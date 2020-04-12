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 Події, Суспільство
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Все про:Одеська область (1198) прокуратура (2135) смерть (4034)

 Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні

Співробітники Подільського відділу поліції Одеської області розслідують обставини смерті 52-річної жінки, яку реанімобіль віз до лікарні упродовж 2,5 годин, а відстань до медустанови - лише 55 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Одеської області взяла на контроль стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті мешканки Захарівського району в Подільській лікарні. З’ясовано, що жінка, 1967 року народження, померла у інфекційному відділенні медустанови Подільська. Під час проведення розслідування правоохоронці перевірять якість виконання професійних обов’язків медичними працівниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського відділу поліції за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України.

Нині в кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішено питання щодо оголошення винним особам про підозру.

За попереднім діагнозом, пацієнтка померла унаслідок бактеріальної пневмонії.

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Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в опорну лікарню в Подільську з великими труднощами доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, а відстань становила лише 55 км.

"Відключився апарат посеред дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж у Подільск", - розповів головний лікар Захарівської ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188457
 
 
 Топ коментарі
 
Народ ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р

"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Я понимаю о чем вы. Украина не та страна, которая может заниматься такой благотворительностью, в условиях когда у нас самих мягко говоря не очень хорошая ситуация
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Там дороги нет,вот и вся реальность,увы....Страна в СМАРТФОНЕ !!!!
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Народ ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р

"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."
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Нормальная Европейская Солидарность в парламенте Украины. А это долбое..зм в условиях нехватки денег в бюджете
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Я не о партии.
Я о человеческих взаимоотношениях.
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Я понимаю о чем вы. Украина не та страна, которая может заниматься такой благотворительностью, в условиях когда у нас самих мягко говоря не очень хорошая ситуация
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С какой целью, тогда, так партию назвали?
Было нормальное честное название БПП.
А теперь?
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А как расшифровывается эта аббревиатура? банда пьяного пердуна?
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Юрий Бутусов очень хорошо пояснил смысл этой помощи и с ним сложно не согласится
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твой уровень интеллекта не позволяет тебя понять некоторые вещи
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Албании-это не прикол! А вот помощь Италии-это даже не прикол,а хз что!
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Потому что при зеленой плесени за все надо платить. И да. При Порохе такого беспредела не было!
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Там дороги нет,вот и вся реальность,увы....Страна в СМАРТФОНЕ !!!!
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Ездил, где почти нет асфальта ( т.е. три колеса полюбому в ямы) 62 км за 1 час 40 мин. Объезд был по средненькой дороге за то же время, но на 25 км больше
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а почему ей не оказали медицинскую помощь раньше, а забрали в больницу только тогда, когда у неё уже не было шансов? по алгоритму убеждали её, шо всё само пройдёт, тестов никаких не надо и главное оставаться дома?
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Возможно, она не обращалась , лечилась дома ромашкой
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вполне вероятно. во первых это ментальность воспитанная совком, не идти в больницу если плохо себя в чём то почувствовал, а во вторых ,- именно к этому не только призывают ляшки&K°, но и всячески препятствуют своими "алгоритмами" своевременному тестированию и выявлению заболевших на ранних стадиях. понятно, все эти случаи идут напрямую в чистые смерти с диагнозом по трупу и никак не портят статистику роста инфицированных. потому и смертность уже сегодня не сравнима со смертностью в других странах. люди винтики, сегодня не только в Украине, но и во всём мире уже тех кому за 50 требуется не так много. ими можно успешно пренебречь. он и тут на цензоре тоже пропагандонов от пенсионного фонда хватает, с призывами, шо это не эпидемия, не верьте им люди, все в церкву и на улицу, заговор закулисья.... звенья одной цепи.
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это не те случайно которые по 1тыс пенсам у которых 1670 пенсии? не дали до сих пор
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Ну так пенсионеры эти деньги просто проедят, а так это акт международной помощи.
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пневмония - ковид? теперь еще и скорые проверять было бы че....
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У Вас, простите, дислексия?
"По предварительному диагнозу, пациентка умерла в результате бактериальной пневмонии"
Источник: https://censor.net.ua/n3188457

