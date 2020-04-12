 Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британський Mirror, на борту було семеро чоловіків 40-50 років і троє жінок 24-27 років. Відпочинок туристів із Німеччини, Франції, Румунії та Хорватії (включно з віллою і літаком) оплачував українець.
Поліція повідомила аеропорту, що всім, крім громадян Франції (двоє чоловіків і одна жінка), буде відмовлено у в'їзді, проте літак приземлився, повідомив CNN представник повітряної прикордонної поліції.
Тоді українець запропонував правоохоронцям готівку. "Він сказав, що вони всі прямують на віллу і там закриваються, і проблем не буде. Але це була явно розважальна поїздка. Згідно із заходами щодо стримування це суворо заборонено. Вони планували приїхати і добре провести час на Рив'єрі, незважаючи на епідемію коронавірусу", - зазначило джерело видання Mirror.
Туристи сперечалися з поліцією і розлютилися, коли три вертольоти, які на них чекали, отримали наказ не брати нікого на борт, а їхніх пілотів оштрафували за порушення правил карантину.
Дев'ять пасажирів, включно з французами, повернулися в Лондон, а українець полетів до Берліна, інформує CNN. Зазначимо, що видання називає організатором поїздки громадянина Хорватії, який після прильоту сказав правоохоронцям, що має "багато грошей" і хотів "просто заплатити штраф і поїхати в Канни".
Туристи сперечалися з поліцією і розлютилися, коли три вертольоти, що очікували їх, отримали наказ не брати нікого на борт, а їх пілоти були оштрафовані за порушення правил карантину.
Група туристів складалася з семи чоловіків віком від 40 до 50 років і трьох жінок віком від 24 до 27 років.
А що об'єднувало таку "солянку" з 5-ти різних країн? - "Язик", гроші, пофігізм і мізантропія...
Поїздку з Лондона до Канн оплатив український бізнесмен. ( і це -з найбіднішої країни в Європи...)
Вони штраф візьмуть, але робити незаконне не дозволять. Це ж штраф, а не індульгенція.
Эк ты замахнулся! Это получается миллионов 5 очень сильно бесит.
Насчёт бабла бабушке расскажи что оно не всё решает.
А принципиальные это те кому мало предложили или не за что предлагать.
К чему такие сложности, надо было забашлять непосредственно пилоту самолета и приземляться прямо на вилле . Больше драйва!
Твой туризм пойдёт к }{Y&#.
Не годится ездить в Ниццу,
Как сказал Омар Хайям... (с) Шнуров
Китаю
а потом Китайские-Украине