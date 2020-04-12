 На ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 777, померли 83 людини, 89 одужало, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 174 випадки;
Волинська область - 71 випадок;
Дніпропетровська область - 58 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 82 випадки;
Запорізька область - 83 випадки;
Івано-Франківська область - 291 випадок;
Кіровоградська область - 118 випадків;
м. Київ - 416 випадків;
Київська область - 159 випадків;
Львівська область - 111 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 2 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 25 випадків;
Рівненська область - 119 випадків;
Сумська область - 73 випадки;
Тернопільська область - 243 випадки;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 19 випадків;
Чернівецька область - 432 випадки;
Черкаська область - 99 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення про підозру на COVID-19.
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
Посмотрим, что будет завтра.
а у вівторок, післязавтра - скачок буде
Бо почнуть робити тестування зразків, які були відібрані раніше.
Зелёные мечты:
Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными - Зеленский.
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Надо просто перестать тестировать !
Следующий логичный шаг: перестать измерять давление, чтобы резко улучшить статистику заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Заодно освободившиеся тонометры можно перепродать Китаю.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 08 квітня 2020 р. № 390-р
"На виконаннУказу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія."https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-gumanitarnoyi-dopomogi-respublici-albaniya-i080420-390
"Кабмин поручил Министерству финансов осуществить расходы за счет средств резервного фонда госбюджета
Кабинет министров Украины распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. Об этом сообщает РБК-Украина
Есть люди, через которых проходит огромное количество других людей. Именно этих ключевых людей необходимо постоянно проверять на тестах каждый день! А не только тогда, когда больной с температурой и кашлем обращается к врачу.
1. не заболел
1. заболел
далее два варианта для заболевших:
1. выздоровел
2. умер.
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Как правильно считать летальность болезни? 50% или 5%?
посмертно тебя потестят но ти об етом уже не узнаеш
дай Боже, щоб ти підчепив короновірус та відчув цю зележопу медицину на власній шкурі.
а от тобі твій голо-бубачка - замість лікування дасть посмоктати та подивитися новий ролик