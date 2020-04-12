 Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Завдяки ефективному використанню чергових вогневих засобів українські захисники придушили ворожу активність. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували три обстріли з боку окупаційних військ. Російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Славного, Широкиного та Пісків. На цих напрямках підрозділи Об'єднаних сил оперативно припиняли вогневу активність противника, тому ворожі обстріли були нетривалими.

Мінські домовленості російсько-окупаційні війська порушували вчора і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом противник зробив там п'ять обстрілів. Вранці найманці в районі населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. По підрозділах Об'єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру і 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети крупного калібру і стрілецьку зброю. По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції захисників України поряд із Новозванівкою.

Унаслідок ворожих обстрілів вчора зазнали поранень троє українських героїв.

За даними української розвідки, поранень зазнали семеро бойовиків НЗФ.

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"Сьогодні вночі, відразу після опівночі, російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов'ї. Вогнем Об'єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.