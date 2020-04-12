EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  25898  49
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2966) Канни (8) карантин (2690) Франція (893) COVID-19 (3526) коронавірус (2241)

 Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ

Бізнес-джет класу люкс Embraer Legacy прилетів із Лондона в міжнародний аеропорт "Марсель-Прованс". Звідти десять його пасажирів планували на вертольотах дістатися до французьких Канн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британський Mirror, на борту було семеро чоловіків 40-50 років і троє жінок 24-27 років. Відпочинок туристів із Німеччини, Франції, Румунії та Хорватії (включно з віллою і літаком) оплачував українець.

Поліція повідомила аеропорту, що всім, крім громадян Франції (двоє чоловіків і одна жінка), буде відмовлено у в'їзді, проте літак приземлився, повідомив CNN представник повітряної прикордонної поліції.

Тоді українець запропонував правоохоронцям готівку. "Він сказав, що вони всі прямують на віллу і там закриваються, і проблем не буде. Але це була явно розважальна поїздка. Згідно із заходами щодо стримування це суворо заборонено. Вони планували приїхати і добре провести час на Рив'єрі, незважаючи на епідемію коронавірусу", - зазначило джерело видання Mirror.

Читайте також: Франція запровадила спецдозволи для в'їзду до країни

Туристи сперечалися з поліцією і розлютилися, коли три вертольоти, які на них чекали, отримали наказ не брати нікого на борт, а їхніх пілотів оштрафували за порушення правил карантину.

Дев'ять пасажирів, включно з французами, повернулися в Лондон, а українець полетів до Берліна, інформує CNN. Зазначимо, що видання називає організатором поїздки громадянина Хорватії, який після прильоту сказав правоохоронцям, що має "багато грошей" і хотів "просто заплатити штраф і поїхати в Канни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188440
 
   
 Топ коментарі
 
Бидло сплутало Францію з Україною. Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ - Цензор.НЕТ 9563
 показати весь коментар
 
Богдан? Как же надоели эти наши феодалы жирующие даже во время коронавируса!
 показати весь коментар
 
Отправьте всех их потаскать тела в крематорий. Вмиг поправятся в уме.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Богдан? Как же надоели эти наши феодалы жирующие даже во время коронавируса!
 показати весь коментар
 
 
Бедные нищие украинцы -- скучно на карантине в ожидании 1000 гр хотели отдохнуть !!! Имя бы и фамилию озвучили ? 100 % будет гнида коррупционная с которой бизнесмен как с меня танцор
 показати весь коментар
 
 
Поліція, яка охороняє кордони аеропорту Марсель-Прованс, попросила приватний літак не здійснювати посадку, але він все одно приземлився. Однак пасажирам не дозволили вийти з літака. На борту були громадяни Німеччини, Франції, Румунії, Хорватії та України.
Туристи сперечалися з поліцією і розлютилися, коли три вертольоти, що очікували їх, отримали наказ не брати нікого на борт, а їх пілоти були оштрафовані за порушення правил карантину.

Група туристів складалася з семи чоловіків віком від 40 до 50 років і трьох жінок віком від 24 до 27 років.

А що об'єднувало таку "солянку" з 5-ти різних країн? - "Язик", гроші, пофігізм і мізантропія...
 показати весь коментар
 
 
Вони повинні були приземлитися на бізнес-джеті класу люкс Embraer Legacy в аеропорту Марселя-Провансу, перш ніж спробувати дістатися до вілли в Каннах на трьох вертольотах.
Поїздку з Лондона до Канн оплатив український бізнесмен. ( і це -з найбіднішої країни в Європи...)
 показати весь коментар
 
А якщо летіли "святкувати", то не важко й вичислити національність тих, в кого в цей день - найвище релігійне свято...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А что, подучил язык..... Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ - Цензор.НЕТ 8566. When confronted by police, a Ukraine businessman offered them cash, saying: "I have money, let's talk," said the police source. Вообще то за такие предложения "поговорить" и в буцигарню можно залететь. Шо то французики добренькие оказались.
 показати весь коментар
 
 
Отправьте всех их потаскать тела в крематорий. Вмиг поправятся в уме.
 показати весь коментар
 
 
У ваше речення звідкілясь потрапили два зайвих сліва (потаскать тела) Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2748
 показати весь коментар
 
