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 Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

У поліцію Авдіївки 10 квітня надійшло повідомлення, що група людей вживає спиртні напої біля багатоповерхового будинку.

На місце події виїхав наряд, який закликав порушників припинити протиправні дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

"Компанія відреагувала агресивно, а двоє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.

Правопорушниками виявились місцеві мешканці – 50-річний батько та його 21-річний син. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція знайшла через соцмережі і вручила підозру п'яному таксисту, який розбив ніс продавчині в київському магазині. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188437
 
   
 Топ коментарі
 
На пьяных здоровенных дебилов приехало 2 копа.
А на пловца - двенадцать.
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это тебе не девушек с телефон в автобус паковать
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором
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Наверно на "халяву" хотел- без бутылки))
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А бабку штрафовать на 14000 за продажу молока удали хватило.
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Авдіївку потрібно евакуювати бо вона знаходиться в 20 - кілометровій зоні діє ворожої артилерії і всі під'їзди до Авдіївки прострілюються і в разі масованого артобстрілу в Авдіївці будуть тисячі жертв і навіть вивезти з міста поранених буде неможливо, люди просто будуть вмирати без медичної допомоги! Тому місцеве населення Авдіївки потрібно евакуйовувати а місто повністю закривати і передавати військовим! А для цього потрібен Воєнний стан!
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Точно такой случай произошел несколько часов назад во Франкфурте на Майне. Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ - Цензор.НЕТ 182. Есть там район Грисхайм, а в этом районе Ahornstraße (Кленовая улица). Это славное место уже более 25 лет известно как франкфуртский Бронкс. Сегодня наряд патрульной полиции проезжая увидел группу примерно из 20 человек. Когда один из патрульных вышел из машины в него полетели камни, один из которых разбил стекло патрульной машины. Подоспевший второй экипаж атаковали уже используя арматуру и прочие подручные средства. После этого нападавшие попытались скрыться. Охоту за беглецами координировали с вертолета. В одной из квартир были задержаны сразу шесть полудурков в возрасте от 25 до 31 года и изъято большое количество травматического и холодного оружия, включая самурайский меч. Погуляли..... Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ - Цензор.НЕТ 182
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Наряд - это как минимум 2 человека. Наверное папа с сыном были спортсмены-тяжеловесы. Поневоле задумаешься, а нужна ли нам такая полиция. Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ - Цензор.НЕТ 735
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проспятся в обезьяннике два клоуна, будут скулить потом
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Ну это понятно, но если не смогли справиться без последствий для себя с двумя пьяными, то на что они вообще годны.
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менты у нас совершают преступления против цивильных каждый день...
интересно, - их тоже в обезьянник сажают...?
или для этих клоунов особое обхождение...?
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их даже на отдельные от народа зоны садят, там сидят мусора прокуроры и прочие судьи. Если мусора посадить на обычную зону то он не больше суток живет там.
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это уже после приговоров - Красные зоны называются...
а сразу после задержания, еще до КПЗ куда...?
наверное в бывших "Ленинских" комнатах держат, которые раньше в каждых мусарнях были...
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чортило, досить постити фантазії. То не Донецька область, як би тобі не хотілось. Попсові твої пости і примітивні.
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это тебе не девушек с телефон в автобус паковать
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором
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ну не только же мусорам можно...
как они с населением, так и население с ними..
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ну пьянку же прекратил - началась драка
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На пьяных здоровенных дебилов приехало 2 копа.
А на пловца - двенадцать.
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Потужно реформированного отреформировали.
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С одной стороны пьян подзаборная - это фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ люди, которых по суду нужно лишать прав и принудительно отправлять в лечебные (профильные) учреждения, а не в тюрьму (хотя это тоже не "санаторий"), а с другой такая "хрупкая и нежная" полиция, с учетом того, что вступать в физическое противоборство с нарушителями - это их профессиональная обязанность и риск (за которые платят жалование)!
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"Хрупкая и нежная" - ага, у нас на жилмасиві вже були ексцеси "з приводу ґепідемії". Чоловік йшов, розмовляючи по явно недешевому смартфону - патрульні зупинили, грубо обшмонали, забрали смартфон і гроші з гаманця, а потім кілька ударів дубіналом по спині - і "ану побежал отсюда, тварь, шоб через 5 секунд тебя тут не видели! время пошло!"
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А какой это жилмасив, Квинс, Бронкс или Гарлем?
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это не бабулек на улице штрафовать. вот и получил новый мусор благодарность с занесением в личное дело.
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заметили...

Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ - Цензор.НЕТ 2311 Роман Донік

@donikroman

·2 ч

А все ж заметили, как с увеличением полномочий новая патрульная полиция превратилась в старых мусоров, получающих удовольствие от унижения Украинцев?
А всего то нужно было поводок отпустить, чтоб полезло дерьмо из всей псевдореформированной структуры.
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так патрульная мусорва не первые. до них уже оборзели новые гаишные мусора - очьень важьно.
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так отож...
скучает эта советская мусорня по временам НКВД.....
видно рассказывают им старшие товарищи как по кайфу было пи**дить беззащитных кроликов...
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«Псевдореформованоі»? Тобто, знову Порошенко вам винен? А я вже особисто впевнений, що це ви такі. Ви і ж ті менти, бандити, корупціонери, п'яниці, сєпари, судді, прокурори, жлоби і курви. І так-Порошенко дістався уйовий нарід. Це ваш вирок, дебіл.
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так при порошенко стали активно брать на службу разных донецких Голубанов и прочее ватное дерьмо...
Клоун и Авакян сейчас просто отбросили условности...
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Ось так. Патрульні сміття не здатні покласти особою в стать бидло, навіть якщо воно без стовбура.
Зате адекватну людину відлупцюють і заберуть цінні речі як мінімум.
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ДаМбас есть даМбас.... с обеих сторон линии разграничения... Там гоп-стоп считается правилом хорошего тона, в каждом поколении по сидельцу... а тут всего лишь напали на полицейского.... Ну, может на хулиганку и натянут, слабаки...
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Пострадавший работник полиции обратился за помощью в полицию...
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