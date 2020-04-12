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 COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 квітня у всьому світі зареєстрували 1 777 666 випадків інфікування коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Здолали хворобу за цей час 404 372 особи. Також у всьому світі зареєстрували 108 867 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків інфікування залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих за добу зросла на 1831 (до 20 608). Кількість тих, хто одужав, досягла 32 091, хворих - 529 951.

Іспанія повідомляє про 163 027 інфікованих. З них 59 109 одужали, 16 606 осіб померли.

В Італії за увесь час захворіла 152 271 особа. Померло 19 468, вилікувалися 32 534 людини.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Італії, Іспанії та Франції.

Зокрема, у Франції померла 13 851 людина, у Великій Британії - 9 892, в Ірані - 4 357, Бельгії - 3 346, у Німеччині - 2 871, в Нідерландах - 2 653, в Туреччині - 1 101, у Швейцарії - 1 036.

У РФ кількість інфікованих досягла 13 584 осіб, померли 106; у Білорусі - 2 226, померли 23; в Польщі - 6 356, померли 208; у Молдові - 1 560, померли 30; в Угорщині - 1 310, померли 85; у Румунії - 5 990, померла 291 особа; в Словаччині - 728, померли 2.

COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188455
 
 
 Топ коментарі
 
А ви отримали смс від МОЗ?) А відповіли?

COVID-19: в мире 1,77 млн зараженных, погибших - 108 тыс. США лидируют по числу жертв - Цензор.НЕТ 8695
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Епічна битва Порошенка із зеленським. Ось, як виглядали б дебати, коли їх знімав би Джордж Лукас. Волаю.

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/10155879982782163/
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Ну и нхр пересичному круглые сутки срать мозги этими страшилками? Возьмите лучше за яйца ахметовых коломойских порошенок и тряхните их мошну для тихой борьбы с пандемией
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Ну и нхр пересичному круглые сутки срать мозги этими страшилками? Возьмите лучше за яйца ахметовых коломойских порошенок и тряхните их мошну для тихой борьбы с пандемией
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скоро скрепные Америку догонят...и надеюсь перегонят...
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Один хр все не помрут нигде, идет жестокое выравнивание перенаселения земного шарика и кому как "повезет" пока радоваться рана ибо процесс непредсказуем хотя и управляемый кем-то
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Епічна битва Порошенка із зеленським. Ось, як виглядали б дебати, коли їх знімав би Джордж Лукас. Волаю.

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/10155879982782163/
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"Я твій вирок" Огонь из всех орудий!
Клятий Порох, опять перехетрил!
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У нашіх Американських друзів, братів президент Трам ввів надзвичайний стан по усім штатам.... шкода, що так піздно((( ну скоро північні орки випередять усіх, займуть "почесну" першу строку...
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Совок всегда догонял и перегонял Америку! Вот в этом вопросе пусть козломордые одержат победу с огромным отрывом! Свинолупі повинні повиздихати-крапка!
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Такое обманчивое ощущение создается потому, что их бабы еще нарожают сколько нужно будет.
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Уважаемые, когда вы начнёте давать информацию с учётом количества населения стран? Абсолютные значения не показывают реальной картины. Есть же такая характеристика как смертность. Вот её и надо показывать, а не количество умерших. Спасибо!
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"Уважаемые... " - это ты к кому обращаешься, к тварям что тебя за лоха держат?

"Абсолютные значения не показывают реальной картины. " - а у них задача прямо противоположная...
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К авторам и/или редакторам цензора.

Так у нас есть противоядие, сортируйте по любому параметру: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries.
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ты как будто с другой планеты...
небось мировоззрение формировалось на классической литературе...
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Больше на математике и формальной логике.
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Смертність неможливо вирахувати на початку, важлива тенденція хвороби і навантаження лікарень.
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Так анализируйте тенденции по тяжело-больным и умершим, а кому нужны те, кто с лёгким ОРВИ, да ещё и не выявлен?! У нас нет возможности тестировать всех незаражённых каждый день, а только такой подход даст более-менее точные цифры.
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Это надо кому то сидеть и сводить статистику по странам учитывая количество населения. Но уже сейчас понятно, что меньше всех от этой эпидемии пострадал Китай.
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Китайской статистике, особенно по смертям, не очень-то можно и доверять.

