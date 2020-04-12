 Ще 20 випадків COVID-19 підтвердили на Житомирщині 11 квітня, загалом в області захворіло 94 особи, - ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, COVID-19 шляхом ПЛР-досліджень виявили у жителів Бердичева (8 осіб), Коростеня (8), Житомира (2), Овруча (1) і Пулинів (1).
За весь час спостереження на Житомирщині 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції:
2 випадки в Радомишлі (1 - летальний);
11 - у Житомирі;
23 - в Бердичеві (2 - летальні),
1 - у Бердичівському районі;
21 - у Малині;
22 - в Коростені;
1 - у Житомирському районі;
2 - в Черняхівському районі;
1 - у Новоград-Волинському;
2 - в Овручі;
2 - в Коростишеві;
5 - у Коростишівському районі;
1 - у Пулинах.
Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали.
============================
Лёгкие в труху и голова отлетает в тумбочку.
У нас то мы такого точно не увидим.
Мало ли других вирусных инфекций ?
У вас тонкое чувство черного юмора.
Большинство умерших в Украине - пожилые люди, с хроническими болезнями. С таким же "успехом" их убивает обычный сезонный грипп.
Якщо у тебе кашель, нежить і температура- треба іти до офісу партії Шарія. Роблять тести абсолютно безкоштовно і швидко.
- Милый, ну попей пивка холодненького.
Муж:
- не хочу...
- ну рыбку вяленую
- не хочу...
-ну хотя бы водочки стопочку
-не хочу...
-а чего же ты хочешь?
- на работу!😧💦
А у нас
"рпц" буде святити паски у звичайному режимі.
Срати
вони хтіли на зоборони.
- І пішов
ти н…й, карантін грєшний, ми є слугі диявола з москви.