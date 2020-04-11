 Десятки швидких із зараженими COVID-19 утворили гігантську пробку в підмосковних Хімках. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
В оперативному центрі з моніторингу ситуації з коронавірусом і в самому ФМБА Росії підтвердили, що кількість пацієнтів за останні дві доби зросла: відзначається наплив людей з підтвердженим діагнозом, з підозрою на нього і з пневмоніями.
У оперштабі підкреслили, що всім пацієнтам буде надана допомога і їх помістять в стаціонар.
"Адміністрації медичних установ вживають усіх можливих заходів для максимально швидкого розподілу пацієнтів по палатах. Ми просимо всіх проявити розуміння, бо подібні ситуації не носять системного характеру", - йдеться в повідомленні оперштабу.
У оперштабі також підкреслили, що пацієнтів з COVID-19 приймають в 13 міських стаціонарах, а також в декількох федеральних стаціонарах і приватних лікарнях, зокрема в Федеральному клінічному центрі високих медичних технологій.
За даними оперштабу, в посиленому режимі ведеться робота в усіх пологових будинках і станціях швидкої і невідкладної медичної допомоги.
Зазначимо, що за даними оперативного штабу РФ, за минулу добу кількість заражених коронавірусом в Росії збільшилася на 1786 людей. Нові випадки захворювання виявили в 57 регіонах країни, вперше діагноз COVID-2019 поставили в Туві.
Жертвами коронавірусної інфекції за останню добу стали 18 осіб, 12 з яких померли в Москві. Це рекордна кількість смертей пацієнтів з COVID-2019 з початку епідемії. Всього в Росії за час пандемії померло 94 пацієнтів з коронавірусом.
Це просто щоб показати, що хоч путєну вже язик повертати важко як піздньому Брежневу, але вірус путєна не бере. Це все малюнки для рашан.
но вирус завелся в Зеленой сопле...
И для оздоровленья людей и сраны
должны эти сопли удалены!
...поэтому мы вводим пропуска для Мск и подмосковья...
Там просто устроили центр дезинфекпии.
Включите Гугл Панораму по этому адресу и всам все ствнет ясно, куда и зачем они стоят. Или самим себе врать приятнее?
А ведь это только начало, смертность начинает сильно расти когда больниц и скорых уже не хватает
Трупы сжигают на улицах.
https://www.9tv.co.il/item/12505
https://www.youtube.com/watch?v=pfkcjFbau7s
эта скорые с роженицами! вот бабы наражают масквичей - Ковидами назавём!
Ну и тупые!