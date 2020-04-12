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Все про:карантин (2690) Ляшко Віктор (238) COVID-19 (3526) коронавірус (2241)

 Динаміка захворювання на COVID-19 дозволяє системі впоратися з навантаженням, - Ляшко

Завдяки ранньому запровадженню карантину і зусиллям щодо підготовки медичних закладів до напливу пацієнтів із коронавірусом медична система наразі справляється з навантаженням.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі запроваджені нами заходи - і карантин, і підготовка закладів охорони здоров'я - засвідчують, що в такій динаміці, яка сьогодні є за кількістю випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного і бактеріального генезису, ми можемо справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я", - сказав він.

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Водночас Ляшко, відповідаючи на запитання про те, коли в Україні може бути пік епідемії, сказав: "Я не хочу нікому вселяти оманливе відчуття безпеки. Все залежить лише від українців".

Він зазначив, що карантин було запроваджено завчасно з метою запобігти збільшенню кількості хворих, які можуть захворіти одночасно коронавірусною хворобою.

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"Тому ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був невеликим і якомога більше розтягнутий у часі з метою зменшення кількості людей, які одночасно потребуватимуть проведення реанімаційних заходів", - сказав головний санлікар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188458
 
 
 Топ коментарі
 
Кого-то спасаем. Кого-то убиваем. И закладываем мину под будущее... Но второе не считается.

Почитайте, что писали на эту тему в конце 18 в:
---
Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь
такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы
истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан
своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с
мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется
для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять
этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с
подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он
морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим
делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество
других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на
первом или на втором году своего предприятия.
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Пока боремся с проблемами, люди сидят без работы денег нет 10 миллионов из наших карманов дарят Албании.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Зе постійно обманюють! Треба дати йому ще попрацювати!
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Пока боремся с проблемами, люди сидят без работы денег нет 10 миллионов из наших карманов дарят Албании.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Странный выбор конечно - Албания. Там так же введен жесткий карантин, особого наплыва нет заболевших. Помощь врачами итальянцам была понятна, а тут......... сейчас всего болеют 213 человек, из них средних и критических - всего 7. Ну короче говоря - очередной взбрык Нелоха. Послал бы антисептики в конце-концов.
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Розкажи краще,як санлікар,коли ми подолали епідпоріг.
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Но сейчас набегут порохоботы и скажут, что ты плох а не врач!
Они ведь великие эксперДы Динамика заболевания COVID-19 позволяет системе справиться с нагрузкой, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7414
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Головне, щоб сам Ляшко зробив тобі хірургічну операцію, що він вчив раніше. Якщо він забув як це робити, то він посилає підручник з хірургії під час твоєї операції🤩
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Кого-то спасаем. Кого-то убиваем. И закладываем мину под будущее... Но второе не считается.

Почитайте, что писали на эту тему в конце 18 в:
---
Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь
такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы
истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан
своих, желая уронить вредную для них власть Помпея, Александр прошел с
мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется
для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять
этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с
подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он
морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим
делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество
других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на
первом или на втором году своего предприятия.
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Неужели аж 4 человека прочитали до конца эту многословную галиматью? Восхищаюсь вами!
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Дайте по голові цьому Ляшку, бо після його слів медицина може не справитися з короновірусом.
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Чого "мєлочіться" !? Динаміка захворювання на COVID-19 дозволяє системі впоратися з навантаженням, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9630

ПОВЕРНІТЬ СУПРУН !!(ДОКТОРА СМЕРТЬ)
ВОНА ЗНОВУ ЛІКВІДУЄ ВСЮ ЕПІДЕМІОЛОГІЮ,котру Ляшко лише почав відновлювати...\\ Супрун знову вижене з МОЗ лікарів-інфекціоністів...
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вы динамику увольнения медперсонала покажите я от знакомых слышу все бегут и увольняются .соседка пришла 2 месяца в хирургии проработала уволилась получила 3350 грн в месяц пошла в китайский блошиный супермаркет там от 5000 грн ....в реале узнал что полисменам добавили зарплату в тот момент когда нужны не менты а врачи ...я был против Порошенка из за его множества упоротых позиций алочных и упоротых как -пойди поставь свечку впротивовес коррупции но Зеленский еще тупеее чем Порошенко ...всем нравилась фраза Шарикова П.П.-взять все и поделить и она звучала с телика нормально я так понял
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Зе постійно обманюють! Треба дати йому ще попрацювати!
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Так не буває, що захотів зєлєнського - ось тобі зєлєнський. Перехотів - ось тобі миттєво незєлєнський. Це на 4 роки.