Так всё давно уже выложено: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries. Сортируйте по любому параметру.
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Теперь трампушке не очень то светят перевыборы...
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Чому? Байден взагалі повів себя як кремлефюрер, сховався в бункері і воює з печенегами.
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А у амеров кроме этих кто то есть, наверно
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Потому, что такого обосрамса не устраивал еще ни один президент в истории США. Потому, что еще ни один президент в условиях общенациональной катастрофы не говорил губернаторам штатов, "ребята, выкручивайтесь как можете, теперь каждый за себя". Именно это, только другими, словами заявил Доня с белкой на голове на телеконференции с губернаторами всех 50 штатов 16 марта во всеуслышание. А еще потому, что США и Южная Корея находились в одинаковой стартовой позиции. Первый случай заражения в стране там и там был выявлен 20 января. Корейцы сразу сделали выводы, а у Дони это был "обычный грипп", потом "все под контролем". И вот теперь из за его тупости и самолюбования США потеряет, при самых оптимистичных прогнозах, людей больше чем в войнах в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке вместе взятых.
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Какая разница, что он говорил, если действовали согласно рекомендаций ВОЗ, а говорил, снижая градус, чтобы паники не было.

20-го января был обнаружен первый инфицированный, а 31-го, когда выявили всего 7 человек, перестали уже пускать в страну иностранцев, побывавших в течении 2-х недель в Китае.

Первый случай заражения COVID-19 в США был подтверждён 20 января 2020 года у 35-летнего мужчины, вернувшегося из китайского города Ухань за пять дней до этого[1]. 29 января 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о создании оперативной рабочей группы (White House Coronavirus Task Force) «по мониторингу, предотвращению, сдерживанию и ослаблению» распространения COVID-19[10]. Через два дня Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения (Public health emergency) и анонсировал ограничения для путешествий из Китая в США.

Не забывайте, у нас многое решают власти Штата, а порой и города.
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Дааа, весь мир уже в курсе, что Доня один может спасти Америку. . И даже со злобным Госдепом, этим темным монстром срущим во всех подъездах мира, он тоже справится и не даст ему, Госдепу, погубить страну...... COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв - Цензор.НЕТ 674. https://www.youtube.com/watch?v=c8xVXrp8cRE Надо отдать должное Энтони Фаучи, он смог сдержать себя и не засмеяться. COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв - Цензор.НЕТ 674
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Вполне светят, если успеет разобраться, кто решил валить экономику штатов.
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Еще и спасителем нации может оказаться. Как бы абсурдно это не звучало.
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Україна, як завжди, півсля першої сотні держав. Так тримати!
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Подводя итоги распространения корововируса по миру каждый день убеждаюсь, что Китай никак - от слова ноль, не мог локализовать корововирус в Ухани и не заразится поголовно всем Китаем с их полторамиллиардным населением и триллионами связей между собой. Поэтому ещё раз убеждаюсь, что корововирус распространяется пробирками. Когда это дойдёт до мировых спейслужб непонятно.
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А хто вигодонабувач, хто розповсюджує?
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На борьбу с корововирусом уже, по моим скромным подсчётам, планируется и уже тратится порядка 10 триллионов баксов. Поэтому думаю ключик прячется где-то здесь. Это кстати и объясняет молчание самых крутых спецслужб. А вообще цель операции-корововирус можно будет начать определять где-то через месяц. Схема ведь обыденная - смотри кому выгодно. Есть ещё одна версия которую я откинуть не могу - сама природа-Земля породила этот вирус, чтобы остановить мировую индустрию и замедлить нагревание климата. В общем будем посмотреть. Наша же задача сейчас ******* власть по рукам и мордам, чтоб она - ****-грязная не наступала на права и свободы граждан Украины.
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Особо упоротые сторонники мировой закулисы утверждают, что это проделки Била Гейтса. COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв - Цензор.НЕТ 7320. А серьёзные учёные четко объясняют что откуда и как будет. Если тебе интересно, поищи Антони Фаучи или Хендрика Стрика.
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Шапочку из фольги поменяй и на Южную Корею посмотри, а потом про могли или не могли рассуждай.
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А ты уверен, что Ю. Корея цель операции корововирус? Её и не заражают. Заражают цели. А, что касается учёных... то среди них столько проходимцев и просто придворных пропагандонов, что тольо и проверяй - не доверяй. Понимешь - если ты дока в чём-то, то ты недоке по своему предмету можешь любую лапшу умными словами навешать, недока всё равно ж не понимает предмет. Так и здесь. Помню когда был птичий грибб журнашлюхи кинулись распрашивать у депутатов как вести сябя народу. Стоит мордатый жлоб с депутатским значком, но тупой рожей и запинаясь, что-то блеет, а народу по телевизору его преподносят как доку. И проходило, но не мне. Поэтому давай пока никому не верить, а больше доверять своему интеллекту и интуиции - если они конечно у тебя есть.
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маячня.