 
Для французької поліції це незрозуміло, щоб нормативний акт для одних діяв, а для інших ні.
Вони штраф візьмуть, але робити незаконне не дозволять. Це ж штраф, а не індульгенція.
 показати весь коментар
 
 
да здравствует французская полиция! самая честная полиция в мире, ура товарищи! Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1061
 показати весь коментар
 
 
такі Ж да... але вже й в Україні такі поци ДУЖЕ ЧАСТО отримують зауваження-=СРАНОЮ-ЛОПАТОЮ-по_ХУЦПАТИМ-ПИКАМ Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3976
 показати весь коментар
 
Цікаво як зараз всі ГБР, СБУ, УДО, розвідка, контррозвідка, авакови, тощо назвуть "бізнесмена" і його соратників чи це будуть знов озвучувати журналісти?
 показати весь коментар
 
 
и трое женщин на борту))) ага ,еще б написали,что это их жены)
 показати весь коментар
 
 
Так в статье по ссылке сразу написали, что шалавы в смысле эскорт.
 показати весь коментар
 
 
Трое с шалавами, а остальные четверо педиков .
 показати весь коментар
 
 
"бізнесмени"-бандюгани - не гидливі.
 показати весь коментар
 
 
не всегда бабло решает любой вопрос, есть еще принципиальные люди и барыг это очень сильно бесит!
 показати весь коментар
 
 
Барига - Скупник краденого, торговець-спекулянт.
Эк ты замахнулся! Это получается миллионов 5 очень сильно бесит.
Насчёт бабла бабушке расскажи что оно не всё решает.
А принципиальные это те кому мало предложили или не за что предлагать.
 показати весь коментар
 
так тобі ще сраною-лопатою-по-хуцатій-пиці ЗАУВАЖЕННЯ не робили а бєня-фірташ-юдька та інші рабіновичи вже отримували .. і не раз
 показати весь коментар
 
Дикие л.ди, дети гор. Нет, чтобы взять бабло, а потом зачетно арестовать, так они в честных играют. А если серьезно, то на полис юга фран3ции никак не похоже
 показати весь коментар
 
 
Та краще на фронт і з палицею в атаку. Ворожа куля мізки швидко вправить
 показати весь коментар
 
 
Три вертолета, их , блин, ждало... Пытались подкупить полицию в аэропорту...

К чему такие сложности, надо было забашлять непосредственно пилоту самолета и приземляться прямо на вилле . Больше драйва!
 показати весь коментар
 
 
ну у нас кажется всех таких "бизнесменов" можно ставить к стенке, вместе с властями \бывшими, текущими\ - не ошибешься.
 показати весь коментар
 
 
Може виникнути проблема в побудові патронного заводу.
 показати весь коментар
 
 
Это дети наших большевиков-правителей.
 показати весь коментар
 
 
Перекроют нам границу,
Твой туризм пойдёт к }{Y&#.
Не годится ездить в Ниццу,
Как сказал Омар Хайям... (с) Шнуров
 показати весь коментар
 
 
А чтобы закупить средства защиты и передать в больницы - у богатого быдла даже мыслей таких не возникает...
 показати весь коментар
 
 
наверное маски Украинские продал
Китаю
а потом Китайские-Украине
 показати весь коментар
 
 
"Отдых туристов из Германии, Франции, Румынии и Хорватии (включая виллу и самолет) оплачивал украинец". Во, какая Украина оказывается богатая! А мы и не знали! А европейцы-то не брезгливые, как только бабло показали, куда вся принципиальность делась. Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5977
 показати весь коментар
 
 
Чьи-то украинские и российские детки которые в Лондоне тусуются,но имеют паспорта евростран.
 показати весь коментар
 
 
"семеро чоловіків40-50 років і троє жінок 24-27 років"цікава купка"діточок" Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 895 це ти тут дурканув аби бзднути? Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2535
 показати весь коментар
 
 
А они чьи-то дети не могут быть? Или их в пробирке вырастили
 показати весь коментар
 
гниль, нигде такой нет как в украине, не слышала даже
 показати весь коментар
 
 
10 організмів? 7 чловіків та 3 жінки?на віддаленну віллу? у час,коли мор по землі?хм-м-м....Декамерон 2020,наче...Хоча, в той час трьох чоловіків хватило на сімох жінок!Змільчали мужики...печалька... Бізнесмен з України намагався підкупити французьку поліцію, щоб потрапити з дев'ятьма приятелями на відпочинок у Канни, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 57
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору