони залишаються у повітрі куди довше, ніж можна було б очікувати, створивши небезпеку для інших покупців, - понад п'ять хвилин.

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Ба більше, модель демонструє поведінку крапель розмірами менше 20 мікрометрів. Під час сухого кашлю, характерному для захворювання Covid-19, типовий розмір таких часточок не перевищує 15 мікрометрів, завдяки чому вони можуть залишатися в повітрі ще довше. Вони легко підхоплюються і поширюються навіть слабкими потоками повітря, несучи в собі нові частинки вірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188460
 
   
 Топ коментарі
 
Тому і маска потрібна. Прювєт всім антимасочникам
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в статті мова йде про закриті приміщення а не про вулицю. Там інша швидкість та напрямок руху заражених потоків повітря.
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Так и с глазами закрытыми тогда ходить.
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остаются в воздухе более 5 минут..

Что за идиотизм? Больше 5 минут - это и 6 минут и 6 часов и 6 лет, все это больше 5 минут.
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Тоесть капли с вирусом попадают на одежду на кожу и на обувь. Потом ети люди несут вирус на себе домой. Поетому маска ето не панацея, только жосткий карантин спасет
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Ну, хоть первые "ласточки" действительных исследований по распространению заразы, претендующих на право называться "научными" , а то все на уровне домыслов и интуиции некоторых людей, которые хоть что-то понимают или имеют представления об этом.
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а вот, в ветреную погоду на сколько сотен метров могут разлетаться вирусы (или на километры)?
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вопрос, на как они разлетятся, а сколько они проживут вне человека!!!
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Эт-то финские капли.Оч-чень медленные капли-и.
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вот, поэтому (из-за темперамента) в Италии и Испании такая жопа!
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Ага....неплохо. Значит система приточно вытяжной вентиляции должна быть изменена. Т.е. блоки приточной вентиляции должны работать в обратную сторону т.е. вытягивать воздух от пола к потолку, а затем через чиллер( его временно можно отключить вариант) наружу. В идеале можно вообще ставить двухступенчатый фильтр, который чаще менять на время карантина.
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Ага и первая бабушка будет пытаться открывать дверь в супермаркет, упёршись ногами в лутку. Физика - то не ваше)
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тдля цього і введено режим самоїзоляції,щоб кашляючі і чихаючі не шлялись по магазинах...

Поки що в нас цей ідіотизм допускається..
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Если кашляет (не сухой) и чихает - то у него не коронавирус...
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Это не совсем верно. Чихание не является симптомом коронавируса, но больной коронавирусом может чихнуть по другой причине.
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"Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання " Тепер все стало ясно ,розносять вірус виявляється чиХуахуа,а в множині чиХу..ху..? Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 1003 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 1003 Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені - Цензор.НЕТ 1003
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і нічого, що при коронавірусі не чхають - бо це симптом ОРВІ
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Це спосіб очистити носоглотку від посторонніх подразників! На віруси так організм не реагує.
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3 недели назад с бронхитом заехал в больницу. Там все ПОХ! Никто ничего не проверяет. В палатах куча, без масок, врачи и медсестры маски на шее. Спасение в платных палатах и индивидуальном лечении-не пересекаешься с остальными.
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Як коронвірус реагує на ультрафіолет? Чому досі нема ніяких показників? Навмисно приховують?
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Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?
УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.
Рекомендуется ознакомиться с перечнем всех профилактических мер, позволяющих защититься от нового коронавируса.
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вопрос не в кожном покрове.
Это и так известно.
Вопрос в дезинфекции воздуха, масок, одежды и т.п. кварцем.
Почем-то действительно никто об этом не пишет....
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А предтавьте что происходит в лифте.
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Представьте сколько там висит облако + перегар + сигаретный дым.
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Тут уже целый выхлоп камаЗа , Но маску носить однозначно и дистанция !
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Что бы что то оставалось в воздухе, должна быть высокая влажность и частички влаги могли удерживаться в воздухе, это возможно только при не высокой температуре 10-15 градусов, если жарче, то атмосфера будет сухой и вирусу остается лететь вниз вместе с частичками углекислого газа (так как со2 тяжелее воздуха) Если бы метро не закрыли, вентиляция бы свое дело сделала.
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якщо чихаєш- треба бухнуть (народна мудрість)
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