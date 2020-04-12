 П'яту смерть пацієнта з COVID-19 зафіксовано на Львівщині, - ОДА

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

За його інформацією, 75-річна жінка померла 11 квітня.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали вчора, 10 квітня.

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Жінку було госпіталізовано у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 7 квітня.

У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи.

Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2 511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 одужали. Водночас у Львівській області підтверджено 96 випадків.