А ты уверен, что Ю. Корея цель операции корововирус? Её и не заражают. Заражают цели. маячня в квадраті.
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Не знаю, може і той Кенир той сайт тримає -

1,268

Cases which had an outcome:

381 (30%)
Recovered / Discharged

887 (70%)
Deaths
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Feb 15Mar 06Mar 26Feb 20Feb 25Mar 01Mar 11Mar 16Mar 21Mar 31Apr 05Apr 100%50%100%
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не бачу посилання. але це не смертність ні в якому випадку.
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дуже провокаційна цифра. можливо від тих, кому дуже не подобається, що в Швеції не сталось катастрофи. не сталось - так намалюємо.
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катастрофи немає,але Швеція "крокує не в ногу"..
тому правильним буде для всіх відізолюватись від шведів..ДО ПОЧАТКУ ВАКЦИНАЦІЇ..
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А про Швецию данных почему-то нет.
Там карантин так и не вводили.
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умиляет статистика по россии - 13 584 человек, умерли - 106 , кого они пытаются обмануть разве что себя или действительно вирус действительно брезгует лишне хромосомными
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я не про то я про соотношение числа заразившихся с числом умерших количество явно заниженное даже если сравнить статистику с другими странами
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невідомо.. яка цифри загинувших на росії від "внєбольнічной пнєвмонії".. думаю,разів у 5-ть більше...
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Нет, там пока более менее все правдоподобно. На начальной стадии так и есть. Посмотри по другим странам в ретроспективе. Сейчас в Педирации пойдет волна, а через неделю цунами, как говорят спецы, внутреннего заражения. Вот тогда там и начнется аллес писец. Сейчас в больнички попали "путешественники". То есть относительно молодые, здоровые и более или менее обеспеченные люди. Директор института Коха назвал их "лыжниками". Именно они завезли и массово распространили в своем кругу вирус в Германию с горнолыжного курорта Ишигаль в Австрии.
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вирішується питання переносу Параду ПОБЄДОБЄСІЯ..
тому В Кремлі НЕ вирішено,чи почати засвічувати реальні цифри..
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значит негры точно не будут голосовать за трампа
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це скоріше всього повязано з тим ,що негри більшістю харчуються ХУ..НЕЮ в МАК дональдах..
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В Украине за клоуна голосовало 73%... Совпадение? Не думаю...
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"США лидируют по числу жертв." - это потому, что американская медсестра Супрун не реформировала американскую медицину.
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Массовое помешательство, которое войдет во все учебники по психиатрии и психологии толпы, набирает свои обороты. Люди рвут друг другу волосы за рулон туалетной бумаги, организуют схроны с гречкой и повсеместно ходят в бесполезных намордниках. Официальная причина этого истерического психоза - коронавирус, реальная - массированная пропаганда абсурдных мифов, которыми пугают население из каждого утюга. https://cryptu.blogspot.com/2020/04/corona-psihoz.html?spref=fb&fbclid=IwAR1OuwMwy6JkukECv_V-e0rjbtDFUB1p2SwIjrA1VJ7cdQ6hNE5bcXGKjvg
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