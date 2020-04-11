 Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

На місце події виїхав наряд, який закликав порушників припинити протиправні дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.
"Компанія відреагувала агресивно, а двоє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.
Правопорушниками виявились місцеві мешканці – 50-річний батько та його 21-річний син. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
интересно, - их тоже в обезьянник сажают...?
или для этих клоунов особое обхождение...?
а сразу после задержания, еще до КПЗ куда...?
наверное в бывших "Ленинских" комнатах держат, которые раньше в каждых мусарнях были...
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором
как они с населением, так и население с ними..
А на пловца - двенадцать.
заметили...
Роман Донік
@donikroman
·2 ч
А все ж заметили, как с увеличением полномочий новая патрульная полиция превратилась в старых мусоров, получающих удовольствие от унижения Украинцев?
А всего то нужно было поводок отпустить, чтоб полезло дерьмо из всей псевдореформированной структуры.
скучает эта советская мусорня по временам НКВД.....
видно рассказывают им старшие товарищи как по кайфу было пи**дить беззащитных кроликов...
Клоун и Авакян сейчас просто отбросили условности...
Зате адекватну людину відлупцюють і заберуть цінні речі як мінімум.