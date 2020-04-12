 Динаміка захворювання на COVID-19 дозволяє системі впоратися з навантаженням, - Ляшко

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі запроваджені нами заходи - і карантин, і підготовка закладів охорони здоров'я - засвідчують, що в такій динаміці, яка сьогодні є за кількістю випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного і бактеріального генезису, ми можемо справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я", - сказав він.
Водночас Ляшко, відповідаючи на запитання про те, коли в Україні може бути пік епідемії, сказав: "Я не хочу нікому вселяти оманливе відчуття безпеки. Все залежить лише від українців".
Він зазначив, що карантин було запроваджено завчасно з метою запобігти збільшенню кількості хворих, які можуть захворіти одночасно коронавірусною хворобою.
"Тому ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був невеликим і якомога більше розтягнутий у часі з метою зменшення кількості людей, які одночасно потребуватимуть проведення реанімаційних заходів", - сказав головний санлікар.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
Они ведь великие эксперДы
Почитайте, что писали на эту тему в конце 18 в:
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Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».
Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь
такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы
истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан
своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с
мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется
для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять
этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с
подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он
морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим
делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество
других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на
первом или на втором году своего предприятия.
ПОВЕРНІТЬ СУПРУН !!(ДОКТОРА СМЕРТЬ)
ВОНА ЗНОВУ ЛІКВІДУЄ ВСЮ ЕПІДЕМІОЛОГІЮ,котру Ляшко лише почав відновлювати...\\ Супрун знову вижене з МОЗ лікарів-інфекціоністів...
Щоб був час напружити інтелект питанням - що я наробив?
Йде свідоме маніпулювання статистикою.
А у нас "меньше" смертей от вируса, потому что их никто не диагностирует. Тестов нет!
Что такое 30 человек умерло от кароновируса в этом числе? Здесь и доказывать не нужно - просто глянуть статистику
Потому не надо рассказывать о никчемности вируса и что все хорошо.
Ну, и , неподтвержденная теория о невозможности повторного заражения и наличие минимум трех разновидностей этого вируса не гарантирует, что переболев, вы(конечно, не лично вы!) не испортите статистику вновь и еще не раз.
Буду благодарен за источник где указанно - умирало 1500 в день а стало 2500 к примеру И так далее. А так - все эти цифры выглядят как запугать народ. Это то-же самое что сравнивают общее количество смертей в америке и Украине где численность разная
І воно буде, бо на носі Пасха і РПЦ в Україні не збирається проводи якісь запобіжні заходи. А це значить, що мінімум 2 тижні після Святого Воскресіння треба буде зберігати карантин... Мінімум!!! Чекаємо та спостерігаємо
хорошейподготовке (распиаренной готовности) к пандемии... не понятно где деваются сотни и тысячи закупаемых или доставленных благотворительно средств защиты медперсонала...
ЗЕ-командіі просто пощастило..
https://dumskaya.net/news/kak-my-test-na-covid-19-sdavali-sdavali-da-ne-sd-112754/
Чем дольше я смотрю на мировые карантины и самоизоляции, тем больше я убеждаюсь, что это всё огромная ошибка. Что нужно было с самого начала (да и сейчас не поздно) отпустить вирус на полный самотёк. Да, с коллапсом системы здравоохранения. Да, с 50 000 000 смертей или даже больше. Потому что текущая ситуация приведет к значительно более страшным последствиям.
Нет, я не отрицатель коронавируса. Он есть.
Нет, я не считаю, что это простой грипп. Это значительно серьёзнее.
Давайте я поясню.
Представьте себе, например, холеру. У неё - даже у лёгкой формы есть классические и понятные симптомы. Понос, рвота, сухость во рту, жажда. И процент лёгкой формы, при которой эти симптомы проявляются 1-2 раза, относительно невелик. Поэтому если в мире вдруг начинается эпидемия холеры, её очень легко отследить. Она видна. Пандемия и понос? Окей, парень, у тебя холера, тебя ждёт палата. Или изоляция. Даже человек без медицинского образования может выявить у себя это заболевание. "Если у вас холера, не выходите из комнаты".
