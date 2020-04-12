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 Суспільство, Здоров'я
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 На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ

В Україні зафіксовано 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 174 випадки;
Волинська область - 71 випадок;
Дніпропетровська область - 58 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 82 випадки;
Запорізька область - 83 випадки;
Івано-Франківська область - 291 випадок;
Кіровоградська область - 118 випадків;
м. Київ - 416 випадків;
Київська область - 159 випадків;
Львівська область - 111 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 2 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 25 випадків;
Рівненська область - 119 випадків;
Сумська область - 73 випадки;
Тернопільська область - 243 випадки;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 19 випадків;
Чернівецька область - 432 випадки;
Черкаська область - 99 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.

На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ 01

Читайте також: COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв. ІНФОГРАФІКА

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188456
 
 
 Топ коментарі
 
я краще викладу фото з допомогою від зєлєнського. На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6202
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У Порохе не тільки "халати" - там
- апарати ШВЛ
- ПЦР-тести
- герметичні захисні костюми
- продовольчі набори.

Поки якийсь гундосий ішак пиляє якісь "ролики" - Справжній Президент рятує країну.
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10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
Посмотрим, что будет завтра.
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буде менше.
а у вівторок, післязавтра - скачок буде
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фіфті-фіфті - виживший і помєршій адін к аднаму
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Да что там смотреть? Стандартная отечественная статистика. На выходных выявляют меньше заболевших. В понедельник будем обновлять максимумы.
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Завтра жопа )) бо в лаборантів закінчиться вихідний )))
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Дай Бог шоб пошло по убьівающей. Все - таки мьі карантин ввели раньше и жестче, чем в Италии. Там при ситуации худшей чем у нас, ***** запретили работать кафе после 18.00. Есть вьіражение : словянское свинство, но романсое походу еще круче
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Завтра скінчаться вихідні і буде нових 400 - 500.
Бо почнуть робити тестування зразків, які були відібрані раніше.
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Люди верят во все подряд,так устроены.Если бы совок не закончился,сегодня они бы надевали костюм ракеты и ходили по улицам
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От создателя «Надо просто перестать стрелять».
Зелёные мечты:
Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными - Зеленский.
***
Надо просто перестать тестировать !

Следующий логичный шаг: перестать измерять давление, чтобы резко улучшить статистику заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Заодно освободившиеся тонометры можно перепродать Китаю.
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Ятакмі знав що на чихідних статистика буде нижча і це підтверджує мою теорчю що в лаборантів тупо вихідний ))) а завтра буде в статистиці повна дупа ))
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народ наляканий достаточно - от кому ето вигодно? Ше тиждень карантіну - і будемо їсти собак (бідні тварини - то їх за опалення, то марафони, а тепер до макаронів)
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вчера только 50+ было. сегодня - 80, как-то умножается практически. а умершие \ выздоровевшие почти и дальше 1:1.
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Пока у нас борятся с вирусом и люди сидят без работы. ловите прикол на 10 миллионов из наших карманов.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-gumanitarnoyi-dopomogi-respublici-albaniya-i080420-390
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Это ж наши братья! На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2146 Дурь и маразм за государственный счет.
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Швидше за все,це надумана відмазка,як списувати вкрадені гроші.
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наверное-только вот осталось из резервного фонда достать деньги стране которая не имеет отношения к нам при том что унас безработица коронавирус дыра в бюджете-отмазка при этом послать резервные деньги сбюджета не нам а другой стране тянет на статью только все прикормлены там рука руку моет

"Кабмин поручил Министерству финансов осуществить расходы за счет средств резервного фонда госбюджета
Кабинет министров Украины распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. Об этом сообщает РБК-Украина
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Я не знаю где эти миллионы тестов, обещанных Зеленским.
Есть люди, через которых проходит огромное количество других людей. Именно этих ключевых людей необходимо постоянно проверять на тестах каждый день! А не только тогда, когда больной с температурой и кашлем обращается к врачу.
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Что-то мне подсказывает, что эти тесты пошли и на продажу за кордон, или как там фамилия кореша зеленского,
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В УХАНІ СИТУАЦІЮ РОЗРУЛИЛИ 2СТОЛЯРІ.ОДИН ТРИМАВ ДОШКИ А ІНШИЙ ШУРУПОВЕРТОМ ПЕРЕКРИВАВ НИМИ ВХІДНІ ДВЕРІ В КВАРТИРИ ЗАРАЖЕНОГО РАЙОНУ. У НАС ТАКИЙ КАРАНТИН ВЖЕ НЕ ПРОЙДЕ.НЕ ХВАТИТЬ НІ СТОЛЯРІВ НІ ДОШОК НІ ШУРУПІВ.
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Итоги статистики:
1. не заболел
1. заболел
далее два варианта для заболевших:
1. выздоровел
2. умер.
================
Как правильно считать летальность болезни? 50% или 5%?
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ну про заболел ти только можеш предпологать тестов нет
посмертно тебя потестят но ти об етом уже не узнаеш
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Слава Богу доктор Смерть еще не всю нашу медицину угробила
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да-да! На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 40 - ми бачимо, яких висот досягла медицина при зележопнях!
дай Боже, щоб ти підчепив короновірус та відчув цю зележопу медицину на власній шкурі.
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Що ви можете бачити якщо у вас очі у дупі. Мій вірус до тебе поперся, казав ти смачніший, бо соя
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нам не вірус страшний, бо нас Порох захистить.

а от тобі твій голо-бубачка - замість лікування дасть посмоктати та подивитися новий ролик На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1207
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может надо вернуться к пиницилину и бицилину ..
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