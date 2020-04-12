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 Ще 20 випадків COVID-19 підтвердили на Житомирщині 11 квітня, загалом в області захворіло 94 особи, - ОДА

Вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру 11 квітня підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, COVID-19 шляхом ПЛР-досліджень виявили у жителів Бердичева (8 осіб), Коростеня (8), Житомира (2), Овруча (1) і Пулинів (1).

За весь час спостереження на Житомирщині 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції:

2 випадки в Радомишлі (1 - летальний);

11 - у Житомирі;

23 - в Бердичеві (2 - летальні),

1 - у Бердичівському районі;

21 - у Малині;

22 - в Коростені;

1 - у Житомирському районі;

2 - в Черняхівському районі;

1 - у Новоград-Волинському;

2 - в Овручі;

2 - в Коростишеві;

5 - у Коростишівському районі;

1 - у Пулинах.

Читайте також: За добу на Житомирщині виявили 21 новий випадок COVID-19: загалом випадків 52, - ОДА

Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188446
 
 
 Топ коментарі
 
Истеричное отношение к смерти характерно для европейской культуры. Японцы любили (?) отпускать на эту тему ехидные замечания... Нужно считать не только смерти, приписанные на счёт коронавируса, но и ущерб от дурантина. Причём не только сегодняшний, но и отдалённые последствия. Я так понял Вы врач? Если правильно понял, то не мне Вам рассказывать про "пользу" сидения в четырёх стенах в состоянии стресса и неопределённости.
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эффективность т.н. "карантина" пока никто убедительно не показал. истерить гораздо веселее, чем строить серьёзные прогнозы... как и год назад вспоминаю не такую уж давнюю историю. я про то, как люди водичку под телевизором заряжали и заряженные газетки к больным местам прикладывали...
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Телевизор приказал и все сидят дома.ужОс. Еще 20 случаев COVID-19 подтвердили на Житомирщине 11 апреля, всего в области 94 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7555
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Тому, що вже виявили як вони проводили тестування на короновірус. Там було порушення на порушенні. Скажу на Ваше твердження про відсутність таких симптомів (що написано китайцями вище), що Ви неправі. У нас в Україні вже є такі випадки, але це не хочуть оприлюднювати. Китайці в цьому випадку щодо таких побічних наслідків повністю праві.
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Али, вы же умный человек. Неужели вы не видите что под видом "борьбы с вирусом" идёт внедрение "нового мирового порядка" ? Конституции растоптаны; между городами и областями вводятся границы; граждане заперты под домашним арестом.
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Є таке, що Ви написали. При цьому є також епідемія. Все це прийдеться пережити, бо іншого вибору ми не маємо.
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Как это "нет выбора" ? Снести зелёный режим, поставить править страной настоящих патриотов.
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Поки на це у нас нема необхідної кількості прихильників. Після карантину, дефолту, бідності...це буде.
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aquarius580 , мой друг, вы из какой страны пишете. У нас в Украине есть выборы для смены власти, а вот у вас в РФ можете и смести, потому что выборов у вас нет.
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Если карантин будет перманентно продолжаться, ослабляться-усиливаться, то и в Украине никаких выборов больше не будет.
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Ну вот когда это будет, тогда и поговорим. А пока отдельные личности пытаются доказать, что карантин в Украине хуже, чем очереди из скорых в реанимацию в Москве, где до сих пор карантин не обьявлен.
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Я пишу из Австралии. И у нас действительно есть выборы. Хотя, нынешних лейбористов до власти допускать категорически нельзя.
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Пандемия, а не эпидемия. Пандемий не так уж много в истории человечества.
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В Николаевской области правит "зерновая мафия". Они не могут себе позволить сломать собственную экономику под фальшивым предлогом.
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Ось тут погоджуюся, бо там є захворювання, а нормальної медицини нема.
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Все эти тесты - херь полная. Достаточно почитать инструкцию к ПЦР тесту. Эти тесты могут выдать более менее точный результат с 10-го раза, т.к. прекрасно реагируют на другие вирусы в т.ч. и короны, которых множество, и все они вызывают ОРВИ.
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Ну, других пока нет. Но люди работают в лабораториях, а не зраду в коментах разгоняют. Но вы лично можете отказаться от лечения. У нас же демократия. И лечиться дома на самоизоляции без медицинской помощи.
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Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Лёгкие в труху и голова отлетает в тумбочку.
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А давайте громко поржем над пробками скорых, спасающих больных коронавирусом, в Москве.

