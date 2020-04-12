 Глава ПЦУ Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю. ВIДЕО

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Один із найвідповідальніших способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, в самоізоляції", - сказав митрополит у своєму відеозверненні.
"У неділю відзначатимемо світле свято - Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення верби. Але ми, священнослужителі Православної церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, в усе життя!" - додав Епіфаній.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.
Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.
а в елєктрічєство ти теж нє вєруєш?
чи тільки в мікробів і вірусів?
Ну что вы за люди такие!
"Почему вы от нас требуете забыть о Вере и Боге??" (Андрей Дидовик)
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Как легко извратить чужие слова...
мають боятись тільки Господа Бога???? Хвороба прогресує? Бог- це любов, але кому я це... однозначно, що не тобі.
И мы ещё и ржем с кацапского победобесия. Здесь то же самое. Ведь церкви не есть Бог. Это давно стали местом, где просто рекой текут деньги в виде пожертвований верующих.
Часто не постились, не причащались - но все прут пасочки святить с яичками.
Пожалейте Украину , своих детей и близких - с такими ковидиотами мы никогда не вылезем из карантина. Вспомните о болеющих ковид священниках. Почему они заболели? Почему не спаслись молитвой, а залегли в больницах?
А справжні українці та християни - дослухаючись до здорового глузду та голосу розуму - перечекають цей час вдома . Можливо у такий спосіб Господь викосить з України московську мразоту , та збереже нормальних , здорових , думаючих і достойних людей.
Будем за це молитися . Вдома .