 Десятки швидких із зараженими COVID-19 утворили гігантську пробку в підмосковних Хімках. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

В оперативному центрі з моніторингу ситуації з коронавірусом і в самому ФМБА Росії підтвердили, що кількість пацієнтів за останні дві доби зросла: відзначається наплив людей з підтвердженим діагнозом, з підозрою на нього і з пневмоніями.

У оперштабі підкреслили, що всім пацієнтам буде надана допомога і їх помістять в стаціонар.

"Адміністрації медичних установ вживають усіх можливих заходів для максимально швидкого розподілу пацієнтів по палатах. Ми просимо всіх проявити розуміння, бо подібні ситуації не носять системного характеру", - йдеться в повідомленні оперштабу.

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У оперштабі також підкреслили, що пацієнтів з COVID-19 приймають в 13 міських стаціонарах, а також в декількох федеральних стаціонарах і приватних лікарнях, зокрема в Федеральному клінічному центрі високих медичних технологій.

За даними оперштабу, в посиленому режимі ведеться робота в усіх пологових будинках і станціях швидкої і невідкладної медичної допомоги.

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Зазначимо, що за даними оперативного штабу РФ, за минулу добу кількість заражених коронавірусом в Росії збільшилася на 1786 людей. Нові випадки захворювання виявили в 57 регіонах країни, вперше діагноз COVID-2019 поставили в Туві.

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Жертвами коронавірусної інфекції за останню добу стали 18 осіб, 12 з яких померли в Москві. Це рекордна кількість смертей пацієнтів з COVID-2019 з початку епідемії. Всього в Росії за час пандемії померло 94 пацієнтів з коронавірусом.







Фото: Газета.ру