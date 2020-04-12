 Парад Перемоги в Москві відбудеться 9 травня або пізніше, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
У програмі "Велика гра" на Першому каналі Пєсков сказав, що наразі жодних рішень про перенесення святкових заходів, про перенесення параду або про перенесення "Безсмертного полку" не ухвалювалося.
Він пояснив, що такі рішення ухвалюватимуться пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації.
"Але я можу сказати одне: ні в кого не має бути сумнівів, що парад Перемоги і святкування Дня Перемоги буде обов'язково. Не знаю, чи буде це 9 травня або пізніше, але буде обов'язково", - заявив Пєсков.
За даними сайту Стопкоронавірус.рф, за 10 квітня в Росії підтверджено 1 667 випадків нової коронавірусної інфекції в 49 регіонах, виписано після одужання 250 осіб.
Загалом у країні зареєстровано 13 584 інфікованих людей у 82 регіонах, а кількість тих, хто одужав, збільшилася до 1 045 осіб.
Також за добу зафіксовано 12 летальних випадків: 8 у Москві, 1 у Московській області, 1 у Хабаровському краї, 1 у Ставропольському краї, 1 у Калінінградській області. За весь період у Росії від коронавірусу померло 106 осіб.
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Это же святотатство над основной СКРЕПОЙ Раски Федераски....
75 лет со дня великой Пааабеды над ПОЛОВЦАМИ и ПЕЧЕНЕГАМИ!!!
деды вам этого не простят...
нужно 9го
а лучше с сегодня по 9е каждый день
Ждем-с!
А как наш дебилоид будет планировать свой суперзагруженный график?
Оно же со студии не вылазит, репетируя свои высеры...
Может, оно должно наштамповать их впрок?!
Не вводите его в заблуждение!!!
Дякую за корекцію!
Перемогли німецький фашизм , переможемо й російський фашизм 👍😎
Если не вы проведете парад, то его проведет НАТО!
проклятые АНГЛО-САКСЫ
ИЛИ В ПРОСТО НАРОДИИ рептилоиды!!!))))
Пусть покажутся в всей красе заградотряды.
Отдельная колонна Зой Космодемьянских, поджигвших дома простых селян.
Відрядить двійника, наймолодшого?
Насажу дидА на палку,
накачу, пойду гулять
а за что там воевали -
я не знаю, мне насрать.
згвалтованих "радянськими визволителями" дітей, підлітків та бабусь.
і шо такое 20 мілліонов во імя Победи !!??