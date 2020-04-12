 COVID-19: у світі 1,77 млн інфікованих, загиблих - 108 тис. США лідирують за кількістю жертв. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Здолали хворобу за цей час 404 372 особи. Також у всьому світі зареєстрували 108 867 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків інфікування залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих за добу зросла на 1831 (до 20 608). Кількість тих, хто одужав, досягла 32 091, хворих - 529 951.

Іспанія повідомляє про 163 027 інфікованих. З них 59 109 одужали, 16 606 осіб померли.

В Італії за увесь час захворіла 152 271 особа. Померло 19 468, вилікувалися 32 534 людини.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Італії, Іспанії та Франції.

Зокрема, у Франції померла 13 851 людина, у Великій Британії - 9 892, в Ірані - 4 357, Бельгії - 3 346, у Німеччині - 2 871, в Нідерландах - 2 653, в Туреччині - 1 101, у Швейцарії - 1 036.

У РФ кількість інфікованих досягла 13 584 осіб, померли 106; у Білорусі - 2 226, померли 23; в Польщі - 6 356, померли 208; у Молдові - 1 560, померли 30; в Угорщині - 1 310, померли 85; у Румунії - 5 990, померла 291 особа; в Словаччині - 728, померли 2.