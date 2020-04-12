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 Глава ПЦУ Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю. ВIДЕО

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає українців залишатися вдома у Вербну неділю через карантин у зв'язку з коронавірусом.

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Один із найвідповідальніших способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, в самоізоляції", - сказав митрополит у своєму відеозверненні.

"У неділю відзначатимемо світле свято - Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення верби. Але ми, священнослужителі Православної церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, в усе життя!" - додав Епіфаній.

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Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188439
 
   
 Топ коментарі
 
Оце наш, український, Священник!
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Бац! І ще одного мокшанского корабліка нема Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 6967 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 9298 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 4281
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Ну наші,хоча би адекватніші на порядок,.від рпцешників.
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Так і треба всім казати - сидіть вдома, але завтра всім вірним треба йти до храму і до причастя, бо християни не мають боятись вірусів, вони мають боятись тільки Господа Бога.
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Філарет служитиме у Володимирському, діду 90, не боїться ні вірусів, ні мєнтів. От де справжня Віра.
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В світі за березень померло 90 млн. людей, є 1001 причина загинути окрім вірусу. Коли ранніх християн убивали, Ісус своїм учням не говорив "сиди вдома". Апостоли своїм послідовникам теж не говорили "сиди у дома". Це і є Віра.
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скоріше приєднається до свого юога.
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Я піду до храму УКГЦ, там ложки не облизують і дезинфікують в спирті перед тим як дати причастя кожній наступній людині.
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А не проще просто спирт в ложку налить? Шутка
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У нас вспышка короны будет через 4 дня после Пасхи!
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Нічого не буде, заспокойтесь, сонце випалює вірус кожен день, у всіх країнах почався спад захворюваності.
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Хожу кожну неділю до храму і все нормально! Це мабуть якесь чародійство!
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так може ти носій. у носіїв немає симптомів.
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православіє головного мозга детектед! Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 732
а в елєктрічєство ти теж нє вєруєш? Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 7527
чи тільки в мікробів і вірусів? Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 4986
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єлєктрічєство, це там де електрони рухаються чи там де дірки? я весь час плутаю.
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Вам объясняют , что сидите дома! Но вы прете в храм! Если ваша Вера в Бога сильна, то почему вы считаете, что Бог не увидит вас молящимся дома и не услышит ваши молитвы без 'проводника' в виде батюшки и церкви?

Ну что вы за люди такие!
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Татьяна! Вера = это не ваше. Но почему вы уверены что вас каким то образом касаются религиозные чувства других людей? Они и я не требуют от вас идти в Храмы! Почему вы от нас требуете забыть о Вере и Боге??
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Наоборот, религиозные чувства людей никого не касаются, как и сексуальные предпочтения, как и то, на каком языке вы общаетесь дома. Но как только вы своими религиозными традициями становитесь опасными для общества, тогда это и мое дело. Потому что потом люди, которые соблюдали карантин, встретятся с вами в аптеке, например. И это все в конечном итоге превратится в пандемию в Украине . Я тоже привыкла на Пасху ходить в церковь. Это традиция красивая, у моих детей каждого свой кошик и красивые рушники. Но я понимаю, что это все можно отложить. А если все попрут в церкви, то следующую Пасху уже в Украине многие просто не встретят. Вы попробуйте быть ответственным. Ваша Вера сильна и дома, если эта Вера истинная.
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"Если ваша Вера в Бога сильна, то почему вы считаете, что Бог не увидит вас молящимся дома и не услышит ваши молитвы" (Татьяна Лайф")

"Почему вы от нас требуете забыть о Вере и Боге??" (Андрей Дидовик)
___________
Как легко извратить чужие слова...
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Если вы соблюдаете карантин, то вы со мной в аптеке не встретитесь никогда, вы должны сидеть дома пока вирус не исчезнет, то есть навсегда.
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основне, щоб такий тошнотик як ти Igor L, не щез з ресурсу....

мають боятись тільки Господа Бога???? Хвороба прогресує? Бог- це любов, але кому я це... однозначно, що не тобі.
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Церква деградувала. Вони дозволяють ховати померлих не по-християнськи.
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Правильно що московським попам зараз слова не надають.
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Московські попи злягли від коронавірусу, їм не до слова.
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Але десь була інфа, що вони правитимуть Великодню службу.
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Попам вірвалось невимовно, а московські не можуть того пережити
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Ну наші,хоча би адекватніші на порядок,.від рпцешників.
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Бац! І ще одного мокшанского корабліка нема Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 6967 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 9298 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 4281
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Эхххххх......... в этом году и вербой некого отхлестать.
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У моих соседей растет, сходила уже с утра, пару веточек сорвала, похихикали с соседями, в шутку стегнули друг друга. Сижу сейчас, смотрю на вербу.
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дураков (не желающих думать, ибо это сложно) больше чем умных.
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Справедливо було б перед Богом - слухати вас більше, ніж Бога?
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Сегодня уже наступила пАСХА. С утреца начну мариновать мясо
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Хоть один адекватный поп. Не то что педофилы из рыпыцы...
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В телевизоре приказали сидеть дома.Народ вы и правда верите в телевизор*? Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 5538Ну тогда САМОИЗОЛИРУЙТЕСЬ,когда начнет побеждать Холодильник,чиркните сюда пару СТРОК... Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 5538
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Взалкал Хитрожопый Ботвинник Проворный Епифан, вспомнил, как усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество в чине рядового монаха аж бесконечно долгих 16 дней - сменил белоснежную камилавку на чёрную скуфью - видать дела не ахти. Надо бы добавить номер банковской карты для пожертвований толик малых в условиях коронавируса богомерзкого.
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Вчера проезжала мимо церкви - все работает, полно народа- выходили, все естественно без масок- ведь истинно верующие 'в масках не нуждаются' .