Щоб був час напружити інтелект питанням - що я наробив?
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Вот для этого и продолжают медицинскую реформу и вводят 2 этап. Чтобы медики в стационарах получали достойную зарплату. От государства, а не от частных лиц.
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Ага, постоянно доили государство фейковыми "пандемиями" и параллельно обдирали больных...
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Треба показувати кількість нових реальних тестувань, а не тих, які робляться кожного дня депутатам та міністрам.
Йде свідоме маніпулювання статистикою.
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Кого ты лечишь, Ляшко ? В Украине в день умирает почти в два раза больше людей, по сравнению с той же Испанией, где населения больше и в статистику включены смерти от коронавируса...
А у нас "меньше" смертей от вируса, потому что их никто не диагностирует. Тестов нет!
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У тебя есть какие то неоспоримые доказательства ?
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В месяц умирает от 55 до 62 тыс человек (статистика взята из википедии).
Что такое 30 человек умерло от кароновируса в этом числе? Здесь и доказывать не нужно - просто глянуть статистику
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на сегодня не 30 а 83 из них 90% имели другие тяжелые болезни
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Смотрим. И что мы видим? Количество умерших и выздоровевших ничтожно по сравнению с количеством больных, сейчас болеющих, могущих в будущем как помереть, так и выздороветь, и, конечно, заразить очень-очень много людей еще с такой же статистикой на начальном этапе болезни...
Потому не надо рассказывать о никчемности вируса и что все хорошо.
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Болеют или переболеют все, не зависимо в какую "яму" вы будите прятаться. Эти ограничения ни как не сказываются на нашем лечении или безопасности.
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Сказываются ограничения на количестве одновременно болеющих людей, оно не так быстро нарастает, я про возможности медицины.
Ну, и , неподтвержденная теория о невозможности повторного заражения и наличие минимум трех разновидностей этого вируса не гарантирует, что переболев, вы(конечно, не лично вы!) не испортите статистику вновь и еще не раз.
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А в Италии уже 19 700 человек за 2 недели. Плюс ко всем остальным. И молодые тоже. Ты такой ситуации хочешь?
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Почему то в Милане, а это 60км от Бергамо) , все знакомые знакомых живы и здоровы, но сами не понимают что у них происходит и почему у них спрашивают)
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Я не видел нигде статистику с плюсом. Покажите источник? Умирало в Италии ранее (судя с статистике в 2019году умерло 579 244 человек ~ 1500 в день).
Буду благодарен за источник где указанно - умирало 1500 в день а стало 2500 к примеру И так далее. А так - все эти цифры выглядят как запугать народ. Это то-же самое что сравнивают общее количество смертей в америке и Украине где численность разная
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НЕХАЙ В ТРАВНІ ПОСМІЄТЬСЯ З СВОЄЇ КВІТНЕВОЇ ЗАЯВИ А В ЧЕРВНІ ХАЙ ПОЗАЗДРИТЬ СИТУАЦІЇ В ТРАВНІ. БЕРІТЬ ГРАФІК ЄВРОПИ АБО США І ДИВІТЬСЯ ЩО ТАМ РОБИТЬСЯ.МИ ЙДЕМ З ЗАТРИМКОЮ РОЗВИТКУ СИТУАЦІЇ 2-3 ТИЖНІ.ЗАТРИМКА РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ-ДЕСЯТИЛІТТЯ.
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На початку березня уряд казав, що лікарні готові до епідемії, але судячи по кількості хворих лікарів - то була брехня...А якщо врахувати ту кількість "врятованих" з-за кордону, на яких не санжарились (тобто не ізолювали на 2 тижні), то чекаємо повідомлення про подовження карантину.
І воно буде, бо на носі Пасха і РПЦ в Україні не збирається проводи якісь запобіжні заходи. А це значить, що мінімум 2 тижні після Святого Воскресіння треба буде зберігати карантин... Мінімум!!! Чекаємо та спостерігаємо
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Тот, кто это говорил (Гончарук) уже уволен. И 2 министра здравоохранения с ним. Так что уже никто такого не говорит.
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динамика заболевания и самоизоляции врачей не позволяет вам говорить о хорошей подготовке (распиаренной готовности) к пандемии... не понятно где деваются сотни и тысячи закупаемых или доставленных благотворительно средств защиты медперсонала...
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так система вааще лехко справится с нагрузкой, если люди будут в самоизоляции просто умирать дома, в ожидании предписанных алгоритмами тестов и медицинской помощи.
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А телефон для чего придуман? Или у вас нет телефона? А компьютер с личным кабинетом. Или у вас нет компьютера? 😊
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)))))))) так бот на дроті с той стороны собственных мозгов то не имеет. он то чотко по алгоритму будет себя вести
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Не верьте мразям,мало того что продают тесты которые бесплатные во всем мире, так еще и развозят больных по всей Украине на "лечение" в те регионы где нет вспышки,для того чтоб распространить заразу
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Это куда? В какие регионы. Уже пала последняя область, Николаевская. Теперь нет таких регионов. Смените методичку. Санжары прошли.
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Этот вирус - афера, придуманная для того, чтобы такие вот ляшки могли красоваться перед камерами, открывать-закрывать рынки, упиваясь своим санитарным величием, и получать 200-300-процентные надбавки к жалованью.
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В Москве тоже так говорили. А теперь там очередь из скорых в реанимацию из таких как вы.
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А вы её видели, эту очередь? Про Испанию тоже говорили, что там кучи трупов, а на поверку пустые больницы, где об этой "пандемии" слыхом не слыхивали.
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динамика, как по мне, говорит о прямо обратном
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Все пишут, что мир после корововируса изменится - это вряд ли, ибо человек не изменился с первобытнообщинного строя - таким же и остался, только сейчас он завёрнут в яркую обёртку цивилизации. Но подход к медицине в Украине должен измениться кардинально. Медицина в Украине должна стать индустрией, только государственной и стать бесплатной. Только так. Любая другая медицина будет антинародной.
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З вами усе в порядку? Ви проголосували за тих, хто знищує медицину. Відповідний результат ви і отримаєте.
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Медицина никогда не была бесплатной. Просто всегда кто-то платил за нее. Врачи получают же зарплату? И лекарства чего- то стоят. Даже зеленка. Не говоря о высокотехнологичных аппаратах типа МРТ,КРТ , которые стоят миллионы грн.
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"карантин был введён преждевременно" , но для компенсации это мудрой меры быстренько завезли 500 тысяч потенциально больных. И продолжают...
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не дали заробітчани такого вибуху епідемії,як очікувалось.
ЗЕ-командіі просто пощастило..
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Не завезены, а были пропущены обратно граждане Украины. Они имеют право на свободу возвратиться домой. Или вы против их гражданских свобод?
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Как мы тест на COVID-19 сдавали, сдавали да не сдали: паника, Прозерпина Люциферовна и облом

