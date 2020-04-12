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 Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі

У Москві спостерігається важка ситуація через поширення коронавірусу. В авральному режимі працюють всі лікарні.

Про це в суботу, 11 квітня, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснив офіційний представник Кремля, столичні лікарні наразі працюють в авральному режимі через зростання кількості хворих.

"Наплив хворих дуже великий. Лікарні, ми бачимо, в Москві працюють надзвичайно напружено, в героїчному авральному режимі", - зазначив Пєсков, додавши, що напружена ситуація складається і в Санкт-Петербурзі.

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За останніми даними, в Москві від початку епідемії виявлено 8 852 випадки інфікування коронавірусом. Столична влада зазначила, що лікарні та швидка допомога працюють на межі можливостей.

З понеділка, 13 квітня, в столиці почнуть запроваджувати пропускний режим. Спочатку перепустку видаватимуть для поїздок на роботу, а потім і для поїздок з іншою метою, зокрема для переміщення всередині району. Для контролю за виконанням режиму залучать співробітників Росгвардії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188453
 
   
 Топ коментарі
 
Родные кацапы-братья, дай вам Бог побольше этого счастья. Чтоб вы все повысдыхали
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срочно нужно проводить парад ! вирус испугается армат и сбежит обратно в китай !
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самые вертухайские, концлагерские меры приняли всего 3 страны: Китай, Украина и Наросия... стронно
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Салют марсіанам, в Італії, Польщі, Іспанії набагато жорсткіший карантин ніж в Україні
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можеш послабити свій карантин.Ніхто і не заплаче.
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Муслимам Москвы наплевать на ковид. И дальше будут это разносить.
Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі - Цензор.НЕТ 2956
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госпетализируйте главного уже в мавзолей... сделайте апгредй членина на тупина....
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Москва дякує Новосибірську за розповсюдження зарази.
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Коронавирус и Путин

Исчезнет, сгинет роковой
Инфекции гнойник:
Коронавирусу дал бой
Свят Путин солнцелик.

Его улыбка мир бодрит,
Ведь русская душа
Болезнь в Италии разит
И давит в США.

Шлет Путин в Сербию врачей
Помочь браткам, как встарь ...
А что Россия? А о ней
Забыл подумать царь!

В ней вирус множится, злодей,
Но гибель гада ждет:
Вернет Италия врачей,
Халаты Трамп пришлет,

А сербы - дюжину печей,
Чугунных и стальных,
Чтоб трупы яркостью свечей
Горели скрепно в них.
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Кацапня бухає бояру і вірусу нібаіцца!
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некоторьіх больньіх отрправить в ОРДЛО
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Кацапы не сдохнут в нужном количестве ,но вот что хорошо это то что при таких раскладах и нефти по 20-30 баксов распад Мордора ускоряется просто семимильными шагами и ***** будет в этом году явно не до нас и самые глобальные учения со времен Совы , Кавказ 2020 накрываются медным тазом .
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Письков только о Москве и Питере отозвался. Типа, остальная рашка не люди, пусть дохнут. Так характерно для касапов.
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я когда на булькатые глаза Писькова смотрю,
они красные, на выкате, он наверно постоянно срать хочет!?
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Корона корона
Перейди на Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
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Только после вас - грязных московских свиней
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Одно важное пропущено - на донбасе Украинцы больно бьют по гнилому русомразному епалу
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А після одужання від коронавірусу залишається ураження мозку. Попереду ще повстання зомбі))
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Параду в мацкве быть, бабы ещё нарожают.
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Спасёт их- путен, ведь не
зря, не впал вяликий в кому-


Цалуй! Цалуй партрет сцаря и
передай другому!
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Коронавирус спутал все карты кремлю. И кто бы что не говорил, кто знает что было бы сейчас с Украиной если бы не коронавирус
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А что было бы? Отправили бы Украинцы в ад еще пару тысяч сатанинской русомрази. Или ты против?
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"старший брат" коронавирусни , без единого выстрела свалил наповал совок,младший его брат ,походу взялся за обнуление рабсеи с обнуленным сцарем
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Корона вирус должен присвоить статус "Груз 200" 85% населения россии.15% спасуться если три раза в день будут говорить - Слава Украине.
СЛАВА УКРАЇНЕ
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так говорил коронавирус:
"мацквачи!
тех что половцы не убили
я убью!
то что печенеги не разрушили
я разрушу!"
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Им би ще тайгу хтонебудь подпалив для полного кайфа, ото дело було б...
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До чого тут природа і тварини? Кацапія здохне, а тайга і Сибір залишаться.
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Чому Гуня Московський не проводить ходу сумашедших юродівих старушек з іконками сталіна і ніколашки ?
Україна молиться за вас , кацапи . Щоб вас там побільше виздихало . Катастрофічного вам розвитку ситуації , мразоти .
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Откройте сайт с вэб камерами и смотрите по порядку.
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пихуй. парад давайте проводите, дегенераты
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чем больше кремлядей и прочих мокшанских утырков сабирьоцца на параде виликава пабедабесия тем луччи
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ну что могу сказать я лично.....ВСЁ *******!! и скрепы не спасают и то что они (богом избанный наВРОТ) зародившийся ещё при АДАМЕ С ЕВОЙ.. или откуда они на земле роявились такие...? может с чёрной дыры сумели вырваться в наш мир для распространения святейшого божественного инопланетного языка .. Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі - Цензор.НЕТ 9217 Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі - Цензор.НЕТ 864
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гляжу, Слава, подготовились вы конкретно! )))
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кацапський серіал "Епідемія" був пророчим
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Что посеешь,то и пожнёшь,запомните кацапня ваша же пословица любимая...
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ще ситуація не настільки важка,щоб не "допомагати багатьом країнам і народам" Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі - Цензор.НЕТ 8710

