 П'яту смерть пацієнта з COVID-19 зафіксовано на Львівщині, - ОДА

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
За його інформацією, 75-річна жінка померла 11 квітня.
Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали вчора, 10 квітня.
Жінку було госпіталізовано у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 7 квітня.
У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи.
Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали. Водночас у Львівській області підтверджено 96 випадків.
Т. в. о. директора департаменту охорони здоровя ЛОДА Андрій Васько 19 березня, під час брифінгу розповів, яка зараз на Львівщині ситуація із забезпеченням медобладнанням для допомоги можливим хворим на коронавірус.
«Кількість апаратів штучної вентиляції легень на ринку обмежена. Але в області є достатній запас.(*** це він погарячкував,не знаючи реальної динаміки)
Очікуємо від середини квітня до кінця травня отримати на баланс лікарень близько 50 апаратів. Але важливими є системи кисневого забезпечення для неінвазивної вентиляції легень. На Львівщині є 300 систем доступу до кисню, хочемо збільшити цю кількість до 700, тобто 700 пацієнтів зможуть одночасно отримувати масочну вентиляцію», - розповів Андрій Васько.
Щодо розхідників для систем, то, за його словами, Львівщина ними забезпечена.
Із виділених з резервного фонду бюджету Львівщини 25 млн грн наразі витратили 7,5 млн.(***це на 19 березня) На них, за словами Андрія Васька, закупили засоби індивідуального захисту для медперсоналу, чотири апарати ШВЛ, що мають доставити найближчим часом. Ще 7 млн грн надійшло з бюджету Львова.
За минулу добу проведено 91 ПЛР-аналіз у лабораторіях на вул. Круп'ярській та на вул. Зеленій, з них позитивні - 15.
щось ПЛР-Аналізів ПРОВОДЯТЬ мало..
скоріше всього далі тести економлять (((
❗️ТІ,хто перехворів коронавірусом можуть не боятися повторного зараження восени, вважає доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і глава комісії з Коронавіруси при Білому домі, США.
На думку головного американського імунолога, заразиться вдруге коронавірусів малоймовірно.
🗣 "Наявні дані про коронавірусних інфекціях дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря на протязі" розумного "періоду часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє у вересні-жовтні, коли очікується другий пік пандемії ", - вважає Фаучі.Свою думку експерт базує на тому, що швидкість мутацій нового коронавирусу - недостатня, щоб щорічно формувати нові штами,що радикально відрізняються від попередніх.
🇨🇳 У той же час, фахівці з Фуданьського університету в Китаї заявили, що у третини людей, що вилікувалися від COVID-19, в крові не спостерігається достатнього рівня антитіл. Це означає, що вони ризикують заразитися повторно.
🇰🇷 Також, фахівці з Південної Кореї, в свою чергу, повідомили про 51 пацієнта, який повторно захворів коронавірусом після отримання негативного результату про наявність його в організмі і виписки з лікарні.