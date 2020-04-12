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 П'яту смерть пацієнта з COVID-19 зафіксовано на Львівщині, - ОДА

У Львівській області померла 75-річна пацієнтка, у якої було діагностовано коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

За його інформацією, 75-річна жінка померла 11 квітня.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали вчора, 10 квітня.

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Жінку було госпіталізовано у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 7 квітня.

У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи.

Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали. Водночас у Львівській області підтверджено 96 випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188443
 
 
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Ничего потерпите ..ещё немножко осталось..в мае месяце ЗЕбилы уже снимают карантин, статистику как и тесты прекращают, и сразу дела пойдут на поправку...никакого коронавируса официально в Украине не будет..
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У квітні-травні на баланс лікарень області мають взяти близько 50 апаратів штучної вентиляції легень.

Т. в. о. директора департаменту охорони здоровя ЛОДА Андрій Васько 19 березня, під час брифінгу розповів, яка зараз на Львівщині ситуація із забезпеченням медобладнанням для допомоги можливим хворим на коронавірус.
«Кількість апаратів штучної вентиляції легень на ринку обмежена. Але в області є достатній запас.(*** це він погарячкував,не знаючи реальної динаміки)
Очікуємо від середини квітня до кінця травня отримати на баланс лікарень близько 50 апаратів. Але важливими є системи кисневого забезпечення для неінвазивної вентиляції легень. На Львівщині є 300 систем доступу до кисню, хочемо збільшити цю кількість до 700, тобто 700 пацієнтів зможуть одночасно отримувати масочну вентиляцію», - розповів Андрій Васько.
Щодо розхідників для систем, то, за його словами, Львівщина ними забезпечена.

Із виділених з резервного фонду бюджету Львівщини 25 млн грн наразі витратили 7,5 млн.(***це на 19 березня) На них, за словами Андрія Васька, закупили засоби індивідуального захисту для медперсоналу, чотири апарати ШВЛ, що мають доставити найближчим часом. Ще 7 млн грн надійшло з бюджету Львова.
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Зараз у лікарні перебуває 75 осіб, з них в реанімації - 8 осіб, на апараті ШВЛ - 3 особи.

За минулу добу проведено 91 ПЛР-аналіз у лабораторіях на вул. Круп'ярській та на вул. Зеленій, з них позитивні - 15.

щось ПЛР-Аналізів ПРОВОДЯТЬ мало..
скоріше всього далі тести економлять (((
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При Порохе бы смертей на порядок меньше было бы.
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При Порохе или никого б не пускали сразу или на обсервацию ...
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ЩО,Супрун припинила би медреформу і визнала свій ідіотизм щодо припинення фінансування інфекційних лікарень? П'яту смерть пацієнта з COVID-19 зафіксовано на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2672
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Вывод от этой короны однозначный люди как и насекомые муравьи, пчелы управляются дозами пропоганды а не с здравым смыслом. Там трутни а у нас правительство зузжит на определеной волне.Анархия мать порядка при таком дебильном и варовитом управлении Республика громад с новым суспильным договором на доверии и здравом смысле. Иначе Садом и Гомора.
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Перехворівші COVID-19 отримали імунітет на кілька місяців
❗️ТІ,хто перехворів коронавірусом можуть не боятися повторного зараження восени, вважає доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і глава комісії з Коронавіруси при Білому домі, США.
На думку головного американського імунолога, заразиться вдруге коронавірусів малоймовірно.


🗣 "Наявні дані про коронавірусних інфекціях дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря на протязі" розумного "періоду часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє у вересні-жовтні, коли очікується другий пік пандемії ", - вважає Фаучі.Свою думку експерт базує на тому, що швидкість мутацій нового коронавирусу - недостатня, щоб щорічно формувати нові штами,що радикально відрізняються від попередніх.

🇨🇳 У той же час, фахівці з Фуданьського університету в Китаї заявили, що у третини людей, що вилікувалися від COVID-19, в крові не спостерігається достатнього рівня антитіл. Це означає, що вони ризикують заразитися повторно.
🇰🇷 Також, фахівці з Південної Кореї, в свою чергу, повідомили про 51 пацієнта, який повторно захворів коронавірусом після отримання негативного результату про наявність його в організмі і виписки з лікарні.
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