https://dumskaya.net/news/kak-my-test-na-covid-19-sdavali-sdavali-da-ne-sd-112754/
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Вы млять справляетесь, только потому что опять народ скидуется на все, и олигархи дают деньги, и медики которые в своем подавляющем большинстве не убегают никуда. Заслуг власти тут - НОЛЬ. Сидите тихонько и посапуйте в две дырочки через маски. И для прикола попробуй перестать барыжить препаратами.
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позволяет системе справиться с нагрузкой/ Что ни подельник в кодлане Коломойского то вещун-пророк/ Зеленский назвал срок, когда ожидает завершения войны на Донбассе 11:43, 9 июля 2019 /Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук / Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись на 14 апреля, - Ляшко/ 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - Ляшко.
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Пока что, но лучше выкопайте ям из расчета 2000/количество областей*90 дней.
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"Сейчас будет непопулярная точка зрения, предупреждаю. Слабонервным можно не читать. Можно даже не спорить, это просто имхо, оно ничего не изменит, и мне в целом безразлично ваше мнение.

Чем дольше я смотрю на мировые карантины и самоизоляции, тем больше я убеждаюсь, что это всё огромная ошибка. Что нужно было с самого начала (да и сейчас не поздно) отпустить вирус на полный самотёк. Да, с коллапсом системы здравоохранения. Да, с 50 000 000 смертей или даже больше. Потому что текущая ситуация приведет к значительно более страшным последствиям.

Нет, я не отрицатель коронавируса. Он есть.
Нет, я не считаю, что это простой грипп. Это значительно серьёзнее.

Давайте я поясню.

Представьте себе, например, холеру. У неё - даже у лёгкой формы есть классические и понятные симптомы. Понос, рвота, сухость во рту, жажда. И процент лёгкой формы, при которой эти симптомы проявляются 1-2 раза, относительно невелик. Поэтому если в мире вдруг начинается эпидемия холеры, её очень легко отследить. Она видна. Пандемия и понос? Окей, парень, у тебя холера, тебя ждёт палата. Или изоляция. Даже человек без медицинского образования может выявить у себя это заболевание. "Если у вас холера, не выходите из комнаты".

Сейчас тут придут люди, которые будут говорить, что с холерой всё не так. Ну ок, испанка или чума, неважно. Всё более явное, чем ковид.

Да, теперь представьте себе ковид, где более 50% заболевших вообще этого не замечают. Где симптомы у ещё скольки там, 30%, похожи на простуду с насморком или без него. Где определить болезнь можно только специальным мазком, и то непонятно, работает он или нет, потому что слово "ложноотрицательный" на каждом углу.

И вот мы сидим в карантинах. Умирает малый бизнес. Дохнет крупный. Мир падает в финансовый кризис. Начинается бандитизм. Возвращаются так нелюбимыми всеми девяностые, причём не только в России, но и везде. Великая Депрессия 2. Люди без работы, волна самоубийств и детоубийств. Государства пытаются помочь, но, простите, им тоже откуда-то надо брать бюджет, который иссякает. Заканчивается еда.