Бактериальной пневмонии, бактериальной.
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22 км/ч. Аппарат отключился/больная умерла. Вот цена коррупции при строительстве/ремонте дорог.
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какое строительство, о чём вы говорите, на те дороги ремонтики со времён совка не заезжали, посмотрите в ютюбе дорога Балта-Подольск, так то "цветочки"..
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Спец "про дороги" везде гонит свою пургу. Подозревая, что из Сколково. Типа мышебрат бабло на нас с Вами зарабатывает. И тут ему демонстрирую тамошнюю дорогу, которую он живопишет, как тпима "мЭстный" https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
Можно в гугле "проехаться" от Захаровки до Подольска. Не хуже и не лучше, чем везде.
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а потрахаться сходи на порнохаб.. Поліція розслідує смерть жінки на Одещині, яку швидка 2,5 години везла до лікарні - Цензор.НЕТ 805 где вас таких неадекватов наштамповали ...
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А свои тезисы "про дороги", как я понял, ты объяснять не будешь.
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Это уже не реанимация, а что-то другое. Реанимрбиль это?
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Ну, если свои должностные полномочия из рук вон плохо исполняют все государственные структуры, начиная от забыченного сельсовета заканчивая офисами президента, генпрокурора, парламента, правительства etc, то чего мы хотим от какого-то фельдшера и водителя "скорой"?
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бактеріальна пневмонія це не ковід, ковід вірусної природи, тож, є багато видів пневмонії. Але везти хвору 2 з половиною години, це вже за межею. Навіщо така швидка, та ще й реанімобіль. Стан нашої медицини це суцільний жах. Як і всього іншого, між тим.
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Бактериальная пневмония лечится антибиотиками. Можно было ее спасти точно. Если бы адекватно лечили ещё раньше. Сейчас такое начнёт вылазить, что мы все абалдеем. Наверное, эта пандемия была нужна, чтобы наконец-то узнать, что у нас нет ни медицины , ни людей, которые способны как минимум к себе относится внимательно.
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залежить від того яка стадія захворювання і який відсоток ураженого органу. Люди вмирають від пневмонії будь якої етіології, чи вірусного, чи бактеріального походження.
А те, що в нас медицини немає, та і не було останні десятиріччя, то про це "здогадується" кожен, кому довелось самому, чи родичів лікувати в наших мед.закладах. Красномовне порівняння в статті українського медика, який потрапив до лікарень Італії.. Вражає цей матеріал просто !! Ми запізнились десь на півсторіччя.
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А вы не допускаете мысли, что везли 2,5 часа потому, что быстрее не позволяло состояние дороги и техсостояние автомобиля? На все есть свои причины
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О! Ишшо одна догадливая комментит типа. И все типа знает. И про дороги, и про медицину. Наверное блоХ ведет с "ценными советами" по поводу коронавируса... Ну то такЭ - мокрощелкам, которые даже е*баться не умеют надо же что-то делать. Вот они рот и раскрывают
Причина проста как колобок. По инструкции смерть в больницывают на скорую, если время до ее наступления МЕНЬШЕ ЧАСА с момент поступления. Вот в больничке и приплюсовали время на скорую. Скажем, поступила в 14:00, а умерла в 17:00. Так они и записали в справке, что поступила в 16:00. И в журнале поступлений переправили. А скорая довезла нормально. Не зали, бедняги, что заява от родственников будет и менты копать начнут.
А дороги там - это я для "специалистов во всем" - можно посмотреть вот тут, например https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
Не хуже и не лучше, чем везде.
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припускаю. Я не знаю, в якому стані дороги. Але чому апарат ШВЛ перестав працювати? Зламався по дорозі? Також припускаю. Та тільки щось мені підказує, що в якому стані наші дороги, в такому ж стані і наша медицина. ((
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чувак , поверь мне, там дороги вообще нет...
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нет ни дорог ни французских вертолетов
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там вчера в Каннах девять человек хотели на отдых приземлиться...
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Ишшо Адин местный долбо*** с темой "про дороги". И с обращением "чувак", что выдает ослое*ба примерно 60 лет. Но на конпки не научился нажимать, потому не знает как ту дорогу посмотреть. Даю пример https://www.google.com/maps/@47.6855319,29.5625574,3a,75y,347.94h,84.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8Le-I-26g3iHUdm3hBWpYw!2e0!7i13312!8i6656
А главврач там на совещании нес пургу "про дорогу", поскольку приписали на пару часов позже поступление. Из-за этого смерть засчитывают не на стационар, а на скорую. Я там выше уже об этом написал. Главврача того, что брешет, что в Одессу быстрее судить за подделку документов и все прочее надо. Аж писчит как надо. Развелось функционеров от медицины, которые только бюджет пилить могут не счесть.
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мне просто интересно с какого перепуга ты всем ярлыки здесь вешаешь ?
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Ндааа... а Ляшко говорит шо справимся...
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государству срать на граждан, там должностя с молотка идут, в оман самолёты летают ...
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А кто вообще в курсе, что дорог (особенно к сёлам) в этом Подольском районе нет вообще ?
Красные костюмы на медиках видите ? Как думаете, за чей счёт приобретены ? Две недели назад узнал от одного из детей работника этой самой Подольской скорой помощи, что эти костюмы и детали для скорых работники приобретают за свои кровные....ось така херня малята....все 146 реформ потужно продолжаются. Вымрем как мамонты с такой медхренпомощью.
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дорог там нет как и моря... хотя городок и сам райончик богатенький ...
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Этот "знаток про дороги" явно спелся по теме еще с одним "местным". Готов спорить, что один из них кацапченок в погонах за компом.
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А на дороге Подольск-Ананьев можно снимать фильмы о войне...сейчас нормально стало, процентов 50 грунтовками накатанными можно ехать.
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Было и у нас такое , по дороге никто не ехел, прокатали на обочинах по полосе - стала 4-х полоска))) но только в сухую погоду
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Вопрос, покойная тянула до последнего, как? Не было у них доктора какого и почему не направили на снимок?
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