У нас то мы такого точно не увидим.
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Не побачимо, бо нема такої кількості автівок швидкої допомоги. До того ж маємо велику кількість хворих лікарів та тенденцію до зростання їхньої кількості.
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А сколько умерли от кори ? От бешенства ?
Мало ли других вирусных инфекций ?
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Добавлю, а сколько погибло от российско-украинской войны на Донбассе.
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Ну например от бешенства в Украине в 2018 году зарегистрирован один случай заболевания и смерти человека от бешенства, с начала 2019 - таких случаев не зарегистрировано.
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А от кори в Украине в 2019 году умерло 17 человек. А от короновируса за 2 недели - 87. А в Италии 19 700.
У вас тонкое чувство черного юмора.
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В Италии совершается преступление против человечества (crime against humanity): зачистка домов престарелых.
Большинство умерших в Украине - пожилые люди, с хроническими болезнями. С таким же "успехом" их убивает обычный сезонный грипп.
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В Израиле, похоже, тоже. Престарелые сидят заперты в своих кельях. А все потому, что израильтяне привыкли верить своему правительству и считать что их жизнь важна для правительства.
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Лапоть, а какое дело украинцам до твоего фашистского государства ?
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Покупайте Арбидол и будет вам счастье от Коронвируса
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Є українські антивірусні препарати, які не менш ефективні.
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Ефективність "противірусних" препаратів, незалежно від країни-виробника, не доведена, то фуфломіцин!
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Телевизор приказал и все сидят дома.ужОс. Еще 20 случаев COVID-19 подтвердили на Житомирщине 11 апреля, всего в области 94 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7555
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Олигофренами всегда было легко управлять. Евреи это давно поняли, создав свою религию, которая распространилась подобно пандемии. Вирус никто не видит, но он есть. Может он бог?)))
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Найсвіжіша інфа!
Якщо у тебе кашель, нежить і температура- треба іти до офісу партії Шарія. Роблять тести абсолютно безкоштовно і швидко.
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Кто поверил в вирус это любители возбуждений на диване у телевизора а тут еще и поумничать предложили. И понеслось, другогих увличений то нет. Порог эпидемии в 80 раз недовыполнен но это обсуждать не хочется. Но за дуристь расплата уже пришла. Это из наших карманов шахраи тянут деньги цены,штрафы,работа.
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Ваша проффесия и страна, пожалуйста. Хочу посмотреть на ваш карман? 💌
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Не веришь в вирус пока не коснулось тебя и твоих родных, но как правило судьба награждает таких лошар сполна.
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Іде свято із вербою, але як подивишся, які віники гілочок обламаних тягнуть в церкву для освячення, то набивається висновок:"В людині немає нічого Людського", нищить все підряд!
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Европейские и другие правительства могут умертвить много людей в квартирах. Счастлив кто не оторвался от земли, у кого есть сад, огород.
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Так ведь вирус - это несерьезно по-вашему. Какой-такой вирус? И где вы собираетесь им заразиться на кровати?🍉🍍🍄
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Жена мужу на карантине:
- Милый, ну попей пивка холодненького.
Муж:
- не хочу...
- ну рыбку вяленую
- не хочу...
-ну хотя бы водочки стопочку
-не хочу...
-а чего же ты хочешь?
- на работу!😧💦
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Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

А у нас
"рпц" буде святити паски у звичайному режимі.

Срати
вони хтіли на зоборони.

- І пішов
ти н…й, карантін грєшний, ми є слугі диявола з москви.
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В Киевопечерской Лавре уже 30 заболевших. А ПЦР разрешило не приходить в церковь на время карантина.
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