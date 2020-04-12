 Динаміка захворювання на COVID-19 дозволяє системі впоратися з навантаженням, - Ляшко

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі запроваджені нами заходи - і карантин, і підготовка закладів охорони здоров'я - засвідчують, що в такій динаміці, яка сьогодні є за кількістю випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного і бактеріального генезису, ми можемо справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я", - сказав він.

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Водночас Ляшко, відповідаючи на запитання про те, коли в Україні може бути пік епідемії, сказав: "Я не хочу нікому вселяти оманливе відчуття безпеки. Все залежить лише від українців".

Він зазначив, що карантин було запроваджено завчасно з метою запобігти збільшенню кількості хворих, які можуть захворіти одночасно коронавірусною хворобою.

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"Тому ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був невеликим і якомога більше розтягнутий у часі з метою зменшення кількості людей, які одночасно потребуватимуть проведення реанімаційних заходів", - сказав головний санлікар.