Но вот, ура, "кривая сглажена". Госпитали начинают справляться. Аппаратов ИВЛ хватает на всех. Выздоравливают 99-летние пациенты, чтобы через месяц-другой умереть от какой-то более обыденной причины. Карантин снимается - постепенно. Например, в первый день разрешают гулять. И на улицы выходят все.

И среди этой радующейся массы - 1-2-3-4 бессимптомных носителя, которые ничего не знают о себе, и о которых ничего не знает медицина. 1-2-3-4 новых нулевых пациента. При том, что из-за карантина переболело мало людей - всего-то несколько миллионов, и ни о каком коллективном иммунитете речи не идёт. И начинается новая волна. Нет, не страшнее, чем первая. Точно такая же. Снова во всех новостях. Новый "Даймонд Принцесс". Снова печенеги, Италия и прочие зеркальные новости. Только в Швеции всё нормально.

И что? Снова карантин? Ещё полгода не выходить? Запереться в квартире на сколько? На 20 месяцев? На 20 лет? А ничего, что не у каждого дом, как у Уилла Смита? Что не у каждого вид на бескрайние поля? Что людям нужен, например, витамин D, потому что иммунитет и всё такое? Что есть такая удивительная вещь как психология, и рано или поздно все выйдут, не глядя на запреты?

И несмотря на всё это, переболеют так или иначе почти все. Многие умрут. Но они и должны были умереть, что тут поделаешь. 80% тех, кого подключают к ИВЛ, в итоге всё равно умирают, погуглите статистику. То есть вот этот коллапс по сути ради очень мизерного числа людей - 20% от всех подключенных к ИВЛ. Это выживание будет полностью компенсировано смертями, связанным с экономическим кризисом, и даже не компенсировано, а многократно приумножено. Но люди воспринимают всё, как в глупом анекдоте: "Сарочка умерла! - От коронавируса? - Нет, повесилась. - А, ну это не страшно".

Это не сезонный грипп. Но это не повод уничтожать всё, что построило человечество, из-за демонстративного гуманизма. Врачи герои, только от их подвига не будет никакого толка. Закрывать грудью амбразуру имеет смысл, если благодаря этому враг не пройдёт. А если пройдёт и не заметит, грудь пригодится в другом месте."
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отпустить вирус на полный самотёк. Да, с коллапсом системы здравоохранения. Да, с 50 000 000 смертей или даже больше. Потому что текущая ситуация приведет к значительно более страшным последствиям.

Нет, я не отрицатель коронавируса. Он есть.
Нет, я не считаю, что это простой грипп. Это значительно серьёзнее.

-------------------------------------------------------------
не заперечу -це теж міг бути варіант розвитку подій..
АЛЕ ЧОМУСЬ КИТАЙ НА ЦЕ НЕ ПІШОВ..

цей варіант попробувала на початку Британія. АЛЕ ТЕЖ ВІДМОВИЛАСЬ.
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можливо,варіант хороший..
був би.
Як,и смертність від COVID-2019 була 0,1 (як у сезонного грипу),а не 3,4...
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на рахунок холери..

1) Є вакцина.
Хто не провакцинувався і помер -його вибір..Точніше його батьків -довбо..обів...
2) Паличка Коха -не вірус,а бактерія.
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Например, в первый день разрешают гулять. И на улицы выходят все.

И что? Снова карантин? Ещё полгода не выходить?

\\ тому КИтай,Південна корея не збираються знімати маски і міряти температуру на входах у магазини..
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Если у нас умрет 50 млн как вы пишите, а у нас всего 37 млн населения, то кто же останется? А что касается вашего предложения, то в Белорусси так хотят. Посмотрим на сколько их хватит. Когда они объявят карантин и сколько потеряют населения при этом. РФ тоже не хотят вводит нормальный карантин. Там уже полыхает.
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Да не пугайте вы сказками. То, что этот вирус выдумка - поняли уже даже те, у кого мозги ампутировали ещё в роддоме (кроме вас разве). На кого вы пытаетесь страх нагнать? после майданных сказок о сытной европейской жизни, после Крыма и "вайны з Расиею" - думаете, вам кто-то поверит?
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"справиться с нагрузкой" у нас скорее всего означает успеть выписать справку (возможно, провести тест, постфактум)
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ні.. це можливість вижити(важкі хворі) під апаратом ШВЛ.
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Будем посмотреть 25-26 мая ( через 14 дней после окончания Пасхи, Красной горки и майских праздников) Подведение каких либо итогов до того, самообман.
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Секта свидетелей пандемии с коронавирусом головного мозга)
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