Сейчас тут придут люди, которые будут говорить, что с холерой всё не так. Ну ок, испанка или чума, неважно. Всё более явное, чем ковид.
Да, теперь представьте себе ковид, где более 50% заболевших вообще этого не замечают. Где симптомы у ещё скольки там, 30%, похожи на простуду с насморком или без него. Где определить болезнь можно только специальным мазком, и то непонятно, работает он или нет, потому что слово "ложноотрицательный" на каждом углу.
И вот мы сидим в карантинах. Умирает малый бизнес. Дохнет крупный. Мир падает в финансовый кризис. Начинается бандитизм. Возвращаются так нелюбимыми всеми девяностые, причём не только в России, но и везде. Великая Депрессия 2. Люди без работы, волна самоубийств и детоубийств. Государства пытаются помочь, но, простите, им тоже откуда-то надо брать бюджет, который иссякает. Заканчивается еда.
Но вот, ура, "кривая сглажена". Госпитали начинают справляться. Аппаратов ИВЛ хватает на всех. Выздоравливают 99-летние пациенты, чтобы через месяц-другой умереть от какой-то более обыденной причины. Карантин снимается - постепенно. Например, в первый день разрешают гулять. И на улицы выходят все.
И среди этой радующейся массы - 1-2-3-4 бессимптомных носителя, которые ничего не знают о себе, и о которых ничего не знает медицина. 1-2-3-4 новых нулевых пациента. При том, что из-за карантина переболело мало людей - всего-то несколько миллионов, и ни о каком коллективном иммунитете речи не идёт. И начинается новая волна. Нет, не страшнее, чем первая. Точно такая же. Снова во всех новостях. Новый "Даймонд Принцесс". Снова печенеги, Италия и прочие зеркальные новости. Только в Швеции всё нормально.
И что? Снова карантин? Ещё полгода не выходить? Запереться в квартире на сколько? На 20 месяцев? На 20 лет? А ничего, что не у каждого дом, как у Уилла Смита? Что не у каждого вид на бескрайние поля? Что людям нужен, например, витамин D, потому что иммунитет и всё такое? Что есть такая удивительная вещь как психология, и рано или поздно все выйдут, не глядя на запреты?
И несмотря на всё это, переболеют так или иначе почти все. Многие умрут. Но они и должны были умереть, что тут поделаешь. 80% тех, кого подключают к ИВЛ, в итоге всё равно умирают, погуглите статистику. То есть вот этот коллапс по сути ради очень мизерного числа людей - 20% от всех подключенных к ИВЛ. Это выживание будет полностью компенсировано смертями, связанным с экономическим кризисом, и даже не компенсировано, а многократно приумножено. Но люди воспринимают всё, как в глупом анекдоте: "Сарочка умерла! - От коронавируса? - Нет, повесилась. - А, ну это не страшно".
Это не сезонный грипп. Но это не повод уничтожать всё, что построило человечество, из-за демонстративного гуманизма. Врачи герои, только от их подвига не будет никакого толка. Закрывать грудью амбразуру имеет смысл, если благодаря этому враг не пройдёт. А если пройдёт и не заметит, грудь пригодится в другом месте."
Нет, я не отрицатель коронавируса. Он есть.
Нет, я не считаю, что это простой грипп. Это значительно серьёзнее.
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не заперечу -це теж міг бути варіант розвитку подій..
АЛЕ ЧОМУСЬ КИТАЙ НА ЦЕ НЕ ПІШОВ..
цей варіант попробувала на початку Британія. АЛЕ ТЕЖ ВІДМОВИЛАСЬ.
був би.
Як,и смертність від COVID-2019 була 0,1 (як у сезонного грипу),а не 3,4...
1) Є вакцина.
Хто не провакцинувався і помер -його вибір..Точніше його батьків -довбо..обів...
2) Паличка Коха -не вірус,а бактерія.
И что? Снова карантин? Ещё полгода не выходить?
\\ тому КИтай,Південна корея не збираються знімати маски і міряти температуру на входах у магазини..