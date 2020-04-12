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 Парад Перемоги в Москві відбудеться 9 травня або пізніше, - Пєсков

Парад Перемоги, приурочений до 75-ї річниці закінчення Великої Вітчизняної війни, тобто підписання Німеччиною акту про капітуляцію в 1945 році, може бути перенесено на іншу дату.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

У програмі "Велика гра" на Першому каналі Пєсков сказав, що наразі жодних рішень про перенесення святкових заходів, про перенесення параду або про перенесення "Безсмертного полку" не ухвалювалося.

Він пояснив, що такі рішення ухвалюватимуться пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації.

Дивіться також: "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня. ВIДЕО

"Але я можу сказати одне: ні в кого не має бути сумнівів, що парад Перемоги і святкування Дня Перемоги буде обов'язково. Не знаю, чи буде це 9 травня або пізніше, але буде обов'язково", - заявив Пєсков.

За даними сайту Стопкоронавірус.рф, за 10 квітня в Росії підтверджено 1 667 випадків нової коронавірусної інфекції в 49 регіонах, виписано після одужання 250 осіб.

Загалом у країні зареєстровано 13 584 інфікованих людей у 82 регіонах, а кількість тих, хто одужав, збільшилася до 1 045 осіб.

Також за добу зафіксовано 12 летальних випадків: 8 у Москві, 1 у Московській області, 1 у Хабаровському краї, 1 у Ставропольському краї, 1 у Калінінградській області. За весь період у Росії від коронавірусу померло 106 осіб.

Читайте також: Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188445
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше всю неделю с 9 начиная. С обязательными лобызаниями и крестными ходами. И побольше военных. Один хрен всем им в рай рано или поздно. Лучше рано ))))
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Все ржут над тупостью про печенегов. Когда стране гордиться нечем, она ищет победы в прошлом.


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та нехай "святкують" 9-го травня, буде весело...
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вчера купил Маску за 10 грн , на Али такая стоит 3 грн
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Какая глупость. До 9-го мая судя по другим странам эпидемия не успокоится.
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Що Вас дивує? Це ж москалі - істоти з вибуханим і висцяним мозком. Звідки там розуму взятися?
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Страна вечного дидываевале - живут от одного дня Дидываевале до следующего:
Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков - Цензор.НЕТ 4490
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Манекенов поставили, что ли? Такие морды отмороженные...
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Каранавірус нє астановіт нашествиє бєссмєртнава палка.
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Проводите,конечно.И сразу все в рай.Оптом.
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В Иркутске из психбольницы сбежали шесть пациентов
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Сбежали шесть мужчин 1992-2001 года рождения. Они объявлены в розыск. К их поиску привлекли все наружные наряды полиции.
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В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 14 человек
Подробнее на «БИЗНЕС Online»
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Операция " скрепы" в разгаре. Сначала в Москве нужно затянуть гайки до предела.., запрет даже выйти без пропуска, тотальный карантин,. Что бы народ взмолился " батюшка отмени карантин, мочи нет". То телеканалам ученые и не очень при этом рассказывают что пандемия это ерунда и на самом деле обыкновенный грипп ( вбрасывая в умы, что мол это скоро прекратится, мол все это несущественно). Плюс к этому еще ( на всякий случай) супер строгие карантинные меры в первопрестольной что бы сбить на какой то момент заболеваемость ( на первую декаду мая) а там хоть трава не расти. В принципе все может быть, но основной задачей является проведения ПАРАДА именно 9 мая. С объявлением победы над печенегами, половцами, хазарами, Наполеоном, псами рыцарями, монголами, турками, вирусом, пиндосами и заодно уж немцами, с появлением "победоносия" в полном триумфе и блеске под бой барабанов. Что будет после... Ну что " бабы еще нарожают" если что. А вину можно потом переложить на нерадивых ученых- соглашателях и на народ которые желали отмены карантина, а царь им пошел в этом на встречу., прислушался, а они его подвели. Так что и операция прикрытия имеет место. Все в полном соответствии с традициями спецслужб..
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Так тому и быть! Особливо чекаю на "а уж что будет после..."!
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А выздоровевший Лёва запоёт: "Этот день победы вирусом пропах..."
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о чем это письков? победобесие должно быть фееричным и только 9-го мая! никаких переносов скрепы не выдержат!
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Какой на...перенос?!
Это же святотатство над основной СКРЕПОЙ Раски Федераски....
75 лет со дня великой Пааабеды над ПОЛОВЦАМИ и ПЕЧЕНЕГАМИ!!!
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Парад перемоги в Москві може бути тільки один: за участю ЗС України та наших союзників...все інше, то побєдобєсіє
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как это позже???
деды вам этого не простят...
нужно 9го
а лучше с сегодня по 9е каждый день Парад Перемоги в Москві відбудеться 9 травня або пізніше, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4070
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Москальський Великдень 9-є мая з дєдами на палках це святе!
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Нас рать на ********* и на всех лишнехромосомных, но в этом году как бы не пропустить это шоу.
Ждем-с!
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И что значит 9-го или позже?
А как наш дебилоид будет планировать свой суперзагруженный график?
Оно же со студии не вылазит, репетируя свои высеры...
Может, оно должно наштамповать их впрок?!
Не вводите его в заблуждение!!!
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Чекаймо. Не так на саме шоу, як на його наслідки...