И мы ещё и ржем с кацапского победобесия. Здесь то же самое. Ведь церкви не есть Бог. Это давно стали местом, где просто рекой текут деньги в виде пожертвований верующих.

Часто не постились, не причащались - но все прут пасочки святить с яичками.

Пожалейте Украину , своих детей и близких - с такими ковидиотами мы никогда не вылезем из карантина. Вспомните о болеющих ковид священниках. Почему они заболели? Почему не спаслись молитвой, а залегли в больницах?
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Господи! Ну какое вам лично дело кто и во что верит? Религия - частное дело гражданина.
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Да сами пусть верят во что угодно. Так если там будет инфицирофан. Они же заразят всех. А они дальше уже тех кто туда не ходит.
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Хорошо, а почему только храмы подвергнуты дискриминации а не АТБ или Эпицентр? Если вы верите в то чушь что написали, то почему не жжете аптеки, магазины, эпицентры? Только храмы вам не нравятся значит вы фашист, нацист.
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Речь не идёт о вере. Речь идёт об эпидемии заразы, которая может распространиться на праздниках среди верующих. Речь идёт о том, что если вы верующий, то должны верить в то, что Богу все равно вы в маске или без, дома или в церкви. Тем более многие на Пасху просто идут святить пасочки. Можно отказаться от этого или нет? Я просто уверена, что можно. Это просто обязанность каждого человека сидеть дома сейчас, чтобы не подвергать опасности вообще государство. А дома да - это ваше частное дело. Или дома Великдень не наступит? Тогда какой вы верующий тогда, если так считаете?
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Это раз. Почему в АТБ и эпицентры-аптеки можно а в Храм нельзя? Вы такой сегрегацией выдаёте в себе нациста-расиста.
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Религия и Вера - это таки две большие разницы. Как говорят в Одессе.
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Якби церкви позачиняли, то ніхто б туди не пішов. Розраховувати на свідомість віруючих, це дуже наївно.
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Поздравляю всех христиан с Праздником! Ну а мнение главы Турецкоподданной Церкви лично мне не интересно. Наша семья, соблюдая традиции предков, пойдет сейчас святить верву.
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Браво!Коронавируса гундяевцы не боятся.
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Україна тримає кулаки , щоб чим побільше гундяєвців пішли в свої сатанинські капища до попів , лизати все , що вдастся облизати і пчихаючи один на одного.👍😁
А справжні українці та християни - дослухаючись до здорового глузду та голосу розуму - перечекають цей час вдома . Можливо у такий спосіб Господь викосить з України московську мразоту , та збереже нормальних , здорових , думаючих і достойних людей.
Будем за це молитися . Вдома .
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Така ненависть до своїх співвітчизників видає в тобі нациста.
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Прихожани УПЦ будут живы! А прихожане УПЦ МП будут дохлые!!!
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Тільки що проходив біля місцевої церкви - толпа напевне 200-300 православнутих з вербою в руках... Ну хоч дистанцію в 2 метра сказали зберігати - хоч щось. Мене ще прикалує, що багато цих "обрядів" ніякого відношення до християнства взагалі не мають. По суті, це залишки язичництва. А всім пофігу... Кадило крутиться - баблішко мутиться
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Недалеко от нашего дома, в маленьком парке, церковь Усекновения головы Иоанна Предтечи. В 9-м часу утра гуляла с собакой, слышно было как службу проводит священник, во дворе храма. Когда служба идет в церкви, не слышно, а сегодня было слышно, похоже батюшка вел службу при помощи микрофона. Люди, наверно, были. Парк уже три года на реконструкции, весь заборами перегорожен, но доступ к церкви был и есть все время реконструкции. Надеюсь, что к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют весь парк. В нем находится памятник чернобыльцам-ликвидаторам, 26-го апреля там всегда проходят памятные мероприятия... много людей приходит помянуть, цветов много.
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Нет ответа на вопрос, как святить вербу. Мозгов не хватило самим сказать?
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Короновирус загнал вашего Бога под лавку , так что все будут сидеть дома .
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