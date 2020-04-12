 COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.
Здолали хворобу за цей час 404 372 особи. Також у всьому світі зареєстрували 108 867 летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків інфікування залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих за добу зросла на 1831 (до 20 608). Кількість тих, хто одужав, досягла 32 091, хворих - 529 951.
Іспанія повідомляє про 163 027 інфікованих. З них 59 109 одужали, 16 606 осіб померли.
В Італії за увесь час захворіла 152 271 особа. Померло 19 468, вилікувалися 32 534 людини.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Італії, Іспанії та Франції.
Зокрема, у Франції померла 13 851 людина, у Великій Британії - 9 892, в Ірані - 4 357, Бельгії - 3 346, у Німеччині - 2 871, в Нідерландах - 2 653, в Туреччині - 1 101, у Швейцарії - 1 036.
У РФ кількість інфікованих досягла 13 584 осіб, померли 106; у Білорусі - 2 226, померли 23; в Польщі - 6 356, померли 208; у Молдові - 1 560, померли 30; в Угорщині - 1 310, померли 85; у Румунії - 5 990, померла 291 особа; в Словаччині - 728, померли 2.
https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/10155879982782163/
Клятий Порох, опять перехетрил!
"Абсолютные значения не показывают реальной картины. " - а у них задача прямо противоположная...
Так у нас есть противоядие, сортируйте по любому параметру: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries.
небось мировоззрение формировалось на классической литературе...
Так всё давно уже выложено: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries. Сортируйте по любому параметру.
20-го января был обнаружен первый инфицированный, а 31-го, когда выявили всего 7 человек, перестали уже пускать в страну иностранцев, побывавших в течении 2-х недель в Китае.
Первый случай заражения COVID-19 в США был подтверждён 20 января 2020 года у 35-летнего мужчины, вернувшегося из китайского города Ухань за пять дней до этого[1]. 29 января 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о создании оперативной рабочей группы (White House Coronavirus Task Force) «по мониторингу, предотвращению, сдерживанию и ослаблению» распространения COVID-19[10]. Через два дня Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения (Public health emergency) и анонсировал ограничения для путешествий из Китая в США.
Не забывайте, у нас многое решают власти Штата, а порой и города.
А ты уверен, что Ю. Корея цель операции корововирус? Её и не заражают. Заражают цели. маячня в квадраті.
1,268
Cases which had an outcome:
381 (30%)
Recovered / Discharged
887 (70%)
Deaths
Show Graph
Feb 15Mar 06Mar 26Feb 20Feb 25Mar 01Mar 11Mar 16Mar 21Mar 31Apr 05Apr 100%50%100%
Show Statistics
тому правильним буде для всіх відізолюватись від шведів..ДО ПОЧАТКУ ВАКЦИНАЦІЇ..
Є офіційні дані.
Sweden 8.74%
Там карантин так и не вводили.
тому В Кремлі НЕ вирішено,чи почати засвічувати реальні цифри..