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Надіємося на масовий мор російсько-фашистських загарбників в травні і катастрофічний сценарій у московії . Це зупинить , фінансовані урядом рф війни , теракти та отруєння людей по всьому світу . Тримаємо кулаки . Молимось .
Перемогли німецький фашизм , переможемо й російський фашизм 👍😎
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Нельзя переносить парад, винторогие! Вперед и с песней, пабедители!
Если не вы проведете парад, то его проведет НАТО!
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НЕТ!
проклятые АНГЛО-САКСЫ
ИЛИ В ПРОСТО НАРОДИИ рептилоиды!!!))))
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Не отступать! Ни шагу назад! 9 мая - переносить никак нельзя, дедываевали
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Очень волнительно хочу увидеть парад победы над ПЕЧЕНЕГАМИ и ПОЛОВЦАМИ.
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Главное сцаря поближе к толпе поставьте,чтобы любовь народа видна была.В гущу его,в гущу.
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Пока только не решено войск какой страны будет парад.
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очень правильное решение! парад победы Коронавируса над внукамидидов состоится рано или поздно и при любой погоде! сам Коронавирус лично будет принимать парад, одиноко стоя на мавзолее, как раньше делал обнулённый им ботоксный с тенями дидов. а внизу перед ним - крестный ход гундяя на орудийных лафетах с гробами. и вокруг кресты, кресты, кресты,... носимые остатками вымершего полка гундяевской секты )
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Пусть на параде гордо пройдут штрафбаты.
Пусть покажутся в всей красе заградотряды.
Отдельная колонна Зой Космодемьянских, поджигвших дома простых селян.
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Та ладно, вони і так святкують перемогу совіцького союзу під прапорами Власова!
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Потім група винищувачів німецької техніки відриє стрілянину по Мерсах, Ауді, ФВ, Опелях...
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А коли вже нарешті дєньпабєди над пєчєнегами?
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Вчора по радіо хтось стібався з кацапів: вони оголосили що особи старше 65 років не отримають запрошення на їхнгій парад. При тому що ***** 67!
Відрядить двійника, наймолодшого?
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да знаем знаем вы подыхать будете лаптеногие но парад проведете
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И пойдет весь этот парад, вместе с танками и пушками, траурным шагом за катафалком Путина...
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Парад Побєди 9 мая проводити буде КНДР. Парад Перемоги в Москві відбудеться 9 травня або пізніше, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2709
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Такие маленькие, и уже с такими пораженными кацапизмом лицами.
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Что у них с лицами ? Духовная скрепа оставила след ?
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Парад рыдающих свинособак к мавзолею с трупиком *****?
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Кому нах вперся этот как бы юбилей? И еще, настоящие победители так не живут!
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опять дидов на палки будут насаживать?

Насажу дидА на палку,
накачу, пойду гулять
а за что там воевали -
я не знаю, мне насрать.
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Ангела Меркель з почуття "солідарності" може провести в Німеччині альтернативний парад
згвалтованих "радянськими визволителями" дітей, підлітків та бабусь.
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Историю про 14/88 слышал первый раз в 2017 году,когда на 9 мая в Москву приехал Додон.Действительно 88 означает Хайль Гитлер...Додон и Путлер возложили 2 венка на могилу неизвестного солдата в форме двух 88.Видео есть в Ютьюбе.а 14 это 9 мая + 5 месяц=14.Закодированное фашистские символы....
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Победілі фашизм -победят і вірус..


і шо такое 20 мілліонов во імя Победи !!??
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Этот лизоблюд начал изъясняться загадками и недонамеками. Как по привычке говорил один мой знакомый: Оно можно сделать и так или, например, по-другому! Или - оно во что конечно, а случись такое и...пожалуйста!
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