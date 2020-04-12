 Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі

Про це в суботу, 11 квітня, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснив офіційний представник Кремля, столичні лікарні наразі працюють в авральному режимі через зростання кількості хворих.

"Наплив хворих дуже великий. Лікарні, ми бачимо, в Москві працюють надзвичайно напружено, в героїчному авральному режимі", - зазначив Пєсков, додавши, що напружена ситуація складається і в Санкт-Петербурзі.

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За останніми даними, в Москві від початку епідемії виявлено 8 852 випадки інфікування коронавірусом. Столична влада зазначила, що лікарні та швидка допомога працюють на межі можливостей.

З понеділка, 13 квітня, в столиці почнуть запроваджувати пропускний режим. Спочатку перепустку видаватимуть для поїздок на роботу, а потім і для поїздок з іншою метою, зокрема для переміщення всередині району. Для контролю за виконанням режиму залучать співробітників Росгвардії.