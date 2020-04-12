 Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Прокуратура Одеської області взяла на контроль стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті мешканки Захарівського району в Подільській лікарні. З’ясовано, що жінка, 1967 року народження, померла у інфекційному відділенні медустанови Подільська. Під час проведення розслідування правоохоронці перевірять якість виконання професійних обов’язків медичними працівниками", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського відділу поліції за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.
Нині в кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішено питання щодо оголошення винним особам про підозру.
За попереднім діагнозом, пацієнтка померла унаслідок бактеріальної пневмонії.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в опорну лікарню в Подільську з великими труднощами доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, а відстань становила лише 55 км.
"Відключився апарат посеред дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж у Подільск", - розповів головний лікар Захарівської ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
Я о человеческих взаимоотношениях.
Было нормальное честное название БПП.
А теперь?
"По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии"
Источник: https://censor.net.ua/n3188457
Бактериальной пневмонии, бактериальной.
Можно в гугле "проехаться" от Захаровки до Подольска. Не хуже и не лучше, чем везде.
А те, що в нас медицини немає, та і не було останні десятиріччя, то про це "здогадується" кожен, кому довелось самому, чи родичів лікувати в наших мед.закладах. Красномовне порівняння в статті українського медика, який потрапив до лікарень Італії.. Вражає цей матеріал просто !! Ми запізнились десь на півсторіччя.
Причина проста как колобок. По инструкции смерть в больницывают на скорую, если время до ее наступления МЕНЬШЕ ЧАСА с момент поступления. Вот в больничке и приплюсовали время на скорую. Скажем, поступила в 14:00, а умерла в 17:00. Так они и записали в справке, что поступила в 16:00. И в журнале поступлений переправили. А скорая довезла нормально. Не зали, бедняги, что заява от родственников будет и менты копать начнут.
А дороги там - это я для "специалистов во всем" - можно посмотреть вот тут, например https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
Не хуже и не лучше, чем везде.
А главврач там на совещании нес пургу "про дорогу", поскольку приписали на пару часов позже поступление. Из-за этого смерть засчитывают не на стационар, а на скорую. Я там выше уже об этом написал. Главврача того, что брешет, что в Одессу быстрее судить за подделку документов и все прочее надо. Аж писчит как надо. Развелось функционеров от медицины, которые только бюджет пилить могут не счесть.
Красные костюмы на медиках видите ? Как думаете, за чей счёт приобретены ? Две недели назад узнал от одного из детей работника этой самой Подольской скорой помощи, что эти костюмы и детали для скорых работники приобретают за свои кровные....ось така херня малята....все 146 реформ потужно продолжаются. Вымрем как мамонты с такой
медхренпомощью.