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 Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців

Незаконні збройні формування за минулу добу 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Завдяки ефективному використанню чергових вогневих засобів українські захисники придушили ворожу активність. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували три обстріли з боку окупаційних військ. Російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Славного, Широкиного та Пісків. На цих напрямках підрозділи Об'єднаних сил оперативно припиняли вогневу активність противника, тому ворожі обстріли були нетривалими.

Мінські домовленості російсько-окупаційні війська порушували вчора і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом противник зробив там п'ять обстрілів. Вранці найманці в районі населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. По підрозділах Об'єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру і 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети крупного калібру і стрілецьку зброю. По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції захисників України поряд із Новозванівкою.

Унаслідок ворожих обстрілів вчора зазнали поранень троє українських героїв.

За даними української розвідки, поранень зазнали семеро бойовиків НЗФ.

Читайте також: Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз

"Сьогодні вночі, відразу після опівночі, російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов'ї. Вогнем Об'єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188450
 
 
 Топ коментарі
 
Кажуть Зеленський запланував чергове відведення.
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Кажуть Зеленський запланував чергове відведення.
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он заявил, что разведение войск способствовало уменьшению обстрелов! вот так то..!
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Цьому факту були багаторазові підтвердження.
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Так сейчас приказ такой из ОП - молчать. Ибо если молчать об этом, так вроде и нет ничего. Ну понятно же это все. И теперь уже никто от войны "не устает", потому что ничего про это не слышит.
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Насправді ми відступаємо. А сепарня йде вглиб України.
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Ну и доколе это еще терпеть? Враг вчера 8 раз обстрелял позиции ОС, активно применяя крупный калибр: ранены 3 бойца - Цензор.НЕТ 8403Еще отвести,что бы не достали?
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Скоріше проти всіх.

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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
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.....Незаконные вооруженные формирования Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців - Цензор.НЕТ 8396 за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе,...... Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців - Цензор.НЕТ 8396



Це що за і *Інтерпритація * Цензора * ? Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців - Цензор.НЕТ 8396
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Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців - Цензор.НЕТ 8301

Зеленський згадав, що офіційно він є головнокомандувачем і відвідав Донбас. Тільки його заяви не відповідають статусу головнокомандувача.
Президент вважає, що розведення допомогло зменшити кількість обстрілів та готує нові ділянки для чергового відступу наших Збройних сил. Зеленський не бачить обстрілів і втрат, які несе наша армія. Він ігнорує той факт, що в районах навколо розведення ми зазнаємо втрат більших, ніж на інших ділянках, що ми втрачаємо тактичну перевагу на місцях, що бойовики бачать його слабкість та продовжують нахабніти, що розведення кінець кінцем - шлях до поразки, а не миру. Ми закликаємо Президента зняти рожеві окуляри та повернутися до реального світу, де ми ведемо війну з ворогом, який хоче нас знищити, а не з нами примиритись.


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Госпіталі переповнені. Втрати приховуються.
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Изучайте порохоботов - помогите украинской психиатрии.
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Одужання нашим хлопчикам. Брережи вас Господь, наші захисники.
https://www.youtube.com/watch?v=b_TTYVnquYI&t=130s
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Там, на війни йде звичайнісенька війна з расіянськими під.арасами, а ********** зеленський навмисно тролить гніда Український народ, що немов це добре й розведення.... зеля, дивись, не встигнеш втекти, допечеш народ України та військових!!
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Одужання хлопцям. Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже, та нехай згинуть усі вороги України!
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Божого Благословення українським військовим!

найскорішого одужання пораненим Героям...
Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців - Цензор.НЕТ 4587

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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Как можно больше хренячте эту расеянскую нечисть
Ворог учора 8 разів обстріляв позиції ОС, активно застосовуючи великий калібр, поранено 3 бійців - Цензор.НЕТ 9380
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