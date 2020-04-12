 Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі

Про це в суботу, 11 квітня, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Як пояснив офіційний представник Кремля, столичні лікарні наразі працюють в авральному режимі через зростання кількості хворих.
"Наплив хворих дуже великий. Лікарні, ми бачимо, в Москві працюють надзвичайно напружено, в героїчному авральному режимі", - зазначив Пєсков, додавши, що напружена ситуація складається і в Санкт-Петербурзі.
За останніми даними, в Москві від початку епідемії виявлено 8 852 випадки інфікування коронавірусом. Столична влада зазначила, що лікарні та швидка допомога працюють на межі можливостей.
З понеділка, 13 квітня, в столиці почнуть запроваджувати пропускний режим. Спочатку перепустку видаватимуть для поїздок на роботу, а потім і для поїздок з іншою метою, зокрема для переміщення всередині району. Для контролю за виконанням режиму залучать співробітників Росгвардії.
Исчезнет, сгинет роковой
Инфекции гнойник:
Коронавирусу дал бой
Свят Путин солнцелик.
Его улыбка мир бодрит,
Ведь русская душа
Болезнь в Италии разит
И давит в США.
Шлет Путин в Сербию врачей
Помочь браткам, как встарь ...
А что Россия? А о ней
Забыл подумать царь!
В ней вирус множится, злодей,
Но гибель гада ждет:
Вернет Италия врачей,
Халаты Трамп пришлет,
А сербы - дюжину печей,
Чугунных и стальных,
Чтоб трупы яркостью свечей
Горели скрепно в них.
они красные, на выкате, он наверно постоянно срать хочет!?
Перейди на Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
зря, не впал вяликий в кому-
Цалуй! Цалуй партрет сцаря и
передай другому!
СЛАВА УКРАЇНЕ
"мацквачи!
тех что половцы не убили
я убью!
то что печенеги не разрушили
я разрушу!"
Україна молиться за вас , кацапи . Щоб вас там побільше виздихало . Катастрофічного вам розвитку ситуації , мразоти .
Министр иностранных дел Беларуси прокомментировал слова Пескова о том, что Россия помогает Беларуси в борьбе с коронавирусом.
«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга - россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином. Но это было, конечно, на первоначальном этапе. После наших настойчивых обращений к российским коллегам ситуация более или менее наладилась.
Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила - это тоже помощь России? Ради Бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания».
Кроме того Макей заявил, что России «лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались, как «Ростсельмаш», то открываются, как "КамАЗ".
И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19, а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом .Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер».
Де плять аваков й СБУ???
Закривайте нахєр ВСІ мацковські молельні дома!
Химки - район северный (точнее, это был вообще отдельный город, но сейчас, вероятно, стал частью великого Москвабада), а это значит, что в больницу в Химках везут население из северных районов Подмосковья, таких, как Красногорск, например. А по Рижскому направлению железной дороги, как мы все отлично знаем, всегда были дачи военных, военные части и пр., то есть там испокон веков селились военные ватники.
Вот удивительно: везут эту вату военную на сдачу 'коронавирусу' - и ни один не стрельнет из своего революционного револьверта.
Это им не "биндер" ловить в кисельвизоре.
І зійде Благодать на народи Чечні, Грузії, Азербайджані, Вірменії, Сирії, Молдови, Білорусі, Фінляндії - Карелії, Ненців, Хантів, мансів, Якутів, Чукчів, іт.д. і т.п.!!!!!
Всё очевидно - пандемия очень выгодная всем диктаторским и полудиктаторским режимам - смертность самая большая среди пенсионеров - нагрузка на соц.фонды уменьшится - больше будет денег на игрища в Сирии и Украине...
Но я и не печалюсь.
Воевали с "фашистами" на Донбассе и с "биндерами" в кисельвизоре?
Пусть теперь в коронавирусом повоюют, поездят по пропускам на садовые участки.