Министр иностранных дел Беларуси прокомментировал слова Пескова о том, что Россия помогает Беларуси в борьбе с коронавирусом.
«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга - россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином. Но это было, конечно, на первоначальном этапе. После наших настойчивых обращений к российским коллегам ситуация более или менее наладилась.
Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила - это тоже помощь России? Ради Бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания».
Кроме того Макей заявил, что России «лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались, как «Ростсельмаш», то открываются, как "КамАЗ".
И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19, а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом .Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер».
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чем больше моих родственников здохнет в россии - тем менше нам готовить сала (они сало жрали больше чем я) и пуль
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А в Україні мацковські прпи освячують вербу й годують дятлів з однієї ложечки... Це чиста діверсія...
Де плять аваков й СБУ???
Закривайте нахєр ВСІ мацковські молельні дома!
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Таки да, вчера ролики наснимали кацапы - в мацкве скорые стоят строем на сдачу пациентов. Не буду желать ничего плохого им.... но и хорошего не хочу желать, дураку не помогает совет и доброе слово. Пусть их ТВ, попы и пИськов просвещают. У них же нет ничего, а есть главное - пучкин. Что этому возразить? Да нечего. Логика кацапа - хуже женской....
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Все ролики были из одной больницы в Химках. И это явно вина нерасторопной больницы.
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А вот может быть и нифига.
Химки - район северный (точнее, это был вообще отдельный город, но сейчас, вероятно, стал частью великого Москвабада), а это значит, что в больницу в Химках везут население из северных районов Подмосковья, таких, как Красногорск, например. А по Рижскому направлению железной дороги, как мы все отлично знаем, всегда были дачи военных, военные части и пр., то есть там испокон веков селились военные ватники.
Вот удивительно: везут эту вату военную на сдачу 'коронавирусу' - и ни один не стрельнет из своего революционного револьверта.
Это им не "биндер" ловить в кисельвизоре.
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У нас каждый день убитые и раненые ты кацап или просто поц?
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Представляю что бы творилось в москве, если бы не помогали могучие скрепы и деды не воевали.
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Боже, не зупиняйся, дави эту гнилую мразоту!
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Ниразу на ТВ России государство не сообщало о количестве готовых койко-мест,апаратов ИВЛ и др.А только пело народу что все есть и ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧИНАЮТ СТРОИТЬ БОЛЬНИЦЫ и то на какойто мизер для такой страны.О том что они наплевали на народ видно было хотябы потому как они ПОСЛЕДНИМИ закрыли границу с Китаем,а Московские аэропорты продолжали принимать самолеты оттуда.
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МОСКОВИТАМ КОРИСНО ВІДЧУТИ ТЕ ЩО ВІДЧУВАЛИ БРИТАНЦІ КОЛИ ФСБ МАЗАЛА НОВАЧКОМ РУЧКИ ДВЕРЕЙ. А НАМ ТО ЗА ЩО ТАКА КАРА?
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Як же ж так могло статись що вас таких ВЯЛИКИХ такий маленький вірус перемагає???
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Парашу в парашу, парашних в яму, а кацапам капут!
І зійде Благодать на народи Чечні, Грузії, Азербайджані, Вірменії, Сирії, Молдови, Білорусі, Фінляндії - Карелії, Ненців, Хантів, мансів, Якутів, Чукчів, іт.д. і т.п.!!!!!
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А дедушка - маразматик заперся у себя на даче и видосики снимает, мол все норм, держитесь там и хорошего вам настроения
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Русачков не жалко, что бы вы все сдохли мрази
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и это в "лучшей на планете медицине" - "аврально и героически" борются с дополнительными якобы 9000 поциентов на 10миллионный мацквабад. С очереднями скорых, стоящих на "сдачу больного" по 9 часов. да-да, верим-верим. Ага, это с формальным обеспечением больничными койками этого мегаполиса на уровне якобы 70000-80000. Уверен - КАЖДОЕ слово этих "брифингов" - ЛОЖЬ.

Всё очевидно - пандемия очень выгодная всем диктаторским и полудиктаторским режимам - смертность самая большая среди пенсионеров - нагрузка на соц.фонды уменьшится - больше будет денег на игрища в Сирии и Украине...
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Я не радуюсь и не ликую.
Но я и не печалюсь.
Воевали с "фашистами" на Донбассе и с "биндерами" в кисельвизоре?
Пусть теперь в коронавирусом повоюют, поездят по пропускам на садовые участки.
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Массовое помешательство, которое войдет во все учебники по психиатрии и психологии толпы, набирает свои обороты. Люди рвут друг другу волосы за рулон туалетной бумаги, организуют схроны с гречкой и повсеместно ходят в бесполезных намордниках. Официальная причина этого истерического психоза - коронавирус, реальная - массированная пропаганда абсурдных мифов, которыми пугают население из каждого утюга. https://cryptu.blogspot.com/2020/04/corona-psihoz.html?spref=fb&fbclid=IwAR1OuwMwy6JkukECv_V-e0rjbtDFUB1p2SwIjrA1VJ7cdQ6hNE5bcXGKjvg
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